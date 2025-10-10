Trumps Gaza-Friedensplan ist ein Ultimatum im Rahmen des Völkermords

Teile die Wahrheit!

Der sogenannte Friedensplan von US-Präsident Trump ist ein Rohrkrepierer und wird nicht funktionieren, meint der Völkerrechtsexperte Alfred de Zayas.

De Zayas sagt, Trumps vielbeachtete Initiative sei kein Friedensangebot. Es sei ein Ultimatum, das von kriminellen Schurkenregimen gefordert werde, die für den Völkermord verantwortlich seien – den Vereinigten Staaten und Israel.

Professor De Zayas weist darauf hin, dass Donald Trump und Israels Benjamin Netanjahu unglaubwürdig seien. Beide seien am Völkermord an den Palästinensern beteiligt.

Allein die Vorstellung, dass Trump inmitten eines anhaltenden, von den USA unterstützten Massenmords ein Friedensabkommen vorschlägt, ohne dass die Täter des Völkermords, der illegalen Besetzung palästinensischen Landes und zahlreicher anderer Kriegsverbrechen strafrechtlich verfolgt werden, ist grotesk und absurd.

Die Ernennung des ehemaligen britischen Präsidenten Tony Blair zum Leiter von Trumps „Friedensplan“ für Gaza ist eine weitere Beleidigung.

„Er sollte als Kriegsverbrecher hinter Gittern sitzen“, sagt de Zayas und meint damit Blairs Rolle bei der Einleitung des amerikanisch-britischen Irakkriegs im Jahr 2003, der auf Lügen basierte und über eine Million Menschen das Leben kostete.

Das Problem in der Gaza-Frage besteht darin, dass Israel mit Unterstützung der USA und europäischer Staaten seit Jahrzehnten ungestraft schwere Verstöße gegen das Völkerrecht und UN-Verträge begeht. (Medien: Gazastreifen wird „Treuhandgebiet mit Smart Cities“ unter Verwaltung der USA)

Dieser beschämende Mangel an Rechenschaftspflicht und Durchsetzung des Völkerrechts macht Israel und seine westlichen Sponsoren zu kriminellen Regimen. Es ist unsinnig, von solchen Serienverletzern jetzt ein Friedensabkommen zu erwarten, wenn sie nicht für eine ganze Reihe von Verbrechen zur Rechenschaft gezogen wurden.

De Zayas fordert dringend einen Waffenstillstand im Gazastreifen und massive humanitäre Hilfe für die Bevölkerung, die von Israel absichtlich ausgehungert wird. Jede Lösung müsse jedoch im Einklang mit dem Völkerrecht und der Gerechtigkeit für die grausamen Verbrechen stehen.

Trumps Plan ist eine Vertuschung des Völkermords. Auch die westlichen Mainstream-Medien vertuschen das Ausmaß des Grauens. Sie stellen Trumps Angebot lächerlicherweise als authentisch und glaubwürdig dar, vielleicht mit ein paar verharmlosten Mängeln.

Über den wahren Schrecken und die westliche Mitschuld am Völkermord berichten die Medien nicht. Denn ihre langjährige Rolle besteht darin, als Propagandamittel zu dienen und die Verbrechen und die systematische Gesetzlosigkeit westlicher Schurkenregime zu beschönigen.

Professor Alfred de Zayas lehrt Völkerrecht und Geschichte an der Genfer Schule der Diplomatie. Er arbeitet seit fast 50 Jahren als UN-Experte für Menschenrechte.

Apropos lächerlich, hier ein Kommentar eines Trump-Jüngers, hier ist natürlich von dem Völkermord keine Rede:

Präsident Trump hat sich gestern auch schon geäußert.

„Die Geiseln werden Montag oder Dienstag zurückkommen. Ich werde wahrscheinlich dabei sein – Ich hoffe dabei zu sein…Ich freue mich darauf.“💪🙏

Heute Nacht, deutscher Zeit, wird Präsident Trump eine Erklärung im Oval Office abgeben.🫵

Heute vor 16 Jahren: Obama hatte keinen Krieg beendet und auch kein Friedensabkommen geschlossen.🔥

Nun…16 Jahre später zeigt ein wahrer Präsident, wie Frieden geschlossen wird…8 Kriesenherde bendet, der 9. kommt‼️

Von einem „links“ gesteuerten „Nobelpreiskommitee“ braucht Donald Trump keine Bestätigung…die Welt wird es auch so sehen.💯😋😘💪

🫵Aktuell: Die ersten israelischen Truppen haben sich Medienberichten zufolge in der Nacht zu Freitag aus dem Gazastreifen zurückgezogen.

In einigen Gebieten des Küstenstreifens sei der Rückzug von Artilleriebeschuss und Luftschlägen zur Sicherung der Truppen begleitet gewesen, berichtete die „Times of Israel“. Auch am Morgen dauere der Rückzug zu den im Gaza-Friedensplan vereinbarten Demarkationslinien an, während einige Truppen den Gazastreifen vollständig verlassen hätten.

