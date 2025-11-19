Wie die Verschwörer die Gesellschaft zerstören

Teile die Wahrheit!

Die Verschwörer treiben die Gesellschaft in Richtung eines großen Neustarts, indem sie durch Kontroversen über Geschlechterfragen, Transgender-Politik und übertriebene Kampagnen gegen sexuellen Missbrauch Spaltung, Misstrauen und Angst zwischen Männern und Frauen erzeugen.

Sie schüren auch Spaltungen, indem sie Rassismusvorwürfe fördern, nationale Geschichte und Kultur verbieten und Maßnahmen zur Förderung von Chancengleichheit und positiver Diskriminierung umsetzen.

Das ultimative Ziel der Verschwörer, so Dr. Vernon Coleman, ist die Zerschlagung der Gesellschaft und die Schaffung einer Neuen Weltordnung, wobei der Große Neustart das Endziel darstellt.

Die Verschwörer (und ihre Existenz zu leugnen, ist wie die Existenz von Wasser zu leugnen) treiben uns unerbittlich in den Großen Reset. Eine ihrer Methoden ist die Zerstörung einer (vergleichsweise) zivilisierten Gesellschaft, deren Entwicklung Jahrhunderte gedauert hat.

Sie haben unser Leben durch die Kontroversen um das Geschlecht zerstört (mit irrsinnigen Änderungen der Geschlechtersprache, die einzig und allein dazu dienen, Verwirrung zu stiften und menschliche Beziehungen zu zerstören), durch die Transgender-Politik (ebenfalls darauf ausgelegt, Verwirrung zu stiften und Spaltung zu verursachen) und durch übertriebene Kampagnen gegen sexuellen Missbrauch („Er sagte, meine Haare sähen schön aus und mein Kleid gefiele ihm, und jetzt ist mein Leben ruiniert.“). Ein Pfiff, der früher von den meisten Frauen als Kompliment aufgefasst wurde, ist heute eine Straftat.

Die Verschwörer haben bewusst Spaltung, Misstrauen und Angst zwischen den Geschlechtern geschürt, und die Neoliberalen, die das globale Wirtschaftssystem beherrschen, haben immer wieder gezeigt, dass ihr Ziel nicht darin besteht, mehr Gerechtigkeit zu schaffen oder die Rechte von Frauen in Ländern zu stärken, in denen Ungerechtigkeit weit verbreitet ist, sondern so viele Gräben wie möglich zwischen Männern und Frauen zu vertiefen.

Das Ziel der Neoliberalen, die das Establishment bilden und uns zu ihrem so hochgelobten „Großen Neustart“ drängen, ist es, die Gesellschaft auf möglichst vielfältige Weise zu spalten, damit die Menschen zu sehr mit ihren internen Machtkämpfen beschäftigt sind, um sich um den Fortschritt hin zur Neuen Weltordnung zu kümmern.

Aus genau diesem Grund werden nationale Geschichte sowie nationale und regionale Kultur aus allen Lebensbereichen verbannt, und Schulen und Hochschulen unterrichten keine Inhalte mehr, die als patriotisch ausgelegt werden könnten oder in irgendeiner Weise geeignet wären, Nationalstolz zu fördern. (DIE AUTORITÄT: Die geheime Macht der Blutlinien der Pharaonen – die Wege zur Neuen Weltordnung)

Dann gibt es die absurd übertriebenen Rassismusvorwürfe, die bei Kommunisten stets beliebt sind, da sie solche Anschuldigungen als Mittel zur Zerstörung der Gesellschaft sehen. Diese Vorwürfe basieren auf fadenscheinigsten Vorwänden („Er konnte meinen Namen nicht richtig aussprechen, also ist er ein Rassist“, „Er hat mich nicht in sein Team gewählt, also muss er ein Rassist sein.“).

Eine bekannte Persönlichkeit musste sich demütig entschuldigen, nachdem Leute mit zu viel Freizeit herausgefunden hatten, dass er einmal getwittert hatte, er müsse vielleicht eine andere Sprache lernen, als er in London war.

Da die meisten Londoner nicht aus England stammen und gar kein oder nur sehr gut Englisch sprechen, war seine Bemerkung durchaus berechtigt und logisch. Sie wurde jedoch fälschlicherweise als rassistisch aufgefasst, weil die Person, die sie als rassistisch empfand, dazu angestiftet worden war, sie als rassistisch zu interpretieren.

Die Versuche, Rassismus zu verbieten, erzeugen natürlich selbst Rassismus. Positive Diskriminierung und Quotenregelungen sind nichts anderes als Rassismus in anderer Form. Eine schwarze Frau in den Aufsichtsrat zu berufen, nur weil sie schwarz und weiblich ist und dem Unternehmen hilft, seine Diversitätsquote zu erfüllen, ist rassistisch, sexistisch und schlichtweg falsch.

