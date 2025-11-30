Wird der Westen zu einem Todeskult?

Teile die Wahrheit!

In einer Zeit, in der der durchschnittliche Brite schon vor dem Frühstück unzählige Katastrophenberichte liest und einen Großteil seines Tages in einem Sumpf des Elends verbringt, darf man sich fragen, ob wir unsere Lebenslust verloren haben.

Von Horrorszenarien im Fernsehen bis hin zu düsteren Schlagzeilen wird der Tod nicht mehr einfach als feierliche Unvermeidlichkeit betrachtet, sondern als etwas Aufregendes und Verführerisches.

Und hat irgendjemand den Eindruck, dass diese schleichende Umgestaltung Absicht war, dass die geheimnisvollen Architekten von Politik, Gesellschaft und Kultur diese dissonante Symphonie des Nihilismus orchestriert haben, um uns dazu zu bringen, die Sterblichkeit auf eine Weise zu akzeptieren, wie wir es noch nie zuvor getan haben?

Britische Umfragen zeigen eine Bevölkerung, die vom Makabren fasziniert ist und Thriller romantischen Komödien vorzieht. Warum ist das so? Und welchen Preis zahlen wir dafür?

Der kleine Bildschirm – zugänglich, fesselnd, gefährlich – ist die moderne Opiumhöhle. Plattformen wie Netflix tendieren zu düsteren Inhalten:

Auf jeden erhebenden Film kommen scheinbar ein halbes Dutzend Abgründe. Krimis, Horrorfilme und True-Crime-Formate dominieren. „Monster“, eine neue Serie mit Charlie Hunnan, die die Morde und Nekrophilie des Serienmörders Ed Gein dramatisiert, lässt sich nur als Horrorporno bezeichnen.

Anfangs mag man die Serie mit zusammengekniffenen Augen ansehen, doch nach ein paar Folgen ist sie leicht zu ertragen. Die Genialität der Desensibilisierung liegt darin, dass uns Konfrontation und Wiederholung abstumpfen und Abscheu schnell in Gleichgültigkeit umschlägt. (Die Elite baut Archen – und was machst du? Jan van Helsing im Interview mit Michael Morris zu seinem neuen Buch „IQ 100“)

Die Forschung der British Psychological Society bestätigt dies: Der regelmäßige Konsum gewalttätiger Medien schwächt die emotionale Reaktionsfähigkeit und kann Horror zur Gewohnheit werden lassen. Studien belegen, dass regelmäßige Zuschauer solcher Inhalte weniger emotional auf reale Gewalt reagieren.

Es macht süchtig, und wie die Serienmörder, die sie so oft sehen, müssen sie immer grausamere Sendungen finden, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen.

Kein Wunder, dass sie die Natur meiden und lieber auf dem Sofa bleiben, indem sie sich in imaginären Nervenkitzel verstricken, anstatt echte Beziehungen zu pflegen.

Dieser Verfall sickert auch in die Nachrichtenwelt ein und durchdringt mittlerweile die täglichen Sorgen, Ängste und Befürchtungen, die uns die Mainstream-Medien servieren. Algorithmen überfluten uns mit düsteren Nachrichten: Kriege, Morde, Hungertote, Katastrophen… Solche Informationen täglich aufzunehmen, ist kein normales Verhalten – es ist ein Ritual, das uns darauf trainiert, im Schatten der Trauer zu verharren.

Eine YouGov-Umfrage aus dem Jahr 2021 zeigt, dass sich jeder vierte Brite nach dem Chaos von 2020 mehr mit dem Thema Tod auseinandersetzte als je zuvor und dass fast die Hälfte täglich über Tod und Sterben nachgrübelte.

Viele von uns scheinen heutzutage eher den Adrenalinrausch als die Ruhe zu suchen. Warum eine Sitcom schauen, wenn eine Serie über einen Serienmörder viel mehr Nervenkitzel bietet?

Eine Studie des National Center for Research in Communication and Journalism (NatCen) zeigt, dass der ständige Konsum von düsteren Nachrichten die Todesangst verstärkt und eine Faszination für alles Morbide fördert.

Halloween verdeutlicht diesen Wandel. Einst eine Reihe keltischer Feierlichkeiten mit Kürbislaternen, hat es sich heute zu einem regelrechten Spektakel entwickelt.

