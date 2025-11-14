Teile die Wahrheit!

Die italienische Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen zu schockierenden Vorwürfen eingeleitet: Wohlhabende Personen aus westlichen Ländern sollen während des Bosnienkriegs in den 1990er Jahren bis zu 90.000 US-Dollar gezahlt haben, um an sogenannten „Scharfschützen-Safaris“ teilzunehmen und gezielt Zivilisten in Sarajevo zu töten.

Die von dem Journalisten Ezio Gavazzeni angestoßenen Ermittlungen brachten eine makabre Form des Tourismus ans Licht, bei der die Teilnehmer, getrieben von einer Leidenschaft für Waffen, bosnisch-serbischen Streitkräften angeblich Geld zahlten, um Männer, Frauen und Kinder zu töten – für das Erschießen von Kindern wurde ein Aufschlag erhoben.

Diese Untersuchung, gestützt auf zahlreiche Quellen und den historischen Kontext, unterstreicht die mögliche Glaubwürdigkeit dieser beunruhigenden Anschuldigungen.

Die Anschuldigungen und die Untersuchung: Ezio Gavazzeni, ein Journalist, der für seine Arbeit über Terrorismus und organisierte Kriminalität bekannt ist, stieß in den 1990er Jahren erstmals in italienischen Medien auf Berichte über diese „Scharfschützen-Safaris“. Er griff das Thema erneut auf, nachdem er 2022 den Dokumentarfilm „Sarajevo Safari“ des slowenischen Regisseurs Miran Zupanič gesehen hatte.

Seine Recherchen veranlassten ihn, Anzeige bei der italienischen Staatsanwaltschaft zu erstatten. Diese Anzeige stützte er auf eine 17-seitige Akte, die unter anderem die Aussage eines ehemaligen bosnischen Geheimdienstoffiziers und einen Bericht der ehemaligen Bürgermeisterin von Sarajevo, Benjamina Karić, enthält.

Die Vorwürfe legen nahe, dass die Teilnehmer – mutmaßlich wohlhabende Personen aus Ländern wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien – von Triest über Belgrad nach Sarajevo flogen und für dieses Erlebnis zwischen 80.000 und 100.000 Euro zahlten.

Der italienische Anti-Terror-Staatsanwalt Alessandro Gobbis prüft derzeit die Beweise; eine Mordanklage wird in Erwägung gezogen. Der bosnische Konsul in Mailand, Dag Dumrukcic, sicherte volle Kooperation zu und erklärte: „Wir sind ungeduldig darauf bedacht, die Wahrheit über diese grausame Angelegenheit aufzudecken, um ein Kapitel der Geschichte abzuschließen“.

Diese offizielle Stellungnahme unterstreicht die Ernsthaftigkeit, mit der diese Vorwürfe behandelt werden. Historischer Kontext und Glaubwürdigkeit: Hintergrund dieser Vorwürfe ist die Belagerung von Sarajevo, eine der längsten und brutalsten Belagerungen der modernen Kriegsführung, die von 1992 bis 1996 andauerte.

Während dieser Zeit war Sarajevo ständigem Artillerie- und Scharfschützenfeuer bosnisch-serbischer Streitkräfte ausgesetzt, was über 13.952 Todesopfer forderte, darunter 5.434 Zivilisten. Die Taktik, Zivilisten gezielt anzugreifen, war berüchtigt, und sogenannte Scharfschützengassen wurden für die Bewohner, die sich in der Stadt zurechtfinden mussten, zur bitteren Realität.

Dieser historische Kontext verleiht der Annahme Glaubwürdigkeit, dass solche extremen Taten stattgefunden haben könnten, da die Infrastruktur für solche Aktivitäten bereits vorhanden war.

Gavazzenis wichtigste Quelle, ein ehemaliger bosnischer Geheimdienstoffizier, gab an, dass seine Kollegen die sogenannten Safaris Ende 1993 entdeckten und Anfang 1994 den italienischen Militärgeheimdienst Sismi informierten .

