Trump ist „kein König“, aber ein Cäsar? Die Rückkehr der Popularen

Wird der neue Kurs des modernen Cäsarismus zu einer Rotation der Eliten führen, die eine erfolgreiche Neugestaltung der amerikanischen Wirtschaft und Außenpolitik mit sich bringt?

„No kings!“, skandierten sie. In dem Versuch, einen populären Präsidenten zu delegitimieren, der nicht nur die Wahlmännerstimmen, sondern auch die Volksabstimmung mit großem Vorsprung gewonnen hatte, wurden die von der NGO, der Soros-Stiftung und der Demokratischen Partei über die Organisation „Indivisible“ finanzierten Proteste von einer erwartbaren Mischung aus linken und Mitte-Links-Aktivisten besucht.

Entscheidend für die Strategie der Organisatoren ist es, die realen Probleme von Krieg und Wirtschaft – Themen, die die meisten Amerikaner bewegen – auszublenden und sich stattdessen auf die Vorstellung zu konzentrieren, Donald Trump sei ein „König“, ein Tyrann, ein Diktator oder ein Autokrat.

Die Unterschiede und Unterscheidungen spielen keine Rolle, denn eines ist für sie klar: Der orange Mann ist böse. Und wenn das Thema Krieg zur Sprache kommt, präsentieren sie sich kaum mehr als als Anhänger von Selenskyj.

Die einflussreichen Interessen der amerikanischen Oligarchie, die die Anti-Trump-Bewegung unterstützen, werden den ähnlich einflussreichen oligarchischen Interessen gegenübergestellt, die Trumps populistische Agenda unterstützen.

Dies verdeutlicht sowohl die Natur als auch die Realität des Konflikts zwischen den Eliten, der in den Vereinigten Staaten tobt und globale Auswirkungen und Bedeutung hat.

Mit Blick auf den nahenden Winter scheint die europäische und britische Seite der NATO heute entschlossen, ihren Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine nicht nur fortzusetzen, sondern ihn sogar auszuweiten. Angesichts globaler Unsicherheiten und der Möglichkeit eines ausgedehnten Krieges, der sich womöglich auf die baltischen Staaten und den Balkan und weiter nach Europa ausdehnen könnte, muss die Rolle der Vereinigten Staaten, die sich mittlerweile als „unzuverlässiger Verbündeter“ erwiesen haben, in diesen Angelegenheiten neu bewertet werden.

Der europäische und britische Feldzug gegen Russland kann ohne die USA nicht geführt werden, und es ist höchst unwahrscheinlich, dass Europa und Großbritannien in Washington Unterstützung für ein solch gewagtes und zum Scheitern verurteiltes Unterfangen finden werden. (Donald Trump gegen das Bündnis der „tiefen Staaten“)

Es ist offensichtlich, dass die USA dieses Projekt heute nicht mehr unterstützen, zumindest nicht auf Ebene der Exekutive. Allein im Jahr 2018 drohte Präsident Donald Trump laut mehreren Berichten der Washington Post und der New York Times mehrfach mit dem Austritt der USA aus der NATO.

Zweifellos bedarf es eines sehr starken amerikanischen Präsidenten und eines konsequent auf Lincolns Prinzipien basierenden Umgangs mit der Exekutive, um die amerikanische Wirtschaft im Sinne der Reindustrialisierung der heutigen Generation neu auszurichten, die Macht und die Kosten der Pharmakonzerne und des Versicherungs-/Krankenversicherungskomplexes zu begrenzen, Inflation und Zinsen zu kontrollieren, die USA auf einem Kurs der Annäherung an Russland zu halten und letztlich sogar Europa dazu zu bewegen, sich im Ukraine-Konflikt zurückzuziehen und Russland den Rest erledigen zu lassen.

Die verschiedenen „No Kings“-Proteste, die in den USA mithilfe unorganisierter Astroturf-Methoden organisiert wurden, warfen eine recht amüsante Frage auf („Ist Trump ein König?“). Trump antwortete, in Übereinstimmung mit seinen früheren Aussagen, dass er „ein Arbeiter“ sei , dass die „No Kings“-Proteste ein Witz seien und dass er „sich den Arsch aufreißt “.

Ein zersplittertes Imperium und eine zersplitterte westliche Welt

Mit dem Amtsantritt Trumps als 45.US-Präsident im Januar 2017 reagierte die atlantisch-globalistische Machtstruktur mit ihrer permanenten Verwaltung entsetzt auf die vom Brookings Institute vorgeschlagene Neuausrichtung . Diese Neuausrichtung zielte auf eine Umstrukturierung der US-amerikanischen Binnenwirtschaft und damit einhergehend auf eine Veränderung der Handelsbeziehungen sowie der politischen Orientierung gegenüber dem Rest der Welt ab.

