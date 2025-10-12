Trump demütigt RFK Jr. mit überraschender COVID-Booster-Aktion – Wer Ihnen sagt, dass Impfstoffe sicher und wirksam sind, lügt!

Teile die Wahrheit!

Präsident Trump erhielt am Freitagabend seine COVID-Auffrischungsimpfung, während Robert F. Kennedy Jr., Amerikas berühmtester Impfgegner und Gesundheitsminister, den Amerikanern den Zugang zu dem von ihm verhassten Impfstoff einschränkt.

Bei einer „ routinemäßigen jährlichen Untersuchung “ im Walter Reed Medical Center – Trumps zweiter im Jahr 2025 – erhielt Trump einen Bericht voller Ehrfurcht vom Arzt des Weißen Hauses, Dr. Sean Barbarella.

Er behauptete, der Präsident habe das Herz eines Mannes, der „14 Jahre jünger“ sei als Trumps tatsächliches Alter (das 79 Jahre beträgt). Trump erhielt außerdem zwei Impfungen: eine jährliche Grippeimpfung und eine COVID-19-Auffrischungsimpfung.

Trump hat Anspruch auf eine COVID-Auffrischungsimpfung gemäß den eingeschränkteren Zulassungsrichtlinien von Kennedys CDC, die den COVID-Impfstoff für Personen ab 65 Jahren sowie jüngere Menschen mit Vorerkrankungen empfiehlt.

Der 71-jährige Kennedy hat keinen Hehl daraus gemacht, wie sehr er COVID-Impfstoffe hasst. Im Jahr 2021 nannte Kennedy ihn „ den tödlichsten Impfstoff aller Zeiten “ und hat während seiner Zeit als Gesundheitsminister wiederholt kritische Aussagen über den Impfstoff gemacht .

Trump, dessen „Operation Warp Speed“ während seiner ersten Präsidentschaft dazu beitrug, die Amerikaner unglaublich schnell mit COVID-Impfstoffen zu versorgen (viele starben oder sind behindert), teilt die Skepsis seines Gesundheitsministers gegenüber Impfstoffen nicht.

Er sagte, Kennedy habe eine „ andere “ Einstellung zu Impfstoffen als er selbst und andere medizinische Experten. Im September scherzte er, er hoffe, sich nicht mit COVID angesteckt zu haben, nachdem Kennedy im Oval Office in seiner Nähe geniest hatte.

The Daily Beast wandte sich an Außenminister Kennedy und fragte, ob Kennedy Trump eine COVID-Auffrischungsimpfung empfohlen habe.

Die Ironie, dass Trump zu einem Zeitpunkt eine COVID-Auffrischungsimpfung erhält, während Kennedy daran arbeitet, den Zugang der Amerikaner zum Impfstoff einzuschränken, ist den Kommentatoren in den sozialen Medien nicht entgangen. (VAERS-Daten zeigen eine 8.300-prozentige Explosion der Darmkrebsmeldungen seit Einführung des mRNA-Impfstoffs)

Auf X stellte Dr. Neil Stone die rhetorische Frage: „Warum glauben Sie, hat Trump eine Covid-Auffrischungsimpfung bekommen? Und kein Ivermectin oder Hydroxychloroquin genommen?“ Stone bezog sich dabei auf zwei gängige „alternative“ COVID-Behandlungen, die sich in Impfgegnerkreisen verbreitet haben.

Dr. Eric Feigl-Ding postete : „Liebe MAGA – ratet mal, wer heute sowohl den aktualisierten COVID-Impfstoff als auch die Grippeimpfung bekommen hat? Euer lieber Anführer Trump. Vielleicht solltet ihr das auch tun.“

Die Nachricht von Trumps Unterstützung kam Stunden bevor sein „Sensenmann“, der Haushaltsdirektor des Weißen Hauses, Russell Vought, die CDC durch Entlassungen aushöhlte und Dutzende von Seuchenforschern arbeitslos machte.

„Trump bekam von seinem Arzt eine Covid-Auffrischungsimpfung und entließ dann Dutzende von Ärzten und Wissenschaftlern, die daran arbeiteten, den Rest von uns gesund und am Leben zu erhalten“, postete Pod Save America -Moderator Jon Favreau .

Wer Ihnen sagt, dass Impfstoffe sicher und wirksam sind, lügt!

Impfstoffe sind nicht zu 100 % sicher und wirksam, entgegen den Aussagen von Stephen Kinnock, dem britischen Staatsminister für Pflege. In dem untenstehenden Video „Old Man in a Chair” erklärt Dr. Vernon Coleman, warum die übertriebenen Behauptungen über die Sicherheit von Impfstoffen in der Öffentlichkeit an Glaubwürdigkeit verlieren und warum die Behauptungen der Regierung über die Sicherheit von Impfstoffen falsch sind.

Dr. Coleman hat Kinnock zu einer Live-Fernsehdebatte über die Sicherheit von Impfstoffen herausgefordert, aber Kinnock hat nicht darauf reagiert. Dr. Coleman glaubt, dass dies daran liegt, dass Kinnocks Berater wissen, dass er die Debatte verlieren würde.