Dieser zeitliche Ablauf deckt sich mit der Phase des intensiven Konflikts in Sarajevo und untermauert somit die Plausibilität der Behauptungen. Auch die Dokumentation „Sarajevo Safari“ bestätigt diese Aussagen.Die Vorwürfe deuten auf die Beteiligung mehrerer Länder hin, darunter der USA und Russlands sowie Italiens.

Skepsis und Gegenargumente: Trotz der Schwere der Vorwürfe bestehen Zweifel an ihrem Ausmaß und ihrer Umsetzbarkeit. Angehörige der britischen Streitkräfte, die in den 1990er Jahren in Sarajevo stationiert waren, gaben gegenüber der BBC an, nie von einem „Scharfschützentourismus“ gehört zu haben. Sie verwiesen auf logistische Schwierigkeiten, die eine solche Aktion erschwert hätten.

Sie argumentieren, dass die Anwesenheit internationaler Friedenstruppen und das hohe Entdeckungsrisiko solche Aktivitäten kompliziert hätten.

Dies widerlegt die Vorwürfe jedoch nicht endgültig, da kleinere Operationen im Kriegschaos unentdeckt geblieben sein könnten. Beweise für die Glaubwürdigkeit: Die Glaubwürdigkeit dieser Vorwürfe wird durch mehrere Faktoren gestützt:

Offizielle Untersuchung: Die Einleitung einer formellen Untersuchung durch die italienische Staatsanwaltschaft auf Grundlage von Gavazzenis Beweisen deutet darauf hin, dass die Behauptungen ernst genommen werden.

Historischer Präzedenzfall: Der dokumentierte Einsatz von Scharfschützentaktiken während der Belagerung von Sarajevo bietet einen plausiblen Kontext für solche Aktivitäten.

Bestätigende Quellen: Die Beteiligung eines ehemaligen bosnischen Geheimdienstoffiziers und die Dokumentation „Sarajevo Safari“ verleihen den Behauptungen zusätzliche Glaubwürdigkeit.

Internationale Zusammenarbeit: Die Bereitschaft der bosnischen Behörden zur Zusammenarbeit mit den italienischen Ermittlungen deutet auf ein gemeinsames Interesse an der Aufdeckung der Wahrheit hin.

Obwohl das volle Ausmaß und der Wahrheitsgehalt dieser Anschuldigungen noch nicht feststehen, deuten die derzeitigen Beweise und offiziellen Reaktionen darauf hin, dass sie nicht bloß spekulativ sind.

Die Untersuchung könnte möglicherweise ein dunkles Kapitel in der Geschichte des Bosnienkrieges aufdecken und verdeutlichen, wie weit manche Menschen für persönliche Befriedigung inmitten eines Konflikts gehen.

Auswirkungen und zukünftige Richtungen: Sollten sich diese Anschuldigungen als wahr erweisen, hätten sie tiefgreifende Auswirkungen auf die historische Rechenschaftspflicht und die internationalen Beziehungen. Sie würden die Notwendigkeit einer genaueren Überprüfung von Kriegsverbrechen und der Ausnutzung von Konfliktzonen durch externe Akteure unterstreichen.

Die laufenden Ermittlungen der italienischen Staatsanwaltschaft mit Unterstützung der bosnischen Behörden sind ein entscheidender Schritt zur Aufklärung dieser schwerwiegenden Anschuldigungen.

Während die Welt auf weitere Entwicklungen wartet, dient die Geschichte der „Scharfschützen-Safaris“ als deutliche Erinnerung an die Schrecken des Krieges und das Potenzial für menschliche Verderbtheit.

Sie unterstreicht auch die Bedeutung journalistischer Beharrlichkeit und internationaler Zusammenarbeit bei der Aufdeckung der Wahrheit, egal wie unangenehm sie auch sein mag.

