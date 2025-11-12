Meteorologen kündigen vier neue „Wolkenarten“ an, während die Kampagne zur Normalisierung von Chemtrails eskaliert (Video)

Teile die Wahrheit!

Um Chemtrails zu normalisieren und die Öffentlichkeit zu manipulieren, haben Meteorologen offiziell neue Wolkentypen in den Internationalen Wolkenatlas aufgenommen – und einige davon stehen in direktem Zusammenhang mit Geoengineering-Aktivitäten.

Zu den auffälligsten Erscheinungen zählt die Volutus- oder „Rollwolke“ – eine „völlig neue Art“, die sich mit ihrer langen, röhrenförmigen Gestalt über den Horizont erstreckt .

Wissenschaftler sagen, sie entstehe auf natürliche Weise, doch wer in letzter Zeit in den Himmel geschaut hat, weiß, dass dieser schon lange nicht mehr „natürlich“ aussieht.

Dann gibt es noch das Cavum , auch bekannt als „Lochwolke“. Diese bizarre kreisförmige Lücke entsteht beim Starten oder Landen von Flugzeugen , wodurch die Wolkenschicht gestört wird und ein Phänomen entsteht, das Experten heute als neues „Phänomen“ bezeichnen.

Im Klartext: Der Himmel wird buchstäblich von Flugzeugen aufgeschlitzt – und das wird jetzt zur Normalität. (Chemtrails verschwinden über Nacht, als der Regierungsstillstand ein geheimes Sprühprogramm aufdeckt)

Die Asperitas- Wolke, die von den etablierten Wetterdiensten bereits als „wunderschön“ und „wie ein Schleier“ bezeichnet wird, sieht eher aus wie wellenförmige Verzerrungen , wie man sie nach atmosphärischen Eingriffen oder elektromagnetischen Störungen erwarten könnte.

Stellen Sie sich auf mehr Cavum-Wolken ein, da diese nun in den Internationalen Wolkenatlas aufgenommen wurden.

Aber die Medien nennen es natürlich „wunderschön“. Sehen Sie selbst:

“It looks like waves while you’re underwater. Sheepletons actually believe Legacy Media when they claimed to have suddenly found a range of New Clouds that everyone magically started witnessing one day. Then the same people claimed the trails from planes had always left lines… pic.twitter.com/dteD7xSAXl — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) November 5, 2025

„Sieht aus wie Wellen, wenn Sie Unterwasser sind.“

Diese Leute glauben tatsächlich den etablierten Medien, die behaupten, plötzlich eine Reihe neuer Wolken entdeckt zu haben, die plötzlich jeder auf magische Weise beobachten konnte.

Dann behaupteten dieselben Leute, die Kondensstreifen von Flugzeugen würden schon immer stundenlang Linien am Himmel hinterlassen. Absoluter Wahnsinn.“

Und schließlich noch der Fluctus – diese „großen Surferwellen“ am Himmel – eine weitere seltsame, turbulente Formation, die in den Wetterbüchern Ihrer Großeltern nicht vorkam.

Meteorologen nennen dies ein „historisches Update“. Doch für viele Himmelsbeobachter und Wahrheitssuchende fühlt es sich eher wie die offizielle Kodifizierung des Geoengineerings an – der Moment, in dem sie stillschweigend zugaben, dass sich der Himmel verändert hat und die Menschheit nichts damit zu tun hatte.

Wenn Sie also das nächste Mal in den Himmel schauen und seltsame, rollende Wellen, hohle Ringe oder röhrenförmige Streifen sehen, die den Himmel durchschneiden – denken Sie daran:

Das sind nicht die Wolken, die unsere Großeltern sahen, wenn sie in den Himmel schauten.

Schluss mit den Chemtrails!

Bobby Kennedy Jr. versprach auf X, den Chemtrails ein Ende zu setzen, die die ganze Welt seit Jahrzehnten vergiften. Billionen Liter giftiger Substanzen wurden über alles Lebende auf der Erde versprüht und verursachen Tod und Krankheiten bei Pflanzen, Tieren und Menschen.

„Wir werden diesem Verbrechen ein Ende setzen“, kommentierte RFK Jr. einen Beitrag, in dem ein Whistleblower aus der Luftfahrtbranche darüber sprach, wie viel Geld für das Versprühen von Chemtrails gezahlt wird.

Kennedys Kommentar wurde von 4,6 Millionen Menschen gesehen, was die öffentliche Aufmerksamkeit auf dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit lenkt.

Die Tragweite dieser kurzen Bemerkung Kennedys ist enorm. Solange Chemtrails über der Weltbevölkerung versprüht werden, wird dies von den Medien, Google, Wikipedia und anderen als Verschwörungstheorie abgetan. Die Absurdität dieser Leugnung ist unfassbar, denn man muss nur in den Himmel schauen und sieht das unbeschreibliche Grauen unzähliger Flugzeuge, die giftige Substanzen versprühen.