Im vergangenen Monat äußerte sich der britische Gesundheitsminister Stephen Kinnock besorgt über die zunehmende Impfskepsis in England und führte dies teilweise auf Fehlinformationen zurück, die von „Verschwörungstheoretikern“ im Zuge der Covid-„Pandemie“ verbreitet wurden.

„Wir müssen uns mit diesen Verschwörungstheoretikern, die diesen Unsinn und diesen Quatsch verbreiten, auseinandersetzen, wir müssen sie mit unseren Argumenten besiegen und ihren Lärm übertönen“, sagte er.

„Es ist unsere Aufgabe als Regierung und als alle anderen, die auf der Seite des gesunden Menschenverstands und der Vernunft stehen, diesen Fall zu vertreten und diesen Kampf gegen die Verschwörungstheoretiker, Falschinformanten und Desinformanten zu gewinnen, mit denen man sich auseinandersetzen und die man zum Schweigen bringen muss“, sagte Kinnock.

Dr. Coleman hat daher ein Video veröffentlicht, in dem er erklärt, warum diese lästigen „Verschwörungstheoretiker“ impfkritisch geworden sind; es kommt darauf an, die Beweise mit Logik, Vernunft und gesundem Menschenverstand zu betrachten.

Das Transkript zum Video finden Sie unten.

Von Dr. Vernon Coleman

Dies ist das Transkript von Vernon Colemans neuestem Video auf BitChute. Leider ist BitChute für Zuschauer in Großbritannien nicht verfügbar, und wir konnten das Video nicht auf eine andere Plattform hochladen.

Wir schreiben das Jahr 2025, und dies ist Video Nummer 340. Die meisten anderen wurden natürlich von den Zensoren dauerhaft gelöscht – mit der Begründung, dass sie viele Wahrheiten enthielten, die den Bösen unangenehm waren.

Vor ein paar Wochen sagte ein britischer Abgeordneter namens Stephen Kinnock, der offenbar Staatsminister für Pflege ist und einigen wahrscheinlich am besten als Sohn von Neil Kinnock bekannt ist, angeblich gegenüber der BBC, dass die Regierung über die Impfbereitschaft und -zurückhaltung besorgt sei. Er sagte, diese sei nach der Covid-19-„Pandemie” zugenommen, und fügte hinzu, dass Kampagnen, die „die Vorteile einer Impfung und die Tatsache, dass diese zu 100 % sicher ist, erklären, vorangetrieben würden, da die Regierung diesen Kampf gegen die Verschwörungstheoretiker gewinnen wolle”.

Warum hat er das gesagt? Warum sollte jemand so etwas sagen? Man würde doch nicht glauben, dass jemand so dumm sein könnte, oder? Darf ich den Staatsminister für Pflege als dumm bezeichnen?

Es wurde in der BBC berichtet, also muss es wahr sein. Nun, vielleicht ein bisschen wahr. Vielleicht haben sie ihn falsch zitiert. Vielleicht hat er in Wirklichkeit gesagt: „Ich habe nächste Woche einen Termin für meine Gehirntransplantation und der Arzt sagt, ich muss viel grüne Bohnen essen.” Bei der BBC weiß man nie – sie ist die offizielle Propagandaabteilung Großbritanniens, die ewige Quelle von Desinformation und Fehlinformationen.

Der Staatsminister für Pflege – und es ist beruhigend zu wissen, dass wir offenbar einen haben – sagte offenbar mit ernstem Gesicht, dass die Regierung sich auch für die Bekämpfung von Desinformation und Verschwörungstheorien über Impfstoffe in den sozialen Medien engagiere.

An dieser Stelle sei vielleicht erwähnt, dass Master Kinnock einst für das Weltwirtschaftsforum gearbeitet hat. Kinnock unterstützt angeblich auch die ärztlich assistierte Sterbehilfe – was angesichts seiner Befürwortung von Impfstoffen vielleicht nicht ganz unerwartet ist.

„Es ist unsere Aufgabe als Regierung und als alle anderen, die auf der Seite des gesunden Menschenverstands und der Vernunft stehen, diesen Fall zu vertreten und diesen Kampf gegen die Verschwörungstheoretiker, Falschinformanten und Desinformanten zu gewinnen, die bekämpft und zum Schweigen gebracht werden müssen“, fügte Kinnock hinzu.

Nun, ich beschäftige mich seit etwa 60 Jahren mit Impfstoffen, und meine Schlussfolgerung ist, dass die Behauptung, ein Impfstoff sei zu 100 % sicher, genauso absurd ist wie die Behauptung, Bomben würden niemals Menschen töten oder Keir Starmer, der derzeitige britische Premierminister, sei 1,93 m groß und charismatisch. Oder dass in Gaza niemand getötet worden sei.

Kinnocks Problem (das er mit Impfbefürwortern auf der ganzen Welt teilt) ist, dass man seine Glaubwürdigkeit verliert, wenn man übertreibt.

Die offensichtlichen Lügen über den Covid-19-Impfstoff haben die Glaubwürdigkeit der Regierung bei intelligenten Menschen zerstört. Heute weiß jeder informierte Mensch, dass die Politiker, Journalisten und Ärzte, die den giftigen Covid-19-Impfstoff überbewertet haben, verhaftet und für hundert Jahre oder möglicherweise länger in den Tower of London geworfen werden sollten.

