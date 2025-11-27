Neuheit: Video-Funkklingel mit Monitor und Türsprechanlage

Teile die Wahrheit!

Sicher verbunden – mit Bild und Ton.

Mit dieser kabellosen Video-Türklingel wissen Sie jederzeit, wer vor Ihrer Tür steht. Dank Farbdisplay, Nachtsicht und Gegensprechfunktion behalten Sie nicht nur die Kontrolle, sondern auch den Komfort – ganz ohne Verkabelung.

Das System lässt sich einfach installieren und flexibel nutzen – ideal für die Wohnungstür, das Einfamilienhaus oder die Seniorenwohnung.

Die Kamera liefert klare Bilder bei Tag und bei Nacht. Über den 4,3-Zoll-Monitor mit Farbdisplay sehen Sie Ihre Besucher gestochen scharf.

Die integrierte Foto- und Videoaufnahmefunktion speichert bei Klingelaktivierung automatisch auf eine microSD-Karte – für zusätzliche Sicherheit.

Per Gegensprechfunktion sprechen Sie direkt mit Ihren Besuchern – ganz gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Die Funkverbindung hat eine Reichweite von bis zu 30 Metern.

Damit eignet sich das System nicht nur für Innenräume, sondern auch für geschützte Außenbereiche.

Die Klingel arbeitet akkubetrieben und bleibt auch bei Stromausfall zuverlässig im Einsatz. Die Ladefunktion erfolgt einfach per USB-C.

Kamera mit Nachtsicht und 60°-Weitwinkel

4,3-Zoll-IPS-Farbdisplay (10,9 cm) für gestochen scharfe Bilder

Automatische Foto- und Videoaufnahme auf microSD (bis 256 GB, optional)

Gegensprechfunktion mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher

6 wählbare Klingeltöne

Funkreichweite bis zu 30 m

Kabellose Plug-&-Play-Installation – einfache Montage mit Klebepad oder Schrauben

Klingeleinheit IP40 – geeignet für geschützte Außenbereiche

Notstrom-Akku im Monitor (400 mAh) – bis zu 12 Stunden Laufzeit

Klingeleinheit mit 800-mAh-Akku – bis zu 45 Tage bei typischer Nutzung

Aufladung per USB-C (Netzteil separat erhältlich)

Maße und Gewicht

Monitor: 107 × 94 × 15 mm, 133 g

Klingel: 48 × 85 × 23 mm, 58 g

Lieferumfang: Monitor, Klingel-Einheit, USB-C-Kabel (auf USB-A), Befestigungsrahmen, Klebepads, Schrauben, Anleitung.

