Teile die Wahrheit!

„Vögel verhalten sich seltsam, und das kann für den Menschen schreckliche Folgen haben“: Das seltsame Verhalten der Vögel deutet auf den Tod der Menschheit hin.

„In den Vereinigten Staaten kommt es zu einem abnormalen Verhalten von Vögeln, die sich weigern, zu migrieren oder ihre üblichen Routen vollständig ändern. Vögel erfüllen eine wichtige ökologische Funktion – sie vernichten Schädlinge, verbreiten Samen und bestäuben Pflanzen.

Ihre Zahl nimmt jedoch aufgrund des raschen Klimawandels (schreibt der Mainstream, aber es ist wohl eher Wettermanipulation gemeint), des Einsatzes von Pestiziden und des schnellen Wachstums der Städte ab.

Diese Faktoren führen laut dem Experten zum Massensterben der Vögel. In den nächsten fünfzig Jahren sind 389 weitere Arten vom Aussterben bedroht, darunter die bekannten Tauben und Krähen.

Ist es das Zeichen der Apokalypse?

„Es besteht ein sehr enger Zusammenhang zwischen dem Aufenthaltsort der Vögel auf der Erde und den Entwicklungen im Klima und Wetter, nicht wahr?“, sagte Andrew Farnsworth, Migrationsökologe und Gastwissenschaftler an der Cornell University, gegenüber NBC Connecticut.

Er erklärte, dass die Auswirkungen nicht nur lokal begrenzt seien – das Fiasko beeinflusse die Vogelökosysteme auf der ganzen Welt wie ein apokalyptischer Schmetterlingseffekt.

„Vögel müssen in neue Gebiete ziehen, weil die Gebiete, in denen sie seit geraumer Zeit leben, ihren besonderen Bedürfnissen nicht mehr gerecht werden“, sagt Justin Mann, Verhaltensökologe am Department of Biological Sciences der Binghamton University (SUNY).

„Vieles davon hängt mit den Geschehnissen in der Arktis und in den borealen Wäldern zusammen, wo es Waldbrände gibt und wo die Vögel vor Herausforderungen stehen“, sagte er.

Einer aktuellen Veröffentlichung der Binghamton University, State of University (SUNY) zufolge haben die Vögel – von denen einige Tausende von Kilometern über Kontinente hinweg ziehen, um an ihr Ziel zu gelangen – ihre bevorzugten Routen und sogar spezielle „Tankstellen“, an denen sie vor der langen Reise auftanken.

Aufgrund des Klimawandels (Wettermanipulation) könnten Vögel, die ihre Flugroute nach Tageslänge und anderen Faktoren ausrichten, zu früh oder zu spät in ihrem Lebensraum eintreffen oder feststellen, dass ihr Lieblingsinsekt an diesen Zwischenstopps nicht mehr vorhanden ist.

Die Pressemitteilung verglich dieses Phänomen mit „einer langen Autofahrt, bei der alle Restaurants und Hotels entlang der Strecke geschlossen sind“.

Die Folge ist, dass die Vögel verhungern und/oder keinen geeigneten Partner finden.

„Vögel müssen in neue Gebiete ziehen, weil die Gebiete, in denen sie seit geraumer Zeit leben, ihren besonderen Bedürfnissen nicht mehr gerecht werden“, sagt Justin Mann, Verhaltensökologe am Institut für Biowissenschaften der Universität.

Auch extreme Wetterlagen – die im Zuge des Klimawandels (Wettermanipulation) zunehmen – könnten die interkontinentalen Pilgerreisen der Vögel erschweren.

Da die Hurrikansaison immer länger dauert, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die temperamentvollen Flieger bei der Überquerung des Golfs von Mexiko in einen Sturm geraten.

Dies geschieht, während die Vogelwelt weltweit bereits am Rande des Aussterbens steht. Eine Studie der Cornell University in Ithaca aus dem Jahr 2019 ergab, dass seit 1970 etwa drei Milliarden Vögel ausgestorben sind.

Die National Audubon Society hat gewarnt, dass 389 nordamerikanische Vogelarten innerhalb des nächsten halben Jahrhunderts aussterben werden .

Dieser bedauerliche Trend bricht nicht nur Vogelliebhabern das Herz, sondern könnte auch weltweit schwerwiegende Folgen haben. Rund 5 % der Pflanzen sind auf die Bestäubung durch Vögel angewiesen .

Das bedeutet, dass ein Vogelsterben zu einem drastischen Rückgang der Nahrungsmittelproduktion und damit zu einer Störung der globalen Ökosysteme führen könnte.

Auf wirtschaftlicher Ebene kann der Rückgang der Vogelbestände Auswirkungen auf die Produktion von Cash Crops wie Kaffee und Schokolade oder pharmazeutischen Grundstoffen haben.

In den USA sind mehrere Arten von veränderten Migrationsmustern betroffen, darunter der Knutt, die Swainsondrossel und der Schwarzkehl-Blauwaldsänger, deren Populationen aufgrund schwindender Nahrungsvorräte auf ihrer Migrationsroute von Nordamerika in die Karibik zurückgegangen sind.

Der Knutt, ein Watvogel, der auf seinem Weg von der Arktis nach Südamerika einen Zwischenstopp in den USA einlegt, verzeichnet aufgrund verschiedener Faktoren einen Populationsrückgang von rund 75 Prozent.

Dazu gehören steigende arktische Temperaturen, die seine Brutgebiete zerstören, und der steigende Meeresspiegel, der seine Nahrungsgebiete an der Küste einschränkt.

