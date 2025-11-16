Die Demokraten veröffentlichen neue Epstein-E-Mails, in denen „Trump“ erwähnt wird – das schlägt sofort fehl! (Video)

Teile die Wahrheit!

Am Mittwochmorgen veröffentlichte der Aufsichtsausschuss der Demokraten eine Reihe von Korrespondenzen aus dem Nachlass von Epstein und behauptete, damit einen „Schlag gegen die Vertuschung des Epstein-Skandals durch das Weiße Haus“ zu setzen.

Die drei voneinander unabhängigen E-Mails stammen aus den Jahren 2011 bis 2019.

Als Reaktion auf die Veröffentlichung sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, gegenüber FOX News Digital : „Die Demokraten haben selektiv E-Mails an die liberalen Medien durchsickern lassen, um eine falsche Geschichte zu erzeugen und Präsident Trump zu verunglimpfen.“

E-Mail 1: Mein lieber Watson…

Die erste E-Mail aus dem Jahr 2011 war ein Schriftwechsel zwischen Epstein und Ghislaine Maxwell vom 2. April 2011. Epstein schrieb Maxwell kurz nach 14 Uhr:

Ich möchte, dass du verstehst, dass der Hund, der nicht gebellt hat, Trump ist. [ZENSIERTES OPFER] hat stundenlang mit ihm bei mir zu Hause verbracht, er wurde kein einziges Mal erwähnt. Polizeichef usw. Ich bin zu 75 % überzeugt.

Maxwell antwortet fast fünf Stunden später mit den Worten: „Ich habe darüber nachgedacht…“.

Das geschwärzte Opfer ist laut dem Aufsichtsausschuss der Republikaner im Repräsentantenhaus Virginia Giuffre, die sich tragischerweise im April 2025 das Leben genommen haben soll. (Wie Epstein und Maxwell ihre Sexsklavin benutzt haben: Erinnerungen an das Überleben von Missbrauch und den Kampf für Gerechtigkeit)

„Warum haben die Demokraten den Namen vertuscht, obwohl er in den geschwärzten Dokumenten des Nachlasses nicht unkenntlich gemacht wurde…?

Weil das Opfer, Virginia Giuffre, öffentlich erklärt hat, dass sie nie Zeugin eines Fehlverhaltens von Präsident Trump geworden ist.“ Tatsächlich entlastet Giuffres eidesstattliche Aussage in ihrer Klage gegen Epstein Präsident Trump von jeglichem Fehlverhalten, von dem sie Kenntnis hat.

Giuffre erklärte in ihrer Aussage, dass Präsident Trump „keinen Geschlechtsverkehr mit uns hatte“ und dass „Donald Trump nie mit mir geflirtet hat“.

Doch abgesehen von der irreführenden Schwärzung von Giuffre, der Präsident Trump entlastete, könnte diese E-Mail auch Aufschluss über die Besorgnis des Duos hinsichtlich eines potenziellen vertraulichen Informanten in ihrem Netzwerk geben.

Im März 2011, kurz vor dem Versand der E-Mail, berichtete die BBC , dass Prinz Andrew, der Herzog von York, „wegen seiner Freundschaft mit dem US-amerikanischen Tycoon Jeffrey Epstein ständiger Kritik ausgesetzt war“, was Epstein und Maxwell möglicherweise beunruhigte.

Der Vergleich mit dem „Hund, der nicht bellt“ ist eine gängige Redewendung, die aus Sherlock Holmes’ Kurzgeschichte „Das Abenteuer des Silver Blaze“ stammt, einer der beliebtesten Kurzgeschichten von Sir Arthur Conan Doyle.

In dieser Geschichte tötete ein preisgekröntes Rennpferd seinen Trainer in Notwehr und vereitelte so einen Sabotageplan. Sherlock Holmes schloss daraus, dass der Hund den Eindringling, der das Pferd stehlen wollte, nicht anbellte, weil er ihn als Bekannten im Stall erkannte. Das Sprichwort deutet auf das Ausbleiben eines erwarteten Ereignisses hin und besagt, dass Untätigkeit selbst ein wichtiger Hinweis sein kann.

Angesichts der Tatsache, dass Epstein weiter erwähnt, dass Trump vom „Polizeichef usw.“ „nie erwähnt“ worden sei und dass Epstein zu „75 % dabei“ sei, lässt dies vermuten, dass Epstein glaubte, Trump könnte ein Informant sein, der „Hund, der nicht bellte“, und werde deshalb aus Gründen der Vertraulichkeit von den Strafverfolgungsbehörden nicht erwähnt.

Diese Vermutung wird durch den Anwalt von Virginia Giuffre im Jahr 2018, Bradley Edwards, gestützt, der in einem Interview bestätigte, dass Trump die „einzige Person“ war, die sich freiwillig bereit erklärte, mit Edwards über Epstein zu sprechen.

In dem Interview sagte Edwards:

„Das Einzige, was ich über Präsident Trump sagen kann, ist, dass er der Einzige war, der 2009, als ich zahlreiche Vorladungen an viele Leute zustellte oder zumindest einigen einflussreichen Personen mitteilte, dass ich mit ihnen sprechen wollte, zum Telefon griff und sagte: ‚Lassen Sie uns einfach reden. Ich gebe Ihnen so viel Zeit, wie Sie brauchen. Ich sage Ihnen, was Sie wissen müssen.‘“

Und er war mit seinen Informationen sehr hilfreich und gab keinerlei Anzeichen dafür, dass er in irgendetwas Ungebührliches verwickelt war, sondern verfügte über gute, überprüfbare Informationen, die uns sehr geholfen haben . Wir mussten ihn daher nicht vernehmen.“

Der damalige Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, behauptete, Präsident Trump sei „ein FBI-Informant gewesen, um die Verbrechen Epsteins zu vertuschen“.

