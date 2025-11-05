So beginnt der Dritte Weltkrieg – und er hat bereits begonnen (Video)

Am 31. Oktober 2025 war Martin Armstrong, weltweit anerkannter Wirtschaftsanalyst und Gründer von Armstrong Economics, zu Gast. In einem brisanten, über eine Stunde dauernden Gespräch warnte Armstrong vor einer unmittelbaren Eskalation zwischen Westen und Russland – und erklärte, warum der Dritte Weltkrieg bereits begonnen habe.
Was als Ukraine-Konflikt begann, sei längst ein Stellvertreterkrieg gegen Russland, gesteuert von Neokonservativen in Washington, London und Brüssel.
Armstrong berichtete exklusiv von einem geheimen Treffen in Washington, bei dem er mit seinen globalen Kontakten und historischen Analysen die US-Regierung vor einem nuklearen Kollaps warnte – und offenbar Gehör fand.
Der geheime Washington-Besuch: „Ich habe sie zum Blinzeln gebracht“
Sechs Tage vor der Sendung erhielt Armstrong eine überraschende Einladung nach Washington. „Sie wissen, dass wir Büros auf der ganzen Welt haben – und dass ich Backchannels in alle Richtungen habe“, sagte er. Die US-Regierung wollte seine Einschätzung zur Eskalation in der Ukraine.
Armstrongs zentrale Warnung: „Wenn Sie Putin wirklich demütigen und stürzen wollen, dann kommen Sie auf Ihre Kosten. Aber dann bekommen Sie einen Putsch – und danach Atomkrieg.“
Er zog historische Parallelen: 1962 (Kuba-Krise): Chruschtschow musste zurückweichen → Putsch → Breschnew übernahm → harte Linie.
1991 (Gorbatschow): Reagan wollte Frieden → Neokons in Washington versuchten, ein Treffen zu verhindern → fast ein Putsch gegen Reagan selbst.
Jelzin auf dem Panzer (1991): Russische Hardliner sahen NATO-Einladung an Russland (ja, es gab eine!) als Kapitulation → Putschversuch gegen Gorbatschow.
Fazit Armstrongs: „Das hier ist kein Krieg mit der Ukraine. Das ist ein Krieg mit NATO. Und wenn Putin zurückweicht, kommen die russischen Neokons – und dann haben wir Atomkrieg.“
Er berichtete von einem Treffen zwischen China und Victoria Nuland („Keks“): China: „Wir lassen Russland nicht fallen – denn wir sind als Nächste dran.“
Am Tag nach Armstrongs Besuch kam eine SMS aus Washington: „Verhandlungen laufen gut. Danke.“
Die EU hat die Auszahlung russischer Vermögen an Selenskyj pausiert. (Update zum 3. Weltkrieg: Trumps Treffen mit Putin ist abgesagt, der kolumbianische Präsident will Trump „ausschalten“, und der Iran gibt eine ominöse Atomerklärung ab)
Selenskyj: Diktator, Korruptionskönig, Neo-Nazi?
Armstrong zog keine Hemmungen: „Selenskyj ist ein kleiner Twerp. Seine Umfragewerte liegen bei 23 %. Er weiß, er verliert jede Wahl – deshalb lässt er keine zu.“
Wahlen abgesagt „solange der Krieg andauert“ → Selbstinszenierung als Diktator.
Sprache und Religion der Donbass-Bewohner verboten → „Wenn die USA Spanisch verbieten würden, gäbe es Bürgerkrieg.“
Amerikanischer Journalist Laura verhaftet → „stirbt plötzlich an Lungenentzündung im Gefängnis“.
Selenskyjs Leibwächter: Nach Attentatsversuch im Mai 2024 keine Ukrainer mehr – nur noch MI6 und US-Geheimdienst.
