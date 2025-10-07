Während die Amerikaner schlafen, besteht die Sorge, dass Kanada, das Vereinigte Königreich und Europa weiterhin das „System der Bestie“ implementieren

Teile die Wahrheit!

Möchten Sie in einem Land leben, in dem die Regierung Ihnen heimlich Telefon und Internet sperren kann, wenn Sie der Verbreitung von „Fehlinformationen“ beschuldigt werden?

Oder wie wäre es mit einem Land, in dem Sie sich einem digitalen Identifikationssystem unterwerfen müssen, um einen Job zu bekommen? Wir leben in einer Zeit, in der unsere Freiheiten auf unzählige Arten ausgehöhlt werden. Von Michael Snyder

Wenn wir jetzt nicht aufstehen und unsere Stimme erheben, werden diejenigen, die uns unsere Freiheiten nehmen wollen, die Grenzen weiter ausreizen. Letztendlich könnten wir in einer Gesellschaft des „Bestiensystems“ landen, in der uns keinerlei Freiheiten mehr bleiben.

In Kanada wurde ein neuer Gesetzentwurf eingebracht, der einige äußerst besorgniserregende Auswirkungen hat.

Laut der Canadian Constitution Foundation würde dieser Gesetzentwurf es der Regierung ermöglichen, „Telekommunikationsdienstleister wie Telus, Bell und Rogers heimlich anzuweisen, die Bereitstellung von Diensten für einzelne Kanadier einzustellen“ …

Die Canadian Constitution Foundation ist besorgt über die Auswirkungen des von der Carney-Regierung vorgeschlagenen Gesetzesentwurfs C-8 zur Cybersicherheit auf die bürgerlichen Freiheiten. Dieser würde es dem Industrieminister ermöglichen, Telekommunikationsdienstleister wie Telus, Bell und Rogers heimlich anzuweisen, ihre Dienste für einzelne Kanadier einzustellen.

Die Ministerin dürfte eine solche Anordnung erlassen, wenn sie „hinreichende Gründe für die Annahme hat, dass dies notwendig ist, um das kanadische Telekommunikationssystem vor jeder Bedrohung zu schützen, einschließlich der Bedrohung durch Störungen, Manipulationen, Unterbrechungen oder Beeinträchtigungen“.

Wie würden Sie sich fühlen, wenn ein gesichtsloser Regierungsbürokrat entscheiden würde, dass Sie keinen Telefon- oder Internetanschluss mehr haben, weil Sie in den sozialen Medien etwas geteilt haben, das als „Fehlinformation“ eingestuft wird? (Wie der Staat die Kontrolle über Dein digitalisiertes Auto erlangt!)

Die liberale Regierung Kanadas erzählt uns immer wieder , wie gefährlich „Fehlinformationen“ sind. Dieser Gesetzentwurf würde es der Regierung ermöglichen, den Dienst aufgrund „jeder Bedrohung“ des kanadischen Telekommunikationsnetzes einzustellen. Folgendes steht in Abschnitt 15.2 des Gesetzentwurfs :

15.‍2 (1) Wenn hinreichende Gründe für die Annahme bestehen, dass dies zum Schutz des kanadischen Telekommunikationssystems vor Bedrohungen wie Störungen, Manipulationen, Störungen oder Beeinträchtigungen erforderlich ist, kann der Minister per Anordnung und nach Rücksprache mit dem Minister für öffentliche Sicherheit und Notfallvorsorge sowie mit den von ihm als geeignet erachteten Personen

(a) einem Telekommunikationsdienstleister die Erbringung von Dienstleistungen für eine bestimmte Person, einschließlich eines Telekommunikationsdienstleisters, untersagen; und

(b) einen Telekommunikationsdienstleister anweisen, die Bereitstellung eines Dienstes für eine bestimmte Person, einschließlich eines Telekommunikationsdienstleisters, für einen bestimmten Zeitraum auszusetzen.

Darüber hinaus ist es diesem Gesetzentwurf zufolge nicht einmal erforderlich, dass die Regierung Sie darüber informiert, dass Ihr Dienst eingestellt wird.

Und wenn Sie nicht bereit sind, der Anordnung der Regierung Folge zu leisten, könnte Ihnen eine extrem hohe Geldstrafe drohen …

Wer sich nicht an die Anordnung hält, beispielsweise indem er die Geheimhaltung verletzt, muss mit Geldstrafen von bis zu 25.000 US-Dollar für den ersten Verstoß und bis zu 50.000 US-Dollar für weitere Verstöße rechnen. Unternehmen müssen mit Geldstrafen von bis zu 10 Millionen US-Dollar für den ersten Verstoß und bis zu 15 Millionen US-Dollar für weitere Verstöße rechnen.

Da nun die Wahrheit über diesen Gesetzentwurf ans Licht kommt, ist zu hoffen, dass er nicht verabschiedet wird.

In Europa wird diesen Monat eine andere Form der Tyrannei eingeführt.