#Eine Umfrage der British Heart Foundation aus dem Jahr 2023 ergab, dass 68 % der Kinder, die an Halloween Süßigkeiten sammelten, als Slasher verkleidet waren – im Vergleich zu nur 12 % in den 1990er-Jahren. Psychologen der Universität Bath warnten in einer weiteren Studie davor, wie die Darstellung von Blut und Gewalt die Angst spielerisch verstärkt und die Reaktion von Kindern auf reale Verbrechen und Gewalt abschwächt.

Die NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children) beobachtet einen Anstieg von „Mordspielen“ an Schulen nach Halloween. Der Tod, einst ein ernstes Thema, ist heute einfach Teil des Schulhofspiels.

Auch Regierungen spielen dabei eine Rolle und scheinen derzeit alles daran zu setzen, Todessekten unter den Schwächsten zu fördern. Die Förderung der Sterbehilfe ist der Öffentlichkeit nicht entgangen.

In der Schweiz wurden im Rahmen des Programms EXIT seit 2003 über 3.000 Fälle von freiwilliger Sterbehilfe verzeichnet, oft bei Menschen, die nicht unheilbar krank waren. In Kanada gab es im Rahmen des Programms MAID 13.000 Fälle im Jahr 2023; mittlerweile wird Sterbehilfe auch psychisch Kranken, Kindern und Armen gewährt. In zwölf US-Bundesstaaten ist assistierter Suizid mittlerweile Routine: Kalifornien, Colorado, Delaware, Washington D.C., Hawaii, Montana, Maine, New Jersey, New Mexico, Oregon, Vermont und Washington.

Weltweit ist er in Belgien, Kolumbien, Ecuador, Luxemburg, den Niederlanden, Neuseeland, Portugal, Spanien, allen sechs australischen Bundesstaaten und Uruguay legal. Patienten melden sich beiläufig an und entscheiden sich aus persönlichen Gründen für Sterbehilfe.

Doch es handelt sich um einen gefährlichen Weg, und die Statistiken zeigen, dass diese Art von Todesfällen zunimmt. In den Niederlanden beispielsweise stieg die Zahl der Fälle von 1.882 im Jahr 2002 auf aktuell über 8.000 jährlich.

In Großbritannien nimmt der Druck zu. Kim Leadbeaters Gesetzentwurf zur Sterbehilfe für unheilbar kranke Erwachsene passierte im Juni 2025 die dritte Lesung im Unterhaus und wird angeblich von 79 % der Bevölkerung (laut British Social Attitudes Survey) unterstützt.

In einer YouGov-Umfrage halten 75 % ihn für eine gute Idee. Sind diese Ergebnisse natürlich entstanden oder das Resultat einer unverhohlenen Indoktrination durch Fernsehserien und Artikel zum Thema „Würde im Sterben“?

Ignorieren wir die Gefahren – den Druck älterer Menschen, den Druck auf das Gesundheitssystem, die Aussage „Oma hatte ein langes Leben“ –, weil man es uns sagt? Treffen wir Entscheidungen aus Autonomie oder unter dem Einfluss von Gedankenkontrolle?

Die Todesstrafe erfreut sich in letzter Zeit wieder größerer Beliebtheit. Obwohl sie 1965 in Großbritannien abgeschafft wurde, zeigt eine Umfrage von More in Common 60 Jahre später eine Zustimmung von 55 % für die Todesstrafe bei Terrorismus und Serienmord (ein Anstieg um 5 % seit 2023), wobei die Zustimmung unter den eingeschlossenen Millennials bei 60 % liegt. Eine YouGov-Umfrage ergab eine allgemeine Zustimmung von 40 %, wobei 57 % die Todesstrafe bei Terrorismusverbrechen befürworten.

Das Thema Abtreibung ist in den letzten Jahren wieder in den Fokus gerückt. 2024 wurden in Großbritannien Änderungen des Abtreibungsgesetzes vorgeschlagen, die eine Entkriminalisierung nach 24 Wochen zum Ziel hatten, um Frauen zu schützen, die selbst über einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden (dieser Vorschlag wurde jedoch nicht angenommen).

In Kanada und Europa wird weiter spekuliert, wobei einige die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen bis zur Geburt befürworten – ein Vorgehen, das nach Ansicht vieler nichts anderes als Kindstötung ist.