Herr Kinnock junior sollte sich die Beweise zum Covid-19-Impfstoff einmal ganz genau ansehen – viele davon waren bereits 2020 verfügbar, als ich das Zeug zum ersten Mal als giftig und nutzlos beschrieb.

Aber leider bezweifle ich, dass er das tun wird; er wird wohl lieber an seinen Vorurteilen festhalten und weiterhin Fehlinformationen über Impfstoffe verbreiten – und denen, die es wagen, die Wahrheit zu sagen, mit „Schweigen” drohen. („Zum Schweigen bringen“ ist ein sehr emotionales Wort, Herr Kinnock. Es ist das Wort, das Diktatoren verwenden, wenn sie an Erschießungskommandos denken. Und wenn man, wie ich, bereits Opfer eines Attentatsversuchs geworden ist, ist es ein Wort, das inakzeptabel ist.)

Ich nehme an, es hängt alles davon ab, wie man „sicher“ definiert, aber ich würde behaupten, dass es keinen Impfstoff auf der Welt gibt, der zu 100 % sicher ist – obwohl dies nicht das erste Mal ist, dass eine solch absurde Behauptung in der BBC aufgestellt wurde. (Um es klar zu sagen: Mein Wörterbuch definiert „sicher“ als „nicht wahrscheinlich, Schaden zu verursachen oder zu führen“).

Die große Frage ist: Wie erklärt Herr Kinnock, warum Regierungen auf der ganzen Welt Milliarden von Dollar an Familien von Patienten gezahlt haben, die durch Impfstoffe geschädigt wurden?

Und warum zahlt seine Regierung riesige Summen an diejenigen, die durch Impfstoffe geschädigt wurden, wenn Impfstoffe zu 100 % sicher sind?

Und was soll das mit dem „Zum Schweigen bringen“ von Menschen?

Eigentlich bin ich schon ziemlich gut zum Schweigen gebracht worden, weil ich die Wahrheit gesagt habe.

Warum weigert sich die BBC (und der Rest der Mainstream-Medien [Konzerne] und der Großteil des Internets), eine Debatte über Impfungen zuzulassen? Warum bin ich aus allen Mainstream-Medien, YouTube und allen sozialen Medien verbannt worden, weil ich auf die sehr reale Gefahr von Impfungen aufmerksam gemacht habe?

Menschen zum Schweigen zu bringen ist die neue Methode. Wenn man heutzutage ein mächtiger Politiker ist und unbequeme Wahrheiten nicht mag, bringt man Menschen zum Schweigen, anstatt mit ihnen zu diskutieren.

Wenn Kinnock wirklich glaubt, dass Impfstoffe völlig sicher sind, wäre es dann nicht klug, eine öffentliche Debatte über Impfungen anzuregen? Das würde sicherlich alle Impfkritiker zum Schweigen bringen und es der Regierung erleichtern, ihre Impfprogramme erfolgreicher zu fördern.

Also habe ich Master Kinnock zu einer Live-Debatte im nationalen Fernsehen herausgefordert.

Er könnte argumentieren, dass Impfstoffe (einschließlich des Covid-19-Impfstoffs) zu 100 % sicher und wirksam sind. Er kann so viele Berater mitbringen, wie ins Studio passen.

Und ich würde argumentieren, dass er Unrecht hat. Ganz allein.

Das sollte dieses Thema ein für alle Mal klären – so oder so.

Es wird Sie nicht überraschen, dass er nicht darauf eingegangen ist.

Ich habe das auch nicht erwartet. Seine Berater hätten das niemals zugelassen, denn diejenigen, die lesen können, würden wissen, dass ich gewinnen und Kinnock verlieren würde.

Deshalb ist eine Debatte nicht erlaubt. Deshalb erlaubt die BBC keine Kritik an Impfstoffen. Wussten Sie, dass sie das tun? Die Politik der BBC ist es, niemandem Sendezeit zu gewähren, der Impfungen in Frage stellt – „ob richtig oder falsch“. Das sind ihre Worte, nicht meine.

Ich schreibe schon seit langer Zeit über Impfstoffe.

In meinem ersten Buch, „The Medicine Men“, das 1975 veröffentlicht wurde, habe ich darauf hingewiesen, dass:

Die BCG-Impfung gegen Tuberkulose wurde 1928 eingeführt, aber 1930 starben 72 Kinder, nachdem ein mit einem virulenten Bazillus kontaminierter Impfstoff verwendet worden war. Der Salk-Impfstoff wurde als Durchbruch im Kampf gegen Polio gefeiert, aber 1955 gab es in den Vereinigten Staaten 204 Fälle von Polio bei geimpften Kindern. Kürzlich gab es im Vereinigten Königreich heftige Diskussionen über die Zahl der durch Impfstoffe geschädigten Kinder im Land. Ein britischer Abgeordneter behauptet, dass es in Großbritannien etwa zweitausend Kinder gibt, die durch Impfstoffe schwer geschädigt sind. Er berichtete über eine Umfrage, aus der hervorgeht, dass eines von fünftausend gegen Keuchhusten geimpften Kindern dauerhaft geschädigt ist. Eine schwedische Umfrage ergab, dass zwischen einem von dreitausend und einem von sechstausend Kindern nach der Keuchhustenimpfung an einer Form von Hirnerkrankung leidet. Laut einem Facharzt hätte mindestens ein Drittel dieser Kinder mit Hirnschäden niemals geimpft werden dürfen, da sie in der Vergangenheit Anfälle und Ähnliches hatten, die normalerweise als Kontraindikationen für eine Impfung gelten. Ein Problem in Großbritannien war, dass die Wirksamkeit des verwendeten Keuchhustenimpfstoffs nachgelassen hat. Bei seiner Einführung war er zu 80 Prozent wirksam, aber 1968 betrug seine Wirksamkeit nur noch 20 bis 30 Prozent. Um seine Wirksamkeit zu erhöhen, wurde die Stärke des Impfstoffs erhöht, was zu schwereren Nebenwirkungen führte.

Ich habe das 1975 veröffentlicht, und seitdem hat sich die Lage stetig verschlechtert.

Heute ist es unwahrscheinlich, dass Sie in den Mainstream-Medien jemals die Wahrheit über medizinische Themen erfahren. Und Sie werden auch nichts Wahres über Impfstoffe erfahren.

Die Impfbefürworter wiederholen ständig den üblichen Unsinn, dass Impfstoffe sicher und wirksam seien, obwohl sie offensichtlich weder sicher noch wirksam sind. Alles, was sie sagen, ist eine Lüge. Sie lieben es, über Jenner und seinen Pockenimpfstoff zu sprechen, aber sie erwähnen nie, dass Jenners erster Sohn – den er geimpft hatte – eine Hirnschädigung entwickelte und jung starb. Jenner ließ seinen zweiten Sohn nicht impfen. Das erzählen sie Ihnen nicht, oder?

Heutzutage dürfen Ärzte nur noch lesen und hören, was die Pharmaindustrie ihnen zu lesen und zu hören gibt. Alles, was kontrovers ist, alles, was den Status quo in Frage stellt, muss unterdrückt werden.

Vor einiger Zeit wurde ich von einer Firma namens PasTest eingeladen, auf einer Konferenz zu sprechen, die sich mit dem Thema Medikationsfehler und Nebenwirkungen von verschreibungspflichtigen Medikamenten befasste.

Aufbauend auf unserem Engagement für Qualität in der medizinischen und gesundheitlichen Ausbildung organisiert PasTest eine Reihe von Veranstaltungen im Gesundheitswesen, die sich auf die berufliche Weiterentwicklung von Klinikern und Managern konzentrieren, die gemeinsam Gesundheitsdienstleistungen für Großbritannien erbringen. Unser Ziel ist es, denjenigen, die in der Lage sind, Dienstleistungen auf nationaler und regionaler Ebene zu verbessern, ein Mittel an die Hand zu geben. Die Themen unserer Konferenzen umfassen Politik, Best Practices, Fallstudien, klinisches Management und evidenzbasierte Praxis. PasTest ist bestrebt, die besten Referenten zu finden, die das Publikum mit ausgewogenen, relevanten und zum Nachdenken anregenden Programmen begeistern. PasTest hat in der Vergangenheit bewiesen, dass durch gründliche investigative Forschung und die ständige Aktualisierung der Fortschritte im Gesundheitswesen und in der medizinischen Praxis eine erstklassige Bildungsveranstaltung erreicht werden kann.

Das haben sie gesagt.

Klingt wunderbar, dachte ich (in einem meiner naiveren Momente).

Iatrogenese (durch Ärzte verursachte Krankheiten) ist so etwas wie mein Spezialgebiet. Ich habe zahlreiche Bücher und Artikel zu diesem Thema geschrieben. Meine Kampagnen haben dazu geführt, dass mehr Medikamente verboten oder kontrolliert wurden als durch die Kampagnen anderer.

Zusätzlich zu meinem Vortrag auf der Konferenz wollten die Organisatoren, dass ich ihnen bei der Festlegung des endgültigen Programms helfe. Ich unterschrieb einen Vertrag.

PasTest bestätigte schriftlich meine Ernennung als Berater und Redner für die PasTest Conference Division. Und dann herrschte Stille.

Stille.

Schließlich erschien ein Programm für die Veranstaltung im Internet. Seltsamerweise stand mein Name nicht auf der Liste der Redner.

Hier ist ein Auszug aus der Werbebroschüre für die Konferenz:

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Berichterstattung in den Medien über die Zahl der Patienten im Vereinigten Königreich, die aufgrund von Nebenwirkungen von Medikamenten erkranken oder sterben, möchte unsere Konferenz die aktuellen Strategien zur Vermeidung von unerwünschten Arzneimittelwirkungen erläutern und aufzeigen, was zur Aufklärung der Patienten getan werden kann.