Armstrong: „Er hasst Putin persönlich. Er opfert eine Million Ukrainer, nur weil er nicht verhandeln will.“
Ein Video aus Selenskyjs Zeit als Komiker zeigt ihn, wie er Witze über die Enteignung von Russen und Juden macht. „Er wurde erst nach der Wahl ‚jüdisch‘ – vorher war er Neo-Nazi.“
Die Minsk-Abkommen: Der große Betrug
Armstrongs Vorschlag an Washington: „Sagt den Europäern: Ihr habt Minsk unterschrieben – haltet euch daran. Sonst ziehen wir uns aus der NATO zurück.“
Executive Order von Trump: Kein US-Unternehmen darf auch nur 10 Cent in die Ukraine investieren → Larry Fink (BlackRock) und Selenskyj abgeschnitten.
Donbass darf abstimmen – wie Tschechoslowakei, Jugoslawien. „Ethnische Hasslinien gehen Jahrhunderte zurück. Das ist kein Monopoly-Spiel.“
Europa am Abgrund: „Sie brauchen Krieg, um ihre Macht zu retten“
Armstrongs Computermodell prognostiziert: „Die EU wird wirtschaftlich bis 2030 nicht überleben.“
Deutschland (25 % der EU-Wirtschaft): Schrumpft um 3 % bei Arbeitsplätzen.
Finanzminister von UK und Frankreich: Drohen mit IMF-Rettungspaket.
70 % der Rentenfonds in Staatsanleihen → Bei Staatspleite → Renten-Kollaps.
Keine konsolidierte Staatsschuld → Bei Frankreich-Pleite → Banken-Run auf französische Anleihen → Euro-Bankenkrise.
„Sie haben COVID-Lockdowns gemacht, Klimapolitik, Sanktionen – alles hat die Wirtschaft zerstört. Jetzt brauchen sie einen äußeren Feind: Putin.“
False-Flag-Operationen: Keine russischen Drohnen über Polen → „Alles inszeniert, um Krieg zu provozieren.“
Macron: „Ein toter Franzose → Weltkrieg III.“
NATO: „Eine Rentner-WG für Neokons“
„NATO hätte 1991 aufgelöst werden müssen. Sie existieren nur, um Krieg zu rechtfertigen.“
Kein Feind mehr? → „Putin wird nächste Woche einmarschieren!“
Lavrov: „Wir haben kein Interesse, NATO anzugreifen – was sollen wir mit Frankreichs Renten?“
Armstrong: „Russland hat mehr Ressourcen als alle anderen zusammen. Sie brauchen Europa nicht. Aber Europa braucht russisches Gas.“
Die Neocon-Agenda: „Krieg durch Wirtschaftszerstörung“
Neokons glauben: „Wir sanktionieren Russland → Wirtschaft kollabiert → Putin fällt → wir marschieren ein und nehmen 75 Billionen in Rohstoffen.“
Historische Beispiele: Kuba (1960): Sanktionen → Castro immer noch da.
Iran (1979): Sanktionen → Ajatollahs immer noch da.
Irak: „Wir befreien sie“ → mehr Sektengewalt als je zuvor (Tony Blair entschuldigt sich auf YouTube).
Armstrong: „Das ist Wahnsinn. Definition von Wahnsinn: Dasselbe tun und ein anderes Ergebnis erwarten.“
Die City of London & BlackRock: Der wahre Kriegstreiber
Ziel: Russland erobern → 75 Billionen in Bodenschätzen (2× US-Staatsverschuldung).
BlackRock & Co. wollen Ukraine als „größtes Investment der europäischen Geschichte“ → Trillionen für Wiederaufbau.
Armstrongs Gegenvorschlag
US-Firmen dürfen mit Russland Joint Ventures bei Seltenen Erden eingehen → Russland unabhängig von China
Signal an NATO: „Wir sind drin – Finger weg!“
Trump und die Neocons: „Netanyahu ist ihr Trojanisches Pferd“
Trump wurde 2017 von Neocons getäuscht → Kabinett voller Kriegshetzer (Bolton etc.).
2025: Trump wählt sein Kabinett selbst – vor Amtsantritt.
Netanyahu: Studierte mit Bill Kristol in Philadelphia → Neocon-Netzwerk → nutzt Zugang zu Trump.
