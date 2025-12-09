🌏⚡ Etwas tief unter dem Pazifik bewegt sich – und die Oberfläche wird nicht lange ruhig bleiben (Video)

Teile die Wahrheit!

Ein starkes Erdbeben der Stärke 7,6 hat soeben nordöstlich von Misawa, Japan, die gesamte Nordküste erschüttert und in der gesamten Region sofortige Tsunami-Warnungen ausgelöst. Erste Berichte zeigen starke Bodenbewegungen, weitverbreitete Erschütterungen und Nachbeben, die sich weiter ausbreiten. Von Dennis Donathan

Dies ist eines der stärksten Beben in Japan in diesem Jahr – und es ereignete sich tief unter einer tektonischen Zone, die bereits unter extremem Druck steht. Wissenschaftler beobachten den Tiefseegraben und die Plattengrenzen genau, während sich die Region stabilisiert.

Wir beten für alle Menschen in Japan heute Abend. Ereignisse wie dieses erinnern uns daran, wie schnell sich die Erde unter unseren Füßen verändern kann.

Neue seismische Daten vor Vancouver Island zeigen etwas, was Wissenschaftler so schnell nicht erwartet hatten: Die Explorer-Platte löst sich von der Erdkruste und senkt sich entlang einer vertikalen Verwerfungslinie um über drei Kilometer ab.

Methanquellen, flache Erdbeben und veränderte Mantelströmungen deuten alle auf eines hin: Die Plattengrenze kollabiert in Echtzeit.

Das ist nicht nur ein Riss. (👁️ Regierungssatelliten verfolgen eine massive Bewegung unter dem Meeresboden 🌊)

Dies ist die Entstehung einer Mikroplatte … und das Ende eines seit Millionen von Jahren existierenden Tiefseegrabens.

Wenn sich eine Platte ablöst, verändern sich Küstenlinien. Der Druck verteilt sich neu. Verwerfungen werden aktiv.

Etwas tief unter dem Pazifik bewegt sich – und die Oberfläche wird nicht lange ruhig bleiben.

Bleibt wachsam. Bleibt aufmerksam. Bleibt neugierig. 🌏⚡

Im Detail:

watchers.news berichtet:Ein schweres Erdbeben der Stärke 7,6 ereignete sich am 8. Dezember 2025 um 14:15 UTC (23:15 JST) vor der Ostküste der Präfektur Aomori in Japan.

Die japanische Wetterbehörde (JMA) und der USGS gaben die Tiefe des Bebens mit 50 km an. Laut dem Pazifischen Tsunami-Warnzentrum (PTWC) sind gefährliche Tsunamiwellen in einem Umkreis von 1000 km um das Epizentrum möglich.

Das Epizentrum befand sich 84 km (52 ​​Meilen) östlich-nordöstlich von Misawa (Einwohnerzahl 42.800), 77 km (48 Meilen) nordöstlich von Hachinohe (Einwohnerzahl 239.050), 89 km (55 Meilen) östlich-südöstlich von Mutsu (Einwohnerzahl 52.250) und 123 km (77 Meilen) östlich von Aomori (Einwohnerzahl 298.400), Aomori, Japan.

Laut dem Pazifischen Tsunami-Warnzentrum (PTWC) sind gefährliche Tsunamiwellen im Umkreis von 1000 km (620 Meilen) um das Epizentrum möglich. Betroffen sind auch die Küstengebiete Japans und Russlands.

Die ersten Tsunamiwellen sollten die Küstengebiete innerhalb weniger Minuten nach dem Erdbeben erreichen. Die voraussichtlichen Ankunftszeiten (UTC) waren 14:44 Uhr für Hachinohe, 14:58 Uhr für Kushiro und 15:32 Uhr für Katsuura in Japan. Die russische Insel Urup wurde gegen 15:43 Uhr UTC erwartet, gefolgt von Hachijo-jima um 15:50 Uhr und Sapporo um 16:28 Uhr UTC.

