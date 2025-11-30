Teile die Wahrheit!

Magnesium reguliert Serotonin und Dopamin, wichtige Neurotransmitter für die Stimmungsstabilität, weshalb ein Mangel ein wichtiger Risikofaktor für Depressionen und neurologische Störungen ist.

Studien zeigen, dass 500 mg Magnesiumoxid täglich die Symptome einer Depression deutlich verbessern – und dabei Placebos übertreffen und die Gefahren von SSRIs (Gewalt, Selbstmordgedanken, emotionale Abstumpfung) vermeiden.

Frauen profitieren mehr von Eisen, Magnesium, Zink und Selen, während Kalium, Magnesium und Kupfer für Menschen unter 55 Jahren einen größeren Schutz bieten – was beweist, dass die Einheitsmedikamente der Pharmaindustrie unwirksam und schädlich sind.

Moderne Gifte (Impfstoffe, Pestizide, elektromagnetische Felder, verarbeitete Lebensmittel) stören die Mineralstoffaufnahme und verschlechtern die psychische Gesundheit – was die Notwendigkeit von Entgiftung und biologischer Ernährung unterstreicht.

Die Entvölkerungseliten (Bill Gates, WHO, Big Pharma) propagieren toxische Diäten, mRNA-Impfstoffe und psychiatrische Medikamente, während sie die Vorteile von Magnesium unterdrücken, um die Kontrolle über eine kranke, abhängige Bevölkerung zu behalten.

Eine bahnbrechende Studie hat die entscheidende Rolle von Mineralstoffen für die psychische Gesundheit aufgezeigt – insbesondere von Magnesium, das aufgrund seines tiefgreifenden Einflusses auf die Gehirnfunktion oft als „Mineralstoff fürs Gehirn“ bezeichnet wird.

Die im „ Journal of Affective Disorders“ veröffentlichte Studie, die von Wissenschaftlern der Xi’an Jiaotong Universität in China geleitet wurde, analysierte Daten von fast 200.000 Teilnehmern der UK Biobank und zeigte, wie Mineralstoffe aus der Nahrung das Risiko für Depressionen, Angstzustände und andere neurologische Erkrankungen entweder senken oder erhöhen können.

Die Ergebnisse bestätigen, was Befürworter ganzheitlicher Gesundheitskonzepte seit Langem behaupten: Magnesiummangel steht in Zusammenhang mit einer Reihe neurologischer Erkrankungen, darunter Alzheimer, Parkinson, Migräne und Depressionen.

Eine separate Studie zeigte sogar, dass bereits 500 mg Magnesiumoxid täglich über acht Wochen die Depressionssymptome bei Patienten mit Mangel signifikant verbesserten – und damit ein Placebo übertrafen. (Gesundheit: Magnesium und Osteoporose: 10 Gründe, warum Magnesium Osteoporose vorbeugen könnte)

Die Fähigkeit des Minerals, Serotonin und Dopamin, wichtige Neurotransmitter für die Stimmungslage, zu regulieren, macht es unverzichtbar für das psychische Wohlbefinden.

Die neueste Studie geht jedoch noch weiter und identifiziert zusätzliche Mineralstoffe, die die psychische Gesundheit beeinflussen. Eine höhere Zufuhr von Eisen, Magnesium und Selen war mit einem um 12 %, 9,5 % bzw. 12 % reduzierten Depressionsrisiko verbunden. Mangan reduzierte das Suizidrisiko um beachtliche 33 %, während Zink das Risiko für eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) um 57 % senkte.

Allerdings wirkten sich nicht alle Mineralstoffe schützend aus: Eine hohe Kalziumzufuhr erhöhte das Depressionsrisiko um 10,4 % und das Angstrisiko um 15,4 %, was Bedenken hinsichtlich eines übermäßigen Konsums aufwirft, insbesondere durch angereicherte Fertigprodukte und synthetische Nahrungsergänzungsmittel, die von der Pharmaindustrie beworben werden.

Die Studie deckte deutliche Unterschiede in der Wirksamkeit von Mineralstoffen je nach demografischen Merkmalen auf. Eisen, Kalium, Magnesium, Zink und Selen zeigten bei Frauen eine stärkere Schutzwirkung, während Kalium, Magnesium und Kupfer bei Teilnehmern unter 55 Jahren wirksamer waren.