Die Schuld für Probleme, die durch verschreibungspflichtige Medikamente verursacht werden, den Patienten zu geben, ist genial. Die meisten Probleme im Zusammenhang mit Medikamenten werden durch die Dummheit der Ärzte verursacht, nicht durch die Unwissenheit der Patienten. Wenn das Ziel darin besteht, Patienten darüber aufzuklären, wie sie Probleme mit verschreibungspflichtigen Medikamenten am besten vermeiden können, wäre der Ratschlag ganz einfach: „Vertrauen Sie Ärzten nicht.“

Auf der Rednerliste standen verschiedene Personen, von denen ich noch nie gehört hatte, darunter ein Vertreter der Association of the British Pharmaceutical Industry und ein weiterer Vertreter der Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency.

Warum wurde mir dann offenbar der Zutritt zu dieser Konferenz verwehrt?

PasTest antwortete auf unsere Anfrage wie folgt: „Bestimmte Parteien waren der Meinung, dass er (Vernon Coleman) als Redner zu kontrovers sei und daher nicht teilnehmen würde.“

Entscheidet die Pharmaindustrie nun, wer vor Ärzten und NHS-Mitarbeitern über die Probleme sprechen darf, die durch verschreibungspflichtige Medikamente verursacht werden? Wissen die NHS-Chefs, dass die Teilnehmer solcher Konferenzen nur von der Pharmaindustrie genehmigte Redner hören und dass Redner, die die Wahrheit sagen, ausgeschlossen werden?

Das Beängstigende daran ist, dass der NHS die Entsendung von Delegierten zu einer Konferenz finanziert hat, auf der ein Vertreter der Pharmaindustrie zu ihnen über Arzneimittelsicherheit sprach. Aber ich wurde ausgeschlossen.

Die Frage lautet: Wenn Ärzte oder Pharmaunternehmen glauben, dass ich Unrecht habe, warum lassen sie mich dann nicht sprechen und erklären mir, warum sie glauben, dass ich Unrecht habe?

Die unvermeidliche Antwort ist, dass sie wissen, dass meine Kritik an dem Berufsstand und der Industrie zutreffend und unanfechtbar ist.

Was mit PasTest passiert ist, ist keineswegs ungewöhnlich. Heutzutage haben alle möglichen seltsamen Leute (hauptsächlich Politiker und Verwaltungsbeamte) die Kontrolle über die medizinische Versorgung übernommen; ihre Köpfe sind frei von wissenschaftlichen Dingen und sie „wissen einfach alles besser“. Impfungen sind heute eher ein politisches Thema als ein wissenschaftliches. Fakten sind nur ein verdammtes Ärgernis, das im Weg steht und ungefähr so willkommen ist wie ein Hotdog-Verkäufer bei einem Vegetarier-Treffen.

Seit vielen Jahren werde ich nicht mehr eingeladen (oder darf nicht mehr), im Radio oder Fernsehen über Impfungen zu diskutieren. Das liegt vor allem daran, dass die medizinische Fachwelt (die eine lange Reihe von Debatten verloren hat) nicht mehr bereit ist, mit mir über medizinische Themen zu diskutieren oder in einer Sendung aufzutreten, zu der ich eingeladen wurde.

Das letzte Mal, dass ich im Radio über Impfstoffe diskutiert habe, ist schon ein paar Jahrzehnte her. Zu meiner großen Überraschung wurde ich eingeladen, in einer Late-Night-Sendung von Radio City, einem unabhängigen Sender in Liverpool im Norden Englands, über Impfungen zu diskutieren. Ein örtlicher Arzt wurde eingeladen, mit mir zu debattieren. Das Ergebnis war außergewöhnlich.

Lange Zeit weigerte sich der Arzt zuzugeben, dass Ärzte mit Impfungen Geld verdienen. Bis ich ihn direkt darauf ansprach, leugnete er empört, dass Ärzte ein finanzielles Interesse an der Förderung von Impfungen hätten. Erst als ich darauf hinwies, dass Hausärzte für die Impfung ihrer Patienten Honorare und Prämien erhalten, gab er eher widerwillig zu, dass ich Recht hatte. Die Hauptargumentation des Arztes schien mir zu sein, dass er Recht haben müsse und ich Unrecht, weil die Regierung und andere Ärzte seine Ansichten zu Impfungen teilten (die natürlich diametral entgegengesetzt zu meinen waren). Ich fand dieses Argument nie sehr überzeugend, und zumindest für eine Weile taten dies auch die Zuhörer nicht. Der Moderator wollte wissen, warum die von mir vorgestellten Fakten noch nie zuvor veröffentlicht worden waren.

Am Ende der Sendung wurde mir mitgeteilt, dass die Sendung noch nie zuvor eine solche Resonanz bei den Zuhörern gefunden hatte. Man versicherte mir, dass es die größte Zuschauerresonanz aller Zeiten gewesen sei. Die Zuhörer wollten unbedingt mehr Informationen. Am Ende der Sendung wurde ich gefragt, ob ich eine weitere, längere Sendung zum Thema Impfungen machen würde. Ich sagte zu. Ich bot an, mit einer beliebigen Anzahl von impfbefürwortenden Ärzten und Experten, die der Radiosender finden konnte, über das Thema Impfungen zu diskutieren.

Ich habe nie wieder etwas von ihnen gehört. Ich habe sie kontaktiert, um zu fragen, ob sie noch an einer weiteren, intensiveren Debatte interessiert seien. Das waren sie nicht.

