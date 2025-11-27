Hellseherin: Die Schleier werden durchbrochen!

Teile die Wahrheit!

Am 8. November 2025 verspürte unsere Hellseherin Berry Vincenta eine innere Einladung, diese Übertragung zu übernehmen. Schon seit einiger Zeit ist spürbar, dass ein Text übermittelt werden möchte, der für Sie und mich mit dieser Zeit des großen Wandels zusammenhängt.

Eine Zeit, die der Menschheit völlig neue innere Reflexionen ermöglichen wird. Die Menschheit kann sich vorstellen, dass das Vergangene gelernt ist. Der Durchbruch der „ alten Schleier“, mit denen wir so viele Jahrhunderte gelebt haben …

Ich habe während dieses Prozesses oft Melchizedeks Energie gespürt; es ist ein Energiefeld, mit dem ich nicht so vertraut bin, aber es ist die Energie, die mich seit Wochen in bestimmten Momenten innerlich ruft. Ich hoffe, dass wir oft zusammenarbeiten können.

Tiefster Dank…

In dieser Phase des Wesens und des Übergangs werden diese Schleier durchbrochen. Die Schleier werden endgültig abgelegt; die Menschheit wird ihre eigenen Schleier überwinden. Alles, was war, wird zu seinem Ursprung zurückkehren…! Die dahinter liegende Kraft ist die Kraft der Erneuerung!

Die Kraft des Unvermeidlichen, die vollkommene Hingabe an eine völlig neue Struktur: eine neue Sichtweise, insbesondere in einer völlig neuen inneren Welt, die die Menschheit wahrhaft erfahren wird.

Die Kraft des Unvermeidlichen, die vollkommene Hingabe an eine völlig neue Struktur: eine neue Sichtweise, insbesondere in einer völlig neuen inneren Welt, die die Menschheit wahrhaft erfahren wird.

Die neue innere Hülle wird aus einer Verschiebung des inneren Zellgedächtnisses bestehen. Ein Feld wird sich öffnen, durch das ein völlig neues, tiefgreifendes Wissen fließen kann.

Wissen, das über die Energie dieser gegenwärtigen Welt hinausreicht und in Lichtfelder vordringt, die die Menschheit in ihrem täglichen Bewusstsein auf dieser Erde oft vergessen hat. Doch dieses Feld wird sich öffnen…!

Es ist ein Feld, aus dem so viel neue Inspiration und so viel neue Schöpferkraft entspringen wird! Dies wird auch eine Anziehungskraft auf all jene Seelen von all jenen anderen Planeten ausüben, die sich eingeladen fühlen, hier zu inkarnieren, denn auf diese Weise können sie sich mit dieser neuen Energie verbinden.

Diese neuen Energiefelder bilden die Grundlage für diese hochentwickelten Seelen, die entweder bereits inkarniert sind oder in Kürze hier anwesend sein werden.

Diese Seelen sind vollständig von sichtbarem und greifbarem Licht erfüllt. Licht des Bewusstseins, das aus dem Feld, aus dem sie inkarniert sind, auf diese Erde gebracht wurde.

Dadurch wird es möglich, dieses neue Fundament tatsächlich zu schaffen, denn im Prinzip stammt jeder Mensch vom Licht auf dieser Erde…! Leider verschwindet das Licht oft am Horizont, wenn die Menschheit in den Schatten der Tiefen dieser alten Welt inkarniert ist…!

Dies… dies ist eine völlig andere Auffassung von Inkarnation.



Dieser neue Weg schöpft aus dem, was geschaffen wurde, aus den neuen Energiefeldern im Erdkern – der magnetischen Anziehungskraft für all jene Seelen, die so dringend benötigt werden, um durch ihre Lichtfrequenz dazu beizutragen, diese neue Welt und das Goldene Zeitalter kraftvoll zu manifestieren.

Durch das Licht, das sie bringen, werden sie dazu beitragen, die Lichtenergie auf dieser Erde so tief zu integrieren/zu verkörpern, dass dieses Licht wahrhaftig den Fortschritt für die kollektive Wiedererlangung eines neuen Bewusstseinszustandes bedeuten wird, aus dem die Menschheit schöpfen kann, aus tieferer Weisheit.

