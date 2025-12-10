Teile die Wahrheit!

Kürzlich stieß ich auf einen schockierenden Social-Media-Beitrag, in dem behauptet wurde, Denis Rancourt , einst ein anerkannter Wissenschaftler und Akademiker, habe fast 100 Millionen Todesfälle den COVID-19-Impfstoffen zugeschrieben.

Bei genauerer Betrachtung stellte sich jedoch heraus, dass diese Zahl tatsächlich auf Rancourts Schätzung der Todesfälle im Zusammenhang mit Kinderimpfkampagnen seit 1974 beruhte – und nicht auf den COVID-19-Impfstoffen selbst. Trotzdem bleibt die Zahl erschreckend hoch. Von Dr. Mathew Maavak

In einem separaten Bericht vom 17. September 2023 führten Rancourt und seine Koautoren tatsächlich fast 17 Millionen Todesfälle weltweit auf die COVID-19-Impfstoffe zurück. Zwei Jahre sind seit der Veröffentlichung vergangen , und man kann nur spekulieren, wie die Zahl heute nach der Methodik von Rancourt et al. aussehen würde.

Ein Teil des Problems bei der Schätzung impfstoffbedingter Todesfälle liegt in der Zurückhaltung der Behörden, wichtige Sterblichkeitsdaten zu veröffentlichen.

Dies ist ein globales Phänomen. Sie werden mehr Erfolg beim Aufspüren belastender Details in den neu freigegebenen Epstein-Akten haben – die weiterhin hochrangige Politiker, darunter den derzeitigen US-Präsidenten, sowie milliardenschwere Oligarchen, die in die Coronapsychose verwickelt waren, belasten – als beim Zugang zu grundlegenden COVID-bezogenen Informationen.

Es ist zudem schwer, die zunehmenden Berichte über junge, scheinbar gesunde Menschen zu ignorieren, die „plötzlich“ und in alarmierendem Ausmaß sterben. Einbalsamierer wiederum stoßen weiterhin auf ein ungewöhnlich häufiges Auftreten von gummiartigen, faserigen Blutgerinnseln in den von ihnen präparierten Leichen.

Erst vor wenigen Tagen starb die australische Radsportlerin Paige Greco , eine paralympische Goldmedaillengewinnerin, im Alter von 28 Jahren an einem plötzlichen medizinischen Notfall. Am 17. November verstarb der Highschool-Sportler John Dawson „John the Cool“ McCullough im Alter von 17 Jahren an einem plötzlichen Herzstillstand .

Ich möchte hier nur zwei Beispiele nennen, die mir in der vergangenen Woche begegnet sind. Es gibt unzählige weitere Fälle von plötzlichem Auftreten von Krebs im Stadium IV und anderen lebensbedrohlichen Erkrankungen bei Menschen unter 30 Jahren, die in den sozialen Medien der letzten Woche bekannt wurden.

Sind solche plötzlichen und unerwarteten Todesfälle sowie die Flut an unheilbaren Krankheiten Teil der neuen Normalität, um es mit den Worten des Davos-Dialekts zu sagen? (Die nächste Pandemie? Ganz anders als du denkst 🤯 Dr. Nehls warnt (Video))

Ich kenne persönlich überproportional viele Bekannte, die nach einer Impfung plötzlich verstorben sind – Fälle, die es nie in die Listen der „plötzlichen und unerwarteten Todesfälle“ in den sozialen Medien schaffen. Zur Klarstellung: Ich zähle niemanden über 50 Jahren zu dieser Kategorie, es sei denn, es handelt sich um Fitness- oder Wellness-Gurus oder Ärzte, die für ihre Empfehlungen zu einem gesunden Lebensstil bekannt sind.

Trotz dieser strengen Parameter ist jedoch zu beobachten, dass junge und gesunde Menschen in beispiellosem Ausmaß sterben.

Verloren in Übertreibungen

Es kursieren zahlreiche Falschinformationen von allen Seiten. Offizielle Stellen picken sich oft gezielt Beweise, Statistiken und Ergebnisse aus streng kontrollierten Studien heraus, deren Finanzierung häufig mit der Pharmaindustrie verflochten ist. Impfgegner wiederum greifen jede Behauptung, die ihre Position zu stützen scheint, bereitwillig auf und wiederholen sie, oft ohne diese angeblichen „neuen Beweise“ auch nur einer grundlegenden Prüfung zu unterziehen.

Wir können lediglich die eindeutigsten verfügbaren empirisch belegten und anekdotischen Evidenzen zusammentragen. Im Folgenden finden Sie eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Zusammenstellungen zu Nebenwirkungen der COVID-Impfung. Zweifellos gibt es überzeugendere und methodisch strengere Quellen, doch in Zeiten aggressiver Online-Zensur sind wir auf das angewiesen, was durch das digitale Netz geschlüpft ist.