Und seitdem war kein anderer Radio- oder Fernsehsender bereit, mich über Impfungen in einer Sendung diskutieren zu lassen. Ich bezweifle, dass sich daran etwas ändern wird. Patienten werden ebenso wie Ärzte vor unbequemen Wahrheiten geschützt werden.

Die Medien sind im Allgemeinen voll von Artikeln und Sendungen, die diejenigen verspotten, die sich Sorgen um Impfungen machen, und Impfungen als sicher und wirksam anpreisen.

Die meisten Ärzte hinterfragen nichts – sie haben zu viel Angst, das Establishment zu verärgern. Unbequeme Fragen zu stellen, kann die Karriere eines Arztes ruinieren. Und Medizinjournalisten sind genauso nutzlos. Die meisten haben nur eine sehr geringe formale medizinische Ausbildung, sie wissen nicht, worauf sie achten müssen, sie erhalten nicht selten Zahlungen von Pharmaunternehmen (die Zahlungen werden für Artikel angeboten, die für Publikationen von Pharmaunternehmen geschrieben werden, und übersteigen häufig bei weitem die Zahlungen, die Journalisten normalerweise erwarten würden) und sie haben kaum jemals den Mut, sich mit dem Establishment anzulegen.

Die Macht der Pro-Impf-Lobby ist groß und weit verbreitet. Als ich eine Kolumne für die Oriental Morning Post in China schrieb, kritisierte ich darin Impfungen. Nach Erscheinen der Kolumne teilte mir mein Buchverlag in China mit, dass die chinesische Regierung ihm mitgeteilt habe, meine Bücher nicht mehr veröffentlichen zu dürfen. Ich wurde praktisch verboten. Ähnliches ist auch in anderen Ländern passiert. Früher gab es meine Bücher in 26 Sprachen. Jetzt veröffentliche ich meine Bücher selbst – auf Englisch.

Eine gute Nachricht ist, dass entgegen der landläufigen Meinung viele Ärzte über die ungebremste Begeisterung der Ärzteschaft für Impfungen besorgt sind. Die meisten ziehen es (verständlicherweise) vor, anonym zu bleiben.

Hier ist einer (von vielen) relevanten Briefen, die ich in den letzten Jahren von praktizierenden Ärzten erhalten habe. Dieser stammt von einem Allgemeinmediziner. Er schrieb: „Ihre Kritik an Impfstoffen ist völlig berechtigt. Die Ärzteschaft steht unter dem unheilvollen Einfluss der Pharmaunternehmen, sodass Ärzte so tun müssen, als könnten Impfstoffe keinen Schaden anrichten. Ich bin Arzt und halte Impfungen für Betrug und Farce. Die Hexen in Macbeth hätten moderne Impfstoffe durchaus in ihre Rezeptur aufnehmen können.“

Die Wahrheit ist, dass von allen verfügbaren Arzneimitteln Impfstoffe die primitivsten, unzuverlässigsten und gefährlichsten sind. Impfstoffe können Hirnschäden verursachen – und tödlich sein. Ich bin immer wieder erstaunt, dass dies jemanden überrascht. Wenn man potenziell giftige Substanzen kleinen Kindern injiziert, scheint es mir ziemlich offensichtlich, dass es zu Problemen kommen wird. Die wichtigste bekannte Tatsache über Impfstoffe ist, dass sie Hirnschäden verursachen können. Und sie können tödlich sein. Das ist keine Theorie oder Vermutung. Es ist eine Tatsache. Und dennoch werden potenzielle Probleme nicht angemessen untersucht. Ärzte haben beispielsweise festgestellt, dass es einen Zusammenhang zwischen Impfungen und lang anhaltendem, untröstlichem, schrillen Schreien kurz nach der Impfung gibt. Dies scheint mit einem Zusammenhang zwischen Impfungen und Enzephalopathie übereinzustimmen. Dieser Zusammenhang könnte für Politiker, Ärzte und Pharmaunternehmen äußerst peinlich sein und wurde daher nicht angemessen untersucht.

Erstaunlicherweise erwähnte niemand die Möglichkeit, dass Impfstoffe dafür verantwortlich sein könnten, als die American Academy of Paediatrics bekannt gab, dass jedes sechste amerikanische Kind eine Entwicklungsstörung und/oder eine Verhaltensstörung hat. Niemand in einer Autoritätsposition scheint zu wissen, warum so viele amerikanische Kinder in einem so schlechten Zustand sind. „Das scheint nicht fair zu sein“, sagte ein Experte. „Wir kümmern uns so gut um unsere Kinder. Amerikanische Kinder werden häufiger geimpft als Kinder in jedem anderen Land.“

Hier ist eine Liste einiger Nebenwirkungen, die durch Impfungen verursacht werden können. Natürlich verursachen nicht alle Impfstoffe alle diese Nebenwirkungen. Andererseits ist diese Liste keineswegs vollständig, und es gibt zweifellos noch andere Nebenwirkungen, die durch Impfungen verursacht werden können. Hirnschäden, Lähmungen, Schmerzen, Fieber, Übelkeit, Schwindel, Magen-Darm-Störungen, Appetitlosigkeit, Unruhe, Kopfschmerzen, Unwohlsein, Schmerzen, allergische Reaktionen, Reizbarkeit, Juckreiz, Bell-Lähmung, Guillain-Barré-Syndrom und Krampfanfälle sind nur einige der schwerwiegenderen Probleme. Wie viele Nebenwirkungen und Probleme gibt es? Das ist schwer zu sagen. Und wie häufig treten Nebenwirkungen auf? Auch das ist schwer zu sagen. Bereits 2007 listete die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) 1.637 Berichte über Nebenwirkungen der Impfung gegen das humane Papillomavirus (HPV) auf, darunter 371 schwerwiegende Reaktionen und drei Todesfälle.