Die schwarze Frau sollte berufen werden, weil sie die beste Kandidatin ist und die beste Arbeit für Mitarbeiter, Aktionäre und Kunden leisten wird.

In der Werbung werden häufig Fotos von glücklichen Paaren oder Familien gezeigt, oft ein schwarzes Paar oder ein schwarzer Mann und eine weiße Frau (meist blond). Weiße Männer sieht man in Print- oder Fernsehwerbung kaum noch.

Das ist keine bloße politische Korrektheit, sondern dient dazu, Rassismusvorwürfen vorzubeugen. Es ist reine Symbolpolitik und an sich natürlich rassistisch. Manche Menschen mit dunkler Hautfarbe kaufen keine Produkte, die ausschließlich mit weißen Schauspielern und Models beworben werden. Das kann ich gut verstehen. Es geht um Respekt und das Gefühl der Ausgrenzung.

Wir sollen eine multikulturelle Gesellschaft sein, doch in ihrer unterwürfigen Gefolgschaft gegenüber den Woken scheinen Werbetreibende dies mitunter zu vergessen. Die reflexartigen Versuche von Politikern, die Bedenken hinsichtlich dieses sehr realen Problems abzutun, sind ebenso vorhersehbar wie repräsentativ.

Ich las von einer „Initiative“ in Großbritannien namens „Black Farmer’s New Face of Farming“ mit einer Produktreihe unter dem Namen „The Black Farmer“. In den Vereinigten Staaten gibt es eine Organisation namens Black Farmers‘ Market. Und es gibt eine Reihe ähnlicher Organisationen. So existiert beispielsweise die National Black Police Association und in London die Metropolitan Black Police Association. Es gibt eine Black Writers Guild, eine Black Writers Society und eine Black Writers‘ Association. Und es gibt eine Black Agents and Editors‘ Group.

Ich kann mich des Gedankens nicht erwehren, dass diese zweifellos gutmeinenden Menschen durch die Definition einer Gruppe anhand der Hautfarbe Rassismus aufrechterhalten und sogar erzeugen. Und ich frage mich, wie die Reaktion ausfallen würde, wenn eine Gruppe von Landwirten eine Organisation für weiße Landwirte gründen würde. Oder was wäre, wenn eine Gruppe weißer Polizisten eine Vereinigung namens „Weiße Polizeivereinigung“ gründen würde?

Ich kann mich des Verdachts kaum erwehren, dass die Bildung von Rassengruppen auf diese Weise Teil des Plans der Verschwörer ist, Zwietracht in der Gesellschaft zu säen.

In Großbritannien wurde aufgedeckt, dass die Royal Air Force (RAF) weiße Männer diskriminiert hat. „Diskriminierung“ ist natürlich nur ein beschönigendes Wort für „Rassismus“. Wird ein Schwarzer aufgrund seiner Hautfarbe ungerecht behandelt, ist das Rassismus, und es gibt einen Aufschrei, Entlassungen und einen Skandal.

Wird ein Weißer aufgrund seiner Hautfarbe ungerecht behandelt, ist es Diskriminierung, und es kümmert niemanden. Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass, wenn Rassismus in Großbritannien ein ernsthaftes Problem darstellt, weiße Männer und Frauen am häufigsten die Opfer sind.

Wir sehen Fußballer und andere Sportler, die knien, um ihre moralische Integrität zu demonstrieren, aber damit nur zeigen, wie leicht sie manipuliert werden können. Mir scheint, sie stellen oberflächliches, falsches Mitgefühl und ihre eigene Neigung zur Selbstinszenierung zur Schau.

Wenn es jedoch darauf ankommt, mangelt es den Sportlern leider an moralischem Mut. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar beispielsweise kündigten männliche Fußballer mutig an, während des Turniers Regenbogenarmbänder zu tragen, um ihre Unterstützung für Homosexuelle zu zeigen. Aus unbekannten Gründen haben Homosexuelle den Regenbogen, ein langes christliches Symbol, als Emblem vereinnahmt. Und Homosexualität ist in Katar verboten. Man hätte meinen können, es wäre angemessener gewesen, die Reise nach Katar ganz zu verweigern. Als die Organisatoren jedoch ankündigten, dass das Tragen von Regenbogenarmbändern bestraft würde, verwarfen die Spieler ihren Enthusiasmus und steckten die Armbänder wieder weg.

