Warum erwachen Vulkane, die seit Ewigkeiten geschlafen haben, plötzlich überall auf der Welt zum Leben?

Viele Menschen leugnen weiterhin die Realität, obwohl sie sich direkt vor ihren Augen abspielt. Woche für Woche mehren sich die Beweise dafür, dass unser Planet immer instabiler wird. Weltweit erwachen Vulkane, die lange Zeit geschlafen haben, zu neuem Leben.

Viele werden weiterhin murmeln, alles sei in Ordnung, und ihrem Alltag nachgehen, als wäre nichts geschehen. Doch wenn es zu einem gewaltigen Ausbruch eines Supervulkans kommt und die Welt in einen jahrelangen „vulkanischen Winter“ stürzt, wird niemand die daraus resultierende apokalyptische Hungersnot ignorieren können. Von Michael Snyder

Am Sonntag brach in Afrika ein Vulkan aus, der seit Anbeginn der Geschichte geschlafen hatte …

In der nordöstlichen Region Äthiopiens ist zum ersten Mal seit fast 12.000 Jahren ein Vulkan ausgebrochen und hat dichte Rauchwolken bis zu neun Meilen hoch in den Himmel geschleudert, teilte das Toulouse Volcanic Ash Advisory Centre (VAAC) mit.

Der Vulkan Hayli Gubbi, der in der äthiopischen Afar-Region etwa 500 Meilen nordöstlich von Addis Abeba nahe der eritreischen Grenze liegt, brach am Sonntag mehrere Stunden lang aus.

Das hätte nicht passieren dürfen.

Aber es geschah.

Ein Anwohner sagte, es habe sich angefühlt , als sei eine Bombe explodiert …

Die Afar-Region ist erdbebengefährdet, und ein Anwohner namens Ahmed Abdela berichtete der Nachrichtenagentur AP, er habe einen lauten Knall und etwas, das er als Schockwelle beschrieb, gehört.

„Es fühlte sich an, als wäre plötzlich eine Bombe explodiert, begleitet von Rauch und Asche“, sagte er.

Könnte dieser Ausbruch in Zusammenhang mit den umfassenderen geologischen Veränderungen stehen, die den Kontinent derzeit umgestalten? (Mehrere Erdbebenschwärme erschüttern den Pazifischen Feuerring! Sind die Westküste der USA und der Berg Fuji in Gefahr? (Video))

Uns wird gesagt, dass Afrika langsam aber sicher in zwei Teile gerissen wird …

Laut neuen Forschungsergebnissen, die magnetische Daten aus dem Ostafrikanischen Grabenbruch analysieren, durchläuft Afrika einen langsamen geologischen Wandel, der den Kontinent schließlich in zwei Teile spalten wird.

Wissenschaftler prognostizieren, dass sich Afrika in den nächsten fünf bis zehn Millionen Jahren in zwei unterschiedliche Landmassen aufspalten wird – eine im Westen und einen kleineren östlichen Teil –, die durch einen neu entstandenen Ozean getrennt sind.

Natürlich geschehen nicht nur in Afrika sehr seltsame Dinge.

In Afghanistan zeigt ein Vulkan, der angeblich seit „Hunderttausenden von Jahren“ geschlafen hat, nun zahlreiche Lebenszeichen…

Neuen Forschungsergebnissen zufolge könnte ein Vulkan, der Hunderttausende von Jahren geschlafen hat, kurz vor einem gewaltigen Ausbruch stehen.

Wissenschaftler haben Anzeichen von Unruhe am Vulkan Taftan im Osten Irans, nahe der afghanischen Grenze, gemessen, obwohl es in den letzten 700.000 Jahren keine Ausbrüche gegeben hat, wie aus einer Anfang dieses Monats in den Geophysical Research Letters veröffentlichten Studie hervorgeht.

Warum dieser plötzliche Wandel?

Das kann scheinbar niemand erklären.

In Griechenland haben im Jahr 2025 über 25.000 Erdbeben Santorin erschüttert…

Mehr als 25.000 Erdbeben erschütterten Anfang des Jahres die griechischen Inseln, trieben Anwohner in die Flucht und veranlassten Touristen, ihre Urlaubspläne zu überdenken. Laut einer neuen, KI-gestützten Studie war die pulsierende Bewegung eines riesigen unterirdischen Magmabeckens die Ursache für diesen mysteriösen Erdbebenschwarm.

Eine internationale Studie, an der auch Wissenschaftler des University College London (UCL) beteiligt waren und die am Donnerstag in der Fachzeitschrift „Science“ veröffentlicht wurde, analysierte mithilfe künstlicher Intelligenz seismische Daten zwischen Santorin und dem nahegelegenen Amorgos.