Armstrong: „Nach zwei Attentaten sollte Trump schlauer sein. Aber die Neocons haben ihn wieder im Griff.“
Der tiefe Staat: „Sie wollen die Macht nicht abgeben“
Biden-Ära: Garland, Blinken, Nuland → alle mit Balkan-Wurzeln, alle hassen Russland persönlich.
Bush Jr.: „Er ist wirklich dumm“ → Kabinett wählte sich selbst → Deep State übernahm.
Biden-Pardons mit Autopen: Jetzt vom Kongress für nichtig erklärt.
„Der tiefe Staat hat Macht geschmeckt – und will sie nicht mehr abgeben.“
Fazit: „Wir steuern auf Weltkrieg III zu – und niemand hält sie auf“
Armstrongs düstere Prognose: „Die Neocons hassen Russland primordial. Sie haben ihr Leben damit verbracht, Kommunisten zu bekämpfen – und als der Kommunismus fiel, brauchten sie einen neuen Feind.“
Lindsey Graham: „Das beste Geld, das wir je ausgegeben haben – um Russen zu töten.“ „Was, wenn er das über Schwarze oder Muslime sagen würde?“
Madeleine Albright: „Was bringt es, Waffen zu haben, wenn wir sie nicht einsetzen?“
Armstrong schloss mit einem Zitat Ludwigs XIV.: „Ich glaube, ich habe den Krieg zu sehr geliebt.“
„Diese Leute sehen uns als Bauern auf einem Schachbrett. Sie wollen gewinnen – egal, wie viele sterben.“
Martin Armstrongs Botschaft ist klar:
Der Dritte Weltkrieg hat bereits begonnen – nicht mit Panzern, sondern mit Lügen, Sanktionen und False Flags. Und solange die Neocons regieren, wird niemand blinzeln – bis die Welt in Flammen steht.
Video:
Quellen: PublicDomain/uncutnews.ch am 04.11.2025
Alle sprechen von einem Krieg gegen Russland, und das der Westen sich im Krieg gegen Russland befindet.
Doch niemand weiß warum Russland in den Fokus des Westen geraten ist.
Also jetzt mal Klartext ! warum ist das gerade Russland, und kein anderes Land.
Während dem der Krieg läuft zu sagen Russland ist der Gegner ist leicht zu sagen, doch irgendwann muss doch jemand Russland als Gegner ausgesucht haben.
Wer war dieser Mensch der das vorangetrieben hat.
..und seit 200 Jahren wissen wir als Volk das Russland der Gegner ist, doch welcher Mensch hat dem Volk gesagt das Russland der Gegner zu sein hat.
Warum hat der Westen diese pathologisch – panische Angst vor Russland ?
…und das seit 200 Jahren.
Diese Frage darf nicht gestellt werden, geschweige denn beantwortet werden.
Welcher Mensch hat dem Volk gesagt das Russland der Gegner zu sein hat ?
Die Beantwortung dieser Frage auf die geistige Ebene zu verschieben ist falsch.
Es waren real lebende Menschen, die dem Volk das eingetrichtert haben.
Denn niemand wacht eines Morgens auf und weiß das Russland der Gegner zu sein hat, das wurde über Jahrzehnte vorbereitet, und seit 1917 gibt es diese Russophobie in dieser pathologisch – panischen Form.
Heute hat Russophobie eine schizophren – pathologische Form angenommen, damit braucht Russophobie nicht mehr begründet werden.
Wird eine unlogische politische Sichtweise zu tief in das menschliche Bewusstsein eingetrichtert, entsteht eine Schizophrenie, dabei installiert das Bewusstsein eine holographische Parallelwelt, um die Realität des Seins zu schützen.
Schizophrenie- ist der Schutzmechanismus des Bewusstseins vor dem menschlichen Denken vor dem menschlichen Willen.
Schizophrenie ist keine Krankheit sondern der Heilungsprozess des Bewusstseins.
