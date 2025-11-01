Teile die Wahrheit!

Der von den USA geführte Stellvertreterkrieg gegen Russland weitet sich auf die Gebiete der EU- und NATO-Mitgliedsstaaten aus. Bemerkenswerterweise scheint sich der NATO-Militärblock im Krieg mit sich selbst zu befinden.

Ungarn verurteilt Polen wegen „Kriegspsychose“ und der Unterstützung des Staatsterrorismus.

Diese Woche wurden am selben Tag, Montag, zwei große Ölraffinerien in Ungarn und Rumänien von heftigen Explosionen getroffen .

Die erste ereignete sich in der Petrotel-Lukoil-Raffinerie nördlich der rumänischen Hauptstadt Bukarest. Stunden später wurde Ungarns wichtigste Raffinerie in Százhalombatta südlich der Hauptstadt Budapest in die Luft gesprengt. Die Ursache der Explosionen ist noch nicht geklärt.

Doch der nahezu gleichzeitige Zeitpunkt macht technische Unfälle äußerst unwahrscheinlich. Mit anderen Worten: Es handelte sich um terroristische Sabotage.

Auch der Kontext ist höchst bezeichnend. Am selben Tag wurde eine Rosneft-Ölraffinerie in der russischen Wolga-Oblast in Nowokuibyschewsk stillgelegt, Berichten zufolge nach einem Drohnenangriff.

Daher müssen die Angriffe als Teil der von der NATO gelenkten Kampagne zur Lähmung der russischen Ölindustrie betrachtet werden.

Außerdem hat die Trump-Regierung diese Woche provokative Sanktionen gegen die russischen Öl- und Gaskonzerne Lukoil und Rosneft verhängt. Das Kiewer Regime und seine europäischen NATO-Verbündeten fordern Trump auf, weitere Sanktionen gegen Russland zu verhängen.

Trump stellt die eskalierenden Wirtschaftsmaßnahmen als Druckmittel auf Russland dar, den Krieg in der Ukraine zu beenden. In Wirklichkeit ist der Wirtschaftskrieg jedoch nur eine weitere Waffe, um Russland unter dem zynischen Deckmantel der „Friedensstiftung“ strategisch zu besiegen.

Die Europäische Kommission hat diese Woche ihre Pläne zur Einstellung aller russischen Öl- und Gasimporte in die EU verschärft und damit einen jahrzehntelangen produktiven Energiehandel zunichte gemacht.

Ungarn, die Slowakei und in geringerem Maße auch Rumänien lehnen die Stellvertreterkriegspolitik der NATO und der EU gegen Russland weiterhin ab. Diese Länder stehen unter starkem Druck, ihre russischen Ölimporte einzustellen.

In den letzten Monaten hat das von der NATO gelenkte Kiewer Regime seine Langstreckenangriffe auf die russische Energieinfrastruktur verstärkt. Im August wurde die Druschba-Pipeline (Freundschaftspipeline) getroffen , wodurch die Versorgung Ungarns und der Slowakei vorübergehend unterbrochen wurde.

Die ungarische und die slowakische Regierung widersetzten sich offen dieser Druckkampagne und betonten, ihre Länder würden die Einfuhr russischen Öls nicht einstellen. Dies sei ein vitales nationales Interesse für ihre Volkswirtschaften und Gesellschaften. Für die Binnenländer wäre es schwierig und kostspielig, die russischen Lieferungen zu ersetzen.

Das Bemerkenswerte an den Explosionen dieser Woche ist, dass sich die Sabotagekampagne nun auch auf die Gebiete europäischer Staaten richtet und nicht nur auf die russische Infrastruktur, die diese Staaten versorgt.

Noch schockierender ist, dass die der NATO angehörenden europäischen Mächte die Angriffe auf Ungarn, Rumänien und die Slowakei unterstützen.

Der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski sagte diese Woche gegenüber Ungarn, er hoffe, dass die Druschba-Pipeline vollständig stillgelegt werde, „um Putins Kriegsmaschinerie zu stoppen“.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán verurteilte Polen wegen seiner „Kriegspsychose“. Bei einer Friedenskundgebung in Budapest erklärte Orbán diese Woche : „Ungarn sagt NEIN zum Krieg! Wir werden nicht für die Ukraine sterben. Wir werden unsere Kinder nicht auf Brüssels Befehl hin in die Schlachtbank schicken.“

Die Sprengung der zivilen Energieinfrastruktur in Europa ist kein Einzelfall. Was in Ungarn und Rumänien geschieht, ist eine Wiederholung der Explosion der Nord-Stream-Gaspipelines im September 2022, die die USA und andere NATO-Agenten durchführten, um Deutschland vom russischen Brennstoff abzuschneiden.