Dabei wird sich auch die Sicht des Selbst wandeln, wodurch die Kraft des wahren Seins erfahren wird. Und durch die Kraft des wahren Seins kehrt alles, was nicht mehr war oder bleiben musste, wahrhaftig zu seinem Ursprung in der Vergangenheit zurück.

Denn es wurde gelebt, es wurde gelernt und kann daher nicht länger von den neuen Frequenzen der neuen Schöpfung mitgetragen werden. Der neuen Schöpfung der neuen Welt der Einheit…

Das Goldene Zeitalter!



Diese Erde der Einheit wird eine Erde sein, die keine Trennung mehr duldet; die nichts mehr duldet, was nicht dieser Frequenzqualität der Einheit entspricht! Einheit kann nur existieren, wenn wahre Schöpfung, Leben, Liebe und Lernen aus dem Zentrum heraus stattfinden… gemäß dem Gesetz des Einen.

Diese Energie ist eine Energie, die durch die Enthüllung nun in jedem Menschen auf Erden aktiviert wurde … niemand ist ausgenommen … Wisse, dass das erneute Kennenlernen dieser Energie der Einheit eine völlig neue Sicht auf das Leben eröffnet …

Denn der Mensch wird dadurch in seinem Innersten berührt, von der Dualität zur Einheit geführt und blickt von diesem Feld aus mit anderen Augen ; aufgeladen mit einer anderen Frequenz, wird sich auch das Bild der Menschheit als Ganzes verändern.

So wird es wahrhaftig geschehen – in der kollektiven Kraft der Schöpfung, verbunden mit so vielen Wirkenden aus den Feldern des Lichts –, dass diese neue Erde, „GAIA“, in ihrer allerersten Form, ihre Bestimmung finden wird.

Die Urmutter gebiert sich selbst in einem neuen Ausdruck ihrer großen Lichtweisheit und ihrer höchsten Quellliebe. Eine prägende Bestimmung, die eine so hohe Schwingung trägt, dass das menschliche Bewusstsein dieses Augenblicks sie kaum fassen kann.

Aber diese Frequenz, diese Schwingung, diese Energie wird eine so andere Schwingung in sich tragen, dass alles, was gewesen ist, nicht länger an dem älteren Teil des menschlichen Bewusstseins haften kann; es wird sich auflösen, und es wird zulassen, dass sich dies auf eine Weise auflöst, dass Raum geschaffen wird, damit sich diese neue Schwingung von innen heraus manifestieren kann, mit dieser neuen Frequenz, die auch das Zellgedächtnis in ein anderes Feld hebt.

Die Schwingung im Zellgedächtnis wird im physischen Körper spürbar sein. Die Materie selbst wird sich verändern! Alles, was durch diese neuen Schwingungen auf so vielen Ebenen in das menschliche Bewusstsein fließt, wird sich auch auf die Materie auswirken, in der physischen Wohnstätte der Seele! Darin liegt ein großer Wandel.

Es wird auch sehr deutlich spürbar werden, dass alle Arten alter Energien aus dem alten System freigesetzt werden. Die Menschheit wird eine Bereicherung auf diesem Gebiet erfahren, die vor allem mit dem Alchemisten zusammenhängt: dem neuen menschlichen Bewusstsein !

Dort kann alles, was nicht länger bestehen muss, vollständig beseitigt werden, einschließlich aller Krankheiten auf der Erde. Dies bedeutet eine gewaltige kollektive Befreiung. Eine Befreiung, die das Leid auflöst.

Die heilige Lehre ist eingezogen, und insbesondere wird das Selbstbild so klarer, dass es in dieser Klarheit die Möglichkeiten und das enorme spirituelle Potenzial im Bewusstsein jedes Einzelnen offenbart.

Dies wird erwachen. Es gibt kein Zurück mehr. Denn wenn dies erwacht, selbst im physischen Bewusstsein, wird sich so vieles verändern und so viel von der DNA beeinflusst werden. Dann wird sich das gesamte Licht dieser Felder, dieser hochschwingenden Felder, so tief in die DNA des Kollektivs integrieren, dass ein globaler, gewaltiger Wandel stattfinden wird.