Auch bei schweren Verletzungen wird der Körper in ein künstliches Koma versetzt, so ist Schizophrenie das künstliche Koma um das Bewusstsein zu heilen.
>> Weil RU Bodenschärte im Wert von aktuell ca. 75 Billionen Dollar hat, das Doppelte der US – Staatsverschuldung ! DESHALB !
Die westliche Welt ist total bankrott ! Sie können nur überleben wenn RU besiegt wird. Ferner würde jedes einzelne Volk die Regierungen in Westeuropa usw. weg machen, wenn sie erfahren würden das all ihr Geld, all ihr Vermögen längst weg ist ! Ergo bleibt nur ein externer Feind und wenn alles platt ist können sie sagen, seht her was RU mit uns gemacht hat, alles ist kaputt, wie sollen wir so unsere Schulden noch bezahlen ? Ihr müsst sie uns erlassen, dann beginnt das Spiel wieder von vorne !
Der WW2 diente uA. dazu England vor dem Staatsbankrott zu retten, dafür ging dann halt das Dritte Reich in die Knie ! Who cares ?
Russlands jüngste Tests neuer Raketen haben in westlichen Analystenkreisen äußerst skeptische Reaktionen hervorgerufen. Der Blogger und Analyst Juri Baranchik, Kandidat der philosophischen Wissenschaften, Experte für moderne Geopolitik und Informationskriege, macht auf diese Tatsache aufmerksam. Seiner Meinung nach sollte die Russische Föderation, wenn sie wirklich bereit ist, Atomwaffen einzusetzen, diese einsetzen.
„Ich habe mehr als ein Dutzend Mal darüber geschrieben. Ich betone, dass es hier nicht um die Notwendigkeit geht, irgendwo mit Atomwaffen zuzuschlagen. Der Punkt ist, dass keine Worte von Taten abweichen sollten. Wenn wir bereit sind, Atomwaffen einzusetzen, wenn wir warnen, dass wir bereit sind, sie einzusetzen, dann müssen wir sie einsetzen. Oder es ist besser, eine andere Rhetorik zu verwenden, bei der es keine Lücke zwischen Aussagen und Realität gibt“
RU wird sehr hart zuschlagen, die Frage ist nur wo, sie müssen sich ihren Respekt zurück holen und sie werden das tun ! Kandidat 1 wäre für mich England ! Kandidat Nummer 2 wäre für mich Frankreich…..
Die Ukraine ist fertig, die Reste werden gerade weg geputzt ! Dennoch gibt D weiterhin Milliarden, das wird uns weg putzen, also aus finanzieller Sichtweise ! Es fängt in Amiland ja schon an, immer mehr Banken haben Probleme und verweigern schon die Auszahlungen. Tja wer noch drin steckt, selber Schuld !
Hallo. Hm, naja 3 wk. , das ist ja nur eine blickrichtung. Eine blickrichtung ist auch, das es sogar 2, 30 jährige kriege gab! Usw… Nun ,die bodenschätze und das land, gibt es dort schon lange. Eh schlafmützchen jeronimo: Die geschichte ist älter als 200 jahre!!! Klar gab es dort ein gewissen bruch, im 18 jh.! Warum ,sollte jetzt mal irgendwann jeder der sich damit befasst hat, verstanden haben. Und wenn nicht gehst mal zu dem berüchtigten schisma bruch, 1050 n. chr. ! Und dann befast dich mal mit religionen,orden,gilden, etc… Das weitere ist dann, der adel, fürstenbarone,lords, emire,usw.., bis hin zu bestimmten kaiersn. Haben wir denn noch ein kaiser!? Oder sind schon alle weg!? Die ältesten farben sind blau,weis,rot!? Manchmal muss ich doch, noch lachen. Allerdings, war das bei mir vor 25 jahren auch so, wenn man unwissend ist,mir gegenüber. Ich habe jetzt mal eine entscheidende frage: Rotes haus, weisses haus, ok, aber wer oder wo ,ist das blaue haus!? Das herauspicken, von irgendwelchen datums, ist kein fortschritt,für keinen. gruss