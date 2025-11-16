Die 12. Anomalie von 3I/ATLAS: Die Ausrichtung der Jets wird nicht durch Rotation verschmiert

Teile die Wahrheit!

Bereits im Juli und August 2025 wurde für das interstellare Objekt 3I/ATLAS eine Rotationsperiode von 16,16 (+/-0,01) Stunden angenommen (siehe hier ).

Letzte Woche enthüllten erste Aufnahmen ein Netzwerk von Jets um 3I/ATLAS (wie hier und hier beschrieben ). Diese beobachteten Jets von 3I/ATLAS hätten durch die Rotation eigentlich verschmiert sein müssen. Von Avi Loeb

Stattdessen zeigt die Aufnahme von F. Niebling und M. Buechner vom 9. November 2025 eng gebündelte Jets, die sich über Entfernungen von mehr als einer Million Kilometern erstrecken.

Bei der erwarteten thermischen Geschwindigkeit sublimierter flüchtiger Stoffe eines natürlichen Kometen von 400 Metern pro Sekunde benötigt das Material etwa einen Monat, um eine Million Kilometer zurückzulegen.

Wie könnten diese Jets ihre Ausrichtung beibehalten, wenn 3I/ATLAS sich alle 16,16 Stunden dreht?

Die Möglichkeit, dass Ausflüsse die Rotation seit Juli verlangsamt haben, ist unwahrscheinlich, da Asymmetrien in der Ausgasung die Rotation typischerweise verstärken (wie hier erläutert ).

Es liegen keine aktuellen Messungen der Rotationsperiode von 3I/ATLAS vor, wir erwarten jedoch entsprechende Daten in den kommenden Wochen.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass die Sonneneinstrahlung die Gasausgasung nur unter bestimmten Einfallswinkeln zur Sonne auslöst. (Interstellares Objekt 3I/ATLAS: Neue Bilder zeigen katastrophale Auflösung während des Sonnendurchgangs)

Diese Einfallswinkel werden durch die Ausrichtung der Eisvorkommen und die Oberflächenstruktur des Eiskerns bestimmt. Beispielsweise werden Eisvorkommen in tiefen, von Bergen beschatteten Tälern nur dann direktem Sonnenlicht ausgesetzt und sublimieren, wenn die Sonne im richtigen Winkel steht.

Dies würde zu pulsierenden Ausflüssen mit einer Periode von 16,16 Stunden führen. Der entstehende Gasstrahl ähnelt Erbsen in einer Schote, deren Abstand zwischen den einzelnen Ausläufern 400 Meter pro Sekunde mal 16,16 Stunden beträgt, was 23.270 Kilometern entspricht. Auf einer Schote von einer Million Kilometern Länge müssten sich 43 dieser „Erbsen“ befinden.

Da das Eis ohne Sonneneinstrahlung schnell abkühlt, sollten sich alle diese Gaswolken in Richtung Sonne bewegen. Dieser Effekt der sonnenwärts gerichteten Orientierung kann die von der Sonne weg gerichteten Jets nicht erklären, wie sie auf dem Bild von 3I/ATLAS zu sehen sind, das von M. Jäger, G. Rhemann und E. Prosperi am 8. November 2025 aufgenommen wurde.

Alternativ könnten die erkennbaren Strukturen die verdampfte Spur von Fragmenten darstellen, die vom Hauptkern ausgestoßen wurden.

Dies würde bedeuten, dass der Kern in Sonnennähe explodierte, im Gegensatz zu der Schlussfolgerung, dass es sich um ein einzelnes Objekt handelte, die aus dem Bild von D. Jewitt und J. Luu vom 11. November 2025 abgeleitet wurde.

Eine spekulativere Möglichkeit ist, dass die Jets ihre Richtung beibehalten, weil sie von technologischen Triebwerken erzeugt werden, die die globale Orientierung für Navigationszwecke erhalten.

Die Bilder nach dem Perihel fügen der Liste jedenfalls eine neue Anomalie hinzu, die mittlerweile 12 Rätsel im Zusammenhang mit 3I/ATLAS umfasst:

1. Seine retrograde Bahn ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,2 % bis auf 5 Grad mit der Ekliptikebene der Planeten um die Sonne ausgerichtet (siehe hier ).