Die DNA wird sich daher enorm ausdehnen. Viele zusätzliche DNA-Stränge werden erschlossen, wodurch ein umfassender Zugang zum immensen Bewusstsein der Menschheit entsteht. Die Zeit in dieser evolutionären Linie ist gekommen!

Nach diesem Zyklus treten wir in die nächste Phase ein, mit einem entscheidenden Unterschied: JETZT mit einer erweiterten Verbindung zum Licht-Selbst … die ALLES offenbart und die neue Struktur bei der Erschaffung des neuen Selbst beschleunigt … und dies im Alltag zum Ausdruck bringen wird.

Als ich heute diese Energiearbeit begann, sagte ich Ihnen noch einmal: Wenn ein Mensch die Schleier der alten Gegenwart durchschreitet, vollzieht er damit den wichtigsten Schritt in diesem gewaltigen evolutionären Sprung. Und die Befreiung des Kollektivs wird letztlich eine wahrhaft gewaltige Errungenschaft sein.

Wenn die DNA berührt wird, wird sich vieles im physischen Bewusstsein verändern: Die DNA wird in kosmische Schwingung versetzt, wodurch Verbindungen im Gedächtnis des reinen Selbst des ursprünglichen Lichts neu strukturiert werden! Menschen weltweit werden Wunder erleben!

Wahre Wunder, die, wenn sie im Inneren anerkannt werden, auch die Botschaft vermitteln, dass – wenn Bewusstsein, Denken und Aufmerksamkeit, die die Absichten des höchsten inneren Herzens widerspiegeln, richtig ausgerichtet sind – so viel mehr möglich ist, als der Mensch der alten Welt festhielt.

Die alte Welt mit all ihrer Unfähigkeit, ihrer Ohnmacht und vor allem, in der die Menschlichkeit in allem so sehr innerlich verkümmert war.

In dieser Phase dringt die Größe des eigenen bewussten Seins allmählich durch den Schleier hindurch, immer weiter… dann tritt der Mensch wahrhaftig in das größte „Licht des Selbst“ ein. Dies erfordert in dieser Zeit besondere Aufmerksamkeit.

Wir, von der anderen Seite des Schleiers, bitten euch alle, diese Energie – wie sie hier ausgesprochen wurde – jeden Augenblick des Tages ganz bewusst wahrzunehmen und zu erkennen, was die kleinen Veränderungen bedeuten!

Spürt diese kleinen Veränderungen ganz deutlich in euch und bekräftigt, dass dies der Weg ist, den auch jeder aus seiner Seelenkraft gehen möchte . Diese Kraft wird das Fundament für diese neue Energie, für diese neue Welt bilden. Und der Aufstieg und der damit einhergehende Übergang, der gewaltige Wandel im kollektiven Bewusstsein der Welt, werden – wie bekannt – viel Verwirrung stiften.

Doch jenseits dieser Verwirrung wird eine Klarheit entstehen, die die Menschheit in Erstaunen versetzen wird. Sie wird offenbaren, womit es wirklich an Verbindung ankommt.

Wir bitten euch, täglich mit dieser Absicht zu meditieren, durch die innere göttliche Schöpferkraft mitzuwirken und so zum Aufbau dieser neuen Welt beizutragen: des wahren Goldenen Zeitalters , das nun angebrochen ist! Und richtet die Absicht eures höheren Herzens jeden Tag darauf aus … euer Herz, verbunden mit der Frequenz des Kosmischen Herzens, zur Mitwirkung.

Das Goldene Zeitalter, in dem das höhere Feld der Menschheit in dieser Welt der Einheit wahrhaftig zusammenfließen wird, so dass bedingungslose Liebe ganz klar der Schlüssel ist, gleichsam zurück vom höchsten Licht, das in Einheit verbunden ist, zwischen jedem Menschen, der dann wissen wird, wie er sich auf der neuen Erde in der neuen Frequenz manifestieren kann.

