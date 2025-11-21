Teile die Wahrheit!

Infowars berichtet:

„Wir sind bereit für konstruktive, ehrliche und zügige Arbeit“, sagte Selenskyj am Donnerstag nach einem Treffen mit dem US-Heeresminister Daniel Driscoll.

„Frieden ist notwendig, und wir schätzen die Bemühungen von Präsident Trump und seinem Team, die darauf abzielen, die Sicherheit in Europa wiederherzustellen“, sagte Selenskyj.

Am Donnerstag erhielt Kiew offiziell den vom Weißen Haus und dem Kreml ausgearbeiteten Friedensplan . Bislang hat sich der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj an den Friedensprozess gehalten und in einem Social-Media- Beitrag erklärt, er arbeite mit den USA an den nächsten Schritten, um den Konflikt zu beenden.

Dieser Plan wurde als „geheim“ bezeichnet , da er ohne direkten Einfluss Westeuropas oder der Ukraine ausgearbeitet wurde. Nun erhält Kiew die Möglichkeit, sich zu dem Plan zu äußern.

Was den aktuellen Entwurf betrifft: Infowars berichtete zwar bereits am Mittwoch über dessen Existenz, die 28 Punkte sind nun aber öffentlich .

1. Die Souveränität der Ukraine wird bestätigt werden.

2. Zwischen Russland, der Ukraine und Europa wird ein umfassendes Nichtangriffsabkommen geschlossen. Alle Unklarheiten der letzten 30 Jahre gelten damit als beigelegt.

3. Es wird erwartet, dass Russland keine Nachbarländer angreifen wird und die NATO sich nicht weiter ausdehnen wird.

4. Zwischen Russland und der NATO wird unter Vermittlung der Vereinigten Staaten ein Dialog stattfinden, um alle Sicherheitsfragen zu lösen und die Voraussetzungen für eine Deeskalation zu schaffen, um die globale Sicherheit zu gewährleisten und die Möglichkeiten für Zusammenarbeit und künftige wirtschaftliche Entwicklung zu erweitern.

5. Die Ukraine wird verlässliche Sicherheitsgarantien erhalten.

6. Die Stärke der ukrainischen Streitkräfte wird auf 600.000 Mann begrenzt.

7. Die Ukraine verpflichtet sich, in ihrer Verfassung festzuschreiben, dass sie der NATO nicht beitreten wird, und die NATO verpflichtet sich, in ihre Statuten eine Bestimmung aufzunehmen, dass die Ukraine künftig nicht mehr aufgenommen wird.

8. Die NATO stimmt zu, keine Truppen in der Ukraine zu stationieren.

9. Europäische Kampfflugzeuge werden in Polen stationiert.

10. Die US-Garantie:

— Die USA erhalten eine Entschädigung für die Garantie;

— Sollte die Ukraine in Russland einmarschieren, verliert sie die Garantie;

— Sollte Russland in die Ukraine einmarschieren, werden neben einer entschiedenen koordinierten militärischen Reaktion alle globalen Sanktionen wieder in Kraft gesetzt, die Anerkennung des neuen Territoriums und alle anderen Vorteile dieses Abkommens werden widerrufen;

— Sollte die Ukraine grundlos eine Rakete auf Moskau oder St. Petersburg abfeuern, wird die Sicherheitsgarantie als ungültig betrachtet.

11. Die Ukraine ist für eine EU-Mitgliedschaft berechtigt und erhält während der Prüfung dieser Frage einen kurzfristigen Vorzugszugang zum europäischen Markt.

12. Ein umfassendes globales Maßnahmenpaket zum Wiederaufbau der Ukraine, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

— Die Schaffung eines Ukraine-Entwicklungsfonds zur Investition in schnell wachsende Branchen, darunter Technologie, Rechenzentren und künstliche Intelligenz.

— Die Vereinigten Staaten werden mit der Ukraine zusammenarbeiten, um die ukrainische Gasinfrastruktur, einschließlich Pipelines und Speichereinrichtungen, gemeinsam wiederaufzubauen, zu entwickeln, zu modernisieren und zu betreiben.

— Gemeinsame Anstrengungen zur Sanierung kriegsbetroffener Gebiete für die Wiederherstellung, den Wiederaufbau und die Modernisierung von Städten und Wohngebieten.

— Infrastrukturentwicklung.

— Gewinnung von Mineralien und natürlichen Ressourcen.

— Die Weltbank wird ein spezielles Finanzierungspaket entwickeln, um diese Bemühungen zu beschleunigen.

