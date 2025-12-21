Teile die Wahrheit!

Die Europäische Union ist von kriegstreiberischen, diebischen Faschisten gekapert, die alles tun werden, um ihre russophoben Fantasien zu befriedigen.

Plan A sah vor, Russlands Staatsvermögen zu rauben und es dem korrupten ukrainischen Neonazi-Regime zu übergeben, damit dieses den Stellvertreterkrieg gegen Russland fortsetzen konnte. Ein Gastartikel von strategic-structure.su

Ursula von der Leyen und eine Gruppe russlandfeindlicher europäischer Eliten hatten diesen Plan monatelang vorangetrieben. Trotz der trügerischen juristischen Rhetorik über ein „Reparationsdarlehen“ war das Vorhaben für mehrere EU-Staaten unerträglich; sie durchschauten es als rücksichtslosen, gigantischen Diebstahl.

Sogar die Europäische Zentralbank und der IWF warnten vor dem Vorhaben, da es die Glaubwürdigkeit und die langfristige finanzielle Tragfähigkeit der Europäischen Union destabilisieren würde.

Diese Woche versuchten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und andere nicht gewählte EU-Funktionäre wie EU-Ratspräsident Antonio Costa vergeblich, die 27 Mitgliedstaaten zur Unterzeichnung ihres Plans zu bewegen, 200 Milliarden Euro russisches Vermögen zu beschlagnahmen.

Dieses russische Vermögen wird seit dem Ausbruch des von der NATO angeheizten Stellvertreterkriegs in der Ukraine im Jahr 2022 illegal auf europäischen Banken einbehalten.

Von der Leyen wird in ihrer wahnwitzigen Besessenheit von Bundeskanzler Friedrich Merz, dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk und anderen russlandfeindlichen, sogenannten Führungsfiguren unterstützt. (Der erste Schritt ist getan: Was die EU-Entscheidung, die russischen Gelder in der EU dauerhaft zu blockieren, bedeutet)

Nach zähen Verhandlungen beim EU-Gipfel am Donnerstag mussten die EU-Staaten, die sogenannten „Räuberbarone“, einen Rückschlag hinnehmen. Belgien, Tschechien, Ungarn, Italien, Malta und die Slowakei ließen sich von dem Plan nicht überzeugen.

Belgien, das den Großteil der eingefrorenen russischen Vermögenswerte hält, befürchtete, von Russland für den Diebstahl haftbar gemacht zu werden. Moskau hat bereits ein internationales Schiedsverfahren zur Entschädigung für seine eingefrorenen Vermögenswerte eingeleitet.

Sollten die Vermögenswerte nicht zurückgegeben werden, könnte Moskau als Vergeltung auch europäische Gelder in Russland beschlagnahmen, die den entsprechenden Beträgen entsprechen.

Der abstruse Plan sah vor, der Ukraine bis zu 135 Milliarden Euro zu leihen und dafür beschlagnahmte russische Gelder als Sicherheit zu verwenden.

Die Rückzahlung sollte nach dem Krieg durch russische „Reparationen“ erfolgen. Moskau wird jedoch niemals Reparationen für einen Konflikt zahlen, den es als nicht von ihm selbst begonnen, sondern als von der NATO angezettelten Stellvertreterkrieg betrachtet.

Russland selbst wird Reparationen fordern, insbesondere für den Verlust der Zinsen auf seine beschlagnahmten Auslandsvermögen bei europäischen Banken sowie für die Toten und die Zerstörung, die seinem Volk zugefügt wurden.

Nachdem ihr Plan, Russland auszurauben, gescheitert ist, haben die europäischen Eliten Plan B entwickelt. Dieser sieht vor, dass die Europäische Union „gemeinsame Schulden“ auf den internationalen Märkten aufnimmt, um der Ukraine 90 Milliarden Euro (105 Milliarden US-Dollar) zu leihen.

Es handelt sich um ein weiteres völlig irrsinniges und kriminell verantwortungsloses Vorhaben der nicht zur Rechenschaft gezogenen europäischen Eliten.

Das bisweilen korrupte Kiewer Regime unter der Führung des nicht gewählten Betrügers Wladimir Selenskyj hat bereits Hunderte von Milliarden Euro und Dollar in einem vierjährigen, aussichtslosen Krieg verschwendet.

