Fotos von Bill Gates mit minderjährigem Epstein-Sexsklaven vom US-Justizministerium veröffentlicht – Mediensperre

Teile die Wahrheit!

Neu veröffentlichte Bilder aus Epsteins Anwesen zeigen den Milliardär und Philanthropen Bill Gates in Begleitung zweier minderjähriger Opfer von Sexhandel.

Auf einem der Bilder ist ein gerahmtes Foto von Gates an der Wand von Epsteins Villa zu sehen. Die Gesichter beider Opfer des Menschenhandels wurden unkenntlich gemacht.

Dailymail.co.uk berichtet: Tage zuvor zeigte eine andere Bildveröffentlichung Gates neben Andrew Mountbatten-Windsor, dem ehemaligen Prinzen Andrew.

Gates hat seine Verbindungen zu dem Sexhändler in der Vergangenheit stets heruntergespielt. Seine Rolle in den jüngsten Beweismitteln zu Epstein wirft jedoch neue Fragen zu seinen Behauptungen auf, sie hätten lediglich „mehrere Abendessen“ miteinander verbracht, wie er zuvor angedeutet hatte.

Dies geschieht zu einer Zeit, in der Beamte des Weißen Hauses fieberhaft daran arbeiten, Hunderttausende von Epstein-Akten zu schwärzen, bevor die Dokumente um Mitternacht gesetzlich veröffentlicht werden müssen.

Die Akten könnten den bisher detailliertesten Einblick in die fast zwei Jahrzehnte andauernden staatlichen Ermittlungen zu Epsteins sexuellem Missbrauch junger Frauen und minderjähriger Mädchen bieten.

Zu denjenigen, die die neuen Bilder hinterfragten, gehörte der Aktivist Jason Bassler, Gründer der libertären Organisation The Free Thought Project.

„Neu veröffentlichte Epstein-Bilder zeigen ein gerahmtes Foto von Bill Gates an seiner Wand“, schrieb Bassler auf X. „Eine seltsame Art, einen ‚Niemand‘ zu ehren.“ (Epsteins gerahmtes Trophäenfoto eines hilflosen jungen Mädchens enthüllt das „offene Geheimnis“ des Missbrauchs in der Elite)

Gates‘ Verbindungen zu Epstein sorgten erstmals 2019 international für Schlagzeilen, als die New York Times berichtete, dass Gates den Pädophilen zum ersten Mal getroffen habe, „nachdem Epstein wegen Sexualverbrechen verurteilt worden war“.

Ein brisanter Bericht des Wall Street Journal aus dem Jahr 2023 behauptete außerdem, Epstein habe Gates gedroht, ihn wegen einer Affäre mit einer russischen Bridgespielerin im Jahr 2017 zu entlarven, während er noch mit seiner jetzigen Ex-Frau Melinda verheiratet war.

Melinda gab zu, dass ihre Ehe mit Gates wegen seiner Verbindungen zu Epstein scheiterte, und sagte, dass sie ihn nach einer einzigen Begegnung als „abscheulich“ und „das personifizierte Böse“ empfand.

Gates hat jedoch jegliche Nähe zu Epstein zurückgewiesen, und als er sich 2021 erstmals zu ihrer Beziehung äußerte, sagte er, er habe gehofft, dass das, was [Epstein] über die Beschaffung von Milliarden an Spenden für die globale Gesundheit durch seine Kontakte gesagt habe, ans Licht kommen könnte.

„Als klar wurde, dass da nichts Ernstes dahintersteckte, endete die Beziehung“, sagte Gates damals. „Aber es war ein großer Fehler, Zeit mit ihm zu verbringen und ihm die Glaubwürdigkeit zu verleihen, dass er da ist.“

Gates war in der neuesten Bilderserie nicht zusammen mit Epstein abgebildet, aber auf einem anderen Bild, das am 12. Dezember veröffentlicht wurde, ist ein jünger aussehender Gates zu sehen, der neben einem Mann lächelt, bei dem es sich offenbar um Epsteins langjährigen Piloten Larry Visoski handelt.

1 2 11 12 13

Das Foto zeigt die beiden posierend neben Epsteins Privatjet und wirft Zweifel an Gates‘ Erklärung ihrer Beziehung auf, insbesondere an seiner Aussage in einem Interview mit ABC Australia aus dem Jahr 2023: „Ich habe mit ihm zu Abend gegessen, und das ist alles.“

Gates wurde bisher nur einmal im Jahr 2019 mit Epstein fotografiert.

Anfang dieses Jahres äußerte Gates erneut sein Bedauern über seine Vergangenheit mit Epstein und gab zu, dass es ein „riesiger Fehler“ gewesen sei, dass sie sich jemals begegnet waren.

„Im Nachhinein betrachtet war es dumm von mir, überhaupt Zeit mit ihm zu verbringen. Und er wiederum hat gewissermaßen Zeit mit verschiedenen Leuten verbracht, indem er Zeit mit anderen Leuten verbracht hat“, sagte er dem Wall Street Journal.

