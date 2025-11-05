300.000 Kinder verschwanden unter Biden – jetzt hat die Task Force von Präsident Trump 58.000 gerettet und deckt das 6 Milliarden Dollar schwere Menschenhandelsnetzwerk der globalen Elite auf!

Teile die Wahrheit!

Stand 21. Oktober 2025 hat die von Präsident Trump neu eingesetzte Task Force der Bundesregierung 58.000 der 300.000 Kinder, die unter der Biden-Regierung Opfer von Menschenhandel, Verschleppung oder Verschwinden wurden, erfolgreich aufgespürt.

Die Ermittlungen decken dabei nicht nur Menschenhandel auf, sondern systematisches, organisiertes Verbrechen. Unterstützt durch staatliche Gelder, geschützt durch globalistische Netzwerke und bewusst vertuscht von korrupten Bundesinstitutionen.

Die Fake-Medien werden kein einziges Wort darüber verlieren.

Sie sind entsetzt, weil sie wissen, dass die Enthüllungen direkt an die Spitze gelangen .

Lasst uns das ganz klar aufschlüsseln. Ohne Umschweife.

Zwischen 2021 und 2024 , während Bidens Amtszeit, wurden über 300.000 minderjährige Migranten an der Südgrenze „abgefertigt“.

Eigentlich sollten sie im Rahmen des Systems bei geprüften Paten untergebracht werden. (Missbrauch und Ausbeutung: US-Regierung findet 25.000 Kinder die „verloren“ gingen durch die Biden-Regierung (Video))

Doch in Wirklichkeit geschah Folgendes:

Keine Sicherheitsüberprüfung.

Pseudonyme.

Gefälschte Adressen.

Anrufe, an die nie abgenommen wurde.

Und die Kinder wurden einfach abgesetzt und vergessen.

Breanna Morello war die erste mutige Journalistin, die diesen Skandal 2024 öffentlich machte. Sie deckte auf, dass Bidens Heimatschutzministerium (DHS) Adressen förmlich erfand – einige führten zu verlassenen Häusern , Postfächern und sogar nicht existierenden Orten .

Hunderttausende Kinder, hauptsächlich aus Zentralamerika, wurden ohne jegliche Hintergrundprüfung in die Hände von Personen gegeben .

Und was ist noch schlimmer?

Diese „Leute“ waren nicht einfach nur zwielichtige Gestalten. Sie dienten als Strohmänner für Menschenhändlerringe , illegale Adoptionsmärkte und – ja, man mag es kaum glauben – rituelle Missbrauchsnetzwerke der Elite, die von milliardenschweren NGOs geschützt wurden.

Klingt das für Sie extrem? Sprechen wir über Zahlen.

65.000 unbeantwortete Anrufe. Das ist kein Systemfehler, sondern Absicht.

Wie Ali Hopper vor dem Kongress aussagte, wurde ein Fall abgeschlossen, wenn ein Sponsor zwei Anrufe unbeantwortet ließ .

Nicht untersucht. Nicht eskaliert. Einfach abgeschlossen .

Das ist kein Fehler. Das ist ein Protokoll , verfasst, um die Folgen zu vertuschen . Es ist der Bauplan für eine staatlich geförderte Maschinerie zum Verschwindenlassen.

Nun fragen Sie sich: Warum sollte irgendeine Regierung so etwas tun?

Die Antwort ist erschreckend: Denn beim Kinderhandel geht es nicht mehr nur um Ausbeutung. Er ist Teil eines globalen Kontrollsystems.

Der 6 Milliarden Dollar schwere Schmiergeldfonds für Schweigen

Die Biden-Regierung ignorierte das Problem nicht nur – sie finanzierte es sogar .

Über sechs Milliarden Dollar flossen in „humanitäre NGOs“ – viele davon mit direkten Verbindungen zu globalistischen Familien, Lobbyisten für offene Grenzen und Stiftungen aus der Clinton-Ära.

Glauben Sie, diese Milliarden flossen in Nahrung und Unterkunft?

Nein. Sie wurden durch undurchsichtige Bürokratie gewaschen und zum Aufbau eines Vertriebsnetzes verwendet .

Kinder wurden wie Fracht transportiert.

Grenzbeamte erhielten die Anweisung, sie ohne jegliche Aufsicht „abfertigen und freilassen“ .

Wer sich äußerte, wurde zum Schweigen gebracht, versetzt oder entlassen.

Und die Mainstream-Medien? Gekauft, bestochen, kontrolliert. Ihr Schweigen spricht Bände.