Die Forscher fanden heraus, dass die Erschütterungen nicht durch eine typische Verwerfungsbewegung verursacht wurden, sondern durch aufsteigende Magmaschichten, die etwa 12 Kilometer unter dem Meeresboden durch die Erdkruste drangen. Diese tiefe Magmaaktivität löste eine Serie von Erdbeben aus, von denen einige eine Stärke von fast 5 erreichten.

Der letzte Vulkanausbruch auf Santorin ereignete sich im Jahr 1950.

Warum ist es gerade jetzt so aktiv?

Es gäbe noch viele weitere Beispiele, die ich Ihnen nennen könnte, aber ich möchte mich auf dasjenige konzentrieren, das mir die größten Sorgen bereitet.

Der Supervulkan Campi Flegrei in Süditalien wird dieses Jahr von Abertausenden von Erdbeben erschüttert, und Experten befürchten, dass sich all diese seismische Aktivität zu einem wirklich großen Ereignis aufbauen könnte …

In der griechischen und römischen Mythologie wird der Vulkan der Phlegräischen Felder als Tor zur Unterwelt dargestellt.

Seine prähistorischen Ausbrüche verdunkelten die Sonne, verwandelten den Sommer in einen Winter und bedeckten Europa und Russland mit dicker Vulkanasche. Nun regt sich dieser gewaltige seismische Riese nahe Neapel erneut und lässt die Erde auf eine Weise erbeben, wie es Wissenschaftler seit Jahrhunderten nicht mehr getan haben.

„Zwei der jüngsten Erdbeben waren die stärksten, die wir je erlebt haben“, sagte Giovanni Macedonio, Direktor des Nationalen Instituts für Geophysik und Vulkanologie in Neapel.

Warum wird der Boden rund um den Supervulkan Campi Flegrei in einem Ausmaß erschüttert, wie es seit Jahrhunderten nicht mehr beobachtet wurde?

Niemand scheint es zu wissen.

Wie ich in früheren Artikeln ausführlich dargelegt habe, könnte ein vollständiger Ausbruch des Supervulkans Campi Flegrei potenziell einen „vulkanischen Winter“ auslösen, der mehrere Jahre andauern könnte.

Die globalen Temperaturen würden drastisch sinken, viel weniger Sonnenlicht würde unseren Planeten erreichen, und es würde extrem schwierig werden, überhaupt noch etwas anzubauen.

Das träfe insbesondere auf die Nordhalbkugel zu.

Plötzlich würde es auf der ganzen Welt zu einer akuten Nahrungsmittelknappheit kommen, und Milliarden von Menschen könnten potenziell verhungern.

Dies ist also eine Bedrohung, die wir sehr ernst nehmen sollten.

Bevor ich diesen Artikel abschließe, möchte ich noch eine letzte Sache erwähnen.

Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian räumt öffentlich ein , dass die Hauptstadt des Iran aufgrund chronischen Wassermangels verlegt werden muss…

Eine bedeutende Hauptstadt im Nahen Osten müsse aufgrund von Wasserknappheit und Überbevölkerung verlegt werden, sagte der Präsident.

Der iranische Staatschef Masoud Pezeshkian erklärte, Teheran sei ökologisch nicht mehr tragbar, und die 9.700.000 Einwohner müssten umziehen.

„Man sagte, es sei unmöglich, aber jetzt ist es keine Option mehr“, sagte Pezeshkian. „Wir können hier nicht immer weiter Bevölkerung und Bauprojekte hinzufügen. Eine Erweiterung ist möglich, aber das Wasserproblem lässt sich nicht lösen.“

Es wird darüber gesprochen, dass möglicherweise schon bald eine große Anzahl von Menschen aus Teheran evakuiert werden muss, wenn nicht bald mehr Regen fällt.

Die Niederschläge im Iran liegen seit längerer Zeit weit unter dem Normalwert, und das Land leidet derzeit unter der schlimmsten Dürre seit rund 60 Jahren …

In weiten Teilen des Landes liegen die Niederschläge etwa 85 Prozent unter dem Durchschnitt, und es herrschen die schlimmsten Dürrebedingungen seit rund 60 Jahren.

Jahrzehntelanges Missmanagement der natürlichen Ressourcen, darunter der Bau von zu vielen Staudämmen und mangelnde Durchsetzung der Vorschriften bei illegalen Brunnenbohrungen, haben sich mit ineffizienter Landwirtschaft und widrigen Wetterbedingungen zu dieser Krise verschärft.

Natürlich ist nicht nur der Iran mit solchen Problemen konfrontiert.

Weltweit werden die Süßwasservorräte immer knapper.

Das ist ein gewaltiges Problem, und es gibt keine einfachen Lösungen.

Unsere Welt verändert sich in einem Tempo, das schwer zu begreifen ist, aber die meisten Menschen gehen immer noch davon aus, dass sich die Verhältnisse irgendwann wieder normalisieren werden.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 26.11.2205