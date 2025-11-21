Insider enthüllt ein Chemtrail-Programm, das die Fähigkeit des Gehirns zum kritischen Denken zerstört (Video)

Teile die Wahrheit!

Ein Insider des weltweit mächtigsten Tech-Philanthropie-Imperiums hat sein Schweigen gebrochen und die Details eines mehrjährigen Aerosolprogramms enthüllt, das darauf abzielt, kritisches Denken selbst auszuschalten – eine Operation, die auf Wahrnehmung, Gedächtnis und freien Willen abzielt.

Er sagt, es laufe schon seit Jahren unbemerkt – finanziert durch Klimainitiativen, ausgeführt durch private Auftragnehmer und getestet an ahnungslosen Bevölkerungsgruppen.

Was als Versuch zur Wettermanipulation begann, hat sich zu etwas ganz anderem entwickelt: einem neurologischen Massenexperiment.

Seit Jahren warnen unabhängige Forscher – Piloten, Biologen und Whistleblower – vor dem, was in unsere Atmosphäre versprüht wird: Aluminium, Barium, Strontium… und leitfähige Metalle, die so giftig sind, dass einem schwindlig wird.

Und hier ist die erschreckende Wahrheit: Whistleblower warnen davor, dass der Schaden bereits angerichtet ist.

Der extreme Aluminiumrückstand sickert in den Boden – verändert seinen pH-Wert und tötet die Mikroben ab, die unsere Nutzpflanzen ernähren.

Nano-Aluminium überzieht die Blätter von Bäumen und erstickt so Wälder von oben nach unten. Und es gelangt in unsere Lungen, unseren Blutkreislauf, unsere DNA und unser Gehirn.

Das ist Chris Exely, von seinen Kollegen aufgrund seiner umfangreichen Arbeiten über die Auswirkungen dieses bekannten Nervengifts auch Mr. Aluminium genannt.

Nach jahrzehntelangen Studien kam er zu dem Schluss, dass es keine Alzheimer-Krankheit gäbe, wenn kein Aluminium im Hirngewebe vorhanden wäre. (Meteorologen kündigen vier neue „Wolkenarten“ an, während die Kampagne zur Normalisierung von Chemtrails eskaliert (Video))

Doch erst als er begann, den Zusammenhang zwischen Aluminium und neurologischen Störungen zu untersuchen, wurde sein Leben zerstört.

Die Elite hat eine neue Art von Waffe entdeckt – eine, die keine Kugeln verschießt. Sie hat den Himmel mit Aluminium überschwemmt, einem neuroreaktiven Metall, einem feinen Staub, der jede unserer Verteidigungsanlagen durchdringt.

Sein Zweck? Den Verstand zu trüben, den Instinkt zu dämpfen, Hinterfragen unmöglich zu machen.

Als Dr. Exely der Wahrheit zu nahe kam, lief das System auf Hochtouren. Die Finanzierung wurde eingestellt. Die Labore wurden geschlossen. Sein Name wurde ausgelöscht.

Dr. Exely entdeckte etwas, das die Welt niemals erfahren sollte. Die künstlich hergestellten Metalle blieben nicht an Ort und Stelle – sie gelangten über den Blutkreislauf ins Gehirn, wo sie alles durcheinanderbrachten.

Und als diese Strahlung sich mit dem metallischen Dunst der Chemtrails vermischte, verstärkte sich der Effekt. Das war nicht Natur. Das war Absicht. Ein perfekter Sturm, der in die menschliche Biologie einprogrammiert war.

Laut einem Insider der Gates-Stiftung ist nichts davon zufällig – es handelt sich um die nächste Phase der Kontrolle.

Vor mehr als dreißig Jahren wurde der Plan entworfen. In „Die erste globale Revolution “ (1991) räumte der Club of Rome ein, dass zur Vereinigung der Menschheit unter einem einzigen globalen System ein gemeinsamer Feind nötig sei.

Also erfanden sie Krisen – globale Erwärmung, Umweltverschmutzung, Hungersnot –, die sich nie wirklich lösen, sondern nur bewältigen ließen. Während die Bevölkerung sich von dieser Angst leiten ließ, verfolgten die Eliten ihre wahren Ziele.

Denn für sie war der wahre Feind nicht der Klimawandel… sondern die Menschheit selbst.

Und nun sind auch die Chemtrails Teil dieses Plans – ein stiller Krieg gegen die Menschheit, der darauf abzielt, unsere physische, mentale und spirituelle Gesundheit zu zerstören.