Die globalistische Pädophilenverbindung

Wir wissen nun, dass mehrere dieser NGOs, die während der Biden-Ära Gelder erhielten, enge finanzielle Verbindungen zu bekannten Organisationen unterhielten, die pädophile Straftaten vertuschten.

Einige hatten sogar gemeinsame Vorstandsmitglieder mit UN-nahen Kinderschutzprogrammen , die bereits wegen der Duldung von Missbrauch in Haiti und anderen Ländern entlarvt wurden .

Schaut man genauer hin, findet man Verbindungen zu:

Epstein-nahe Personen in globalen Kinderhilfsorganisationen.

Geheime CIA-Operationen , die Migrationskrisen als Deckmantel für Schleuserrouten nutzten .

Große Technologieunternehmen , denen Zugang zu staatlichen Vermittlungsdaten gewährt wurde – angeblich zur „Koordinierung“ –, werden nun beschuldigt, biometrische Profile an unbekannte private Akteure verkauft zu haben.

Nichts davon ist Zufall. So verwischen die Eliten ihre Spuren: Sie vermischen humanitäre Aktionen mit Menschenhandel im industriellen Maßstab (Mehr dazu auf gazetteller.com). Sie nutzen Grenzkrisen als Vorwand für das Verschwinden von Kindern.

Präsident Trumps für 2025 geplante harte Linie hat begonnen

Unter Trumps zweiter Amtszeit bricht dieses ganze Kartenhaus zusammen.

Seit August 2023 hat die Trump-Taskforce bereits 58.000 der vermissten Kinder gefunden – einige in verlassenen Lagerhallen , einige angekettet in Hinterzimmern von „Sponsorenhäusern“ und andere, die mit gefälschten Adoptionspapieren in Privatjets ins Ausland geflogen werden sollten .

Das Militär verfolgt nun die Datenspur – es verfolgt Zahlungsprotokolle von NGOs, grenzüberschreitende Bewegungen und sogar die Satellitenüberwachung bekannter Menschenhandelskorridore, die zuvor unter Bidens „humanitärer Amnestie“-Politik geschützt waren.

Hier geht es nicht mehr nur darum, Kinder zu retten. Hier geht es darum, das monströse System zu entlarven .

Zufluchtsstädte sind mitschuldig – und werden nun selbst ins Visier genommen.

Städte wie Chicago, New York, San Francisco und Los Angeles – allesamt sogenannte „Schutzzonen“ – werden wegen Behinderung von Bundesoperationen , Beherbergung bekannter Schleuser und sogar der Weigerung, Daten mit der Einwanderungsbehörde ICE zu teilen, untersucht .

Diese Stadtverwaltungen schützten Kriminelle unter dem Deckmantel der „Mitmenschlichkeit“. Doch sie halfen den Migranten nicht – sie stellten das letzte Glied der Schleuserroute bereit . Mehrere Bürgermeister und Stadtratsmitglieder stehen nun wegen Beihilfe zur Kindeswohlgefährdung und Behinderung der Justiz vor Bundesgerichten .

„Genau da liegt das Problem. Anstatt mit den Bundesbehörden bei der Abschiebung zu kooperieren, lassen sie jeden Tag Gefahren für die öffentliche Sicherheit auf die Straße“, bestätigte ein Beamter.

Und Präsident Trump hat es deutlich gemacht: Kein Zufluchtsort mehr für Kriminelle . Keine Städte mehr, die als sichere Zonen für Menschenhändlerringe fungieren.

Dies ist nicht nur eine Grenzkrise – es ist die Enthüllung eines globalen Menschenhandelsimperiums.

Und alles zerfällt.

Hinter jedem gefundenen Kind verbirgt sich ein digitaler Fußabdruck.

Hinter jedem abgeschlossenen Fall verbirgt sich eine Aktenspur.

Hinter jedem Paten steht ein Name.

Und hinter jedem Namen verbirgt sich eine Verbindung zum weltweiten Eliteapparat, der sich vom Schweigen nährt .

Das sind nicht einfach nur „vermisste Kinder“. Das sind Opfer eines Systems, das von Globalisten errichtet , von Strippenziehern im Hintergrund geschützt und von korrupten Politikern finanziert wird , die ihre Seele längst verkauft haben.

Aber jetzt? Die Tarnung ist aufgeflogen .

Und Präsident Trump geht gegen jeden einzelnen von ihnen vor.

58.000 Kinder gefunden. 242.000 fehlen noch.

Quellen: PublicDomain/gazetteller.com am 31.10.2025