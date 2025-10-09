Teile die Wahrheit!

Manchmal sendet die Geschichte selbst ihre Zeichen. In Regensburg, dem Stammsitz des Hauses Thurn und Taxis, brannte kürzlich der Dachstuhl des Jagdschlosses. Rauch und Flammen über den alten Mauern – während in Europa und Amerika die Fundamente der alten Macht zerbröckeln. by 𝖉𝖆𝖛𝖊 / @der17stammtisch 💛💥

Dieses Feuer ist mehr als ein Zufall. Denn Thurn & Taxis steht symbolisch für ein System, das über Jahrhunderte die Kommunikation – und damit die Macht – kontrollierte.

🔹Das Postimperium der Thurn & Taxis

Seit dem 16. Jahrhundert bauten sie das erste europaweite Postnetz auf. Als Generalpostmeister des Reiches hatten sie ein erbliches Hoheitsrecht: kein Fürst, kein König, kein Kaiser konnte Informationen verschicken, ohne dass Thurn & Taxis Zugriff hatten. Sie lasen Briefe, manipulierten Börseninformationen und arbeiteten eng mit den Rothschilds zusammen, um ganze Revolutionen zu beeinflussen.

🔹Post und Militär – ein gemeinsames Werkzeug

Die Post war mehr als Logistik. Sie war militärische Infrastruktur. In Kriegszeiten begleiteten bewaffnete Konvois die Kuriere, Poststationen dienten als militärische Knotenpunkte, strategische Befehle liefen über diese Wege. Wer die Post kontrollierte, kontrollierte Armeen. Thurn & Taxis standen damit nicht nur im Dienst des Handels, sondern im Dienst von Macht und Krieg.

🔹Der Vatikan im Hintergrund

Auch der Vatikan wusste diese Strukturen zu nutzen. Er setzte Kuriere, Postdienste und Informationsnetze ein, um Staaten zu überwachen und geopolitische Interessen zu steuern.

Das Postwesen war über Jahrhunderte eines der zentralen Machtinstrumente Roms. Thurn & Taxis waren damit Teil einer größeren Architektur: ein weltliches Rad im Getriebe einer kirchlich-finanziellen Maschine.

🔹Das Ende und die Geburt der UPU

1867 übernahm Preußen die Thurn-und-Taxis-Post gegen eine gewaltige Abfindung. Doch das Prinzip blieb. Schon 1874 gründete man in Bern die Universal Postal Union (UPU) – offiziell, um den internationalen Postverkehr zu regeln.

In Wahrheit war es die Fortsetzung desselben Systems: Kommunikation wird gebündelt, zentralisiert und kontrolliert. Kein Staat konnte mehr frei agieren, jeder musste sich in das globale Regelwerk einfügen.

🔹Die UPU ist heute eine UN-Sonderorganisation, doch der Geist ist derselbe wie damals: Post, Daten, Kommunikation – alles wird in einem zentralisierten System überwacht. Was bei Thurn & Taxis mit Pferdekutschen begann, reicht heute bis ins digitale Zeitalter.

Warum das brennende Dach so symbolisch ist

Das Feuer in Regensburg wirkt wie ein sichtbares Omen. Die Mauern der alten Macht stehen noch, aber ihre Dächer brennen. So wie das Haus Thurn & Taxis einst die Post dominierte und damit Armeen und Könige kontrollierte, so bricht heute das Vertrauen in die zentralisierten Systeme der Kommunikation zusammen.

Der entscheidende Punkt

Wenn wir die Linie von Thurn & Taxis über den Vatikan bis zur UPU ziehen, wird klar: Wer die Kommunikation kontrolliert, kontrolliert die Macht. Und genau darin liegt die Sprengkraft unserer Zeit.

❗️Alle Daten, alle Nachrichten, alle Kanäle, die der tiefe Staat über Jahrzehnte nutzte, sind nicht verschwunden. Sie wurden erfasst, aufgezeichnet und gesichert.

In diesem Bild wird verständlich, warum es so bedeutsam ist, dass Donald J. Trump als „Holder“ der UPU gesehen wird. Alles, was der tiefe Staat durch diese Systeme an Absprachen, Befehlen und Manipulationen laufen ließ, ist gespeichert – und wird im richtigen Moment gegen ihn selbst verwendet.

Darum war es entscheidend, dass Trump diese Position einnimmt – weil damit klar ist: Das Netz der Kommunikation, das einst gegen das Volk gerichtet war, wird nun gegen seine Erbauer selbst gewendet.

Das Free Thought Project („freies Gedankenprojekt“) berichtet hingegen:

Trump deutet an, das Militär einzusetzen, um innenpolitischen Widerstand und „innere Feinde“ zu unterdrücken

Am Dienstag forderte Präsident Donald Trump die US-Militärführung auf, sich auf Inlandseinsätze vorzubereiten. Er sagte, das Militär werde wahrscheinlich den „Feind im Inneren“ ins Visier nehmen – ein Ausdruck, den Trump in der Vergangenheit für progressive und linksgerichtete Gruppen verwendet hat.