Die Ukraine ist bankrott. Diese zusätzliche Finanzspritze von 90 Milliarden Euro wird von der Kiewer Mafia veruntreut und dem Regime helfen, den sinnlosen Stellvertreterkrieg mit Zehntausenden weiteren Toten zu verlängern.

In Plan B bleiben Russlands eingefrorene Gelder zwar unberührt, werden aber weiterhin illegal zurückgehalten. Stattdessen wird die Schuld, die den Kredit an das Kiewer Regime ermöglicht, den europäischen Bürgern aufgebürdet, die noch Generationen lang darunter leiden werden.

Drei Länder – Ungarn, die Slowakei und Tschechien – haben sich klugerweise geweigert, dem neuen „Reparationskredit“ zuzustimmen. Sie erklären, ihre Bürger würden nicht für Geld aufkommen müssen, das für Korruption in der Ukraine und die Verlängerung eines verlorenen, blutigen Krieges verschwendet wird.

So oder so ist die finanzielle Plünderung durch die europäischen Eliten in ihrer Dreistigkeit atemberaubend. Der unverhohlene Raub zur Finanzierung eines Krieges gegen das atomar bewaffnete Russland geht einher mit der Finanzierung von Korruption durch ein neonazistisches Regime, dessen Spitzenvertreter Milliarden an ausländischen Immobilien angehäuft haben, sowie mit dem Zusammenbruch jeglicher demokratischer und rechtlicher Rechenschaftspflicht gegenüber den europäischen Bürgern und der Unterdrückung der Meinungs- und Informationsfreiheit in der gesamten EU.

Die EU hat jeden Anschein von Demokratie verloren und sich in ein autokratisches, von Eliten geführtes Regime verwandelt.

Unglaublicherweise wird EU-Bürgern der Zugang zu Artikeln wie diesem Leitartikel und anderen Beiträgen der Strategic Culture Foundation oder diesem Artikel über falsche Behauptungen zu russischen Kindesentführungen sowie zu anderen informativen Artikeln russischer Medien verwehrt – aufgrund von Internetsperren der EU-Bürokratie.

Alfred de Zayas und andere haben festgestellt , dass dieser Rückschritt im Informationsrecht der Öffentlichkeit das Ende der Demokratie in der EU bedeutet.

Der Diebstahl öffentlicher Gelder zur Finanzierung von Krieg und Korruption ist jedoch wohl das eklatanteste Beispiel dafür, dass die EU-Elite außer Kontrolle geraten ist.

Ursula von der Leyen war bereits in Korruption verwickelt, da sie autokratisch und intransparent Milliarden an COVID-19-Impfstoffen von großen Pharmakonzernen kaufte. Ähnliche geheime Geschäfte mit öffentlichen Geldern hatte sie bereits als deutsche Bundeswehrministerin getätigt.

Sie steht beispielhaft für eine ganze Oberschicht der EU-Eliten und Politiker, die ihre Politik ohne jegliche rechtliche oder demokratische Rechenschaftspflicht durchsetzen.

Es findet tatsächlich eine „Re-Nazifizierung Europas“ statt, wie Russlands Außenminister Sergej Lawrow kürzlich kommentierte. Die europäischen Eliten paktieren mit Neonazis in Kiew (angeführt von einem jüdischen Betrüger). Diese Eliten, wie Ursula von der Leyen und der deutsche Premierminister Merz, haben Nazi-Vorfahren.

Ihre Gesinnungsgenossen in anderen europäischen Staaten waren eifrige Kollaborateure des Dritten Reichs. Heute werden in den baltischen Staaten Denkmäler enthüllt, die SS-Kollaborateure und Massenmörder verherrlichen.

Europäische NATO-Spitzenpolitiker, wie der niederländische Ex-Ministerpräsident Mark Rutte, drängen die Zivilbevölkerung, sich auf einen Krieg gegen Russland vorzubereiten.

Eine zentrale Politik des Dritten Reiches bestand darin, die finanzielle Plünderung der eroberten europäischen Staaten als Waffe einzusetzen, indem systematisch und „legal“ Zentralbanken ausgeraubt wurden.

Der Pole Donald Tusk, dessen Landsleute im Zweiten Weltkrieg von ukrainischen Nazis massakriert wurden, ist heute mehr daran interessiert, Neonazis in der Ukraine zu unterstützen als an historischer Gerechtigkeit.