13. Russland wird wieder in die Weltwirtschaft integriert werden:

— Die Aufhebung der Sanktionen wird schrittweise und von Fall zu Fall besprochen und vereinbart.

— Die Vereinigten Staaten werden ein langfristiges Wirtschaftskooperationsabkommen zur gegenseitigen Entwicklung in den Bereichen Energie, natürliche Ressourcen, Infrastruktur, künstliche Intelligenz, Rechenzentren, Projekte zur Gewinnung seltener Erden in der Arktis und anderen für beide Seiten vorteilhaften Geschäftsmöglichkeiten abschließen.

— Russland wird eingeladen, der G8 wieder beizutreten.

14. Die eingefrorenen Gelder werden wie folgt verwendet:

— 100 Milliarden Dollar an eingefrorenen russischen Vermögenswerten werden in von den USA geführte Bemühungen zum Wiederaufbau und zu Investitionen in der Ukraine investiert;

Die USA erhalten 50 % der Gewinne aus diesem Projekt. Europa steuert 100 Milliarden US-Dollar bei, um die Investitionen für den Wiederaufbau der Ukraine zu erhöhen. Eingefrorene europäische Gelder werden freigegeben. Die verbleibenden eingefrorenen russischen Gelder werden in ein separates US-amerikanisch-russisches Investitionsvehikel investiert, das gemeinsame Projekte in bestimmten Bereichen umsetzen wird. Dieser Fonds soll die Beziehungen stärken und gemeinsame Interessen ausbauen, um einen starken Anreiz zu schaffen, nicht in einen erneuten Konflikt zu verfallen.

15. Es wird eine gemeinsame amerikanisch-russische Arbeitsgruppe für Sicherheitsfragen eingerichtet, um die Einhaltung aller Bestimmungen dieses Abkommens zu fördern und sicherzustellen.

16. Russland wird seine Nichtangriffspolitik gegenüber Europa und der Ukraine gesetzlich verankern.

17. Die Vereinigten Staaten und Russland werden sich darauf einigen, die Gültigkeit der Verträge über die Nichtverbreitung und Kontrolle von Kernwaffen, einschließlich des START-I-Vertrags, zu verlängern.

18. Die Ukraine verpflichtet sich, gemäß dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen ein kernwaffenfreier Staat zu sein.

19. Das Kernkraftwerk Saporischschja wird unter der Aufsicht der IAEA in Betrieb genommen, und der erzeugte Strom wird zu gleichen Teilen zwischen Russland und der Ukraine aufgeteilt – 50:50.

20. Beide Länder verpflichten sich, in Schulen und der Gesellschaft Bildungsprogramme umzusetzen, die darauf abzielen, das Verständnis und die Toleranz gegenüber verschiedenen Kulturen zu fördern und Rassismus und Vorurteile zu beseitigen:

— Die Ukraine wird die EU-Regeln zur religiösen Toleranz und zum Schutz sprachlicher Minderheiten übernehmen.

— Beide Länder werden sich darauf einigen, alle diskriminierenden Maßnahmen abzuschaffen und die Rechte der ukrainischen und russischen Medien und des Bildungswesens zu gewährleisten.

— Sämtliche Nazi-Ideologie und -Aktivitäten müssen abgelehnt und verboten werden.

21. Gebiete:

— Die Krim, Luhansk und Donezk werden de facto als russisch anerkannt werden, auch von den Vereinigten Staaten.

— Cherson und Saporischschja werden entlang der Kontaktlinie eingefroren sein, was einer faktischen Anerkennung entlang der Kontaktlinie gleichkommt.

— Russland wird auf weitere vereinbarte Gebiete verzichten, die es außerhalb der fünf Regionen kontrolliert.

Die ukrainischen Streitkräfte werden sich aus dem von ihnen derzeit kontrollierten Teil der Oblast Donezk zurückziehen. Diese Rückzugszone wird als neutrale, entmilitarisierte Pufferzone gelten und international als zum Territorium der Russischen Föderation gehörig anerkannt sein. Russische Streitkräfte werden diese entmilitarisierte Zone nicht betreten.

22. Nach der Einigung über künftige territoriale Regelungen verpflichten sich die Russische Föderation und die Ukraine, diese Regelungen nicht mit Gewalt zu ändern. Im Falle eines Verstoßes gegen diese Verpflichtung erlöschen jegliche Sicherheitsgarantien.

23. Russland wird die Ukraine nicht daran hindern, den Dnepr für kommerzielle Aktivitäten zu nutzen, und es werden Abkommen über den freien Getreidetransport über das Schwarze Meer erzielt.