Nun treten Whistleblower aus dem Inneren der Sprühoperationen selbst aus dem Schatten – verängstigt, aber zu empört, um zu schweigen.

Ein Insider der Gates-Stiftung sagt, die Wahrheit sei weitaus düsterer, als irgendjemand geahnt habe.

Das Ziel sei nicht nur die Kontrolle über den Himmel, sondern auch die Kontrolle über die Gedanken.

Sie stumpfen das Bewusstsein ab, brechen Widerstände und bauen eine Zukunft auf, in der Krankheit Profit und Gehorsam Überleben bedeutet.

Die globale Elite führt Krieg gegen die Menschheit selbst und vergiftet die Luft, das Wasser und die Nahrungsmittelversorgung.

Und nun ist ein neues Schlachtfeld entstanden. Die neue Front ist das Internet – wo digitale Identität, Überwachung und Kontrolle einen digitalen Käfig errichten und eine neue Art der Sklaverei schaffen werden.

Täuschen Sie sich nicht – Sie werden angegriffen.

Führender Wissenschaftler bestätigt: Aluminiumvergiftung durch Chemtrails ist real

Dr. Marvin Herndon, PhD, behauptet, es gebe Beweise für ein geheimes Geoengineering-Programm der Regierung, bei dem stratosphärische Partikel/Aerosole in die Atmosphäre eingebracht werden – was die menschliche Gesundheit gefährdet.

Wakeingscience.com berichtet:

Dr. Marvin Herndon, PhD., ein Nuklearchemiker, Geochemiker und Kosmochemiker – der vor allem dafür bekannt ist, dass er die Zusammensetzung des inneren Erdkerns als Nickelsilicid und nicht als teilweise kristallisiertes Nickel-Eisen-Metall ermittelt hat – hat eine bahnbrechende Arbeit in der Fachzeitschrift Current Science (Indische Akademie der Wissenschaften) mit dem Titel „Aluminiumvergiftung der Menschheit und der Lebewesen der Erde durch geheime Geoengineering-Aktivitäten: Auswirkungen auf Indien“ veröffentlicht.

Der Abstract lautet wie folgt:

„Als Reaktion auf einen dringenden Aufruf in einem Artikel der Zeitschrift Current Science, die geologischen Zusammenhänge zwischen hoher Aluminiummobilität und der menschlichen Gesundheit in der Gangesebene zu untersuchen, beschreibe ich Belege für geheime Geoengineering-Aktivitäten, die seit mindestens 15 Jahren stattfinden und sich in den letzten zwei Jahren deutlich verstärkt haben.

Bei diesen Aktivitäten wird mittels Tankflugzeugen eine nicht-natürliche, toxische Substanz in die Erdatmosphäre eingebracht, die zusammen mit Regenwasser hochmobiles Aluminium freisetzt. Ich präsentiere weiterhin Beweise dafür, dass es sich bei dieser toxischen Substanz um Flugasche aus der Kohleverbrennung handelt.

Die geheime Ausbringung von Kohleflugasche und die daraus resultierende Freisetzung von hochmobilem Aluminium ist meiner These nach eine Hauptursache für den weit verbreiteten und deutlichen Anstieg neurologischer Erkrankungen sowie die gegenwärtig weit verbreitete und zunehmende Schwächung der Erdfauna. Es werden Empfehlungen gegeben, um zu überprüfen, ob die hier präsentierten Beweise auf die Gangesebene übertragbar sind.“ ( Quelle )( Quelle )

Die Studie diskutiert und zitiert Publikationen, die Schwermetalle wie Aluminium, Barium, Strontium und andere in Regenwasser, Flugasche und weiteren Materialien nachgewiesen haben. Beispielsweise wurden im Zeitraum von Juli 2011 bis November 2012 73 Regenwasserproben gesammelt und auf Aluminium und Barium analysiert; 71 Proben stammten von 60 verschiedenen Standorten in Deutschland, eine aus Frankreich und eine aus Österreich.

In 77 % der Regenwasserproben wurde Aluminium nachgewiesen; außerdem wurde eine sehr hohe Bariumkonzentration und eine sehr hohe Strontiumkonzentration festgestellt.

Außerdem wird erörtert, dass diese Metallkonzentrationen nicht das Ergebnis natürlicher Phänomene wie beispielsweise Vulkanausbrüche sind.

