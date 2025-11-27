Eine Pandemie-Vorübung, um alle auf das neue Plandemie-Virus und Lockdowns vorzubereiten

Teile die Wahrheit!

Die britische Pandemiesimulation „Pegasus“ übte mit einem für Kinder tödlichen Virus und Südostasien ausgebrochen ist. Die Reaktion der Regierung: Lockdowns wie bei Covid.

Die „Lockdowns“ unter dem ein Bündel an Regierungsrepressionen zusammengefasst sind, wie Ausgangssperren, Gewerbeverbote, Schulsperren und Mobilitätsverbote, sind bestens untersucht.

Sie halten ein Virus kaum zurück und verursachen schwere, kaum abzuschätzende gesellschaftliche Schäden. Mit den „Lockdowns“ warf man zudem alle Epidemeischutzpläne über Bord – und das scheint so zu bleiben.

In Großbritannien ist man weiterhin von solchen Schritten überzeugt. So berichtet der Telegraph aktuell exklusiv über eine „staatliche Übung zur Bekämpfung der Bedrohung durch ein neues tödliches Virus“.

Die Übung „Pegasus“ wurde letzten Monat abgeschlossen und war die größte Pandemie-Simulationsübung, die das Land jemals durchgeführt hat.

Den Teilnehmern der Übung wurde mitgeteilt, dass auf einer fiktiven Insel in Südostasien ein neuartiges Enterovirus ausgebrochen sei, das sich anschließend weltweit verbreitet habe. (Das Märchen von der PCR-Vogelgrippe-Pandemie: Zwei Kraniche und ein deutscher Ausnahmezustand)

Das Virus sollte vor allem für junge Menschen besonders gefährlich und tödlich sein. Das Virus „EV-D68“ soll bei Säuglingen, Kindern und Jugendlichen zu Atemstillstand, Hirnschwellungen und – in seltenen Fällen – zu Lähmungen geführt haben, viel heftiger geht es nicht mehr. Ob solch ein Virus überhaupt theoretisch überhaupt entstehen, wäre durchaus eine plausible Frage.

EV-D68 gibt es in der Virologie als Atemwegserkrankung wirklich und soll erstmals 1962 in Kalifornien isoliert worden sein. Neben Atemwegserkrankungen und Meningitis kann es bei Kindern eine polioähnliche Lähmung verursachen, die als akute schlaffe Lähmung bekannt ist.

Aber wie hat man in der Simulation nun reagiert? (Saudi-Arabien wettet auf die Vogelgrippe-Pandemie 2026 und steigert die heimische Impfstoffproduktion angesichts internationaler Befürchtungen über einen Funktionsgewinn des H5N1-Virus)

Die Ausbreitung des fiktiven Virus führte zu Reisebeschränkungen, Schul- und Geschäftsschließungen sowie Maskenpflicht in Großbritannien und weltweit. Also im Grunde genau so wie bei Covid.

Die an der Übung beteiligten Minister mussten auch mit fiktiven Straßenprotesten gegen soziale Distanzierung auseinandersetzen.

Erst letzte Woche wurde ein staatlicher Bericht in UK öffentlich, in dem es heißt, „dass Großbritannien Anfang 2020 „zu wenig und zu spät“ unternommen habe, um Covid-19 einzudämmen und zu mildern und eine Reihe ruinöser nationaler Lockdowns verhindern hätte können“.

Ein ziemlich absurder Schluss wenn man etwa sieht, wie Schweden (und andere Länder aus dem globalen Süden) ohne Lockdowns ausgekommen ist. Aber selbst in diesem Bericht heißt es:

„Die Entscheidungen, Schulen und Kindertagesstätten für die meisten Kinder zu schließen und einen Lockdown zu verhängen, waren Maßnahmen zum Schutz der erwachsenen Bevölkerung. Sie brachten das normale Kinderleben zum Erliegen“, Doch die Behörden werden an diesem Vorgehen festhalten.

Doch das dürfte nicht besonders wichtig sein -denn dieses Mal sei das Virus besonders tödlich für die Kinder.

Die Übung „Pegasus“ wurde als nationale Notfallübung der Stufe 1 eingestuft, was bedeutet, dass Ministerien, alle dezentralen Nationen und COBRA, die Briefing-Räume des Kabinettsbüros, daran beteiligt waren.

Sie fand in drei Teilen im September, Oktober und November dieses Jahres statt-Laut einem Briefing-Dokument des NHS war ihr Hauptzweck „die Simulation eines realistischen Pandemieszenarios und ist die erste ihrer Art seit fast einem Jahrzehnt“.

„Die Wahl eines Enterovirus ist eine gute Wahl, da es sich um eine reale Möglichkeit mit realen Risiken handelt, die sich jedoch von dem unterscheidet, was wir bisher gesehen haben“, sagte Sir Peter Horby, Professor für neu auftretende Infektionen und globale Gesundheit an der Universität Oxford und Direktor des Pandemic Sciences Institute.

„Die große Frage für mich wäre, ob sich seit Covid wirklich etwas geändert hat“, fügte Sir Peter hinzu, der nicht an der Übung beteiligt war. „Haben sich die Systeme geändert und waren die Reaktionen anders?“

Hier dazu der Bericht des Telegraph, beantworten Sie sich die Frage von Horby selbst:

In Phase 1 der Übung „Pegasus“ wurde den Teilnehmern mitgeteilt, dass auf der fiktiven Insel „Musiyana“ in Südostasien ein Ausbruch eines neuartigen Enterovirus aufgetreten sei und sich dieser bereits auf Malaysia und Singapur ausgebreitet habe.

Der Ausbruch folgte auf ein lokales „Food Festival“, ein Kind war am 17. September gestorben und das Virus wurde als „pandemiefähig“ eingestuft.