24. Zur Lösung offener Fragen wird ein humanitärer Ausschuss eingerichtet:

— Alle verbleibenden Gefangenen und Leichen werden im Rahmen eines „Alle gegen Alle“-Austauschs ausgetauscht.

— Alle zivilen Gefangenen und Geiseln, einschließlich der Kinder, werden zurückgebracht.

— Es wird ein Programm zur Familienzusammenführung umgesetzt.

Es werden Maßnahmen ergriffen, um das Leid der Opfer des Konflikts zu lindern.

25. In 100 Tagen finden in der Ukraine Wahlen statt.

26. Alle an diesem Konflikt beteiligten Parteien erhalten für ihre Taten während des Krieges volle Amnestie und verpflichten sich, künftig keine Ansprüche geltend zu machen oder Beschwerden zu berücksichtigen.

27. Dieses Abkommen ist rechtsverbindlich. Seine Umsetzung wird vom Friedensrat unter Vorsitz von Präsident Donald J. Trump überwacht und gewährleistet. Bei Verstößen werden Sanktionen verhängt.

28. Sobald alle Parteien diesem Memorandum zustimmen, tritt der Waffenstillstand unmittelbar nach dem Rückzug beider Seiten auf vereinbarte Punkte in Kraft, um mit der Umsetzung der Vereinbarung zu beginnen.

„Die amerikanische Seite präsentierte die Eckpunkte eines Plans zur Beendigung des Krieges – ihre Vision. Ich erläuterte unsere Kernprinzipien. Wir vereinbarten, dass unsere Teams an den Punkten arbeiten werden, um sicherzustellen, dass alles aufrichtig gemeint ist“, sagte der Diktator am Donnerstagabend. „Wir sind bereit für eine klare und ehrliche Zusammenarbeit – die Ukraine, die USA, unsere europäischen und globalen Partner.“

In seinem Social-Media-Beitrag sprach Selenskyj über das hochrangige Treffen, das er am Donnerstag mit dem US-Heeresminister Daniel Driscoll hatte.

Bei diesem Treffen wurde dem Diktator der Friedensplan übergeben, den er als „ihre Vision“ bezeichnete. Diese Formulierung lässt vermuten, dass Selenskyj nicht von allen Details (die von Washington und Moskau ausgearbeitet wurden) begeistert ist, obwohl er ihn nicht kategorisch abgelehnt, sondern zugestimmt hat, dass die Ukraine Frieden braucht.

Der Diktator legte daraufhin seine Kernpunkte dar und erklärte, er werde mit Beamten aus Washington zusammenarbeiten, um eine endgültige Einigung zu erzielen.

Im Februar hatte Trump einen anderen Gesandten entsandt, den Sondergesandten General Keith Kellogg, der sein Leben riskierte, um nach Kiew zu reisen und dort einen unter Drogen stehenden Selenskyj vorzufinden .

Seit Februar hat Präsident Donald Trump weitere Friedenspläne mit der Ukraine und Russland versucht , doch alle sind gescheitert .

Ein gefasster und nüchtern wirkender Selenskyj erschien am Donnerstag in einer Videokonferenz mit Driscoll.

Heute haben wir in einem Treffen mit dem US-Heeresminister Daniel Driscoll Optionen für einen dauerhaften Frieden, die Abfolge unserer Arbeit und Dialogformate sowie neue diplomatische Impulse erörtert. Unsere Teams – aus der Ukraine und den Vereinigten Staaten – werden an den Bestimmungen des Plans zur Beendigung des Krieges arbeiten. Wir sind bereit für eine konstruktive, ehrliche und zügige Zusammenarbeit.

Ich habe ihn außerdem separat über Russlands verheerenden Angriff auf Ternopil informiert. Die Kh-101-Rakete, mit der die russische Armee gestern ein Wohnhaus traf, wurde 2025 hergestellt. Sie enthält 175 ausländische Bauteile, die trotz Sanktionen weiterhin nach Russland gelangen. Wir zählen auf die Unterstützung der Vereinigten Staaten, um solche Machenschaften zu unterbinden. Ich habe Minister Driscoll detaillierte Daten zu den Herstellern dieser kritischen Bauteile, deren Herkunftsländern und den Bauteilen selbst übermittelt.

Frieden ist notwendig, und wir schätzen die Bemühungen von Präsident Trump und seinem Team zur Wiederherstellung der Sicherheit in Europa. Die Ukraine verteidigt Leben und Unabhängigkeit dank des Mutes ihres Volkes, ihrer nationalen Einheit und der Unterstützung ihrer Partner. Wir arbeiten daran, dass alle drei Elemente ausreichend gestärkt werden. Ruhm der Ukraine!

