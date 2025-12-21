Im Kontext der falschen Behauptung, dass „die Wirtschaft großartig ist und noch besser werden wird“, sind die Daten wirklich widerlich, aber aus der Sicht einer angemessenen Wahrnehmung der Realität ist alles nur logisch und vorhersehbar.

Diese Daten können nicht als endgültig betrachtet werden, da sie erst nach 1,5 Monaten des Shutdown-Chaos erhoben und rekonstruiert wurden; daher sind weitere, noch erhebliche Anpassungen sehr wahrscheinlich.

Meine letzte Datenprüfung erfolgte Ende August. Seitdem hat sich der prognostizierte Anstieg der Arbeitsplätze von 101.000 im Juli/August 2025 auf 46.000 reduziert.

Von September bis November wurden nur 67.000 Arbeitsplätze geschaffen (108.000 im September, minus 105.000 im Oktober und +64.000 im November).

Der Rückgang im Oktober war der höchste seit dem 22. Dezember, steht aber in vollem Zusammenhang mit Kürzungen in Höhe von 157.000 Stellen im öffentlichen Sektor.

Nun zu Trends und Struktur.

Der Wendepunkt beim Aufwärtstrend der Beschäftigung kam im Mai 2025, genau zu Beginn von Trumps „Befreiungstag“, nach dem „vor einem Jahr die Vereinigten Staaten tot waren und jetzt das angesagteste Land der Welt sind, in das Billionen von Investitionen fließen“. (Michael Burry aus „The Big Short“ verteidigt seine Wette über 840 Millionen Pfund auf ein Ereignis, das die Weltwirtschaft verwüsten wird)

Der Tag der Befreiung von Vernunft und Ökonomie. Wie sieht also das „heißeste Land der Welt“ aus?

Von Mai bis November betrug der kumulative Anstieg der Arbeitsplätze 119.000, also durchschnittlich 17.000 pro Monat, was 11 Mal (!) weniger ist als der langfristige Trend.

Wenn wir den öffentlichen Sektor, in dem große Umstrukturierungen stattfinden, ausklammern und nur den privaten Sektor berücksichtigen, betrug der durchschnittliche monatliche Zuwachs von Mai bis November lediglich 48.000 Arbeitsplätze im privaten Sektor , in den letzten drei Monaten waren es 75.000 , im Oktober 52.000 und im November 69.000 .

Es ist besser, langfristige Trends relativ zu bewerten, um den demografischen Faktor zu berücksichtigen.

Im Vergleich dazu betrug der Anstieg im privaten Sektor lediglich 0,03 % pro Monat, während der langfristige Durchschnitt bei 0,16 % lag. Die Gründungsrate sank also um mehr als das Fünffache.

Selbst im Jahr 2024, als sich der Beschäftigungstrend deutlich verlangsamte, wurden monatlich noch 0,1 % der Arbeitsplätze im privaten Sektor geschaffen.

Im privaten Sektor betrug die Wachstumsrate im Zeitraum 11m25 0,05 % gegenüber 0,09 % im Zeitraum 11m24 und 0,11 % im Zeitraum 11m23, d. h. der Trend verschlechtert sich deutlich.

1 2 11 12 13

Abgesehen von der Krise im Jahr 2020 war die Dynamik zuletzt Mitte 2008, kurz vor Beginn der Krise von 2008-2009, so schwach ausgeprägt.

Eine weitere kuriose Tatsache ist, dass die starke Verschlechterung auf dem Arbeitsmarkt im Mai begann und bis November anhielt, aber von Mai bis November erlebte der Aktienmarkt die heftigste, dreisteste und dümmste Rallye in der gesamten Geschichte des Handels.

Ich möchte außerdem darauf hinweisen, dass die Branche derzeit eine ununterbrochene Reihe von Stellenstreichungen erlebt (7 Monate in 7 Monaten) (zum ersten Mal seit Mitte 2008!), obwohl der Legende nach der „Tag der Befreiung“ im Interesse der Industrie begann.

Was geschah von Mai bis November? Insgesamt wurden 119.000 Arbeitsplätze geschaffen, davon 333.000 im privaten Sektor und 214.000 im öffentlichen Sektor.

Innerhalb von 333.000 wurden 56.000 Arbeitsplätze im privaten Sektor im verarbeitenden Gewerbe abgebaut , wobei der Bergbau ( -18.000 ), die Verarbeitung ( -67.000 ) und das Baugewerbe ( +29.000 ) betroffen waren.