Wenige Tage später ruderte Johnson zurück und erklärte, er habe lediglich Bradley Edwards wiedergegeben. Edwards hatte das FBI jedoch nie erwähnt, als er 2009 aussagte, Präsident Trump habe mit seinen Ermittlungen kooperiert.

Speaker Johnson claims that Trump was an FBI informant for the Epstein case. This collaborates with the fact that the lawyer behind the Epstein victims says that Trump was the only person who helped him in 2009 and that his information was very helpful. He’s reiterated this… pic.twitter.com/lhM3RlXzTo — Green Lives Matter (@Ultrafrog17) September 5, 2025

Ohne Kenntnis des gesamten Kontextes des Gesprächs zwischen Maxwell und Epstein lässt sich dies nicht mit Sicherheit sagen; angesichts früherer Aussagen der Sprecherin und des ehemaligen Anwalts von Giuffre handelt es sich jedoch um eine auf Beweisen basierende Hypothese.

E-Mail 2 und 3: Der Wolff

Die zweite E-Mail, die von den Oversight Dems veröffentlicht wurde, ist vom 31. Januar 2019. Jeffrey Epstein schreibt an den Autor Michael Wolff:

„[ZENSIERTES OPFER] mara lago. [ZENSIERTER SATZ] . Trump sagte, er habe mich zum Rücktritt aufgefordert, ich war nie Mitglied. . Natürlich wusste er von den Mädchen, da er Ghislaine aufgefordert hatte, damit aufzuhören.“

Vor Januar 2019 gab es nur wenige Hinweise auf diese Behauptung. Die meisten behaupten, Trump habe ihn „rausgeschmissen“ oder „verboten“, nicht, er habe ihn zum Rücktritt aufgefordert. Mar-a-Lago ist ein Privatclub, aber nicht alle Gäste sind Mitglieder. Es besteht ein deutlicher Unterschied zwischen „verboten“ und „zum Rücktritt aufgefordert“.

Die dritte E-Mail ist die interessanteste. In einem Schriftwechsel zwischen Epstein und Wolff am 15. Dezember 2015, dem Tag einer Präsidentschaftsdebatte der Republikaner, gibt Wolff Epstein den Hinweis, dass Trump möglicherweise „zu seiner Beziehung zu Ihnen befragt werden könnte – entweder live im Fernsehen oder in einer anschließenden Pressekonferenz“.

Epstein antwortet: „Wenn wir ihm eine Antwort formulieren könnten, wie sollte diese Ihrer Meinung nach lauten?“

Wolff antwortete am Tag nach der Debatte:

Ich denke, Sie sollten ihn sich selbst ins Aus manövrieren lassen. Wenn er behauptet, weder im Flugzeug noch im Haus gewesen zu sein, verschafft Ihnen das wertvolle PR- und politische Vorteile. Sie können ihn so bloßstellen, dass es Ihnen möglicherweise einen positiven Nutzen bringt, oder, falls er tatsächlich gewinnen könnte, könnten Sie ihn retten und so Schulden einfahren. Natürlich ist es möglich, dass er auf Nachfrage behauptet, Jeffrey sei ein toller Kerl, der ungerecht behandelt worden sei und ein Opfer der politischen Korrektheit sei, die unter Trump verboten werden soll.

Wolff hatte Epstein stundenlang zu Präsident Trump und anderen einflussreichen Persönlichkeiten befragt. Dieser Austausch ist jedoch äußerst besorgniserregend. Wolff deutet an, Trumps Dementi, im Flugzeug oder im Haus gewesen zu sein, möglicherweise als „politische Währung“ zu nutzen und ihn „auf eine Weise zu Fall zu bringen“, von der er profitieren könnte.

Anschließend deutet er an, dass Trump, falls er gewinnen sollte, ihn „retten“ und dies dann als „Schuld“ nutzen könnte.

Fast ein Jahr später, etwas mehr als eine Woche vor der Präsidentschaftswahl 2016, kontaktierte Wolff Epstein erneut per E-Mail. Diesmal erwähnte er eine „Gelegenheit“, „zu helfen, [Trump] zu Fall zu bringen“.

Der Inhalt dieser Gelegenheit ist unbekannt, doch wieder einmal paktiert ein angeblicher „Journalist“ und Autor mit einem bekannten Pädophilen und Sexualstraftäter, um einen potenziellen US-Präsidenten zu Fall zu bringen.

Der ranghöchste Abgeordnete Robert Garcia (Demokrat aus Kalifornien) erklärte: „Je mehr Donald Trump versucht, die Epstein-Akten zu vertuschen, desto mehr decken wir auf.

Diese jüngsten E-Mails und Korrespondenzen werfen eklatante Fragen darüber auf, was das Weiße Haus sonst noch verheimlicht und wie die Beziehung zwischen Epstein und dem Präsidenten beschaffen war.“

Vielleicht drehen sich die „offensichtlichen Fragen“, die diese E-Mails aufwerfen, darum, warum Giuffres Name praktischerweise geschwärzt wurde und warum Michael Wolff sich mit einem bekannten Pädophilen verschworen hat, um „wertvolle PR und politische Währung“ zu sammeln oder „eine Schuld“ gegenüber einem potenziellen Präsidenten der Vereinigten Staaten zu erzeugen?

Ein virales, KI-generiertes Musikvideo zeigt Donald Trump, wie er in einer Epstein-Revue steppt – pure Satire.

Quellen: PublicDomain/thegatewaypundit.com am 15.11.2025