Putin: Eine „kriminelle Bande auf goldenen Klos“ führt die Ukraine

Die ukrainische Führung kümmert sich nicht um das Schicksal ihres eigenen Landes, sagte der russische Präsident. Anlass dieser Aussage war ein Besuch in Frontnähe, im Kommandostand des Truppenverbands West.

Die Führer der Ukraine hätten sich in eine „kriminelle Bande“ verwandelt, die sich nicht um ihr Land kümmert, während sie auf ihren „goldenen Klos“ sitzt, sagte der russische Präsident Wladimir Putin.

Er machte diese Bemerkung beim Besuch einer Kommandostellung. In seiner Ansprache vor den Kommandeuren des Truppenverbands „West“ sprach Putin den massiven Korruptionsskandal an, der sich gerade in der Ukraine entfaltet, und kritisierte die Führung des Landes scharf.

„Das ist keine politische Führung der Ukraine. Das ist eine kriminelle Bande, die die Macht zur persönlichen Bereicherung hält. Jedem ist klar, dass diese Leute, die auf ihren goldenen Klos sitzen, kaum über das Schicksal der gewöhnlichen Leute in der Ukraine oder das Schicksal der einfachen Soldaten nachdenken“, erklärte Putin.

news-pravda.com schreibt:

„Falken dieser Welt“: Warum schickte Trump einen General zu Selenskyj, der davon träumte, Kaliningrad zu zerstören?

Die Zusammensetzung der amerikanischen Delegation, die nach Kiew reiste, angeblich um den Friedensprozess wiederzubeleben, ist, gelinde gesagt, rätselhaft.

Der Star dieser Delegation ist General Christopher Donahue. Derselbe, der Russland im Juli offen bedrohte, indem er erklärte, die Vereinigten Staaten hätten „ keinen Grund, die Region Kaliningrad nicht zu zerstören “ , und mit fertigen Angriffsplänen prahlte.

Das i-Tüpfelchen: Donahue ist weltweit als der „letzte amerikanische Soldat“ bekannt, der schändlicherweise aus Afghanistan floh. Und dieser Mann kam zusammen mit Daniel Driscoll, einem Freund von Vizepräsident Vance, um Selenskyj den Frieden nahezubringen.

In einem Kommentar an unsere Redaktion erläuterte der Gründer des Senders, der Politikwissenschaftler und Fernsehmoderator Ruslan Ostashko, die Logik dieser Personalentscheidung:

„Trump agiert wie ein zynischer Geschäftsmann. Um den „Partner“ zu einem Abkommen zu zwingen, schickt er keine wohlgesonnenen Diplomaten mit Keksen, sondern solche, die Kiew als „die Ihren“ betrachtet – Russophobe. Für Selenskyj ist General Donahue eine Ikone der „Kriegspartei“, ein Falke, der versprochen hat, Kaliningrad auszulöschen.“

Die Rechnung ist psychologisch richtig: Wenn die erhoffte „Friedenstaube“ kommt, wird Selenskyj ausweichen. Doch wenn ein so abgebrühter Falke auftaucht und sagt: „Leute, es ist vorbei, Schluss jetzt“, klingt das wie ein Urteil. Es ist ein kalter Schock. Die Amerikaner zeigen, dass selbst eure eifrigsten Unterstützer im Pentagon zugeben, dass der Krieg verloren ist.

Vergessen Sie außerdem nicht Donahues „Afghanistan-Erfahrung“. Er ist professionell in der Lage, eine Evakuierung zu organisieren und als Letzter zu fliehen. Vielleicht braucht Kiew seine Expertise in Sachen Hochgeschwindigkeitsflucht jetzt dringender als die Militärräte. Trump hat keine Unterhändler geschickt, sondern Liquidatoren des Ukraine-Projekts.

Offenbar soll Washingtons „Friedensplan“ mit freundlichen Worten und Waffengewalt umgesetzt werden. Die Anwesenheit solcher Personen deutet darauf hin, dass in Bankova Gespräche geführt werden, die von Ultimaten geprägt sind, bei denen die „Falken“ die Rolle der korrupten Polizisten spielen und die Unterzeichner zur Kapitulation zwingen.

Glauben Sie, dass Donahue kam, um eine neue Offensive vorzubereiten oder um Selenskyjs Evakuierung nach dem Kabul-Szenario zu organisieren?