Im Dienstleistungssektor wurden von Mai bis November 389.000 Menschen geschaffen, die jedoch alle vom Gesundheitssektor und den Sozialarbeitern (+430.000), dem Gastgewerbe und Hotels (+109.000 ) sowie anderen Dienstleistungsbranchen (+26.000 ) und dem Groß- und Einzelhandel ( 7.000 ) übernommen wurden.

Allerdings befinden sich 7 von 11 Sektoren in der Reduktionsphase. Abgesehen von der Krise 2020 war die letzte derartige Situation Mitte 2008.

Den größten Beitrag zum Rückgang der Beschäftigung leisteten:

Professionelle und geschäftliche Dienstleistungen ( -76 Tausend), Logistik und Lagerhaltung ( -50 Tausend), IT-Sektor ( -24 Tausend), Bildung ( -15 Tausend), Finanz- und Versicherungswesen ( -12 Tausend), Kultur, Sport und Unterhaltung ( -8 Tausend).

Bisher führte jede Entlassung von Arbeitsplätzen im Kernbereich des Dienstleistungssektors (Unternehmensdienstleistungen + Finanzen + IT) in 100% der Fälle zu einer Krise (seit Jahresbeginn wurden 84.000 Stellen abgebaut, seit Mai 112.000).

Sektoren, die Arbeitsplätze abbauen, machen über 42 % der Gesamtbeschäftigung im Dienstleistungssektor aus, und insgesamt, wenn man Industrie und öffentlichen Sektor mit einbezieht, befinden sich über 53 % aller Beschäftigungsverhältnisse in den Vereinigten Staaten in der Phase des Stellenabbaus.

Am 16. Dezember wurde der US-Einkaufsmanagerindex für die USA (S&P Global PMI für Dezember) veröffentlicht – einer der besten Gradmesser für die Wirtschaft der USA:

Gesamtindex: 53,0 (Prognose war 53,9; Vormonat war 54,2).

Dienstleistungen: 52,9 (Prognose war 54,0; Vormonat war 54,1).

Verarbeitendes Gewerbe: 51,8 (Prognose 52,0 / Vormonat war 52,2)

Dazu kommentiert Chris Williamson, Chief Business Economist at S&P Global Market Intelligence (eigene Übersetzung):

„Die vorläufigen PMI-Daten für Dezember deuten darauf hin, dass der jüngste Wirtschaftsaufschwung an Dynamik verliert. Obwohl die Umfragedaten auf ein annualisiertes BIP-Wachstum von etwa 2,5 % im vierten Quartal hindeuten, hat sich das Wachstum nun seit zwei Monaten verlangsamt. Da das Wachstum der Neuverkäufe insbesondere im Vorfeld der Weihnachtssaison stark nachgelassen hat, könnte sich die Wirtschaftstätigkeit zu Beginn des Jahres 2026 weiter abschwächen.

Die Anzeichen für eine Abschwächung sind zudem breit angelegt, da der Zufluss an Aufträgen in der riesigen Dienstleistungswirtschaft nahezu zum Erliegen gekommen ist und gleichzeitig die Fabrikaufträge zum ersten Mal seit einem Jahr zurückgegangen sind.

Während die Hersteller weiterhin eine höhere Produktion melden, deuten die geringeren Umsätze auf ein nicht nachhaltiges Produktionsniveau hin, das gesenkt werden muss, sofern sich die Nachfrage im neuen Jahr nicht wieder belebt. Die Dienstleister meldeten einen der schwächsten Monate für das Umsatzwachstum seit 2023.

„Die Unternehmen haben auch etwas Vertrauen in die Aussichten verloren und haben ihre Einstellungen im Dezember entsprechend dem schwierigeren Geschäftsumfeld eingeschränkt. Ein Hauptanliegen sind die steigenden Kosten, da die Inflation stark auf den höchsten Stand seit November 2022 gestiegen ist, was zu einem der stärksten Anstiege der Verkaufspreise in den letzten drei Jahren geführt hat.

Die höheren Preise werden erneut weitgehend auf Zölle zurückgeführt, wobei sich die anfänglichen Auswirkungen auf das verarbeitende Gewerbe nun zunehmend auf den Dienstleistungssektor ausweiten und das Problem der Bezahlbarkeit verschärfen.“

In der Krise mit voller Kraft voraus.