Tusk rechtfertigte diese Woche den Diebstahl europäischer öffentlicher Gelder mit den Worten: „Wenn es heute nicht mit Geld geschieht, dann morgen mit Blut.“

Solche Leute haben Europa schon einmal zerstört. Und sie tun es wieder.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs konnten sich von vornherein nicht auf ein Reparationsdarlehen einigen

Es ist Zeit, die Träumer zu verabschieden und zur Diplomatie zurückzukehren.

Brüssel stand am 18. Dezember im Zentrum der Kriegsbefürworter, als die Europäische Kommission versuchte, den Widerstand des belgischen Premierministers Bart de Wever zu brechen. Er hatte sich standhaft gegen den Plan ausgesprochen, stillgelegte russische Vermögenswerte zur Finanzierung des Ukraine-Krieges einzusetzen, und schien nicht bereit, nachzugeben. Er blieb standhaft, und das riskante Manöver der Europäischen Kommission scheiterte auf spektakuläre Weise.

De Wever begründete seine entschiedene Verteidigungshaltung nicht mit besonderer Sympathie für Russland. Er tat dies auf der Grundlage einer rationalen Analyse der erheblichen rechtlichen und finanziellen Risiken, denen sein Land ausgesetzt wäre, sollte es einer illegalen Enteignung in Belgien eingefrorener Vermögenswerte zustimmen.

Jeder realistische Beobachter der Ereignisse konnte erkennen, dass der EU-Vorschlag illegal und einem Diebstahl gleichkam und niemals Erfolg haben würde. Das gestrige Ende war vorhersehbar, seit die Idee, Russlands eingefrorene Vermögenswerte ohne weitere Fragen an die Ukraine zu übertragen, erstmals 2024 an Fahrt gewann.

Die Idee hat ihren Glanz nicht verloren, selbst nachdem die Weigerung, Fragen an die ukrainische Führung zu stellen, dazu geführt hat, dass Milliarden an ausländischer Hilfe von den Verantwortlichen veruntreut wurden.

Nein, so die Kommission, diese Idee sei in Wirklichkeit dem Bedürfnis nach Schutz der wirtschaftlichen Sicherheit der Europäischen Union entsprungen. Gleichzeitig wurde sie als Reparationskredit bezeichnet, obwohl unparteiischen Beobachtern klar war, dass das Geld einfach in einem riesigen, mit Gold umrandeten Loch der ukrainischen Staatsfinanzen verschwinden würde.

Dieses Loch wird übrigens so lange klaffen, wie der Krieg andauert, und noch einige Jahre danach. Und dieser Kredit deckt lediglich zwei Jahre Haushaltslücken in der Ukraine ab; niemand fragt, wer ab 2028 zahlen soll. Solange der Krieg andauert, werden europäische Steuerzahler die Ukraine am Leben erhalten müssen.

Und sie werden mehr zahlen müssen, als die Kommission zugibt, denn das gestern Abend vereinbarte Darlehen deckt nur zwei Drittel des Finanzierungsbedarfs der Ukraine ab, und wenn es aufgebraucht ist, werden die Ukrainer erneut um mehr Geld bitten müssen.

„Keine Sorge! Gooner Keir klaut Roman Abramovichs Vermögen und schickt es in die Ukraine – Chelsea-Wichser!“ Nur dass das auch illegal ist.

Dies sollte die Mutter aller guten Ideen sein, so die Aussage der beiden Titaninnen der Außenpolitik, Ursula von der Leyen und Kaja Kallas, deren überragende Intelligenz uns alle vor Ehrfurcht erzittern lässt.

Welch eine geniale Idee, eine obskure Klausel des Vertrags über die Gründung der Europäischen Union auszulösen, um den Widerstand kremlfreundlicher Staaten wie Ungarn und der Slowakei zu umgehen! Wie clever, zu behaupten, die Vermögenssperre könne jederzeit aufgehoben werden, wo sie doch offensichtlich dauerhaft war.

Welch ein billiger Trick, anzudeuten, Russland könne der Ukraine einfach unbestimmte, aber vermutlich enorme Summen an Reparationen zahlen, woraufhin diese abscheulichen Ungeheuer ihr Geld zurückbekämen! Und das, obwohl Russland gewinnt.

Legionen von Meinungsbildnern und Influencern nutzten die traditionellen und sozialen Medien, um zu betonen, dies sei die beste Idee, die sie je gesehen hätten. Es gäbe keine Alternative. Andernfalls würde man Wladimir Putin nur einen Sieg bescheren.