„Ja, ich glaube, ich war ziemlich dumm. Ich dachte, es würde mir bei meiner globalen Gesundheitsphilanthropie helfen. Tatsächlich hat es das nicht geschafft, es war einfach ein riesiger Fehler.“

Nach dem Bericht der New York Times, in dem behauptet wurde, Epstein habe gedroht, Gates‘ angebliche Affäre mit einer russischen Bridge-Spielerin öffentlich zu machen, sagte ein Sprecher von Gates, es handele sich um einen Trick von Epstein, nachdem ihre philanthropischen Bemühungen nicht den gewünschten Erfolg gebracht hätten.

„Herr Gates traf sich mit Epstein ausschließlich zu philanthropischen Zwecken. Nachdem es Epstein wiederholt nicht gelungen war, Herrn Gates zu einem anderen Thema zu bewegen, versuchte er erfolglos, eine frühere Beziehung auszunutzen, um Herrn Gates einzuschüchtern“, sagte der Sprecher damals.

„Herr Gates hatte nie finanzielle Geschäfte mit Epstein. Wie Bill bereits sagte, war es ein Fehler, ihn jemals getroffen zu haben.“

Die Daily Mail hat die Gates-Stiftung um eine Stellungnahme zu der Veröffentlichung der neuesten Dokumente gebeten.

Auf anderen Bildern, die am Donnerstag veröffentlicht wurden, war Epstein zu sehen, wie er hinter einem Schreibtisch saß und von einer Gruppe Frauen umringt war.

Auf einer Fotoserie waren Körperteile einer nicht identifizierten Frau zu sehen, auf denen Zitate aus Vladimir Nabokovs Roman „Lolita“ eingraviert waren. Der Roman handelt von der sexuellen Obsession eines Mannes mittleren Alters mit einem jungen Mädchen, das ebenfalls im Hintergrund abgebildet ist.

Ein Foto von einem Abendessen zeigt Epstein, flankiert von Regisseur Woody Allen, Geschäftsmann Thomas Pritzker und dem ehemaligen israelischen Ministerpräsidenten Ehud Barak, während der Magier David Blaine für sie aufzutreten scheint.

Unter den Abgebildeten befindet sich auch der bekannte Sprachwissenschaftler Noam Chomsky, der neben Epstein in einem Privatflugzeug zu sehen ist. Die Fotos belasten keine der abgebildeten Personen mit Epsteins Verbrechen.

Die Demokraten veröffentlichten in den letzten Wochen nach und nach die 68 Bilder sowie Dutzende weiterer Aufnahmen, die alle aus einer Sammlung von 95.000 unveröffentlichten Bildern aus Epsteins Nachlass stammen.

Verstörende Bilder aus der neuesten Veröffentlichung zeigen die Brust einer Frau, auf die ein Lolita-Zitat gekritzelt ist.

„Lo-lee-ta: die Zungenspitze macht einen dreistufigen Weg den Gaumen hinunter, um bei drei auf die Zähne zu tippen“, heißt es dort, während ein anderes Bild den Rücken einer Frau mit den Worten „Sie war Dolores auf der gepunkteten Linie“ zeigt, ein weiteres Zitat aus dem umstrittenen Roman.

Epsteins berüchtigter Privatjet, mit dem er und VIP-Gäste zu seiner berüchtigten Insel und um die Welt reisten, trug den Spitznamen Lolita Express.

Zu den Passagieren der 80 Millionen Dollar teuren Boeing 727-100 gehörten laut kürzlich veröffentlichten Flugprotokollen Donald Trump, Bill Clinton und Andrew.

Epstein empfing regelmäßig prominente Freunde in seinen Residenzen, darunter auch Allen, der an Treffen in dem Stadthaus des Finanziers in der Upper East Side teilnahm. Auf einem der neuen Fotos ist Epstein mit dem Arm um den Filmemacher zu sehen.

Die neue Bilderserie enthält auch eine Aufnahme von Epsteins Reisepass, der nur vier Monate vor seiner Verhaftung im Jahr 2019 ausgestellt wurde.

Es enthält eine Seite mit dem Hinweis, dass der Passinhaber „ein registrierter Sexualstraftäter ist, der wegen eines Sexualdelikts gegen einen Minderjährigen verurteilt wurde“.

Ein weiteres Bild aus der neuesten Veröffentlichung zeigt einen ukrainischen Pass, der einer Frau gehört, wobei alle identifizierenden Informationen geschwärzt wurden.

Unterdessen scheint ein Screenshot von Textnachrichten eines unbekannten Absenders auf eine 18-Jährige aus Russland hinzuweisen und erwähnt eine Person, die nach „1000 Dollar pro Mädchen“ fragt.

„Ich schicke dir jetzt Mädels“, heißt es in einer der Nachrichten, gefolgt von einer weiteren, die lautet: „Vielleicht ist ja jemand für J geeignet?“

Weitere Bilder zeigen russische, litauische und tschechische Pässe sowie einen südafrikanischen Personalausweis, die alle Frauen zu gehören scheinen und bei denen die identifizierenden Details geschwärzt wurden.

Seine Partnerin Ghislaine Maxwell soll den Mädchen, die sie verschleppten, auf Epsteins Privatinsel die Pässe abgenommen haben, sagten Opfer während ihres Prozesses aus.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 21.12.2025