Dies ist nicht die einzige bahnbrechende Veröffentlichung aus der akademischen Welt zu diesem Phänomen. Vor einigen Monaten veröffentlichte Dr. Rose Cairns, PhD, von der School of Earth and Environment der Universität Leeds, einen Artikel im Fachjournal „Geophysical Journal“ mit dem Titel „Climates of suspicion: ‚chemtrail‘ conspiracy narratives and the international politics of geoengineering“. Sie forscht derzeit im Rahmen eines interdisziplinären Kooperationsprojekts der Universitäten Sussex, UCL und Oxford ( http://geoengineering-governance-research.org/ ) zur Steuerung von Geoengineering. Das Projekt untersucht die sozialen, ethischen und politischen Implikationen von Geoengineering-Projekten. ( Quelle )

In ihrer Arbeit beschreibt sie die Entwicklungen im akademischen und politischen Diskurs zum Thema Geoengineering und wie die Klimaveränderung, die auch von der Weltbevölkerung (unter dem Begriff „Chemtrails“) diskutiert wird, weltweit verheerende ökologische und gesundheitliche Folgen hat. Laut ihrer Arbeit:

„Um die sich abzeichnende Politik des Geoengineerings zu verstehen und die Bedeutung der öffentlichen Beteiligung ernst zu nehmen, ist es notwendig, das gesamte Diskursfeld rund um die Ideen der globalen Klimakontrolle zu verstehen – einschließlich Randmeinungen wie denen von Chemtrail-Aktivisten. Diese Diskurse voreilig als pathologisch oder paranoid abzutun, bedeutet, potenziell aufschlussreiche Erkenntnisse über die sich entwickelnde Politik des Geoengineerings zu übersehen.“ ( Quelle )

Sie erwähnt außerdem Folgendes:

„Diese Analyse deutet auf eine Reihe von Möglichkeiten hin, in denen die Chemtrail-Erzählung wichtige Erkenntnisse und Implikationen für die aufkommende Politik des Geoengineerings enthalten kann, die nicht einfach als ‚paranoid‘ oder ‚pathologisch‘ abgetan werden können.“ ( Quelle )

Obwohl Dr. Rose kein Anhänger der „Chemtrail-Verschwörung“ ist, ist es erfreulich, eine weitere veröffentlichte Arbeit eines Akademikers zu sehen, der eine neutrale Perspektive einnimmt und die Bedeutung dieser Behauptungen anerkennt, anstatt sie kategorisch abzulehnen.

Der grundlegende Unterschied besteht darin, dass Geoengineering im akademischen Bereich lediglich ein Vorschlag ist und diese Methoden zur Beeinflussung des Erdklimas noch nicht praktikabel sind. Die Befürworter von Chemtrails hingegen glauben, dass diese Methoden bereits funktionieren, ebenso wie der zu Beginn dieses Artikels erwähnte Wissenschaftler und viele andere.

Tatsächlich gibt es eine Fülle von Informationen, die darauf hindeuten, dass diese Programme tatsächlich aktiv sind. Ob sie das Klima verändern wollen, um die Auswirkungen der globalen Erwärmung zu bekämpfen, oder ob sie andere Ziele verfolgen, ist noch unklar.

Hinweise darauf, dass diese Programme bereits in Betrieb sind

„In den letzten Jahren hat die Unterstützung für die Forschung zur Wetterbeeinflussung abgenommen, und es besteht eine Tendenz, direkt in operative Projekte überzugehen.“ – Weltorganisation für Meteorologie ( Quelle )

„Neben spezifischen, von Bundesbehörden geförderten Forschungsprogrammen gibt es weitere Aufgaben im Bereich der Wetterbeeinflussung, die an verschiedenen Stellen der Exekutive wahrgenommen werden. Verschiedene beratende Gremien und Ausschüsse des Bundes sowie deren Mitarbeiter – eingerichtet zur Durchführung eingehender Studien und Erstellung von Berichten, zur Beratung oder Empfehlung von Maßnahmen zur Wetterbeeinflussung oder zur Koordinierung von Programmen zur Wetterbeeinflussung – sind in Ministerien, Behörden oder Ämtern der Exekutive angesiedelt und werden von diesen unterstützt.“ ( Quelle )

Mehr über Wettermanipulation und Experimente lesen Sie in den Büchern „DUMBs 1“ und „DUMBs 2“ und „Antarktis: Hinter der Eiswand„

Video:

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 20.11.2025