Rückblickend betrachtet, befanden sich die Vereinigten Staaten zu Beginn des zweiten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts in einer Krise von kritischem und historischem Ausmaß, die zum Aufstieg Trumps führte. Obwohl die USA eine Art konstitutionelle Republik darstellen, sind sie gleichzeitig ein Imperium von beträchtlicher Größe.

Es mag beinahe einem eisernen Gesetz der Geschichte gleichen, dass, wenn ein Imperium im Niedergang begriffen ist und vor einer Krise steht – sei es eine soziale Revolution im Sinne von Marx, eine Reform und ein erfolgreicher Elitenwechsel im Sinne von Pareto oder der Zerfall in der Festhalten an alten Strukturen –, dies latente und allgegenwärtige Spannungen und materielle Widersprüche zwischen den Eliten verschärft. Diese treten mit fortschreitender Krise immer offener zutage und führen sowohl zu Konflikten zwischen den Eliten als auch innerhalb der Eliten.

Es handelt sich dabei um Spaltungen zwischen den USA einerseits und Großbritannien und der EU bzw. der NATO andererseits, sowie innerhalb der USA zwischen Oligarchen verschiedener Branchen mit jeweils spezifischen Verbindungen zu globalen Angelegenheiten und zwischen Oligarchen derselben Branche; und schließlich zwischen ihren politischen Vertretern und deren gesellschaftlichen Manifestationen im Inland. Der Kürze halber sprechen wir im Folgenden vom „Konflikt zwischen den Eliten“.

Dieser Konflikt zwischen den Eliten äußert sich in Spaltungen innerhalb des atlantischen Projekts und in einer Infragestellung seiner globalistischen Politik. Diese globalistische Politik trägt auch Bezeichnungen wie „Washington-Konsens“, „Globalisierung“, „Neoliberalismus“, „Imperialismus“ und „Transatlantizismus“. All diese Begriffe bezeichnen dasselbe Phänomen, wobei sie in verschiedenen Teilen der Welt unterschiedliche Bedeutungen und spezifische politisch-ideologische Ausrichtungen widerspiegeln.

Der Konflikt zwischen den Eliten in den USA basiert auf internen Widersprüchen, die nahezu eins zu eins mit den internationalen Fragen des Globalismus und Atlantizismus (bzw. Transatlantizismus) zusammenhängen, sich aber jetzt in der Form der „Einparteien“-Bewegung (neoliberale und neokonservative Demokraten und Republikaner) gegen Trump und die MAGA-Basis im Inland manifestieren.

Probleme in der Literatur zum Thema Trump und Cäsarismus

Die Gegenwart spiegelt oft gut verstandene und dokumentierte Dynamiken der Vergangenheit wider, selbst jener fernen Vergangenheit und der tiefen Geschichte.

Der Vergleich zwischen Donald Trump und Julius Caesar bietet, so die These, den richtigen Rahmen für eine historisch fundierte Analyse, die das wahre Wesen der Macht offenbart: die ewige Wiederkehr des Klassenkampfes und der Konflikte zwischen Eliten, die sich in parteipolitischer Kriegsführung äußern, und damit einhergehend das unvermeidliche Aufkommen des Cäsarismus als Lösungsansatz, wenn eine sterbende oligarchische Ordnung ihre Hegemonie nicht mehr aufrechterhalten kann.

Was wir in der politischen Spaltung Amerikas und auch in diesen gut dokumentierten transatlantischen Konflikten beobachten, ist kein beispielloses oder neuartiges Chaos, sondern die vorhersehbare Entfaltung eines Musters, das so alt ist wie die Römische Republik selbst.

Dies scheint unstrittig, unabhängig davon, ob man dies als progressiv oder reaktionär (im Sinne der Linken) einstuft: Soziologen und politische Denker aller politischen Richtungen haben diese Analogie während Trumps politischer Karriere tatsächlich herangezogen. Von besonderer Bedeutung in der Fachliteratur zu diesem Thema ist die Arbeit von Dr. Brett Heino, Dozent an der Juristischen Fakultät der University of Technology Sydney, in seinem Artikel „ Ein moderner Cäsar? Donald Trump und der amerikanische Cäsarismus “ (Juni 2020), erschienen im „ Journal of Historical Sociology“ , Band 33, Ausgabe 3, September 2020.