Weitere Wellen sollten laut Vorhersage Niigata um 16:48 Uhr, Wladiwostok um 17:04 Uhr und Shimane um 17:47 Uhr UTC erreichen. Für die russischen Häfen Gastello und Vanino wurde die erste Tsunami-Aktivität gegen 18:04 Uhr bzw. 18:06 Uhr UTC erwartet.

Das PTWC wies darauf hin, dass die tatsächlichen Ankunftszeiten abweichen können und die erste Welle möglicherweise nicht die größte ist. Tsunamiwellen können nacheinander auftreten, mit Abständen von fünf Minuten bis zu einer Stunde.

Nach Schätzungen des USGS erlebten etwa 303.000 Menschen sehr starke Erschütterungen, 1.289.000 starke, 6.257.000 mäßige und 4.795.000 leichte Erschütterungen.

Der USGS hat eine grüne Warnung vor möglichen Todesopfern durch das Erdbeben und eine gelbe Warnung vor wirtschaftlichen Schäden herausgegeben. Die Wahrscheinlichkeit von Opfern ist gering. Schäden sind möglich, die Auswirkungen dürften jedoch relativ lokal begrenzt sein. Die geschätzten wirtschaftlichen Schäden belaufen sich auf weniger als 1 % des japanischen BIP. Ereignisse dieser Warnstufe erforderten in der Vergangenheit Maßnahmen auf lokaler oder regionaler Ebene.

Insgesamt lebt die Bevölkerung dieser Region in erdbebensicheren Gebäuden, obwohl es auch gefährdete Gebäude gibt. Die vorherrschenden gefährdeten Gebäudetypen sind Lehmziegel- und unbewehrte Ziegelbauten mit Lehmverkleidung.

Die jüngsten Erdbeben in diesem Gebiet haben Sekundärgefahren wie Tsunamis, Erdrutsche und Brände verursacht, die möglicherweise zu Schäden beigetragen haben.

Westküste der USA und Kanada:

The Earth Master schreibt:

‼️ Ein Erdbeben der Stärke 3,7 nähert sich der Region um San Ramon in der San Francisco Bay Area (Kalifornien), wo sich heute Morgen bereits ein Erdbebenschwarm ereignet hat.

Dies ist das bisher stärkste Beben. Vor etwa zwei Wochen gab es in dieser Region einen ähnlichen Erdbebenschwarm. Seien Sie wachsam!

Yahoo schreibt:

Der axiale Seamount-Vulkan vor der Küste Oregons soll voraussichtlich im Jahr 2026 ausbrechen

Ein aktiver Unterwasservulkan vor der Küste Oregons, dessen Ausbruch ursprünglich für 2025 vorhergesagt wurde, wird nun voraussichtlich Mitte bis Ende 2026 ausbrechen.

Der Vulkan Axial Seamount liegt fast eine Meile unter dem Meeresspiegel, etwa 300 Meilen vor der Küste Oregons, westlich von Astoria und entlang des Juan-de-Fuca-Rückens im Pazifischen Ozean.

Der Unterwasservulkan hat in den letzten 800 Jahren rund 50 Ausbrüche erlebt. Allein in den letzten 30 Jahren gab es drei Ausbrüche, und zwar in den Jahren 1998, 2011 und 2015.

Die vulkanische Aktivität des Axial Seamounts im Jahr 2025 veranlasste Wissenschaftler, einen bevorstehenden Ausbruch vorherzusagen. Jüngste Forschungsergebnisse und Veränderungen der vulkanischen Aktivität lassen sie nun jedoch erwarten, dass der Ausbruch erst im Jahr 2026 erfolgen wird.

Forscher der Oregon State University haben kürzlich angekündigt, ein neues Experiment mit dem Axial Seamount durchzuführen, um die sich verändernde vulkanische Aktivität besser zu verstehen und Vulkanausbrüche genauer vorherzusagen.

Video.