Nachfolgend eine Zusammenstellung von Chemtrails, die von Menschen auf der ganzen Welt fotografiert wurden.

Das Argument gegen Chemtrails lautet, dass es sich dabei stets um Kondensstreifen handele, die durch Flugzeugabgase verursacht werden. Der Unterschied zwischen chemischen und Kondensstreifen ist jedoch leicht zu erkennen. Kondensstreifen verdunsten sofort, während Chemtrails länger bestehen bleiben, sich ausbreiten und nach einiger Zeit den gesamten Himmel mit einer dicken Schicht aus Chemikalien bedecken, die das Sonnenlicht blockieren und das Wetter beeinflussen.

Die Verdunkelung der Sonne ist ein direkter Akt des Massenmordes.

Sowohl das Weltwirtschaftsforum als auch Bill Gates haben öffentlich erklärt, dass Regierungen weltweit das Sonnenlicht abschirmen müssen, um eine bessere Welt mit weniger Klimawandel zu schaffen.

Eine wissenschaftliche Studie belegt, dass Sonnenlicht die beste Frühbehandlung bei COVID-19 darstellt. Diese Studie zeigt, dass vermehrtes Sonnenlicht die Sterblichkeit senkt, während eine andere Studie belegt, dass weniger Sonnenlicht die Sterblichkeit erhöht.

Diese wissenschaftlichen Studien belegen, dass das Blockieren des Sonnenlichts, das die Menschheit nicht erreichen kann, faktisch einem direkten Akt des Massenmords gleichkommt, da es Krankheiten und Todesfälle erheblich erhöht.

Bobbys Aussage bedeutet mehr als nur das Versprechen an die Welt, dass eine neue Ära anbricht, in der diese grausamen Verbrechen gegen die Menschlichkeit ein Ende finden werden. Er bestätigte auch, was Hunderte von Millionen heute bereits erkannt haben:

Es gibt Kräfte in unserer Welt, die unsere Luft, unser Wasser, unseren Boden, unsere Nahrung und unseren eigenen Körper, unser Blut, unser Gehirn, unsere Seele und unseren Geist mit jedem erdenklichen Gift vergiften.

Nie zuvor wurde die Menschheit so schwer vergiftet wie in unserer Zeit. Doch das Ende dieser bösen Mächte ist nah, und ein strahlender neuer Tag bricht an.

Um die Illusion des Klimawandels zu erzeugen, die dann als Vorwand dient, der Weltbevölkerung Tyrannei aufzuzwingen. Ich bitte Sie außerdem, dieses Thema auf einer der Webseiten von Stop World Control zu recherchieren .

Obwohl wir die ersten goldenen Strahlen eines großen Erwachens genießen, das sich am Horizont der Menschheit erhebt, ist die überwiegende Mehrheit der Menschen immer noch blind, taub und völlig unwissend darüber, was mit ihnen geschieht.

Sie werden krank wie nie zuvor; ihre Kinder sind kränker als je zuvor in der gesamten Menschheitsgeschichte, Millionen von Kleinkindern leiden an durch Impfungen verursachten Herzkrankheiten; Millionen sind unvorstellbar fettleibig; die meisten sogenannten „Lebensmittel“ sind nichts anderes als Industrieabfälle, die die Menschen langsam ins Krankenhaus bringen; die Regierungen sind so korrupt wie eh und je; praktisch alles, was sie in den Nachrichten sehen, ist eklatanter und schamloser Unsinn und Betrug,… und doch leben sie, als wäre alles in bester Ordnung.

Diese Blindheit ist, wie wir wissen, nicht normal, aber es ist erschreckend, sie zu beobachten. Doch immer mehr Menschen beginnen, Dinge wahrzunehmen … langsam, allmählich, aber sicher. Wenn ich mit den Menschen in unserer Stadt spreche, sage ich ihnen oft, dass sie anfangen, aufmerksam zu sein. Die Wahrheit sickert langsam durch die Ritzen der Gedankenkontrolle, und die Menschen stellen Fragen.

Fürchtet euch nicht. Der Schleier wird gelüftet. Seid nicht diejenigen, die den dunklen Mantel der Täuschung über ihren Köpfen halten, sondern gehört zu denen, die helfen, ihn ihnen abzunehmen.

Lasst uns alles in unserer Macht Stehende tun, um die Welt aufzurütteln, damit die Werke des Bösen zunehmend aufgedeckt und letztendlich beendet werden können.

Mehr über Wettermanipulation und Experimente lesen Sie in den Büchern „DUMBs 1“ und „DUMBs 2“ und „Antarktis: Hinter der Eiswand„

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/globalresearch.ca am 12.11.2025