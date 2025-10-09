Teile die Wahrheit!

Putin ordnet die größte Wehrpflicht im Herbst in Russland seit 2016 an.

Ab Oktober werden 135.000 Männer im Alter von 18 bis 30 Jahren zum Wehrdienst einberufen.

Offizielle Stellen behaupten, dass keine Wehrpflichtigen zum Kämpfen in die Ukraine geschickt werden.

Dies geschieht parallel zu neuen Gesetzen, die ganzjährige Einberufungszyklen ermöglichen.

Rekordausgaben für die Verteidigung deuten auf die Vorbereitung auf einen längeren Konflikt hin.

Mit Beginn des Herbstes erfasst Russland die vertraute Mobilisierungsstimmung und signalisiert eine gefährliche Eskalation der globalen Spannungen.

Der russische Präsident Wladimir Putin unterzeichnete am Montag ein Dekret, das die größte Wehrpflicht seit 2016 in Russland anordnet. 135.000 Männer im Alter von 18 bis 30 Jahren werden vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember für ein Jahr zum Wehrdienst einberufen.

Diese massive Einberufung , die gleichzeitig mit aggressiven Warnungen russischer Diplomaten und grundlegenden Änderungen der Wehrpflichtgesetze erfolgt, zeichnet das klare Bild einer Nation, die sich nicht auf Frieden, sondern auf einen langwierigen Konflikt vorbereitet. (Das bisher tödlichste Jahr: Eine neue Untersuchung zeigt, dass Russland im Krieg gegen die Ukraine mehr als 200.000 Soldaten verloren hat)

Die Zusicherungen des Kremls

Der Kreml hat sich umgehend über das Schicksal dieser jungen Wehrpflichtigen geäußert. Offizielle Stellen betonen, dass die Einberufenen nicht an die Front in der Ukraine geschickt werden.

Berichten zufolge hat Wladimir Zimljanski, Chef der Mobilisierungsabteilung des russischen Generalstabs, betont, dass die Wehrpflichtigen nicht den Truppen bei der Invasion der Ukraine zur Verfügung gestellt würden.

Moskau wurde bereits zuvor vorgeworfen, dieses Versprechen gebrochen zu haben, und viele Beobachter stehen solchen Behauptungen angesichts der immensen Verluste Russlands skeptisch gegenüber.

Diese jüngste Einberufung ist Teil eines anhaltenden Musters militärischer Expansion . Seit Beginn der groß angelegten Invasion der Ukraine im Jahr 2022 hat das russische Militär jeden Herbst durchschnittlich etwa 127.000 neue Wehrpflichtige aufgenommen.

Die aktuelle Bestellung von 135.000 Soldaten stellt eine deutliche Steigerung dar. Darüber hinaus rekrutierte Russland Anfang des Jahres im Rahmen der Frühjahrs-Einberufung 160.000 Soldaten – die höchste Zahl seit 2011.

Diese Zahlen sind nicht willkürlich, sondern Teil von Putins ausdrücklicher Forderung, die russische Armee bis 2026 auf eine aktive Truppenstärke von 1,5 Millionen Soldaten aufzustocken.

Ein System, das für den Krieg gebaut wurde

Das Wehrpflichtdekret entstand nicht im luftleeren Raum. Es folgte nur wenige Tage, nachdem das russische Parlament ein Gesetz verabschiedet hatte, das die zweijährliche Wehrpflicht abschaffte und durch eine ganzjährige Wehrpflicht ersetzte.

Dieser grundlegende Politikwechsel soll einen stetigen Zustrom frischer Rekruten in die Armee sichern und Russlands Fähigkeit für einen langfristigen, hochintensiven Konflikt stärken.

Das System wird für einen Dauerkrieg umgebaut, nicht für einen vorübergehenden Einsatz.

Gleichzeitig wurde die diplomatische Rhetorik Moskaus zunehmend feindseliger. Letzte Woche richtete der russische Botschafter in Frankreich, Alexej Meschkow, eine eindringliche Warnung an die Nato.

Er erklärte, sollten Nato-Truppen russische Flugzeuge im alliierten Luftraum abschießen, werde es „zum Krieg kommen“. Diese Drohung unterstreicht die gefährlich erhöhte Alarmbereitschaft und die Bereitschaft des Kremls, die Konfrontation mit dem Westen zu verschärfen.

Das finanzielle Engagement für diese Kriegsmaschinerie ist ebenso aufschlussreich. Ein Haushaltsentwurf der russischen Regierung enthüllt Pläne für immense Verteidigungsausgaben bis 2028.

Berichten zufolge sind für 2026 13 Billionen Rubel (157 Milliarden Dollar) für die Verteidigung vorgesehen. Alexander Kokcharov, Geoökonomie-Analyst bei Bloomberg Economics, erklärte gegenüber Newsweek , diese hohen Militärausgaben deuteten darauf hin, dass Russland sich nicht auf den Frieden, sondern auf weitere Kämpfe auf dem Schlachtfeld in der Ukraine vorbereite.

Diese Analyse trifft den Kern der Sache. Die Kombination aus Massenwehreinberufung, Gesetzesreform für die dauerhafte Wehrpflicht, aggressivem diplomatischem Getue und anhaltend rekordverdächtigen Militärbudgets bildet ein unübersehbares Muster.

Dies sind nicht die Aktionen einer Nation, die einen diplomatischen Ausweg oder eine Verhandlungslösung sucht. Es sind die kalkulierten Schritte eines Regimes, das sich auf einen langwierigen Kampf einlässt.

Die menschlichen Kosten dieser Vorbereitungen sind erschütternd. In den mehr als drei Jahren seit dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine hat Moskau nach Schätzungen des Zentrums für Strategische und Internationale Studien fast eine Million Opfer zu beklagen.

Dieser tragische Verlust an Menschenleben unterstreicht die brutale Realität des Konflikts, in den sich diese neuen Wehrpflichtigen ungeachtet offizieller Versprechungen einreihen sollen.

Der Ausbau des russischen Militärs und die Verschärfung seiner Kriegshaltung stellen eine erhebliche Bedrohung für die globale Stabilität dar .

Die Einberufung von 135.000 jungen Russen vor dem Hintergrund düsterer Warnungen und massiver Militärausgaben ist eine ernüchternde Erinnerung daran, dass die Konfliktkräfte aktiv mobilisiert werden.

Während die Welt auf Frieden hofft, deuten die Beweise überwältigend darauf hin, dass sich der Kreml auf eine ganz andere Zukunft vorbereitet, in der die Kriegstrommeln lauter schlagen als die Rufe nach Diplomatie.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 06.10.2025