VAERS-Daten zeigen eine 8.300-prozentige Explosion der Darmkrebsmeldungen seit Einführung des mRNA-Impfstoffs

Aus den Daten der US-Regierung geht ein erschütterndes neues Signal hervor: ein Anstieg der Dickdarmkrebsfälle um 8.300 %, zeitgleich mit der Einführung der mRNA-Impfstoffe gegen COVID-19.

Die Entdeckung stammt von Dr. Jessica Rose, einer medizinischen Datenanalystin und Co-Autorin einer von Experten begutachteten Studie, die eine DNA-Kontamination in Impfstofffläschchen von Moderna und Pfizer aufdeckte, die weit über den anerkannten Sicherheitsgrenzen lag.

Roses Analyse der VAERS-Berichte zeigt einen dramatischen Anstieg von Darmkrebs bei jüngeren Erwachsenen während des Zeitraums, in dem Millionen von Menschen mRNA-Injektionen erhielten.

Obwohl VAERS selbstberichtet, löst das Ausmaß des Anstiegs bei Forschern und Klinikern gleichermaßen Besorgnis aus.

Die Ergebnisse spiegeln wider, was Dr. Patrick Soon-Shiong , Biotech-Unternehmer und Arzt, in seinen Kliniken beobachtet hat: einen beispiellosen Anstieg von Dickdarmkrebs bei jungen Patienten .

Soon-Shiong warnt, dass das von den Impfstoffen produzierte Spike-Protein die Funktion natürlicher Killerzellen (NK-Zellen) unterdrücken könnte, einen wichtigen Mechanismus, den der Körper zur Beseitigung früher Krebszellen nutzt.

Dr. Drew Pinsky hat der Diskussion zusätzliche Dringlichkeit verliehen und den Genomforscher Kevin McKernan zitiert, der von der Sequenzierung eines Dickdarmkrebstumors berichtete und in dessen DNA ein Pfizer-ähnliches Impfstoffplasmid entdeckte .

Sollte sich dies bestätigen, könnte dies darauf hindeuten, dass sich Impfstoffbestandteile in menschliches Gewebe integrieren – etwas, das in diesem Ausmaß noch nie zuvor dokumentiert wurde.

Diese Ergebnisse werfen dringende Fragen zur Impfstoffsicherheit und zur behördlichen Aufsicht auf.

Die von Experten begutachtete Studie, an der auch Dr. Rose beteiligt war, zeigt eine DNA-Kontamination des Impfstoffs in einem Ausmaß, das weit über den Sicherheitsgrenzwerten liegt .

Dies deutet darauf hin, dass bei den derzeitigen Test- und Herstellungsverfahren möglicherweise kritische Risiken übersehen wurden.

Angesichts der Millionen verabreichten Dosen auf der ganzen Welt und der steigenden Zahl von Dickdarmkrebsfällen bei jungen Erwachsenen, die zuvor ein geringes Risiko hatten, fordern Forscher und Ärzte eine sofortige Untersuchung.

Dr. Rose und Dr. Soon-Shiong fordern Transparenz, dringende wissenschaftliche Nachverfolgung und sorgfältige Überwachung, um festzustellen, ob diese Signale eine Frühwarnung für eine viel größere Krise der öffentlichen Gesundheit sind.

Wie lange können die Machthaber noch so tun, als gäbe es keine Krise, die sich offenkundig abspielt?

This is unbelievable. NEW: Dr Jessica Rose finds an astonishing signal in VAERS that aligns with Patrick Soon-Shiong’s clinical observations of an alarming rise in colon cancer for young people in his clinic. She found a „8300% increase in colon cancer“ for the mRNA covid… pic.twitter.com/ln05WaRxmr — Humanspective (@Humanspective) October 3, 2025

CDC gibt öffentliche Warnung heraus: „Lassen Sie sich nicht gegen COVID impfen – es ist nicht sicher“

Ein bundesstaatliches Beratungsgremium für Impfstoffe hat endlich seine Ansichten geändert und eine eindringliche öffentliche Warnung herausgegeben , dass die COVID-19-Impfstoffe nicht für jeden sicher seien.

Das Gremium hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, die offiziellen Richtlinien von pauschalen Impfvorschriften abzuwenden und angesichts der tödlichen Risiken, die sie bergen, eine individuelle Entscheidung zu ermöglichen.

Alle 12 Mitglieder des Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) stimmten für eine Aktualisierung der Leitlinien und machten die „individuelle Entscheidungsfindung“ zum Kernprinzip.

Dabei wurde betont, dass das Risiko-Nutzen-Verhältnis der Impfung für Personen mit erhöhtem Risiko für eine schwere COVID-19-Erkrankung am günstigsten und für Personen ohne erhöhtes Risiko gemäß der CDC-Liste der COVID-19-Risikofaktoren für Menschen zwischen sechs Monaten und 64 Jahren am niedrigsten ist.

Infowars.com berichtet: Das ACIP stimmte gegen einen Antrag, der empfahl, dass Bundesstaaten und lokale Behörden für COVID-19-Impfungen ein Rezept verlangen sollten. Es herrschte Stimmengleichheit, bis ACIP-Vorsitzender Martin Kulldorff mit „Nein“ stimmte und der Antrag abgelehnt wurde.

Die Diskussion über die COVID-19-Impfstoffe wurde von ACIP-Mitglied Retsef Levi geleitet.

Levi legte dem Ausschuss vier Anträge zur Abstimmung vor: Er empfiehlt der CDC, sechs spezifische Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Impfstoffen bekannt zu machen; er empfiehlt, für COVID-19-Impfstoffe ein Rezept vorzuschreiben; er empfiehlt, Patienten vor der Impfung über die Risiken von COVID-19 und der Impfung zu informieren; und er empfiehlt, die aktuellen Leitlinien zu aktualisieren, sodass Coronavirus-Impfungen für alle Menschen auf „individueller Entscheidungsfindung“ beruhen sollten.

Während der Beratungen des Ausschusses wurden Belege dafür geprüft, ob genetisches Material der mRNA-Impfstoffe in das Genom eines Menschen eingebaut werden könnte und ob die Impfstoffe Krebs und Geburtsfehler verursachen könnten. Der Ausschuss prüfte auch Belege, die die COVID-19-Impfstoffe mit dem Tod von 25 Kindern in Verbindung bringen.

Levi argumentierte, dass die COVID-19-Impfstoffe wie rezeptfreie Medikamente behandelt würden, obwohl sie „für viele Menschen fragwürdige Vorteile“ böten.

Im August genehmigte die FDA die neueste Runde von Coronavirus-Impfstoffen, allerdings nur für Personen ab 65 Jahren oder mit Risikofaktoren für einen schweren Krankheitsverlauf.

Im Mai wies Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. die Gesundheitsbehörden an, die COVID-19-Impfung für ansonsten gesunde Kinder nicht mehr zu empfehlen, und die CDC forderte Eltern auf, einen Arzt zu konsultieren, bevor ihre Kinder eine COVID-19-Impfung erhalten.

Die American Academy of Pediatrics empfiehlt weiterhin eine jährliche Coronavirus-Impfung für alle Kinder im Alter von sechs bis 23 Monaten und für ältere Kinder.

