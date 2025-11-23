Teile die Wahrheit!

Bereits 2020 warnte ich in einem Video, das fast unmittelbar nach seiner Veröffentlichung zensiert und entfernt wurde, davor, dass die Verschwörer uns aushungern und erfrieren lassen wollten.

Das Video trug den Titel „ Sie werden uns aushungern und erfrieren lassen “ und wurde am 1. Juli 2020 veröffentlicht. (Das Transkript finden Sie in meinem Buch „Covid-19: Der größte Schwindel der Geschichte“.)

Das war damals der Plan.

Und es ist immer noch der Plan. Er ist der Grund für die explodierenden Energie- und Lebensmittelpreise und die zunehmende Verknappung von Nahrungsmitteln. Nichts Schlimmes geschieht zufällig.

Hunger wird ganz bewusst herbeigeführt, um die Weltbevölkerung zu reduzieren.

Angespornt von sektenähnlichen Politikern werden riesige Mengen der weltweiten Mais-, Sojabohnen- und anderer Ernten zur Herstellung von Biokraftstoffen verwendet, damit Autofahrer weiterhin billiges Benzin kaufen können.

Vor einiger Zeit wurde eine Liste mit 51 Maßnahmen veröffentlicht, die jeder Einzelne ergreifen kann, um die globale Erwärmung zu verhindern. Punkt 1 lautete: „ Nahrungsmittel in Treibstoff umwandeln “.

Dies, so hieß es, hätte einen „großen Einfluss“ auf das Problem der globalen Erwärmung. Es wurde behauptet, Ethanol sei der alternative Kraftstoff, der die USA endlich von ihrer teuren Ölabhängigkeit befreien und damit die damit verbundenen Millionen Tonnen CO₂-Emissionen verhindern könnte.

Das ist gefährlicher Unsinn. Wenn immer mehr Land für den Anbau von Biokraftstoffen genutzt wird, damit sich „grüne“ Autofahrer gut fühlen können, bleibt weniger Land für den Anbau von Nahrungsmitteln übrig und die Zahl der Hungernden steigt. (Drei Mythen über den Welthunger)

Die Nachfrage nach Biokraftstoffen steigt seit Jahren rasant (obwohl bekannt ist, dass dadurch Menschen hungern), und der vermehrte Einsatz von Biokraftstoffen ist ein Hauptgrund für die steigenden Lebensmittelpreise.

Wenn Umweltschützer weiterhin Biokraftstoffe propagieren, wird es zu einer globalen Nahrungsmittelknappheit kommen, und Millionen weitere Menschen werden sterben.

Natürlich gibt es auch andere Probleme mit unserer Lebensmittelversorgung.

Große amerikanische Saatgutkonzerne haben sich eifrig die Rechte an vielen einzelnen Saatgutsorten patentieren lassen. Sie tun dies, um Landwirte weltweit zum Kauf ihrer Produkte zu zwingen.

Eine Folge davon ist, dass Kleinbauern in Indien nicht mehr erlaubt ist, Saatgut von Nutzpflanzen anzubauen, die ihre Familien seit Generationen kultivieren. Tun sie es dennoch, werden sie von Anwälten amerikanischer multinationaler Konzerne mit Klagen und einstweiligen Verfügungen überhäuft.

Infolgedessen ist die Selbstmordrate unter Kleinbauern in Entwicklungsländern erschreckend hoch.

Hinzu kommt, dass große, moderne Agrarbetriebe bemerkenswert (und überraschend) ineffizient sind. Berücksichtigt man den Treibstoffverbrauch für Traktoren, Düngemittel, Pestizide usw., so zeigt sich, dass die Energiekosten für ein Kilogramm Mais in den letzten Jahrzehnten sogar gestiegen sind.

Bodenerosion, der Verlust von Bestäubern (wie Bienen) durch Chemikalien, die zunehmende Resistenz von Schädlingen gegen chemische Mittel und zahlreiche andere Umweltprobleme haben die Ernteerträge ebenfalls verringert.

Die Folge all dessen ist, dass Lebensmittel knapper werden und die Preise steigen. Es handelt sich nicht um eine zyklische Schwankung (bei der die Preise aufgrund von Wetteränderungen fallen oder steigen), sondern um einen strukturellen Wandel, der, so fürchte ich, von Dauer sein wird.

Was die Lebensmittelpreise angeht, sind die Bedingungen für einen regelrechten „perfekten Sturm“ optimal. Auf den ersten Blick scheint es, als könnte es kaum noch schlimmer kommen. Doch das könnte es.

Regierungen weltweit hindern die Menschen daran, ihre eigenen Lebensmittel anzubauen, Hühner zu halten oder sich selbst zu versorgen. Sie wollen nicht, dass die Bürger unabhängig sind.

Steuersysteme werden eingesetzt, um Landwirte abzuschrecken, und die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe sinkt rapide. Allein in Großbritannien sind 13.000 Höfe verschwunden, und der durchschnittliche britische Landwirt ist 59 Jahre alt, weil junge Menschen keine Zukunft im Anbau von Lebensmitteln sehen.

„Ich verstehe nicht, was mit der Regierung los ist“, sagte ein naiver Landwirt Anfang der Woche. „Es ist fast so, als wollten sie die Landwirte loswerden und alle Höfe schließen.“

Erstaunlicherweise haben die meisten Landwirte keine Ahnung, was vor sich geht. Weltweit gehen sie immer noch davon aus, dass sie es mit Inkompetenz zu tun haben, anstatt mit einer bösartigen Verschwörung, die alles zerstören will, was uns lieb und teuer ist. Landwirtschaft, Gesundheitswesen, Energieversorgung, Bildung, Transport und Wirtschaft werden systematisch und gezielt zerstört, um uns von der Klimaneutralität direkt in den erschreckenden Großen Reset zu führen.