Die obersten Militärs des Landes trafen sich auf dem Marinestützpunkt Quantico, etwa 48 Kilometer südlich von Washington D.C. Sie waren letzte Woche von Verteidigungsminister Pete Hegseth dorthin einberufen worden , ohne dass es einen erkennbaren Zweck oder einen konkreten Grund für ihr Treffen gab. Kurz nach dieser Ankündigung kündigte Trump an, bei der Veranstaltung eine Rede zu halten.

Hegseth nutzte seinen Teil der Rede, um Frauen im Militär zu verspotten und ein Ende des „woke trash“ zu versprechen. Er griff auch übergewichtige Soldaten an, darunter auch die Kommandeure, die sich am Dienstag vor ihm versammelt hatten.

„Es ist völlig inakzeptabel, fette Generäle und Admirale in den Hallen des Pentagons zu sehen, die Kommandos im ganzen Land und auf der ganzen Welt leiten“, sagte Hegseth .

Als Trump die Bühne betrat, sprach er über eine Stunde lang. Einmal äußerte er den Wunsch, das Militär einzusetzen, um „zivile Unruhen“ in den Vereinigten Staaten zu unterdrücken.

„Das wird für die Menschen in diesem Raum eine große Sache, denn es ist der Feind von innen und wir müssen uns darum kümmern, bevor er außer Kontrolle gerät“, führte Trump aus.

Trump versuchte, den vor ihm versammelten Generälen und Admiralen zu versichern, dass ihre „Mission“ erfolgreich sein würde.

„Es wird nicht außer Kontrolle geraten, wenn Sie überhaupt involviert sind“, sagte Trump .

Trumps Ziele könnten illegal sein – laut Posse Comitatus Act ist es dem US-Militär nicht gestattet, Strafverfolgungsmaßnahmen durchzuführen. Ein Bundesrichter entschied Anfang des Monats , dass Trumps Einsatz der Nationalgarde gegen dieses Gesetz verstößt.

Gegen dieses Urteil wird jedoch Berufung eingelegt, und es ist nicht abzusehen, wie der konservative Oberste Gerichtshof – dem drei von Trump persönlich ernannte Richter angehören – in der Angelegenheit entscheiden wird, sollte sie in Zukunft vor Gericht landen. Das Gesetz sieht zudem kaum Durchsetzungsmechanismen vor – es sei denn, die Militärführung selbst weigert sich, einem Befehl zur Niederschlagung von Protesten im Inland Folge zu leisten. Nur die Gerichte können Maßnahmen ergreifen, was Wochen oder sogar Monate dauern kann.

Trump hat in der Vergangenheit wiederholt den Einsatz des Militärs gegen US-Bürger gefordert, die sich ihm widersetzen. Im Oktober 2024 sagte er beispielsweise, die Nationalgarde solle sich am Wahltag um linksgerichtete Wähler kümmern . Ohne Beweise behauptete er, „radikale linke Verrückte“ würden den Ausgang des Präsidentschaftswahlkampfs beeinflussen.

In diesen Kommentaren bezeichnete Trump die Linken in ähnlicher Weise als „den Feind von innen“. Kritiker verurteilten Trumps Äußerungen gegenüber der Militärführung umgehend. „Der Oberbefehlshaber will, dass sein persönlicher Sicherheitstrupp auf Demonstranten schießt, und lässt sie gleichzeitig wissen, dass er Mühe hat, Treppen hinunterzugehen“, sagte der Journalist Mike Rothschild . „Die Stimmung in Berlin 1945 ist himmelhoch.“ „Trump droht ausdrücklich damit, das Militär einzusetzen, um das blaue Amerika zu besetzen“, meinte Greg Sargent, Redakteur bei The Atlantic . „Wer seine amerikanischen Mitbürger als Feinde bezeichnet, die es ‚auszuschalten‘ gilt, ist nicht geeignet, die Nation zu führen“, schrieb der demokratische Gouverneur von Illinois, JB Pritzker, dessen Bundesstaat Trump häufig mit Militarisierungsdrohungen konfrontiert. „Nehmen Sie Donald Trump die Schlüssel weg, bevor er uns noch tiefer ins Chaos treibt.“ „Ein weiterer Tag, eine weitere Drohung des US-Präsidenten, militärische Gewalt gegen die breite Masse der Amerikaner einzusetzen“, sagte der Politikwissenschaftler Marcel Dirsus . „Wenn es passiert, kann niemand sagen, er hätte nichts davon gewusst. Trump will ein Diktator sein und versucht nicht einmal, es zu verbergen.“

Quellen: PublicDomain/thefreethoughtproject.com am 08.10.2025