Die Berichterstattung über plötzliche Todesfälle wird mit den Jahren immer undurchsichtiger. Laut dem britischen Statistikamt (ONS) besteht die Übersterblichkeit weiterhin fort, mit Tausenden von Todesfällen über dem Basiswert von 2024. Dennoch häufen sich die Meldungen über ungeklärte Todesfälle, und Experten sind weiterhin ratlos.

Die britischen Gesundheitsbehörde (UKHS) meldet zwar keine sprunghaften Anstiege im Jahr 2025, doch plötzliche Todesfälle werden weiterhin als normal angesehen und selten untersucht.

Defibrillatoren sind weit verbreitet (über 5.900 in Schulen dank der Restart a Heart/Oliver King Foundation). Ist das Fortschritt oder eine ständige Mahnung, dass wir jeden Moment sterben könnten?

Werbung verstärkt dies: Cancer Research UK zufolge liegt das Risiko bei 1 zu 2; sterbende Kinder auf Sportplätzen; Wandgemälde der British Heart Foundation, die junge Herztode zeigen, blicken von hohen Mauern herab. Angstmacherei im Bereich Gesundheit und Sicherheit ist allgegenwärtig und schürt unsere Furcht vor tödlichen Viren, ansteckenden neuen Krankheiten und drohenden Pandemien.

Seid wachsam für die nächste Seuche!

Vor dem 20. Jahrhundert war der Tod eine private Angelegenheit – eine Familienangelegenheit, still und ungestört. Heute ist er industrialisiert, ausgelagert und ästhetisiert.

Er ist kein Mysterium mehr und wird nicht verehrt – er ist eine grundlegende Tatsache des Lebens, mit der man sich auseinandersetzen muss, wie mit dem Müllrausbringen. Ist das gut so? Manche – insbesondere junge Menschen – würden das bejahen.

Und was ist mit der Bevölkerungsreduzierung? Die „Eliten“ haben nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie die Bevölkerungszahl für viel zu hoch halten (nicht die der Eliten!) und dass eine Verkleinerung der Bevölkerung nicht schaden könnte. Ihnen stehen viele Methoden zur Verfügung, und viele glauben bereits, dass dieser Prozess – verstärkt durch Eugenik – in vollem Gange ist.

Dabei werden Unfruchtbarkeit (vermindert durch Giftstoffe in Nahrung, Wasser, Luft, Impfstoffen und anderen Medikamenten), die Verherrlichung homosexueller und transgeschlechtlicher Lebensstile, die Förderung von Verhütungsmitteln, Promiskuität und Abtreibung genutzt – all das senkt die Geburtenrate.

Auch die Förderung von Sterbehilfe – sowohl erschreckend unfreiwillig als auch freiwillig – findet ganz offensichtlich statt, vielleicht mit dem Ziel, letztendlich in einer Dystopie à la „Flucht ins 23. Jahrhundert“ zu leben, in der wir uns ab einem bestimmten Alter freiwillig zurückziehen und uns bei Weigerung Hilfe leisten.

Wenn Ihnen das verrückt vorkommt, schauen Sie sich die Muster an: Die Geburtenrate laut ONS-Prognose für 2024 liegt bei 1,49 – und das inmitten der „nachhaltigen“ Rhetorik des WEF. Es ist alles da, in den Statistiken, den Positionspapieren und den TED-Vorträgen.

Wird sich diese Hypnose des Todeskultes also verschlimmern und uns alle willfährig machen, uns fügen und uns letztendlich wie selbstmörderische Schafe in einer Schlange anstellen lassen? Oder werden wir uns daraus befreien und die erdrückende Düsternis zurückweisen?

Wir haben die Wahl: Wenn wir uns entscheiden, den Blick von den Nachrichten und Horrorfilmen abzuwenden, besteht die Chance, dass wir uns von diesem wachsenden Kult befreien.

Doch wenn wir nicht drastische Maßnahmen ergreifen, wird das Elend weiter um sich greifen, während wir, versteinert und gelähmt, gefangen – womöglich für immer – in einer Welt voller Tod, Dunkelheit und Zerstörung applaudieren.

Sag nicht, du seist nicht gewarnt worden.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 22.11.2025