2. Im Juli und August sowie Anfang November 2025 zeigte er einen sonnenwärts gerichteten Jet (Anti-Schweif), der aus geometrischer Sicht keine optische Täuschung ist, anders als bei bekannten Kometen (siehe hier ).

3. Sein Kern ist etwa eine Million Mal massereicher als 1I/`Oumuamua und tausend Mal massereicher als 2I/Borisov , während er sich schneller bewegt als beide, und das alles mit einer Wahrscheinlichkeit von weniger als 0,1 % (siehe hier und hier ).

4. Der Zeitpunkt seiner Ankunft wurde so feinjustiert, dass er sich Mars, Venus und Jupiter bis auf wenige zehn Millionen Kilometer nähert und im Perihel von der Erde aus nicht mehr sichtbar ist, mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,005 % (siehe hier ).

5. Seine Gaswolke enthält viel mehr Nickel als Eisen (wie es in industriell hergestellten Nickellegierungen vorkommt) und ein Nickel-Cyanid-Verhältnis, das um Größenordnungen größer ist als das aller bekannten Kometen, einschließlich 2I/Borisov, mit einer Wahrscheinlichkeit von unter 1 % (siehe hier ).

6. Seine Gaswolke enthält nur 4 % Wasser nach Masse, einen Hauptbestandteil bekannter Kometen (siehe hier ).

7. Es weist eine extrem negative Polarisation auf, die für alle bekannten Kometen, einschließlich 2I/Borisov, beispiellos ist, mit einer Wahrscheinlichkeit von unter 1 % (siehe hier ).

8. Es kam aus einer Richtung, die mit der des Radiosignals „Wow! Signal“ übereinstimmte, mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,6 % aus einer Richtung, die innerhalb von 9 Grad lag (siehe hier ).

9. In der Nähe des Perihels wurde er heller als jeder andere bekannte Komet und war blauer als die Sonne (siehe hier ).

10. Es weist sonnenwärts und sonnenabgewandte Jets auf, die eine unangemessen große Oberfläche erfordern, um genügend Sonnenlicht zu absorbieren, das nötig ist, um genügend Eis zu sublimieren, um den Massenstrom dieser Jets zu speisen (wie hier berechnet ).

11. In der Nähe des Perihels zeigt es eine nicht-gravitative Beschleunigung, die eine massive Verdampfung von mindestens 13 % seiner Masse erfordert (wie hier berechnet), während vorläufige Bilder darauf hindeuten, dass das Objekt seine Integrität bewahrt hat und nicht auseinandergebrochen ist (wie hier diskutiert ).

12. Seine eng gebündelten Jets behalten ihre Ausrichtung über eine Million Kilometer in mehreren Richtungen relativ zur Sonne trotz ihrer gemessenen Rotation bei.

Bislang habe ich meine Bewertung von 3I/ATLAS auf der Loeb-Skala ( hier definiert und hier quantifiziert ) noch nicht aktualisiert, da wir in den kommenden Wochen eine Vielzahl neuer Daten erwarten.

Sollten die gemessene Geschwindigkeit, Zusammensetzung und der Massenstrom der Jets mit der Sublimation flüchtiger Stoffe aus Eisvorkommen auf der Oberfläche eines natürlichen Kometen übereinstimmen, werde ich meine Bewertung auf der Loeb-Skala reduzieren .

Sind Geschwindigkeit und Massenstrom hingegen nicht mit der Erwärmung eines natürlichen Kometen durch Sonnenlicht vereinbar, werde ich die Bewertung auf einen Wert über 4 anheben.

Die Bewertung erreicht den Wert 10, wenn es Hinweise auf neue Objekte in der Nähe der Erde oder des Mars gibt, die mit 3I/ATLAS in Verbindung stehen.

Quellen: PublicDomain/avi-loeb.medium.com am 16.11.2025

Quellen: PublicDomain/avi-loeb.medium.com am 16.11.2025