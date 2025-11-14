Interstellares Objekt 3I/ATLAS: Neue Bilder zeigen katastrophale Auflösung während des Sonnendurchgangs

Teile die Wahrheit!

Das interstellare Objekt 3I/ATLAS ist das erste seiner Art, bei dem eine katastrophale Auflösung während des Sonnendurchgangs theoretisch vorhergesagt wurde.

Neue Berechnungen von Avi Loeb von der Harvard University mussten eine 16-fache Größenabweichung auflösen: Der vom Hubble-Teleskop geschätzte kleine Kern (1–2 km) konnte unmöglich den immensen, unregelmäßigen Massenverlust und die nichtgravitative Beschleunigung des Objekts erklären.

Das physikalische Problem: Standard-Energieberechnungen ergaben, dass 3I/ATLAS einen Kern mit einem Durchmesser von 14,3 km benötigen würde, um den beobachteten Massenverlust (13 % seiner Gesamtmasse innerhalb weniger Wochen) zu erklären.

Um diese Diskrepanz zu überbrücken, kommt Loeb zu dem Schluss, dass der einzige Mechanismus der natürlichen Physik, der in Frage kommt, die katastrophale Auflösung in Millionen kleiner Fragmente ist. Dadurch entsteht die notwendige Oberfläche, um flüchtige Eisbestandteile zu sublimieren.

Das Beobachtungsparadoxon: Aufnahmen unabhängiger Observatorien nach dem Perihel zeigten jedoch organisierte, säulenförmige Jetstrukturen – darunter einen zur Sonne gerichteten Gegenschweif – und präzise Richtungsmuster.

Diese widersprechen der chaotischen Fragmentierung, die man von einer herkömmlichen thermischen Explosion erwarten würde. (Anomalie: 3I/ATLAS ist auch nach dem Perihel noch ein einzelner Körper mit einem nach Süden gerichteten Antischweif!)

Dieses Beobachtungsparadoxon legt nahe, dass entweder der natürliche Zerfall stattgefunden hat oder der strukturierte Massenverlust auf einen technologischen Antriebsmechanismus hindeutet – eine Möglichkeit, die Loeb mit gleicher wissenschaftlicher Strenge vertritt.

Die letzten sechs Wochen der hochauflösenden Beobachtung (bis Januar 2026) sind die letzte Chance für die Menschheit, mithilfe der Weltraumteleskope Hubble und James Webb zu klären, ob wir die Auflösung natürlicher Trümmer oder die Bestandteile eines noch nie dagewesenen Phänomens beobachtet haben.

Ein neues Teleskopbild des Kometen C/2025 K1 (ATLAS) zeigt, dass er nach seiner jüngsten nahen Begegnung mit der Sonne in Stücke zerbrochen ist. Der Komet ist nicht mit dem interstellaren Kometen 3I/ATLAS verwandt.

Der „andere“ Komet ATLAS ist fragmentiert und hat sich in eine Trümmerwolke verwandelt, die ins Weltall strömt, wie neue Beobachtungen gezeigt haben.

Der Komet mit der Bezeichnung C/2025 K1 (ATLAS) wurde im Mai von Astronomen des Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) entdeckt und passierte am 8. Oktober das Perihel, den sonnennächsten Punkt. Er hat keine Verbindung zum berühmten interstellaren Kometen 3I/ATLAS , außer dass er etwa zur gleichen Zeit vom selben Teleskopnetzwerk entdeckt wurde

Erste Beobachtungen schienen darauf hinzudeuten, dass Komet K1 seinen Vorbeiflug an unserem Stern in einem Mindestabstand von 50 Millionen Kilometern (31 Millionen Meilen) überstanden hat, also etwa viermal näher als Komet 3I/ATLAS .

Neue Beobachtungen des Astronomen Gianluca Masi in Manciano, Italien, zeigen jedoch , dass die Gravitationsbelastung seiner Reise um die Sonne zu groß für den Kometen war und ihn in mehrere Teile oder Wolken zerbrach

„Mehrere Teile (Subkerne oder Trümmerwolken) sind sichtbar, außerdem eine Fontäne direkt unterhalb des führenden (des ersten von links) Fragments“, schrieb Masi , Astronom an der Sternwarte Campo Catino und Gründer des Virtual Telescope Project , in einem Update .

Der Zerfall von C/2025 K1 wurde durch ein plötzliches Aufhellungsereignis um das Perihel angekündigt, bei dem sich der Komet von dem grünlichen Farbton, der bei vielen Kometen zu sehen ist, die nahe an unserer Sonne vorbeifliegen (verursacht durch das Vorhandensein von zweiatomigem Kohlenstoff, der im Sonnenlicht fluoresziert), in ein streifenförmiges goldenes Band verwandelte.

Die Ursache dieser Transformation ist unklar; einige Wissenschaftler vermuten, dass die Farbänderung etwas mit einem relativen Mangel an kohlenstoffhaltigen Molekülen in der Koma des Kometen (der Wolke aus Eis, Gas und Staub um den Kometenkörper) zu tun hatte.

Wenn Sie den explodierten Kometen selbst sehen möchten, schauen Sie im Sternbild Löwe nach, wo er laut The Sky Live mit einer Helligkeit von 9,9 mag leuchtet . (In der Astronomie entspricht eine niedrigere Helligkeit einem helleren Objekt; Regulus, der hellste Stern im Löwen, hat beispielsweise eine scheinbare Helligkeit von etwa 1,35 mag.)

Obwohl der Komet noch zu lichtschwach ist, um mit bloßem Auge gesehen zu werden, kann er mit einem guten Teleskop oder einem Fernglas für die Sternenbeobachtung entdeckt werden .

Was auch immer vom Kometen übrig bleibt, wird am 25. November der Erde am nächsten kommen. Es wird sich bis auf etwa 60 Millionen Kilometer (37 Millionen Meilen) nähern, also knapp unter die Hälfte der durchschnittlichen Entfernung zwischen Erde und Sonne.

Eine der grundlegenden Unbekannten bezüglich 3I/ATLAS ist, ob es sich um ein technologisches Mutterschiff handelt, das Mini-Sonden in das innere Sonnensystem freigesetzt hat.

Quellen: PublicDomain/livescience.com am 14.11.2025