Dann gab es plötzlich überall Rechtsexperten, die behaupteten, die Enteignung staatlicher Vermögenswerte sei völlig legitim. Absolut legal. Sogar Sir William Browder, dieses Musterbeispiel an Tugend und tadelloser Geschäftspraxis, habe das behauptet. Nur entpuppten sich die Rechtsberater oft als Ukrainer, deren Profile eindeutig belegten, dass ihr einziges Lebensziel darin bestand, die Ukraine den Krieg um jeden Preis gewinnen zu sehen. Nur sollten die Kosten dafür andere tragen, und ganz bestimmt nicht sie selbst.

Und dann war da noch der kleine Kerl, so ein Hausmeister mit seinen Stoppeln und seiner rauen Stimme, ganz wütend und anmaßend, immer so beschäftigt mit seinem internationalen Wäschereigeschäft, dass er buchstäblich nie Zeit in Kieeeeeeeeeeeeev verbringt.

„Bart de Wever muss Selenskyj in die Augen sehen und ihm sagen, dass er der Einfrierung der russischen Gelder nicht zustimmen wird“, sagte jemand, als der teuflische Flame keinerlei Anstalten machte, nachzugeben. Es wirkte fast so, als könnte der Ukrainer den belgischen Premierminister zu Boden ringen und ihn mit einer goldenen Toilettenbürste totschlagen.

Doch dann, heute, Freitag, der 19. Dezember, herrschte Stille in den Medien. De Wever lebt noch! Russlands Vermögenswerte wurden nicht an die Ukraine verliehen. Schockiert und fassungslos schweigen die überzeugten Anhänger größtenteils und löschen vermutlich ihre peinlichsten Beiträge auf X.

Andere stellen Europas Entscheidung, die Gelder für die Ukraine auf Kosten der europäischen Steuerzahler aufzunehmen, als sogar als besseres Ergebnis dar. Irgendwie. Obwohl sie das nicht klar erklärt haben. Sie haben das Fax von Kaja Kallas noch nicht erhalten.

Die Estin ist verschwunden, vermutlich tröstet sie sich mit ein, zwei Drinks im Europakolleg. „Die hassen einfach starke Frauen“, wird Mogherini ihr bei einer 5000 Euro teuren Flasche Chianti sagen.

Die nunmehr über achtzehn Monate andauernde Kampagne, russische Vermögenswerte zur Deckung der Kriegskosten der Ukraine einzusetzen, hat endlich einen längst überfälligen, vernichtenden Schlag erlitten. Russlands Vermögenswerte bleiben selbstverständlich eingefroren. Doch auch das Scheitern des Versuchs, sie unter dem Deckmantel eines sogenannten Reparationskredits freizugeben, lässt sie unberührt.

Das bedeutet, dass der von den USA vermittelte Plan, der eine Aufteilung dieser Vermögenswerte zwischen der Ukraine und Russland zum Wiederaufbau vorsieht, bessere Erfolgsaussichten hat.

Wie ich bereits erwähnt habe, sind die Europäer verpflichtet, die ukrainischen Finanzen zu stützen, selbst wenn der Krieg morgen endet. Gleichzeitig versinken ihre Volkswirtschaften immer tiefer in der Deindustrialisierung und die Popularität nationalistischer Parteien nimmt zu.

Wenn von der Leyen auch nur ein bisschen Verstand gehabt hätte, was leider nicht der Fall zu sein scheint, dann hätte sie sich schon vor drei Jahren für Pläne eingesetzt, diesen schrecklichen Krieg zu beenden.

Wenn sie nur ein bisschen Verstand gehabt hätte, hätte sie diesen Vollidioten Kallas nicht für die außenpolitische Position ernannt.

Alles, was geschehen ist, war völlig vorhersehbar, und sie muss unbedingt die Verantwortung für dieses katastrophale strategische und staatsmännische Versagen übernehmen. Ich bezweifle allerdings, dass sie es tun wird.

Die Belgier hätten sich niemals einigen können.

Den Krieg in die Länge zu ziehen in der Hoffnung, dass Russland doppelt dafür bezahlen würde, war von Anfang an ein gewagtes und schlecht durchdachtes Unterfangen, das nie Aussicht auf Erfolg hatte.

Es ist wirklich höchste Zeit, die Träumer beiseite zu legen und zur Diplomatie zurückzukehren, um diesen Krieg zu beenden.

