Das dritte Augenchakra: 10 wirkungsvolle Wege, Ihrer Intuition zu vertrauen

Das zweite der drei spirituellen Chakren ist das dritte Auge, das indigoblaue Energiezentrum, das Ihre Intuition steuert. Im Gegensatz zu einem erlernten Glauben ist Ihre Intuition ein tiefes Wissen, das über das hinausgeht, was Sie physisch sehen oder berühren können. Es ist die Fähigkeit, etwas ohne analytisches Denken zu wissen.

Amanda Baker, Gründerin der Wellnessmarke Rum & Quartz , erklärt es perfekt: „Ich verließ einmal ein Vorstellungsgespräch und war mir nicht sicher, ob es gut gelaufen war. Dann sah ich die Nummer 222 aus dem Gebäude kommen und wusste, dass alles im Lot war.

Ich wollte eigentlich nach Hause gehen, aber dann sagte mir meine Intuition, dass ich mich stattdessen mit einer Freundin zum Mittagessen treffen sollte. Ich ging hinein, ihre Chefin kam mit mir ins Gespräch und bumm – hatte ich einen Job in ihrer Firma.

Alles klappte genau so, wie es sollte, und das nur, weil ich darauf vertraute, auf dem richtigen Weg zu sein. Es war nicht der Job, den ich ursprünglich wollte – er war zehnmal besser.“

Wenn Sie Ihrer inneren Vision vertrauen und Ihrer Intuition folgen, agieren Sie aus einem harmonisierten Stirnchakra. Wenn Sie jedoch nur auf Ihren Intellekt vertrauen und alle spirituellen Aspekte Ihrer selbst ablehnen, blockieren Sie möglicherweise Ihr Stirnchakra.

Es ist wichtig, unserer Intuition zu vertrauen, denn die Engel versuchen, durch unser Bauchgefühl zu uns zu sprechen. Wenn Sie vor einer Entscheidung stehen und sich dabei sofort gut oder schlecht fühlen, ist dies eine Ahnung, die Ihnen bei der Entscheidung hilft. (Dies ist nicht zu verwechseln mit Eustress oder „gutem Stress“, der Nervosität, die Sie bei einer lustigen Herausforderung wie einer Achterbahn oder einem Panel verspüren.)

Um Ihre Intuition zu stärken, haben Baker und ich unten zehn Dinge zusammengestellt, die Sie ausprobieren können. Nehmen Sie sich aus dieser Liste das Passende heraus und hören Sie auf sich selbst.

1. Werden Sie ruhig – meditieren Sie.

„Meditation wird so unterschätzt, und das sollte nicht sein, denn sie hilft einem in vielerlei Hinsicht“, erklärt Baker. „Beim Meditieren ist es wie beim Radiohören. Man hört die wichtigen Botschaften statt des ganzen Lärms.“

Indem man seine Aufmerksamkeit auf den Atem und die Körperempfindungen richtet, baut man Vertrauen zu seinem Körper auf und schafft Harmonie zwischen Körper, Geist und Seele. Wenn man sich in einem neutralen Zustand bewusst ist, erkennt man leichter, wann die Seele positive oder negative Empfindungen als Bauchgefühl empfindet.

2. Beginnen Sie, mit Ihren fünf Sinnen alles wahrzunehmen, was Sie können.

Deine Sinne ermöglichen es dir, die Welt zu erleben und mit ihr zu interagieren. Nimm so viele Informationen wie möglich mit ihnen auf. Sei aufmerksam.

Hör genau hin. Folge deiner Nase. Genieße den Geschmack. Und fühle tief. Wenn du deine fünf Sinne schärfest, kannst du deine Sensibilität für deinen sechsten Sinn steigern.

3. Achten Sie auf Ihre Träume.

„Träume sind magisch“, sagt Baker. „Wenn man sich wirklich die Zeit nimmt, sich zu konzentrieren und sie nicht zu ignorieren, können sie sehr hilfreiche Informationen offenbaren. Traumdeutung kann zu einem klareren Verständnis dessen führen, was in einem vorgeht, was man sich vorgenommen hat, was man sich vorgenommen hat und sogar welche Ängste man hat.“

Wasser steht in Träumen beispielsweise für Emotionen, daher hat ein Sprung ins Meer eine andere Bedeutung, als einen Freund mit einem Becher Wasser zu bewerfen. Wenn Sie sich nach dem Aufwachen an Ihren Traum erinnern können, versuchen Sie, ihn aufzuschreiben und seine Bedeutung zu interpretieren. Vielleicht birgt er eine versteckte Botschaft für Sie.