Erfüllt ein Bericht wie der obige alle Kriterien wissenschaftlicher Strenge und Methodik – ein Gebiet, in dem ich ausgebildet bin? Fast. Aber er übertrifft bei Weitem die selektive Auswahl von Fakten und Statistiken, die sich innerhalb der Medizin zu einer regelrechten Pandemie entwickelt hat.

Die Ärzteschaft sollte auch erklären, warum mehrere Studien zeigen, dass die Sterblichkeitsraten oft sinken, wenn Ärzte – und in einigen Fällen auch Pflegekräfte – streiken. Wäre die gängige Annahme richtig, müssten die Todesfälle in Zeiten mangelnder medizinischer Versorgung sprunghaft ansteigen und nicht sinken. Betrachten wir eine weitere Studie , deren Ergebnisse 2008 veröffentlicht wurden und die in ihrem ersten Absatz Folgendes klarstellt:

In der Literatur über Ärztestreiks wurde ein paradoxes Muster beschrieben: Wenn Gesundheitsarbeiter streiken, bleibt die Sterblichkeit gleich oder sinkt sogar.

Medizinischer Mangel kann also in bestimmten Fällen tatsächlich das Leben verlängern? Wer hätte das gedacht?

Man sollte auch daran erinnern, dass die Grippe, die jedes Jahr Zehntausende Menschenleben fordert, während der Corona-Pandemie spurlos verschwunden ist. Ich hatte diese Anomalie bereits 2021 ausführlich kommentiert . Es scheint, als seien die Grippetodesfälle in diesem Zeitraum stillschweigend in die COVID-19-Todesstatistik eingeflossen.

Anmerkung: Dieses Bild (Urheber unbekannt) ist eine Montage, gibt aber wieder, was ich aus gängigen Quellen entnommen habe.

Manipulierte KIs und die Integrität der Amish

Meiner Erfahrung nach zeigen alle KI-Sprachmodelle (von ChatGPT über Grok bis DeepSeek) durchweg eine Voreingenommenheit in Bezug auf die Berichterstattung über COVID-19 und die dazugehörigen Impfstoffe. Ende April, während meines Aufenthalts in Moskau, wiederholte der in Harvard ausgebildete Ökonom und Geopolitikexperte Jeffrey Sachs zum wiederholten Mal, dass das Virus in einem Labor der Universität von North Carolina entwickelt worden sei und nicht aus Wuhan, China, stamme. Er äußerte diese Behauptung, während er nur zwei Meter von mir entfernt saß.

Sachs‘ Behauptung, der Ursprung des Virus sei „Epizentrum“, sollte man mit Vorsicht genießen. Ich zweifle keine Sekunde daran, dass das Virus aus einem Labor mit Verbindungen zum US-Militär stammt; wovon ich jedoch überzeugt bin, ist, dass der wahre Ursprung und die dahinterstehenden Motive weitaus düsterer und finsterer sein könnten. Diese Hypothese musste ich in meinem Roman „ Die elektrische Abrechnung“ fiktionalisieren . (Mehr dazu in Teil 2).

Ich suchte auch nach Informationen über Gemeinschaften, die bekanntermaßen die COVID-19-Impfungen ablehnen, insbesondere über die Amish-Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten. Sie bilden die ideale „Kontrollgruppe“ in der nie endenden Debatte „Geimpft vs. Ungeimpft“. Folgendes lieferte ein KI-Tool bei der Suche nach grundlegenden Statistiken:

Landkreise mit einer amischen Bevölkerung wiesen eine um etwa 1,6 % niedrigere Impfrate auf als Landkreise ohne amische Bevölkerung.

Nur 1,6 Prozent? Das roch verdächtig nach medizinischer Propaganda, voll von geschönten oder gefälschten Statistiken. Die Amish sind bekannt für ihre langjährige Skepsis gegenüber der modernen Medizin, insbesondere gegenüber präventiven Maßnahmen wie Impfungen. (Sie haben jedoch keine Bedenken, in Notfällen oder bei schwerer Krankheit medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen.)

Es ist wichtig, hier zu klären, was genau mit „Amish“ gemeint ist. Außenstehende setzen die Amish oft mit den „Strandamish“ (konservativen Mennoniten) gleich, und in diesem Fall ist das nicht ganz falsch – die Unterschiede können von außen betrachtet subtil erscheinen. Beide Gemeinschaften pflegen teilweise Kontakte, betreiben über die konfessionelle Grenze hinweg Handel und sprechen denselben regionalen pennsylvanisch-deutschen Dialekt.