Wenn Sie planen, ein EU-Land zu besuchen, werden Sie bald gezwungen sein, sich fotografieren und Ihre Fingerabdrücke nehmen zu lassen …

Europäische Urlaubsziele werden von Reisenden bei der Ankunft bald Fingerabdrücke und Fotos verlangen.

Frankreich, Italien, Portugal, das Vereinigte Königreich und 25 weitere Länder werden am 12. Oktober mit der Umsetzung des neuen Einreise-/Ausreisesystems (EES) beginnen, das etwa sechs Monate dauern wird.

„Diese europäischen Länder werden die verschiedenen Elemente des EES schrittweise einführen, einschließlich der Erfassung biometrischer Daten wie Gesichtsbild und Fingerabdrücke“, heißt es auf der Website der Europäischen Union (EU).

Sobald sie Ihre biometrischen Daten erfasst haben, bleiben diese für immer in ihren Datenbanken.

Das ist völlig falsch und ich bin überrascht, dass es deswegen nicht zu einem größeren Aufruhr gekommen ist.

Auf der offiziellen Website der EU werden wir tatsächlich dazu aufgefordert, ihnen vorab einige unserer biometrischen Daten zu übergeben …

Sie müssen Ihre persönlichen Daten angeben. Die Passkontrolleure machen ein Foto von Ihrem Gesicht und/oder scannen Ihre Fingerabdrücke. Diese Informationen werden in einer digitalen Datei gespeichert.

Dieser Vorgang kann beschleunigt werden, wenn Sie einige Ihrer Daten im Voraus registrieren. Sie können dies tun, indem Sie:

die spezielle Ausrüstung („Selbstbedienungssystem“), sofern an Ihrem Grenzübergang verfügbar; und/oder

eine mobile Anwendung – sofern vom Ankunfts- oder Abreiseland bereitgestellt.

In allen oben genannten Fällen treffen Sie auf einen Passkontrollbeamten.

Wenn Sie nicht beabsichtigen, Ihre biometrischen Daten preiszugeben, dürfen Sie nicht nach Europa reisen.

Es ist wirklich so einfach.

Persönlich bin ich noch beunruhigter über die Pläne Großbritanniens.

Wenn Sie britischer Staatsbürger sind und sich nicht dem neuen digitalen Identifikationssystem unterwerfen, das in Kürze eingeführt wird, dürfen Sie nicht arbeiten …

Die Regierung hat Pläne zur Einführung eines digitalen Ausweissystems in ganz Großbritannien angekündigt. Premierminister Sir Keir Starmer erklärte, dies werde dafür sorgen, dass die Grenzen des Landes „sicherer“ seien.

Die Ausweise müssen nicht täglich mitgeführt werden, sind aber für alle Arbeitssuchenden verpflichtend.

Die Regierung kündigt an, das System werde „bis zum Ende der Legislaturperiode“ eingeführt – also vor den nächsten Parlamentswahlen, die laut Gesetz spätestens im August 2029 stattfinden müssen.

Glücklicherweise wehren sich viele Menschen gegen diese lächerliche neue Anforderung.

Tatsächlich haben bisher über 1,6 Millionen britische Bürger eine Petition unterzeichnet, in der es heißt, dass „niemand gezwungen werden sollte, sich bei einem staatlich kontrollierten ID-System zu registrieren“ …

Mehr als 1,6 Millionen Menschen haben eine Petition gegen die Einführung digitaler Personalausweise unterzeichnet, nachdem Keir Starmer Pläne angekündigt hatte, diese bis 2029 für in Großbritannien arbeitende Personen verpflichtend zu machen.

In der Petition heißt es: „Niemand sollte gezwungen werden, sich bei einem staatlich kontrollierten ID-System zu registrieren“, was als „Schritt in Richtung Massenüberwachung und digitaler Kontrolle“ bezeichnet wird.

Petitionen mit mehr als 100.000 Unterschriften werden für eine Debatte im Parlament in Betracht gezogen, es gibt jedoch kaum Anzeichen dafür, dass sie die Regierungspolitik beeinflussen.

Viele Leute da draußen sind besorgt, dass die Dinge, über die ich in diesem Artikel gesprochen habe, Schritte zur Implementierung des „Biest-Systems“ sind.

Und ohne Zweifel leben wir definitiv in der Endzeit .

Deshalb sollten wir uns unbedingt gegen alle Versuche wehren, unsere Freiheiten einzuschränken.

Leider wächst das „Big Brother-Kontrollnetz“, das uns umgibt, schon seit sehr langer Zeit stetig.

Keine Generation wurde jemals so beobachtet, überwacht, verfolgt und manipuliert wie diese.

Da die KI-Technologie weiterhin exponentiell voranschreitet, werden unseren Herrschern noch mehr digitale Werkzeuge zur Verfügung stehen.

Dies sind so unheilvolle Zeiten, und in den chaotischen Jahren, die vor uns liegen, wird alles wirklich verrückt werden.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 06.10.2025