Der Abstract lautet:

Dieser Artikel argumentiert, dass das amerikanische politische System unter Donald Trump ein Beispiel für das ist, was Antonio Gramsci als „Cäsarismus“ bezeichnete: eine Situation, in der ein angespanntes Gleichgewicht verfeindeter Klassenkräfte das Entstehen einer dritten Kraft ermöglicht, die den Antagonismus einfriert und etablierte politische Institutionen herausfordert bzw. an sich reißt. Um Gramscis eher abstrakte Formulierung zu konkretisieren und das Wesen des amerikanischen Cäsarismus besser zu beleuchten, verwendet dieser Artikel eine Interpretation von Lucans berühmtem Werk „Der Bürgerkrieg“.

Durch eine genaue Lektüre dieses Textes können wir die Ursprünge des Cäsarismus erforschen und die Wirksamkeit verschiedener Mittel im Kampf gegen ihn untersuchen. Lucan hilft uns somit, das Konzept des Cäsarismus neu zu beleben und es auf den gegenwärtigen amerikanischen Kontext anzuwenden. Insbesondere wird gezeigt, dass Lucan eine progressive Form des Cäsarismus mit einer qualitativ neuen Staatsform darstellt, während die Trump-Administration eine regressive Form des Cäsarismus innerhalb einer alten Staatsform verkörpert .

Obwohl unsere kurze Reihe zu diesem Thema implizit anerkennt, dass potenziell progressive oder umgekehrt regressive (oder gar reaktionäre) Formen des Cäsarismus im Sinne Heinos entstehen können, gehen wir davon aus, dass ein „wahrer“ oder „realer“ Cäsarismus notwendigerweise progressiv ist, wenn wir die Terminologie der Linken zugrunde legen. Denn Cäsars Herrschaft selbst war letztlich historisch progressiv und nicht regressiv (noch reaktionär), wie Dr. Michael Parenti in seiner Arbeit, die wir noch besprechen werden, im Großen und Ganzen belegt.

Die Frage nach einer „neuen Staatsform“, wie sie in Lucans mehrteiligem Gedicht aufgeworfen wird, ist zwar interessant, wird aber aus marxistischer Perspektive falsch formuliert. Eine Pareto-Analyse der Zirkulation oder Rotation von Eliten ist hingegen sinnvoller, um ein Modell zu entwickeln, das zu einer schlüssigen Analyse führt.

Hier stellt sich die Frage nach dem Nutzen dieser linksmarxistisch geprägten Begriffe wie progressiv, regressiv, reaktionär usw., denn wir möchten darauf hinweisen, dass die Auffassung der historischen Linken von progressiv in vielerlei Hinsicht im Widerspruch zur Definition der Neuen Linken steht.

Anders ausgedrückt: Wir beobachten weder über Generationen hinweg innerhalb dieser Disziplin noch aus interdisziplinärer Perspektive eine einheitliche Anwendung dieser Begriffe.

Die historische Linke versteht unter Fortschritt etwas sozioökonomisch Wachstumsorientiertes, also die kontinuierliche Expansion der Produktivkräfte; das Verhältnis der organischen Zusammensetzung des Kapitals verschiebt sich zunehmend hin zu Werkzeugen und letztlich Automatisierung gegenüber unbemannter Handarbeit, und zwar im Einklang mit gesellschaftlicher Stabilität im marxistischen Sinne.

Die Neue Linke hingegen greift zwar Formulierungen dieser Konnotation auf, konzentriert sich aber viel stärker auf Ideen nach 1968 in Bezug auf Geschlecht, Identität, Ethnizität und andere Einflüsse der Kritischen Theorie und des Strukturalismus/Poststrukturalismus – und nicht im traditionellen Sinne der historischen Linken. Diese gravierenden Unterschiede führen zu tiefgreifenden Missverständnissen und einer sich ständig wandelnden Definition von Fortschritt – sei er historisch, ökonomisch oder sozial – und der Frage nach der zugrunde liegenden Matrix, dem Ort und den Gründen dafür.

Lucans Klagen sind größtenteils eine Bekundung des Machtverlusts der alten Garde, der Optimaten, und zeichnen ein Bild tragischer und gescheiterter Figuren wie Cato und Pompeius.

Wie dies in der zeitgenössischen Kritik am Cäsarismus Unterstützung findet, erscheint eher als bürgerlich-demokratische Rechtfertigung denn als eine Analyse, die den Begriff „links“ im eigentlichen Sinne verdient. Und doch durchziehen solche Widersprüche das Verständnis und die Schriften der aktivistischen Revolutionäre bis zurück zur Zeit der Französischen Revolution selbst.