Die Bank von England (die für das Chaos in der englischen Wirtschaft und das Versagen bei der Inflationsbekämpfung verantwortlich ist) hat erklärt, dass Menschen jeglicher „Geschlechtsidentität“ (ich denke, sie meinen Männer oder Frauen, aber wer weiß das schon so genau) als schwanger behandelt werden können.

Und die Bank lässt geschlechtsneutrale Toiletten bauen, damit Bankerinnen und Banker, die sich ihrer Geschlechtsidentität nicht sicher sind, gemeinsam die Toilette benutzen und das Erlebnis in politisch korrekter Harmonie teilen können. Die absurden Schwangerschaftsrichtlinien der Bank führen dazu, dass nun jeder als „gebärender Elternteil“ eingestuft werden und Familienurlaub beantragen kann.

Ich wette, einige Kreditnehmer mit 7%-Hypothekenzinsen wünschen sich, die Bank würde sich mehr um die Inflation kümmern und sich etwas mehr um die Wirtschaft sorgen, anstatt sich als besonders fortschrittlich darzustellen.

Es gibt endlose Angriffe auf Männlichkeit und Weiblichkeit, begleitet von ständigem Druck hin zu Unisex-Toiletten und einer geschlechtsneutralen Welt. Wir können nur tatenlos zusehen, wie die Familie an Bedeutung verliert und der Staat zu einem zentralen Faktor in unserem Leben wird, wie die Konzernmedien voreingenommen und unehrlich agieren (und sich mittlerweile auf Fehlinformationen und Desinformationen spezialisiert haben und Nachrichten selten, wenn überhaupt, ohne voreingenommenen Kommentar berichten), wie Homosexualität zunimmt und wie sich die LGBTQIA+-Community in vielerlei Hinsicht verändert. (Ich habe versucht herauszufinden, wofür das Q, das I und das A stehen, bin aber an dieser einfachen Aufgabe gescheitert. Niemand, mit dem ich gesprochen habe, wusste die Antwort, und selbst das Internet konnte mir nicht weiterhelfen.)

Früher galt es als höflich, wenn ein Mann einem Kollegen oder Freund ein Kompliment machte („Deine Haare sehen gut aus“, „Das Kleid steht dir gut“ usw.), ohne dass sich jemand beleidigt fühlte. Im Gegenteil, wenn das Kompliment ehrlich gemeint war, freute sich der Empfänger und fühlte sich geschmeichelt.

Heute gelten solche Äußerungen als Zeichen extrem sexistischen Verhaltens, und Männer wurden für solche Aussagen entlassen und als Sexualstraftäter gebrandmarkt. Es gilt sogar heute noch als sexistisch, wenn ein Mann in öffentlichen Verkehrsmitteln aufsteht und einer Frau seinen Sitzplatz anbietet oder ihr den Vortritt durch eine Tür lässt. (Ironischerweise werden Männer manchmal als unhöflich beschimpft, wenn sie dies nicht tun.)

Und natürlich fordern Befürworterinnen und Förderer des Frauensports, dass Frauenfußball- und Cricketmannschaften genauso viel Aufmerksamkeit erhalten wie die traditionelleren Männerteams. Unsummen fließen in den Frauensport, obwohl die Beweislage eindeutig zeigt, dass das Zuschauerinteresse an Spielen zwischen Frauenmannschaften oder an Einzelwettkämpfen von Frauen sehr gering ist (Frauen spielen seit Jahrzehnten professionell Tennis und Golf, doch das Interesse an ihren Sportarten war im Vergleich zu den männlichen Varianten stets minimal).

Die Medien verhalten sich wie immer passiv, und manche Zeitungen berichten mittlerweile mehr über Frauensport als über Männersport, sodass es für die Leserinnen und Leser fast unmöglich ist, sich in den Zeitungen zurechtzufinden. Ein flüchtiger Leser sieht eine Schlagzeile wie „Englands WM-Triumph“ und liest stattdessen über den Erfolg einer 14-jährigen Mädchenmannschaft im Lacrosse oder Netball.

Wieder einmal wird eine versteckte Agenda verfolgt.

Die Förderung von Sexismus schürt Konflikte und Verwirrung – zwei Bausteine, die als unerlässlich für den „Great Reset“ gelten. Und neue Regeln zu „Gleichstellung, Vielfalt und Inklusion“ haben Menschlichkeit, Wohlwollen und Freundlichkeit durch gesetzliche Verpflichtungen, gesetzliches Gejammer und gesetzliche Vorwürfe ersetzt.

Die Regeln zu Diversität, Inklusion und Gleichstellung richten weit mehr Schaden als Nutzen an.

Letztendlich lässt sich Freundlichkeit nicht erzwingen.

Quellen: PublicDomain/expose-news.com am 12.11.2025