Vier separate Studien haben gezeigt, dass bei vollständig geimpften Kindern eine höhere Asthma-Rate auftritt.

Impfstoffe können sogar Symptome verursachen, die mir sehr ähnlich erscheinen wie die Symptome der Krankheit, die sie verhindern sollen. Die Symptome von Long Covid sind zufällig genau die gleichen wie die Symptome von Schäden durch Covid-Impfstoffe.

Eine vollständige Liste der möglichen Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Grippeimpfung kann auch Folgendes umfassen: Asthma, Hirnschwellung, Guillain-Barré-Syndrom, Gesichtslähmung, Schädigung der Augenmuskeln, Schädigung der Arm- und Schultermuskulatur, Blutergüsse, Bauchschmerzen, Nierenerkrankungen, Nesselsucht und Anaphylaxie.

Eine im International Journal of Clinical Investigation veröffentlichte Studie hat gezeigt, dass Personen, die fünf Jahre in Folge eine Grippeimpfung erhalten haben, ein zehnmal höheres Risiko haben, an Alzheimer zu erkranken. Ärzte scheinen dies immer zu vergessen, wenn sie ihre jährlichen (und hochprofitablen) Grippeimpfkampagnen vorantreiben. Es ist nicht bekannt, ob die Grippeimpfung Krebs, Unfruchtbarkeit oder andere schwerwiegende Gesundheitsprobleme auslösen kann. Das Immunsystem des Körpers bekämpft Krebszellen, und tatsächlich zielen einige Krebstherapien darauf ab, das Immunsystem zu stärken und es bei der Bekämpfung eines sich entwickelnden Krebses zu unterstützen. Könnten wiederholte Impfungen die Anfälligkeit des Körpers für Krebs beeinflussen? Könnten wiederholte Impfungen die Fähigkeit des Körpers beeinträchtigen, mit einem sich entwickelnden Krebs umzugehen? Niemand weiß das.

Es ist kaum überraschend, dass Ärzte mittlerweile als eine der drei Hauptursachen für Krankheit und Tod gelten. Vor fünfzig Jahren wies ich im Fernsehen darauf hin, dass jeder sechste Patient im Krankenhaus dort liegt, weil er von einem Arzt krank gemacht wurde. „Nun, die anderen fünf haben wir nicht krank gemacht“, sagte ein Vertreter der Ärzte. Seit Jahrzehnten darf ich mich nicht mehr in die Nähe eines Fernsehstudios begeben.

Kein Arzt oder Wissenschaftler kann die Verschreibung von Impfstoffen, wie sie derzeit verwendet werden, gutheißen, aber da die Qualität und Quantität der Gesundheitsversorgung weiter abnimmt, wird die Begeisterung für Impfungen zunehmen. (Sie haben Kinder ziemlich gut mit Impfstoffen überschüttet. Jetzt nehmen sie die älteren Menschen ins Visier. Ich werde ständig mit Briefen, SMS, E-Mails und Anrufen bombardiert, in denen mir Impfungen angeboten werden, obwohl ich davon ausgehe, dass dieses Angebot für mich nächstes Jahr auslaufen wird. Sie sagten mir, dass sie jetzt keine Impfungen mehr für über 80-Jährige anbieten – oder vielleicht gilt das nur für mich.)

Die meisten Ärzte wissen nichts über Impfstoffe, was ihnen nicht von den Pharmaunternehmen erzählt wurde. Lassen Sie uns nun mit einem weiteren Blick auf den Covid-19-Impfstoff abschließen – den Impfstoff, von dem sie sagen, dass er die Welt gerettet hat, den ich aber wiederholt als giftig und nutzlos beschrieben habe.

Im Februar und März 2020 warnte ich, dass Covid nur eine umbenannte Grippe sei und dass die Behörden schnell einen Impfstoff einführen würden, den sie zur Pflicht machen würden. Es war nicht schwer zu erkennen, was passieren würde.

Seit fünf Jahren bin ich zutiefst betrübt darüber, dass viele Ärzte die offizielle Linie unterstützen, ohne jemals zu wagen, das, was ihnen gesagt wurde, in Frage zu stellen.