„Ihr werdet nichts besitzen und glücklich sein“ ist nicht nur ein Slogan. Es ist die Zukunft, die sie für uns geplant haben.

Lebensmittelrationierung findet häufiger statt, als man denkt. Supermärkte haben Vorräte für drei bis fünf Tage, und jedes noch so kleine Problem führt zu Engpässen. 2010 gab es in Großbritannien 61 Tafeln – heute sind es 2.500, und das reicht immer noch nicht. Und Großbritannien gilt als das sechstreichste Land der Welt.

Rachitis und Skorbut breiten sich wieder aus, und es herrscht eine Mangelernährungskrise. Millionen Menschen ernähren sich ausschließlich von Junkfood, und auch Fettleibigkeit grassiert. Der britische Nationale Gesundheitsdienst (NHS) gibt jährlich 6,5 Milliarden Pfund für die Bekämpfung von Fettleibigkeit aus.

Ärzte und Politiker wollen, dass mehr Menschen Abnehmmedikamente verschrieben bekommen, die meiner Meinung nach viel zu gefährlich sind, um im Müll zu landen.

Natürlich teilt niemand meine Meinung (obwohl einige, seit die Nebenwirkungen deutlich werden, feststellen, dass der Preis für eine Spritze, die beim Abnehmen ohne die Qualen einer Diät hilft, enorm ist). Gleichzeitig können sich nur die Reichsten anständige Lebensmittel leisten.

Renaturierungsprojekte machen Landwirtschaft unpraktisch oder unmöglich. Wir bekommen Chemikalien in unsere Lebensmittel gemischt, die uns vergiften. Rindfleisch enthält Hormone, Hühnerfleisch Chlor. Sogar die Verpackungen sind gefährlich. Unglaublich, oder? (Man sollte es glauben.)

Sie vergiften unsere Luft, unser Wasser und unsere Lebensmittel, und sogar die verdammten Verpackungen. Es wäre einfacher, uns alle zu erschießen, aber dann müssten sie die Munition bezahlen. So vergiften wir uns selbst.

Amerikanische Gentechniker verändern seit Jahren Lebensmittel, um sie profitabler zu machen. Niemand weiß, welche Auswirkungen diese Veränderungen auf die Lebensmittelsicherheit haben werden. Niemand ahnt, welche anderen verheerenden Nebenwirkungen auftreten könnten.

Die Risiken sind immens. Wenn beispielsweise alle Bauern weltweit dieselbe Kartoffelsorte anbauen und diese von einer tödlichen Krankheit befallen wird, gibt es keine Kartoffeln mehr.

Für die Menschen in Europa und Amerika ist die Lage noch nicht kritisch. Doch für viele andere Teile der Welt ist dies bereits eine Katastrophe. In manchen Ländern ist fast die Hälfte aller Kinder unterernährt.

Und die Situation verschärft sich und wird sich weiter verschlimmern. Steigende Preise und sinkende Lebensmittelmengen (im Gegensatz zu Benzin) werden weltweit zu massivem Hunger führen.

Die Coronavirus-Verschwörung und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Probleme, die die Volkswirtschaften überall verwüsten werden, werden das Problem noch verschärfen. Infolgedessen wird die Zahl der globalen Hungersnöte sprunghaft ansteigen.

Es nützt nichts zu behaupten, die Erde sei nicht überbevölkert (was nicht stimmt) oder es gäbe genug Nahrung (was ebenfalls der Fall ist), denn Tatsache bleibt: Infolge der Politik internationaler Organisationen, die von den USA kontrolliert werden, sterben jedes Jahr mindestens fünf Millionen Säuglinge und Kleinkinder – selbst in guten Jahren. Diese Zahl wird in Indien, Nigeria, dem Kongo und anderen Ländern voraussichtlich rasant ansteigen. Die Zahl der Menschen in extremer Armut weltweit könnte sich bald auf über 200 Millionen verdoppeln.

Die rassistische und elitäre Politik der Klimawandel-Aktivisten, die uns vom Ölverbrauch abhalten wollen, wird, sollten sie Erfolg haben, Milliarden von Todesfällen verursachen. Und natürlich verschlimmert das Versprühen von Chemikalien zur Sonnenblockade, wie ich bereits wiederholt gewarnt habe, die Lage erheblich.

Die Milliardäre bilden sich ein, alles besser zu wissen (weil sie reich sind) und dass der Zweck die Mittel heiligt. Ihre Arroganz hat ihnen zudem geholfen, immer reicher zu werden. In den letzten zwei Jahrzehnten sind Milliarden von Dollar von der Mittelschicht in die Milliardärsschicht gewandert. Die Reallöhne sind gesunken, und der Wert von Ersparnissen, Investitionen und Renten ist stetig gefallen, während die Milliardäre immer reicher geworden sind. Man kann sich des Eindrucks kaum erwehren, dass die Drahtzieher seit Jahren eine äußerst effektive Mission verfolgen, Amerika und Europa von innen heraus zu zerstören.

Die unumstößliche Wahrheit ist: Alles braucht Energie, und ohne Energie steht alles still. Die Befürworter des Klimawandels haben die Energiekosten immer weiter in die Höhe getrieben, und wenn sie auch nur einfachste wissenschaftliche Erkenntnisse verstehen, müssten sie wissen, dass erneuerbare Energien fossile Brennstoffe niemals vollständig ersetzen werden. Dennoch ist es vor allem dem Engagement von Bankern und Politikern zu verdanken, dass die Investitionen in fossile Brennstoffe drastisch gesunken und die Brennstoffproduktion seit 2020 um 30 % zurückgegangen ist.

Kurz gesagt: Die Katastrophe ist näher, als die meisten Menschen ahnen.

