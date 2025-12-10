Globale Konzerne und das WEF verfolgen den Wunsch die Ernährungssysteme zu kontrollieren, ausschließlich humanitäre Ziele

Teile die Wahrheit!

Im vergangenen Monat fand auf dem Stockholmer Lebensmittelforum ein bedeutendes Ereignis statt, das auf einem kürzlich veröffentlichten Dokument zum Thema „globale Gesundheit“ der „EAT-Lancet-Kommission 2.0“ basierte und eine von oben verordnete „globale Transformation der Lebensmittelsysteme“ forderte.

Den Vorsitz führte kein Geringerer als Tedros Ghebreyesus , Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, mit enger Unterstützung von Stiftungen – darunter Bill Gates, Bloomberg und Rockefeller sowie die Konzerngiganten Nestlé, Cargill und Unilever – wobei auch das Weltwirtschaftsforum weit oben auf der Liste der Unterstützer stand.

Tedros Ghebreyesus erklärte, das zentrale Thema des Treffens sei die Notwendigkeit einer „von oben verordneten, inklusiven und gerechten Transformation der Ernährungssysteme“ sowie die Notwendigkeit für die Länder, „die Lebensmittelproduktion und den Lebensmittelkonsum zu regulieren“.

Ich glaube, wir wissen, was er damit meinte – so erklärte der verstorbene Dr. Henry Kissinger einige Jahrzehnte zuvor.

„Wer die Nahrungsmittel kontrolliert, kontrolliert die Menschen.“

Die offizielle PR-Botschaft stellt diesen globalen Kontrollraub jedoch als einen Vorstoß für die „bessere Gesundheit“ der Welt dar und postuliert eine Liste allgemeiner Ernährungsverbesserungen, die von der „One Health Initiative“ empfohlen werden: weniger rotes Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte und eine Reduzierung von stark verarbeiteten Lebensmitteln – sowie kategorische Verbote und Gesundheitswarnungen auf Verpackungen, wie bei Zigaretten.

Das Endziel wird als „die Integration der Lebensmittelpolitik mit der Handels-, Agrar- und Klimapolitik" bezeichnet.

Nun ja, Handels-, Agrar- und Klimapolitik sind schon jetzt ein undurchdringliches Desaster, also soll auch noch die Lebensmittelpolitik in dasselbe Gefangenenlager gesperrt werden.

Ja, Herr Tedros, bewundernswerte Erklärungen für die Unwissenden, aber wir sind aufgewacht und haben Ihre Interpretation dessen, was „Weltgesundheit“ ausmacht, durchschaut, und wir wissen, was Sie uns eigentlich sagen wollen – denn es steht völlig im Einklang mit der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, dem Green New Deal und der Netto-Null-Fantasie, die Sie alle bereits direkt oder indirekt verantworten.

Dies beinhaltet, wie Sie wissen, das Ende der Landwirtschaft, wie wir sie kennen (Methan-/CO2-Freisetzungen), und die Vertreibung der letzten wirklich unabhängigen Menschen – der Bauern – vom Land, die sich vielleicht weigern könnten, sich von einer Bande verblendeter Technokraten und psychotischer, machtbesessener Krimineller vorschreiben zu lassen, was sie zu tun haben.

Der Lancet-Bericht, auf dem diese Konferenz basiert, hebt die kommende Rolle digitaler Werkzeuge bei der Überwachung der Ernährung und des Lebensstils der Bürger hervor und stellt fest, dass es bald möglich sein wird, Systeme zur Verfolgung der CO2-Emissionen in Verbindung mit dem Lebensmittelkonsum einzuführen und Möglichkeiten zur Ermittlung der Einhaltung von Ernährungsempfehlungen zu entwickeln.

Nun, das klingt ja irgendwie bekannt.

Könnten die Autoren möglicherweise auf die Notwendigkeit von „Smart Cities“ als „Reservate“ für diejenigen anspielen, die von dem moralischen Kreuzzug mitgerissen werden, den Planeten von all jenen zu befreien, die sich den vorgeplanten Hungerspielen des Kultes widersetzen?