Liberale Mennoniten werden jedoch nicht als Teil der „Amish“-Gemeinschaft betrachtet, da ihre konservativen Glaubensgenossen sie als kaum anders als irgendeine liberale Glaubensgemeinschaft ansehen.

Ich vermute daher, dass wissenschaftliche Studien über die Amischen liberale Mennonitengruppen stillschweigend und unaufrichtig miteinbeziehen . Würden liberale Mennoniten massenhaft geimpft, könnte die Wissenschaft sie leicht – und irreführend – der geimpften „Amischen“-Kohorte zuordnen und so die Daten verfälschen.

Es ist außerdem erwähnenswert, dass konservative Amische und Mennoniten im Allgemeinen eine höhere Lebenserwartung als der US-Durchschnitt haben. Offiziell werden dies mit niedrigeren Raten chronischer Krankheiten und einem ganzheitlicheren Lebensstil begründet. Das ist nicht verwunderlich, da sie verarbeitete Lebensmittel strikt meiden. (Manche Mennoniten gönnen sich im Sommer allerdings auch kohlensäurehaltige Getränke.)

Es gibt auch Studien, die diese längere Lebenserwartung auf eine seltene Genvariante – die SERPINE1-Mutation – zurückführen, die in bestimmten Amish-Gemeinden vorkommt. Angesichts der geringen genetischen Vielfalt dieser Gemeinschaft (Ehen zwischen Cousins ​​zweiten Grades sind nicht ungewöhnlich) würde man jedoch eher eine kürzere als eine längere Lebenserwartung über Generationen hinweg erwarten. Tatsächlich bin ich auf mehrere Studien gestoßen, die bestimmte Erbkrankheiten innerhalb der Amish-Populationen direkt mit Blutsverwandtschaft in Verbindung bringen.

Derselbe KI-Chatbot, den ich wegen Impfdaten der Amish konsultiert hatte, hatte auch die folgenden „Fakten“ ohne weitere Begründung hinzugefügt:

„…ein hartnäckiger Mythos besagt, dass das Fehlen von Impfungen in Amish-Gemeinden zu einem Fehlen von Autismus führt. Diese Behauptung ist falsch. Autismus kommt auch in Amish-Gemeinden vor, wenngleich die gemeldete Prävalenz niedriger ist. Dies ist wahrscheinlich auf eine Unterdiagnose zurückzuführen, da Amish-Kinder möglicherweise nicht die gleichen klinischen Untersuchungen und pädagogischen Beurteilungen durchlaufen wie andere Kinder. Es gibt keinen wissenschaftlichen Zusammenhang zwischen Impfungen und Autismus, eine Tatsache, die durch jahrzehntelange intensive Forschung belegt wird.“

Doch alle Autismusfälle innerhalb der Amish-Gemeinschaft (die meisten davon werden inzwischen im Verborgenen verbannt oder vollständig aus der Welt geschafft) betrafen Kinder, die von außerhalb adoptiert wurden – Kinder, die bereits vor ihrem Eintritt in Amish-Familien in Waisenhäusern die obligatorischen Kinderimpfungen erhalten hatten .

Und hier ist, was die CDC am 19. November 2025 (ja, innerhalb der letzten 24 Stunden) über den Zusammenhang zwischen Impfungen und Autismus veröffentlicht hat:

Die Behauptung „Impfungen verursachen keinen Autismus“ ist nicht evidenzbasiert, da Studien die Möglichkeit, dass Säuglingsimpfungen Autismus verursachen, nicht ausschließen konnten.

Studien, die einen Zusammenhang belegen, wurden von den Gesundheitsbehörden ignoriert.

Das US-Gesundheitsministerium (HHS) hat eine umfassende Bewertung der Ursachen von Autismus eingeleitet, einschließlich Untersuchungen zu plausiblen biologischen Mechanismen und potenziellen ursächlichen Zusammenhängen.

Mein Gott, was hat diesen dramatischen Kurswechsel ausgelöst? Sicherlich hat das nichts mit den Jeffrey-Epstein-Akten zu tun, deren Veröffentlichung mehr oder weniger am selben Tag offiziell genehmigt wurde? Handelt es sich hier etwa um ein gewaltiges Ablenkungsmanöver?

Dennoch hakte ich beim KI-Tool nach: Stammten einige der Quellen direkt aus Amish-Gemeinden oder von deren Sprechern? Folgendes erhielt ich:

Die Studie der Penn State University kommt einer Insiderquelle am nächsten. Darin wird erwähnt, dass einer der Autoren, Cory Anderson, selbst der Amischen Gemeinde angehört. Dies deutet darauf hin, dass die Forschung von einem internen kulturellen Verständnis profitiert, auch wenn sie über eine akademische Institution präsentiert wird. Und hier ist, was ein anderer AI LLM-Absolvent auf die Frage nach Cory Andersons Zugehörigkeit zur Amischen Gemeinde äußerte.