Gazastreifen: Israels Kabinett billigt Abkommen zur Beendigung des Krieges

Präsident Trump hat angekündigt, dass er voraussichtlich am Sonntag in den Nahen Osten reisen und Ägypten sowie Israel besuchen wird. Gegenüber „Axios“ erklärte er, er werde „wahrscheinlich“ vor dem israelischen Parlament, der Knesset, sprechen.

Das Abkommen zwischen der Hamas und Israel sieht einen vorläufigen Rückzug Israels aus dem Gazastreifen und die Freilassung von fast 2.000 palästinensischen Gefangenen und Häftlingen vor. Zwanzig israelische Geiseln sollen nach zwei Jahren Gefangenschaft freigelassen werden, zusammen mit den sterblichen Überresten von 28 verstorbenen Geiseln.

Die Vereinbarung wurde am Donnerstag von Israel, der Hamas und den Vermittlern aus Katar, Ägypten und der Türkei unterzeichnet, musste jedoch noch vom israelischen Kabinett genehmigt werden, um in Kraft treten zu können. Die Gesandten von Präsident Trump, Steve Witkoff und Jared Kushner, nahmen neben Premierminister Benjamin Netanjahu an der Kabinettssitzung teil.

Innerhalb von 24 Stunden nach Genehmigung des Abkommens muss das israelische Militär seine Truppen auf einen vereinbarten Bereich innerhalb des Gazastreifens zurückziehen. Dies dürfte bis Freitag abgeschlossen sein.

Als Teil des Abkommens wird der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten in beide Richtungen wieder geöffnet. Der Grenzübergang wird vorerst von einer gemeinsamen ägyptisch-europäischen Truppe betrieben.

Innerhalb von 72 Stunden nach Inkrafttreten des Abkommens muss die Hamas alle verbleibenden Geiseln freilassen. Dies dürfte bis Montag abgeschlossen sein.

Danach wird Israel 250 palästinensische Gefangene freilassen, die wegen Mordes an Israelis zu lebenslanger Haft in israelischen Gefängnissen verurteilt wurden. Sie werden entweder nach Gaza entlassen oder gehen ins Exil in arabische und muslimische Länder.

Israel wird außerdem 1.700 Palästinenser freilassen, die nach dem 7. Oktober von der IDF in Gaza festgenommen wurden. Im Gegenzug für die sterblichen Überreste der 28 verstorbenen Geiseln wird Israel die Leichname von 360 Palästinensern zurückgeben, die bei den Kämpfen in Gaza getötet wurden.

Die Hamas erklärte, sie brauche mehr Zeit, um die Leichen aller toten Geiseln zu finden. Israelische Beamte bezeichnen diese Behauptung indes als falsch. Gemäß der Vereinbarung werden Israel, die USA, Ägypten, Katar und die Türkei eine Taskforce bilden, um die Leichen aufzuspüren, die die Hamas angeblich nicht finden kann.

Israel weigerte sich jedoch, mehrere hochrangige palästinensische Gefangene freizulassen, die für die Hamas von symbolischer Bedeutung sind, darunter Marwan Barghouti, den ehemalige Fatah-Führer im Westjordanland.

In einer Rede am Donnerstag erklärte der Chefunterhändler der Hamas, Khalil al-Hayya, der Krieg im Gazastreifen sei beendet und ein dauerhafter Waffenstillstand habe begonnen.

Er betonte, dass die Hamas von den USA sowie den Vermittlern aus Katar, der Türkei und Ägypten Garantien erhalten habe, dass der Krieg vollständig beendet sei und nicht einseitig von Israel wieder aufgenommen werde.

Präsident Trump kündigte an, dass er voraussichtlich am Sonntag in den Nahen Osten reisen und Ägypten und Israel besuchen werde. Gegenüber Axios erklärte er, er werde „wahrscheinlich“ vor dem israelischen Parlament, der Knesset, sprechen.

Maria besiegt Maduro mit dem Nobelpreis

Sie wurde wegen angeblichem Landesverrat angeklagt, auf sie wurde geschossen, doch María Corina Machado ließ sich nicht unterkriegen. Nicht von Venezuelas ehemaligem Präsidenten Hugo Chávez und auch nicht von der jetzigen Regierung, die sie als Militärdiktatur bezeichnet.

Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die venezolanische Oppositionspolitikerin María Corina Machado. Sie werde ausgezeichnet für ihren „unermüdlichen Einsatz zur Förderung demokratischer Rechte für das Volk Venezuelas und für ihren Kampf für einen gerechten und friedlichen Übergang von der Diktatur zur Demokratie“, sagte Jörgen Watne Frydnes, der Vorsitzende des norwegischen Nobelkomitees, am Freitag in Oslo.

Verliehen wird der Preis am 10. Dezember in der norwegischen Hauptstadt. Dotiert ist er mit umgerechnet knapp einer Million Euro.

▶︎ Die Demokratie-Verfechterin Machado, Tochter einer Industriellenfamilie, werde ausgezeichnet „für ihren unermüdlichen Einsatz für die demokratischen Rechte des venezolanischen Volkes und für ihren Kampf für einen gerechten und friedlichen Übergang von Diktatur zur Demokratie“, gab ein Sprecher bekannt.

Quellen: PublicDomain/strategic-culture.su/rtnewsde.com am 10.10.2025