4. Testen Sie Ihre Vermutungen.

Wenn du das Gefühl hast, dass etwas wahr ist oder passieren wird, schreibe es auf und schau, ob du Recht hast. Liegst du falsch, kannst du erklären, warum du zu dieser Schlussfolgerung gekommen bist (wenn du zum Beispiel dachtest, es würde regnen, es aber nicht regnet, könnte das ein Zeichen dafür sein, dass du dich trübsinnig fühlst).

Liegst du richtig , überlege, welche Faktoren und Gefühle dir zu dieser Entscheidung verholfen haben.

5. Entfliehen Sie dem Alltag.

„Ich liebe meine Routine, weiß aber auch, wie gut es tut, mal etwas Abwechslung zu haben“, erzählt Baker. „Wenn man etwas Neues ausprobiert, entdeckt man Seiten in sich, von denen man vorher nichts wusste.“

Wenn man zu beschäftigt ist oder in einer Routine feststeckt, kann es schwer sein, die leise Stimme der Intuition zu hören. Nimm dir etwas Zeit zum Entspannen und achte darauf, ob deine Intuition sich meldet. Du erkennst es daran, dass ein Gedanke wie ein Gespräch in deinem Kopf klingt, während deine Intuition sich als Gefühl in deiner Brust oder deinem Bauch oder als ein Aufblitzen zwischen deinen Augenbrauen zeigt.

6. Verbringen Sie Zeit in der Natur.

In der Natur zu sein, fernab von Technik und Alltagsstress, kann Ihnen helfen, Ihre Intuition zu nutzen. Sie können Ihre Sinne nutzen, um mit Ihrer Umgebung in Kontakt zu treten, dem zu folgen, was sich gut anfühlt – wie zum Beispiel den sonnigen Weg einem buschigen Pfad vorzuziehen – und sich der Intuition zu öffnen, auf die sich unsere Vorfahren verließen, um Nahrung zu finden und Raubtieren zu entkommen.

7. Lernen Sie aus der Vergangenheit.

Denken Sie an eine Zeit zurück, in der Ihnen etwas Schlimmes passiert ist. Hatten Sie vorher Gefühle, die Sie dazu drängten, Abstand zu halten? Gab es eine Reihe negativer Erlebnisse, die zu diesem Moment führten? Hatten Sie in einem Traum ein negatives Gefühl?

Versuchen Sie, sich daran zu erinnern, wie Sie sich gefühlt haben, und rufen Sie sich möglichst viele Details ins Gedächtnis. Das wird Ihnen helfen, das nächste Mal, wenn diese Gefühle auftauchen, auf Ihre Intuition zu hören.

8. Mehr fühlen, weniger denken.

Baker gibt zu, dass sie damit zu kämpfen hat: „Als jemand, der ständig nachdenkt, war das für mich die schwierigste Aufgabe. Ich frage mich oft, wie es mir geht, und das erinnert mich daran, dass ich so viele wunderbare Dinge fühle und erlebe. Ich bin nicht meine Gedanken.“

Bringen Sie sich in Situationen, in denen Sie gezwungen sind, mehr zu fühlen, wie zum Beispiel bei einem Tanzkurs, einem lustigen Film oder einer Wasserfahrt. Indem Sie sich tiefer mit Ihren Gefühlen verbinden, können Sie Ihren Geist stärken und Ihrem Verstand Ruhe gönnen.

9. Richten Sie sich nach Ihren Werten.

Ihr Verstand mag Sie von Ihrer Integrität abbringen, Ihre Intuition jedoch nie. Lernen Sie, wie es sich anfühlt, wenn Ihr Verhalten mit Ihren Werten übereinstimmt, und spüren Sie, wann Sie im Einklang mit Ihrem höchsten Wohl sind.

Wenn Sie Ihre Werte verraten, spüren Sie es in Ihrem Geist und wissen, dass Sie dieses Gefühl – und diese Entscheidungen – vermeiden sollten.

10. Lassen Sie Ihren Widerstand los.

„Ich sage mir ständig: ‚Widerstehe nicht, lass dich treiben‘“, sagt Baker. „Wenn du aufhörst, dich zu widersetzen, kannst du schneller etwas manifestieren und bleibst offen für Fülle und Möglichkeiten.“ Das Universum kann nicht durch dich wirken, wenn du dich selbst daran hinderst, Gefühle zu entwickeln.

Wenn du einen Plan hast, wie dein Leben verlaufen soll, dann finde heraus, warum und sei offen dafür, wie dieser aussehen kann. Die Chancen stehen gut, dass das Universum dich auf erfüllendere Weise überraschen wird.