Falsch. Anderson ist kein Amish. Erstens würde jeder Amish, der ein Hochschulstudium absolviert, geschweige denn eine akademische Karriere in der Bevölkerungsforschung anstrebt, von der Gemeinde vollständig gemieden (sprich: exkommuniziert) werden.

Zweitens ist „Anderson“ ein skandinavischer, insbesondere dänischer Name und kein deutscher Nachname, der typischerweise mit der amischen Abstammung in Verbindung gebracht wird.

Drittens riecht die fälschliche Bezeichnung Andersons als Amish nach einem Ablenkungsmanöver der großen Technologiekonzerne und wirft die Frage auf, ob man irgendwelche etablierten wissenschaftlichen Aussagen, die mit dieser Person in Verbindung gebracht werden, überhaupt für bare Münze nehmen kann. Hier ist, was ein anderer KI-Chatbot zu Andersons Hintergrund klargestellt hat.

Um es kurz zu machen: Die Amish sind – allein durch ihre Existenz – sowohl für die großen Pharmakonzerne als auch für die Hersteller von genmanipulierten Lebensmitteln ein Dorn im Auge, weshalb sie in diese Diskussion gehören.

Nicht zuletzt ist es unwahrscheinlich, dass wissenschaftliche Behauptungen über die Amischen oder konservativen Mennoniten von den Studienteilnehmern selbst widerlegt werden, da diese das Internet im Allgemeinen meiden.

Ironischerweise werden einige der im obigen Video gezeigten Amischen und Mennoniten es niemals ansehen, obwohl es sie in einem überwiegend positiven Licht darstellt.

Nebenbei bemerkt: Der Protagonist meines Romans „ The Electric Reckoning “ ist ein exkommunizierter Beachy Amish.

Das größte Tabuthema aller Zeiten?

Ich habe den Zionismus und seine vielfältigen Übel in meinen Substack-Beiträgen offen angeprangert und gelegentlich KI-Tools genutzt, um talmudische Stellen wiederzufinden, die mir zuvor begegnet waren. Typischerweise enthalten die Antworten die üblichen Einschränkungen wie „Nicht alle Rabbiner vertreten diese Ansicht“ oder „Diese Interpretation stammt von strenggläubigen Gelehrten“ usw. Solche Einschränkungen finde ich durchaus akzeptabel, sofern die Zitate korrekt sind. Ich habe mithilfe von KI-Tools Fakten recherchiert und über Kinderhandel und -missbrauch geschrieben, und sie waren alle sehr hilfsbereit.

Demgegenüber steht die algorithmische Unnachgiebigkeit – die sich vom Silicon Valley bis nach Shenzhen erstreckt – sobald COVID-19 ins Spiel kommt.

Regierungen weltweit und ihre globalen Machthaber wollen dieses Thema nicht untersuchen lassen, insbesondere da weiterhin junge, scheinbar gesunde Menschen zusammenbrechen und „plötzlich sterben“. Genau deshalb wurden selbsternannte Verfechter der absoluten Meinungsfreiheit wie Elon Musk und diverse MAGA-Anhänger zu nützlichen Ablenkungsmanövern, indem sie die öffentliche Empörung aufsaugen und die Aufmerksamkeit von dem ablenken, was möglicherweise der größte geplante Völkermord der modernen Geschichte ist: ein Völkermord durch Injektion.

Ja, die zionistischen Gräueltaten in Gaza und Donald J. Trumps beunruhigende Verbindungen zu Jeffrey Epstein sollten berechtigte Empörung hervorrufen. Doch selbst diese Schrecken verblassen angesichts einer Katastrophe, die nahezu jede herrschende Klasse der Welt verwickelt, ermöglicht oder zumindest mit ihr in Konflikt gebracht hat.

Und bedenken Sie Folgendes: Warum schweigen die Russen so auffällig zu den über 20.000 belastenden Dokumenten, die sie in der Anfangsphase des russisch-ukrainischen Krieges 2022 in gemeinsamen US-amerikanisch-ukrainischen Biolaboren beschlagnahmt haben? Vielleicht wollte eine einflussreiche Instanz sicherstellen, dass die Ukrainer diese Dateien niemals als Erpressungsmittel einsetzen konnten – eine letzte Absicherung zur Wahrung ihrer territorialen Souveränität.

Teil 2 wird sich daher mit einer fiktionalisierten Darstellung der „weitaus dunkleren und weitaus finstereren“ Kräfte hinter der COVID-19-Plandemie befassen.

Quellen: PublicDomain/drmathewmaavak.substack.com am 05.12.2025