Nein – Gates, Tedros, Cargill, Nestlé und das WEF verfolgen bei ihrem Wunsch, die Transformation der Ernährungssysteme zu kontrollieren, ausschließlich humanitäre Ziele. Ich muss mich dafür entschuldigen, dass mir ein solcher Gedanke überhaupt gekommen ist.

Natürlich ist es nur ein Zufall, dass die vorgeschlagene digitale Überwachung der Bürger auch der Vorschlag für den „Great Reset“ des Weltwirtschaftsforums, die Vierte Industrielle Revolution und die Forderung nach einer digitalen Zentralbankwährung mit individuellen Ausweisen, die mit biometrischen Gesichtsscans verknüpft sind, ist.

Meine Damen und Herren, wohin sollen wir nun gehen, wenn wir nicht in den Ghettos verblendeter Demagogen und faschistischer Diktatoren eingesperrt werden wollen – die uns ihre genmanipulierten synthetischen Proteine ​​und frittierten Insekten im Sinne von „One Health“ aufzwingen?

Mich erschüttert die extreme Anfälligkeit der städtischen Massen dafür, sich dem globalen Plan für ihre „Verwaltung“ vollständig anzupassen.

Ohne Land, ohne landwirtschaftliche Kenntnisse oder praktische Fertigkeiten und ohne Erfahrung in der harten Realität des Überlebens ist politische Überzeugung das einzige Mittel, das noch bleibt, um einer völligen Verstrickung zu entgehen.

Der Politiker ist jedoch ein Werkzeug des Status quo, und der Status quo fügt sich in die vorgezeichnete Straße der Macht, des Geldes und der Kontrolle ein.

Wer außerhalb dieses Kartells steht, hat in der Politik keine Chance. Daher gewinnen „Wähler“ letztlich nichts, wenn sie an solch wahnhaften Hoffnungen festhalten, (eines Tages) wie Menschen behandelt zu werden und ein Mindestmaß an Freiheit zu genießen.

Die Kontrolle der Lebensmittelkette von oben nach unten ist in europäischen Ländern wie Polen und Ländern der Südhalbkugel wie Indien, wo mehr als 45 % der Bevölkerung Kleinbauern oder sogar „Sehr Kleinbauern“ sind, viel schwieriger zu erreichen.

Viele werden sich nicht einmal von seichter Fiktion im Fernsehen und in den sozialen Medien beeinflussen lassen, geschweige denn von einem Smartphone, das ihre Denkweise im Sinne staatlicher/konzerninterner Propagandakontrolle verzerrt.

Hier liegt eine ziemlich grundlegende Wahrheit: Halte die Dinge klein, einfach und flexibel.

Leistet so viel Ungehorsam wie möglich.

Entwickle die Entschlossenheit, dein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und es zu etwas zu machen, das es wert ist, bis ins Mark deiner Knochen verteidigt zu werden.

Halte dich von allem fern, was sich „smart“ nennt – und lass dich niemals von einer narzisstischen Anhänglichkeit an „Bequemlichkeit“ verführen.

Unerbittlich müssen diejenigen in Machtpositionen angeprangert werden, die ihren Lebensunterhalt mit Lügen verdienen.

Folge nicht der Masse – sie steuert auf die Felswand zu.

Ein Leben auf dem Land ist nicht einfach, aber es stellt sicher, dass man (gemeinsam mit anderen) für seine Grundbedürfnisse sorgen kann; dass man in Zeiten massenhafter Täuschung und geistiger Abstraktion geerdet bleibt – und dass man in enger Vertrautheit mit der Natur, den Jahreszeiten und dem größeren Rhythmus des Lebens steht.

Nutzen Sie Ihre Chance: Schlagen Sie einen anderen Weg ein und handeln Sie positiv, proaktiv und pragmatisch, um Ihre Entschlossenheit, die Kontrolle über Ihr Schicksal zu behalten, in die Tat umzusetzen.

Quellen: PublicDomain/globalresearch.ca am 07.12.2025