Ein Blick in die Tiefen der Geschichte – die Römische Republik und das Römische Reich

Julius Caesar trat in einer Zeit großer und kritischer Krise in der Römischen Republik auf, die in Wahrheit bereits ein Imperium war, und war in der Lage, in relativ kurzer Zeit von etwa fünfzehn Jahren einen klassenübergreifenden historischen Block zu manifestieren, um die römische Welt auf einen neuen Kurs zu bringen, was zweifellos zu ihrem Fortbestand beitrug, zumindest im Westen für weitere vier Jahrhunderte und im Osten für weitere vierzehn Jahrhunderte.

Und ebenso haben wir heute die Konsolidierung eines klassenübergreifenden historischen Blocks erlebt und erleben wir noch immer, der Oligarchen mit entweder einer nüchternen oder opportunistischen Herangehensweise (unsere modernen Crassus-Typen) gegen eine verkrustete plutokratische Elite, in der Tat die Optimaten unserer Zeit, umfasst, und zwar durch die Figur, die aus eben dieser Elite hervorgeht, um einen neuen Kurs einzuschlagen, der auf Populismus, den Populares als MAGA, als Säule, die sein Recht und seine Fähigkeit zu herrschen stützt, beruht.

Cäsarismus und die Krise des amerikanischen Imperiums

Die vorangegangene Analyse hat versucht, den aktuellen Elitenkonflikt in den Vereinigten Staaten, der sich in der populistischen Herausforderung Donald Trumps und seiner MAGA-Basis gegen das etablierte „Einparteiensystem“ manifestiert, als vorhersehbare Weiterentwicklung einer Dynamik zu deuten, die so alt ist wie die Römische Republik. Diese Krise entspringt einem schwindenden Imperium und seinen unvermeidlichen inneren Widersprüchen, die unmittelbar mit internationalen Fragen der Globalisierung und des Atlantizismus verknüpft sind.

Wir haben die Analogie des Cäsarismus als treffendste Betrachtungsweise für Trumps Aufstieg identifiziert, der Julius Cäsars Aufstieg aus den Reihen der Elite widerspiegelt, um einen klassenübergreifenden historischen Block zu schmieden: die modernen Popularen oder MAGA-Basis gegen eine verkrustete plutokratische Ordnung, die modernen Optimaten.

Die bestehende akademische und aktivistische Literatur, insbesondere jene, die von der Neuen Linken beeinflusst und exemplarisch durch Brett Heinos Analyse repräsentiert wird, tut sich jedoch schwer mit dem Kernkonzept.

Der Nutzen von Begriffen wie „progressiv“ und „regressiv“ ist innerhalb der historischen und der Neuen Linken uneinheitlich, was zu erheblicher analytischer Verwirrung führt. Lucan in der antiken Literatur, der Hauptquelle für die moderne Vorstellung eines regressiven Cäsarismus, beklagt wohl eher den Verlust der alten aristokratischen Macht, als dass er eine wahrhaft progressive Kritik liefert, die den besten linken Analysen gerecht wird.

Blick in die Zukunft

Im nächsten Teil dieser Reihe werden wir uns explizit mit dem Missverständnis der Linken hinsichtlich des eigentlichen Cäsarismus und, im weiteren Sinne, des Phänomens Trump auseinandersetzen.

Wir werden argumentieren, dass das Auftreten eines Cäsar in Gestalt Trumps im wahrsten historischen Sinne – im Sinne der Ausweitung der Produktivkräfte und der Stabilisierung der Gesellschaftsordnung – progressiv zu verstehen ist (um die eigene, wenn auch oft widersprüchliche Sprache der Linken zu verwenden). Dieser Ansatz weicht grundlegend von der in Gramscis Interpretation vertretenen Vorstellung eines „regressiven/reaktionären Cäsarismus“ ab.

Entscheidend ist jedoch, dass wir die wertvollen analytischen Werkzeuge Antonio Gramscis nicht verwerfen, sondern vielmehr den Nutzen seiner Konzepte zur Hegemonie qua Sorel und zur Autoritätskrise weiterentwickeln, um den aktuellen Konflikt zwischen den Eliten in Amerika präziser zu analysieren.

Die Frage bleibt: Wird der von diesem modernen Cäsarismus eingeschlagene Kurs zu einem Elitenwechsel führen, der die amerikanische Wirtschaft und Außenpolitik erfolgreich umgestaltet, oder wird er von der etablierten atlantisch-globalistischen Struktur erstickt? Wir werden dieser Frage nachgehen und dabei die tiefgreifende Geschichte Roms mit der zerrissenen Realität der modernen westlichen Welt verknüpfen.