Diese Woche feierte Polens Ministerpräsident Donald Tusk den Nord-Stream-Terrorismus als legitimen Schlag gegen Russland „wegen der Invasion in der Ukraine“.

Ungarns Außenminister Péter Szijjártó bezeichnete dies als „skandalös“. Er fügte hinzu: „Laut Polen kann man eine Infrastruktur in Europa, die einem nicht gefällt, in die Luft jagen. Damit haben sie Terroranschlägen in Europa vorab zugestimmt … So weit ist die europäische Rechtsstaatlichkeit gekommen.“

Nach den Anschlägen auf die Druschba-Pipeline im August warf Ungarns Außenminister der europäischen Führung in Brüssel vor, dem Kiewer Regime grünes Licht für Terroranschläge gegeben zu haben. Dass Brüssel Kiew nicht verurteilte, war bemerkenswert.

Nun hat die Kriegspsychose ihren Höhepunkt in Terroranschlägen auf dem Territorium europäischer Staaten erreicht.

Es besteht kein Zweifel, wer hinter der Terrorkampagne steckt. Die Drohnen mögen zwar von ukrainischem Territorium aus starten, doch Logistik, Planung und Zielerfassung erfordern die Beteiligung der NATO auf höchster Ebene, genau wie die Angriffe auf Nord Stream und die anhaltenden Tiefschläge auf russisches Territorium.

Die Wetten sprechen für die CIA, den MI6 und ihre polnischen und baltischen Stellvertreter.

Ein weiterer Faktor ist das Angebot Ungarns, ein Gipfeltreffen zwischen Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auszurichten, um über die Beendigung des Stellvertreterkriegs zu diskutieren.

Das Treffen wurde diese Woche, am Mittwoch, offenbar von Trump abgesagt, gerade als er harte neue Sanktionen gegen die russische Ölindustrie ankündigte. Doch letzte Woche, als das Treffen vorgeschlagen wurde, reagierten die Nato-Mächte verärgert auf die diplomatische Initiative.

Der ungarische Journalist Szijjarto schrieb : „Von dem Moment an, als der Friedensgipfel in Budapest angekündigt wurde, war klar, dass viele alles tun würden, um ihn zu verhindern. Die kriegsbefürwortende politische Elite und ihre Medien verhalten sich immer so vor Ereignissen, die sich als entscheidend zwischen Krieg und Frieden erweisen könnten …

Diesmal wird es nicht anders sein. Bis der Gipfel tatsächlich stattfindet, ist mit einer Welle von Leaks, Fake News und Erklärungen zu rechnen, die behaupten, er werde nicht stattfinden.“

Der Außenminister könnte die Welle der Oppositionstaktiken weiter verstärken – mit „Terroranschlägen“ auf Ungarn, die Slowakei, Rumänien und überall sonst, wo die Menschen Frieden und ein Ende der Kriegspsychose fordern.

Der Stellvertreterkrieg, den der von den USA angeführte NATO-Block gegen Russland anzettelte und den Trump auch während seiner ersten Amtszeit forcierte, zielte stets darauf ab, Russland strategisch zu besiegen, unter anderem durch den Einsatz militärischer Stellvertreter in der Ukraine und durch Wirtschaftskriege.

Die Logik dieser kriminellen Strategie beinhaltet, wenn nötig, auch die Sprengung und Opferung sogenannter Verbündeter. Die deutsche und europäische Wirtschaft liegt in Trümmern, um der von den USA angeführten Achse und ihren geopolitischen Zielen gerecht zu werden, deren Günstlinge die europäischen Eliten sind.

Nord Stream wird stillgelegt, und nun auch Ölraffinerien in Ungarn und Rumänien. Wie geht es weiter?

Eine weitere beunruhigende Entwicklung dieser Woche war die Inhaftierung eines Mannes, der im vergangenen Jahr versucht hatte, den Slowaken Robert Fico zu ermorden . Sein Angreifer war pro-ukrainisch eingestellt und griff Fico wegen seiner „pro-russischen“ Haltung an.

Die schändliche Logik der US-Kriegsmaschinerie, die als NATO bekannt ist und sich absurderweise selbst als „Verteidiger“ des transatlantischen westlichen Bündnisses bezeichnet, besteht darin, ihre eigenen Leute zu fressen, wenn die strategischen Prioritäten dies erfordern.

Die NATO befindet sich im Krieg mit sich selbst und gegen den Frieden in Europa. Die lange und schmutzige Geschichte der Operation Gladio und des NATO-Terrorismus in Europa ist wieder einmal präsent.