Und während es einigen Vögeln gelungen ist, ihre Flugpläne an die Temperaturschwankungen anzupassen, waren andere nicht so anpassungsfähig. „Wir sehen, dass Vögel den Klimawandel (Wettermanipulation) verfolgen.

Manchen gelingt das offensichtlich, aber die Herausforderung besteht für diejenigen, die dazu nicht in der Lage sind“, sagte Farnsworth.

Ornithologen schlagen vor, dass wir versuchen können, den Vögeln während ihres Migrationsmarathons zu helfen, indem wir nachts das Licht ausschalten – da Lichtverschmutzung sie verwirren kann – und indem wir Vogelfutterhäuschen und Vogelbäder aufstellen.

Hat die 5G-Technologie wirklich Auswirkungen auf die Vögel?

Wissenschaftliche Erkenntnisse, Mythen und reale Auswirkungen von 5G auf die Tierwelt.

Ein virales Video aus dem Jahr 2020, das desorientierte Stare in den Niederlanden zeigt, sorgte weltweit für Unruhe. Das Video von niederländischen Staren mit seltsamem Verhalten ließ vermuten, dass 5G-Türme elektromagnetische Strahlung freisetzen, da ähnliche Fälle in der Vergangenheit gemeldet wurden.

Telekommunikationsunternehmen bestreiten die Existenz dieser unsichtbaren Gefahr, die von Aktivisten beschrieben wird. Um Fehlinformationen zu vermeiden, analysieren wir die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu diesem Thema.

1. Die 5G-Bird-Panik: Wie sie begann

Die Navigation von Vögeln ist auf das Magnetfeld der Erde angewiesen. Untersuchungen seit den 2000er Jahren deuten jedoch darauf hin, dass niederfrequentes elektromagnetisches Rauschen ihre Fähigkeit, dieses Feld zu nutzen, beeinträchtigt.

Die Einführung der auf Millimeterwellen basierenden 5G-Technologie löste bei ihrer Einführung in der Öffentlichkeit verstärkte Bedenken aus. 5G funktioniert anders als 4G-Netze, da es eine dichte Kleinzelleninfrastruktur benötigt, was große Befürchtungen hinsichtlich der Zerstörung des Lebensraums auslöste.

2. Was die Wissenschaft (bisher) sagt

Die Nature-Studie aus dem Jahr 2014 ergab, dass Rotkehlchen durch Störungen durch AM-Funktürme verwirrt wurden.

Eine niederländische Studie aus dem Jahr 2022 stellte fest, dass Brieftauben mehr Zeit benötigten, um durch Gebiete zu navigieren, in denen 5G-Tests durchgeführt wurden. Die Studie deutete jedoch darauf hin, dass weitere wissenschaftliche Untersuchungen erforderlich seien..

Die FCC erklärt, dass von der 5G-Strahlung keine Gesundheitsrisiken ausgehen, da sie nichtionisierend sei. Dennoch bezweifeln mehrere Analysten, dass die grundsätzliche Sicherheit dieser Strahlung vollständig untersucht wurde.

3. Die größere Bedrohung: Lebensraumverlust vs. Technologie

Die meisten Vogelsterben sind auf Lebensraumzerstörung, Pestizide, Wettermanipulation und andere natürliche Einflüsse zurückzuführen, trotz der medialen Aufmerksamkeit für die 5G-Technologie. Seit 1970 sind in den USA drei Milliarden Vögel ausgestorben, was die Unsicherheiten in Bezug auf technologische Risiken übersteigt. 5G-Bedenken als unbegründet abzutun, droht, einen sich entwickelnden Bedrohungsfaktor völlig zu ignorieren.

4. Fälle aus der Praxis: Korrelation oder Kausalität?

Es stellte sich heraus, dass tote Vögel, die 2020 in der Nähe von 5G-Tests in den Niederlanden gefunden wurden, durch Feuerwerkskörper und nicht durch Strahlenbelastung getötet wurden.

Studien an Spatzen in der Nähe von 5G-Türmen ergaben im Jahr 2022 in indischen Forschungsgebieten keine Auffälligkeiten in ihren Nestern. Die Experten sind sich einig, dass eine starke Verbindung zwischen zwei Variablen keine tatsächlichen Ursache-Wirkungs-Beziehungen beweist, doch das Fehlen von Langzeitdaten lässt weiterhin Spekulationen zu.

5. Innovation und Vorsorge in Einklang bringen

Die deutsche Regierung hat neue Vorschriften erlassen, die den Bau von 5G-Sendemasten abseits der Zugrouten von Vögeln vorsehen. Ingenieure testen Turmkonstruktionen, die Vögel vor Schäden schützen. Die Lehre daraus: Technischer Fortschritt muss die Ökologie nicht außer Acht lassen.

Letzter Takeaway

5G allein für die Ausbreitung verantwortlich zu machen, verwischt die Komplexität der Situation, doch das Vermeiden berechtigter Fragen führt zu ähnlichen Problemen. Wissenschaftler müssen Ergebnisse langfristiger Sicherheitstests vorlegen, bevor Fortschritt oder Tierwelt durch vorbeugende Maßnahmen geschützt werden können.

Der Wert eines schnelleren Internets verliert seinen Wert, wenn die Musik, die unserer Welt Bedeutung verleiht, verschwindet.

Quellen: PublicDomain/nypost.com/medium.com am 10.10.2025