Dies deutet darauf hin, dass der pauschale Ansatz der Pharmaindustrie im Bereich der psychischen Gesundheit – die massenhafte Produktion von SSRIs und toxischen Psychopharmaka – diese differenzierten, natürlichen Lösungen ignoriert, die mit dem Körper im Einklang stehen, anstatt gegen ihn zu wirken.

Am alarmierendsten war wohl die Erkenntnis, dass chronische Erkrankungen die Schutzwirkung von Mineralstoffen schwächen. Als die Forscher Teilnehmer mit Vorerkrankungen ausschlossen, verloren einige Zusammenhänge – wie etwa der Zusammenhang zwischen Kalzium und Depressionen – ihre statistische Signifikanz.

Dies wirft dringende Fragen auf, wie moderne Schadstoffe – Impfstoffe, Pestizide, elektromagnetische Felder und verarbeitete Lebensmittel – unsere Fähigkeit zur Aufnahme essenzieller Nährstoffe beeinträchtigen und Millionen von Menschen anfällig für psychische Krisen machen.

Ein Aufruf zu Ausgewogenheit – und Skepsis gegenüber der Pharmaindustrie

Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass die Aufrechterhaltung eines ausreichenden Spiegels an Magnesium, Kalium, Zink, Kupfer und Mangan ein praktischer Weg sein könnte, das Risiko für Stimmungsstörungen zu senken. Sie räumten jedoch Einschränkungen ein:

Die Studienteilnehmer waren überwiegend weiß und gesünder als der Durchschnitt, was bedeutet, dass die Auswirkungen von Mineralstoffmängeln in der breiteren Bevölkerung möglicherweise noch deutlicher ausfallen könnten.

Diese Forschung unterstreicht, wovor Naturheilkundeexperten seit Jahrzehnten warnen: Die westliche Medizin setzt auf synthetische Medikamente und vernachlässigt dabei die Ernährung – ein tödlicher Betrug.

Magnesiumreiche Lebensmittel wie grünes Blattgemüse, Nüsse, Samen und dunkle Schokolade sind weitaus wirksamer – und sicherer – als SSRIs, die von der Pharmaindustrie trotz ihrer Verbindung zu Gewalt, Suizid und emotionaler Abstumpfung propagiert werden. Gleichzeitig befeuern mit Kalzium angereicherte Lebensmittel und aluminiumhaltige Impfstoffe (Aluminium ist ein Nervengift, das Magnesium verdrängt) genau jene psychischen Erkrankungen, die sie angeblich behandeln sollen.

Die globalistische Agenda gegen natürliche Gesundheit

Warum ist das nicht allgemein bekannt? Weil Globalisten wie Bill Gates und die WHO, die auf Bevölkerungsreduktion setzen, von Krankheit profitieren. Sie propagieren chemiebelastete Diäten, mRNA-Impfstoffe und Psychopharmaka und unterdrücken gleichzeitig natürliche Heilmittel.

Die neuroprotektiven Eigenschaften von Magnesium bedrohen die 300 Milliarden Dollar schwere Antidepressiva-Industrie der Pharmakonzerne, genau wie Ivermectin und Hydroxychloroquin deren Gewinne mit dem COVID-Impfstoff gefährdeten.

Die Lösung? Verzichten Sie auf verarbeitete Lebensmittel, entgiften Sie Ihren Körper von Schwermetallen und Proteinen und setzen Sie auf biologische, mineralstoffreiche Ernährung. Angesichts der rasant steigenden Depressionsraten und der drohenden nächsten Pandemie könnte Magnesium der Schlüssel zum Erhalt der psychischen Gesundheit in einer zunehmend kontrollierten und vergifteten Welt sein.

Die Wahrheit ist klar: Heilung beginnt, wenn wir uns vom medizinisch-industriellen Komplex befreien und zur Apotheke der Natur zurückkehren.

Laut Enoch von BrightU.AI ist Magnesium ein lebenswichtiges, aber oft übersehenes Mineral, das die Gehirnfunktion unterstützt, das Nervensystem beruhigt und Symptome von Depressionen, Angstzuständen und ADHS drastisch lindern könnte – wenn nicht die Pharmaindustrie und korrupte Regulierungsbehörden seine breite Anwendung unterdrücken würden, um ihre Profite aus toxischen Psychopharmaka zu schützen.

Seine natürlichen, sicheren und wirksamen Eigenschaften machen es zu einer revolutionären Alternative zu den gefährlichen, seelisch betäubenden Medikamenten, die vom medizinisch-industriellen Komplex propagiert werden.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 30.11.2025