Es ist unklar, ob die britischen Minister zu diesem Zeitpunkt Reisebeschränkungen empfohlen haben, um zu verhindern, dass das Virus nach Großbritannien gelangt, aber nach Informationen des Telegraph waren am Ende der Übung eine Reihe von Reisebeschränkungen in Kraft.

In Phase 2 der Simulation erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) offiziell eine Pandemie, Schulen wurden geschlossen und Krankenhäuser gerieten unter Druck. Es kam auch zu Protesten gegen die sozialen Distanzierungsmaßnahmen.

COBRA wurde mitgeteilt, dass das Virus wie Covid durch Atemwegs-Aerosole und Tröpfchen übertragen werden kann und dass „eine asymptomatische Übertragung nicht ausgeschlossen werden kann“.

In Phase 3 wurde eine nationale Ausgangssperre verhängt und nicht systemrelevante Unternehmen mussten schließen. Es gab auch Befürchtungen, dass das Virus – das vermutlich von Schweinen übertragen wird – zu Lebensmittelengpässen führen könnte, wenn britische Herden infiziert würden.

[…]

Die britische Behörde für Gesundheitssicherheit, die zusammen mit dem Ministerium für Gesundheit und Soziales die Übung Pegasus leitete, lehnte eine Stellungnahme ab und erklärte, dass ihre Erkenntnisse im neuen Jahr veröffentlicht würden.

Denken Sie daran: Unmittelbar nach diesen „Übungen“ folgt stets eine groß angelegte, inszenierte Veranstaltung ähnlicher Art. Das haben wir schon oft erlebt. Machen Sie sich bereit für die Pandemie-Fortsetzung von „Übung Pegasus“, begleitet von einer Massenforderung nach Lockdowns, Masken und Impfungen zur Bevölkerungsreduzierung.

Der Zeitpunkt dieser Maßnahme folgt auf die Zustimmung Großbritanniens zum Pandemieabkommen der WHO, einem globalen Vertrag zur Koordinierung internationaler Pandemiebekämpfungsmaßnahmen.

Obwohl der Vertrag der WHO ausdrücklich verbietet , Lockdowns, Impfpflichten oder Reisebeschränkungen anzuordnen , räumt er der Organisation weitreichende Befugnisse ein, „soziale Maßnahmen“ zu empfehlen und die nationale Politik durch ein komplexes System unverbindlicher, aber durchsetzbarer Kontrollmechanismen zu gestalten .

Zu den wichtigsten Bestimmungen des Vertrags gehören:

Artikel 6.2(a) : Ermutigt die Staaten, während Pandemien „soziale Maßnahmen“ zu ergreifen – ein Begriff, der historisch mit Lockdowns, Geschäftsschließungen und Schulschließungen in Verbindung gebracht wird.



Artikel 15.1 und 15.4 : Sie verpflichten die Regierungen, auch in Zeiten ohne Notstand fortlaufende Pandemiepläne zu erstellen und die Vorbereitung auf einen Lockdown somit in die Standardpolitik zu integrieren.



Artikel 16.1 : Fördert die staatliche Kontrolle von Informationen im Zusammenhang mit der Pandemie und gibt Anlass zur Sorge hinsichtlich Zensur und Durchsetzung bestimmter Narrative.



Artikel 4.4 und 19.5–6 : Schaffung internationaler Koordinierungs- und Kontrollmechanismen, die Staaten auch ohne rechtliche Vorgaben dazu drängen können, sich an den Empfehlungen der WHO zu orientieren.



Kritiker argumentieren, dass diese Architektur den Weg für eine faktische globale Lockdown-Governance unter dem Deckmantel „freiwilliger“ Maßnahmen ebnet, da die Länder ihre Pandemiepläne in Erwartung künftiger Gesundheitskrisen an die Standards der WHO anpassen.

Zu diesen Bedenken kommt ein paralleler Anstieg der Aktivitäten im Bereich Pandemiesimulation und Impfstoffentwicklung in den USA hinzu.

Die DARPA des Verteidigungsministeriums betreibt KI-basierte Ausbruchsmodelle und finanziert gleichzeitig Forscher, die Infektionsexperimente am Menschen mit aerosolisierten Viren durchführen.

Parallel dazu fördern US-Gesundheitsbehörden wie die NIH weiterhin die Forschung zu Funktionsgewinnmechanismen – darunter auch zu arzneimittelresistenten, übertragbaren Grippeviren –, obwohl parteiübergreifend Einigkeit darüber besteht, dass solche Forschung wahrscheinlich zur Entstehung von COVID-19 beigetragen hat.

Die Vorbereitungen Großbritanniens spiegeln diese Entwicklungen wider: Neue Richtlinien sollen den Zugang zu persönlichen medizinischen Daten erweitern, Gesetzesänderungen sind geplant und Koordinierungsstrategien werden von oben nach unten umgesetzt.

Dokumente fordern explizit landesweite Methoden für Großbritannien und signalisieren damit eine Abkehr von lokaler Autonomie hin zu zentralen Kommandostrukturen in Gesundheitsnotfällen.

Während die Regierung die Übung PEGASUS und ihren neuen Pandemieausschuss als umsichtige Planung darstellt, warnen Kritiker davor, dass diese Schritte die Institutionalisierung von Notstandsbefugnissen widerspiegeln – und damit den Grundstein für eine dauerhafte Pandemiesteuerung mit weitreichenden Befugnissen, reduzierter öffentlicher Kontrolle und dem Potenzial für künftige Einschränkungen legen, die von internationalen Organisationen und nicht von innerstaatlichen demokratischen Prozessen diktiert werden.

Quellen: PublicDomain/tkp.at/naturalnews.com am 27.11.2025