Die CDC in den USA berichtete schon früh, dass die Covid-19-Impfstoffe eine Vielzahl gefährlicher Nebenwirkungen verursachen. Tatsächlich wurde die Häufigkeit von Todesfällen und schwerwiegenden Nebenwirkungen mit über 2,5 % angegeben. Logischerweise bedeutet das, dass von 100 geimpften Personen zweieinhalb sterben oder erhebliche Nebenwirkungen haben werden. Zu den Nebenwirkungen des Covid-19-Impfstoffs gehören schwerwiegende neurologische Probleme, Herzinfarkte, Schlaganfälle, Erblindung und viele andere Erkrankungen. Ich halte es für eine Beleidigung gegenüber den geschädigten Patienten, ihre Nebenwirkungen als mild zu bezeichnen. All dies ist besonders relevant, wenn man bedenkt, dass Covid-19 eine Sterblichkeitsrate hat, die in etwa der einer normalen Grippe entspricht. Und wie Sie sicherlich wissen, hat die WHO schon frühzeitig erklärt, dass die Impfstoffe Menschen nicht davor schützen, an Covid-19 zu erkranken oder es weiterzugeben.

Ärzte waren damit beschäftigt, schwangeren Frauen oder Frauen, die schwanger werden könnten, die Covid-Impfung zu empfehlen, aber bereits im Dezember 2020 wurde in einer Petition an die Europäische Arzneimittelagentur darauf hingewiesen, dass es plausible Hinweise darauf gibt, dass die Spike-Proteine in den mRNA-Impfstoffen eine Immunreaktion gegen Syncytin-1 auslösen könnten, ein Protein, das für die Entwicklung der Plazenta bei Säugetieren und Menschen verantwortlich ist.

Schließlich sollte man natürlich nicht vergessen, dass laut der Fachzeitschrift Nature von 1.000 Menschen unter 50 Jahren, die mit dem Coronavirus infiziert sind, fast keiner sterben wird. Das Risiko, dass eine junge, gesunde Frau an Covid-19 stirbt, unterscheidet sich nicht wesentlich von dem Risiko, vom Blitz getroffen zu werden.

Ich war entsetzt, als bekannt wurde, dass Ärzte planten, Kindern die experimentellen, nicht vollständig getesteten, vorübergehend zugelassenen Covid-19-„Impfstoffe” zu verabreichen, ohne die Zustimmung der Eltern einholen zu müssen.

Damals bezeichnete ich das Geschehen als Kindesmissbrauch und Körperverletzung und gab Kindern folgenden Rat: „Vertraut keinen Menschen in Autos, die euch Süßigkeiten anbieten. Vertraut keinen Menschen mit Spritzen, die euch Impfungen anbieten.”

Unzählige unabhängige Ärzte auf der ganzen Welt sagen, dass es nicht sicher ist, diese gefährlichen, giftigen Spritzen Kindern zu verabreichen, die nur ein sehr geringes Risiko haben, an Covid-19 zu erkranken – geschweige denn daran zu sterben. Ich vermute, dass die wenigen Ärzte, die dieses Vorhaben befürworten, größtenteils diejenigen sind, die auf die eine oder andere Weise davon profitieren können.

Die eigene Desinformationsexpertin der BBC, die keine medizinische Qualifikation hat, sagte: „Diejenigen, die sich gegen Impfungen aussprechen, haben in der Regel keinen wissenschaftlichen oder medizinischen Hintergrund.“

Das ist seltsam, denn ich kenne viele Ärzte, die nach der Definition der BBC Impfgegner sind. Tatsächlich glaube ich, dass ich mehr Ärzte finden könnte, die sich gegen die Verabreichung dieses giftigen Impfstoffs an Kinder aussprechen, als sie oder die BBC finden könnten, die die Verabreichung an Kinder befürworten.

Als ich im März 2020 davor warnte, dass es bei der Covid-Hoax nur darum gehen würde, der Öffentlichkeit Impfstoffe aufzudrängen, lachten die Leute und spotteten. Aber genau das ist passiert. Im Herbst desselben Jahres warnte ich vor genau diesen Problemen, die sich entwickeln würden. Wie? Nun, zum einen, weil ich mich seit fast 60 Jahren mit Drogenproblemen beschäftige, zum anderen aber auch, weil ich mir den Entwurf der FDA-Arbeitsliste mit möglichen Nebenwirkungen des Impfstoffs angesehen habe. Die Liste finden Sie auf meiner Website – vernoncoleman.com –, falls Sie daran interessiert sind.

Sagen Sie niemandem, dass Sie sich das angesehen haben, sonst könnten Sie verhaftet werden. Die Wahrheit ist heutzutage ein gefährliches Gut. Aber wenn Sie in Kontakt bleiben möchten, finden Sie auf meiner Website viel Material. Die Website-Adresse lautet www.vernoncoleman.com. Es gibt keine Gebühren und keine Werbung. Oder Sie können meine Gedanken auf Substack verfolgen – obwohl ich nicht weiß, wie lange das noch möglich sein wird. Auch hier gibt es keine Gebühren und keine Werbung.

Die einzige Möglichkeit, das Geschehen zu stoppen, besteht darin, dagegen anzukämpfen, und das geht nur, indem wir die Wahrheit teilen und verbreiten. Bitte erzählen Sie allen, die Sie kennen, was Sie heute erfahren haben, damit wir gemeinsam unsere Lieben, uns selbst und unsere Zukunft schützen können. Es sind unser Leben und unsere Welt, die in Gefahr sind.

Vielen Dank, dass Sie einem alten Mann in einem Sessel zugesehen haben.

Quellen: PublicDomain/yahoo.com/expose-news.com am 12.10.2025