Mercosur: Freihandel als Glaubenssatz – Der deutsche Verbraucher – der getäuschte Gewinner

Freihandel klingt wie ein Versprechen. Wie Freiheit. Wie ein ökonomischer Frühling, in dem Waren, Wohlstand und Weisheit fröhlich über Grenzen tanzen, Hand in Hand, geschniegelt, gebügelt, zollfrei. Wer wollte da widersprechen? Wer möchte schon gegen Freiheit sein – außer vielleicht Diktatoren, Kleingärtner und deutsche Landwirte.

Das Freihandelsabkommen Mercosur wird politisch genauso verkauft: als historischer Schritt, als geopolitische Notwendigkeit, als Brücke zwischen Kontinenten. Europa, heißt es, müsse sich öffnen. Wettbewerbsfähig bleiben. Global denken. Und wenn dabei ein paar regionale Strukturen kollabieren, nun ja – Kollateralschäden nennt man das heute freundlich.

Doch während in Brüssel von Chancen gesprochen wird, zählen in deutschen Dörfern die Höfe ihre letzten Jahre. Während Minister von Nachhaltigkeit reden, rollen Container mit Rindfleisch aus Regionen an, in denen Regenwald nur noch ein nostalgischer Begriff ist. Und während der Verbraucher sich über ein paar Euro weniger an der Kühltheke freut, zahlt er längst an anderer Stelle: mit Steuern, mit Umwelt, mit sozialer Stabilität.

Mercosur ist kein technisches Handelsabkommen. Es ist ein politischer Eingriff in das tägliche Leben, ein Strukturumbau ohne demokratische Debatte, ein Experiment mit offenem Ausgang – durchgeführt am lebenden Organismus einer ohnehin angespannten Gesellschaft.

Dieses Essay fragt daher nicht, ob Mercosur Wachstum bringt, sondern wem. Und wer den Preis zahlt, wenn Wachstum zur Ideologie wird.

Von billigerem Fleisch und günstigeren Agrarimporte von Alfred-Walter von Staufen

Freihandel als Glaubenssatz – Wenn Ökonomie zur Ersatzreligion wird

Freihandel ist kein Instrument mehr, er ist ein Dogma. Man spricht ihn aus wie ein Gebet, senkt dabei ehrfürchtig die Stimme und hofft, dass niemand fragt, wer eigentlich opfert. Mercosur ist das jüngste Sakrament dieser ökonomischen Religion: global, alternativlos, wachstumsheilig.

Die Liturgie ist stets dieselbe: Wettbewerbsfähigkeit, Standortvorteile, Zukunftsmärkte. Wer Einwände erhebt, gilt als rückständig, protektionistisch, nostalgisch. Als hätte man Einmachgläser im Keller und Angst vor dem Internet. Dabei ist die Frage banal und zutiefst modern: Wer gewinnt – und wer verliert?

Mercosur wird verkauft wie ein Naturgesetz. Als wäre es Schwerkraft. Als gäbe es keine politischen Entscheidungen, keine Vertragsdetails, keine Machtverhältnisse. Dabei ist Freihandel nichts anderes als verhandelte Macht. Und Macht verhandeln nicht die, die verlieren.

Der deutsche Verbraucher – Der getäuschte Gewinner

Der Verbraucher ist die Lieblingsfigur dieser Erzählung. Er bekommt billigere Preise, heißt es. Mehr Auswahl. Mehr Freiheit. Ein glücklicher Konsument, der zwischen zehn Rindfleischsorten wählen darf, während er nicht mehr weiß, woher sie kommen – oder warum es den Hof im Nachbardorf nicht mehr gibt.

Mercosur senkt Zölle auf Agrarprodukte. Das Ergebnis ist vorhersehbar:

Rindfleisch wird günstiger

Geflügel wird günstiger

Zucker, Ethanol, Soja ebenfalls

Kurzfristig. Sichtbar. An der Kasse.

Unsichtbar bleibt:

der Preisverfall für heimische Erzeuger

der Druck auf Standards , die teuer sind, weil sie moralisch gewollt sind

, die teuer sind, weil sie moralisch gewollt sind die Kostenverlagerung in andere Systeme

Der Verbraucher zahlt also doppelt: Einmal als Schnäppchenjäger – und später als Steuerzahler, wenn Subventionen, Ausgleichszahlungen, Strukturhilfen nötig werden. Oder als Patient, wenn minderwertige Produktionsbedingungen Folgen haben. Oder als Bürger, wenn ländliche Räume veröden.

Freihandel ist kein Geschenk an den Verbraucher. Er ist ein Kredit – mit Zinsen, die erst später fällig werden.

Landwirtschaft – Marktöffnung als Marktbereinigung

Man muss kein Romantiker sein, um zu erkennen: Die deutsche Landwirtschaft steht mit dem Rücken zur Wand. Hohe Energiepreise, Bürokratie, Umweltauflagen, gesellschaftlicher Spott. Mercosur kommt nicht als Reform, sondern als finaler Wettbewerbstest – mit Ansage.

Brasilianische und argentinische Agrarindustrien arbeiten:

auf riesigen Flächen

mit niedrigen Löhnen

mit anderen Pestizidregelungen

mit geringeren Tierwohlauflagen

Das ist kein moralisches Urteil, sondern eine Kostenrechnung. Wer glaubt, deutsche Familienbetriebe könnten da mithalten, verwechselt Ideologie mit Mathematik.

Mercosur bedeutet:

Preisverfall für heimische Produkte

für heimische Produkte Marktverdrängung kleiner Betriebe

kleiner Betriebe Konzentration auf wenige große Player

Das Ergebnis ist bekannt aus anderen Branchen: Strukturwandel. Ein Wort, das klingt wie Fortschritt, aber oft Abwicklung meint.

Wenn der letzte Hof schließt, eröffnet kein Co-Working-Space. Dann kommt ein Förderprogramm. Und ein Wahlplakat.

Industrie – Die gefeierten Profiteure und ihre stille Abhängigkeit

Natürlich gibt es Gewinner. Es gibt sie immer. Maschinenbau, Chemie, Automobilindustrie. Mercosur senkt Zölle von bis zu 35 %. Deutsche Produkte werden konkurrenzfähiger. Exportzahlen steigen. Jubelmeldungen folgen. Doch dieser Jubel ist selektiv. Denn:

Große Konzerne profitieren stärker als Mittelstand

Gewinne konzentrieren sich

Abhängigkeiten von globalen Lieferketten wachsen

Freihandel ersetzt Resilienz durch Effizienz. Und Effizienz ist empfindlich. Politische Krisen, Handelskonflikte, Währungsschwankungen – all das wird zum systemischen Risiko.

Mercosur stärkt also nicht „die deutsche Wirtschaft“, sondern bestimmte Teile davon. Der Rest wird verwaltet.

Umwelt – Externalisierte Wahrheit

Die Umwelt ist das große Schweigen in diesem Vertrag. Ja, es gibt Umweltkapitel. Ja, es gibt Absichtserklärungen. Nein, es gibt kaum durchsetzbare Sanktionen.

Mehr Rindfleisch heißt mehr Weidefläche.

Mehr Soja heißt mehr Monokultur.

Mehr Export heißt mehr Transport.

Der Amazonas wird nicht abgeholzt, weil Europa Mercosur unterschreibt – aber Mercosur erhöht den ökonomischen Anreiz dazu. Und Anreize sind mächtiger als Appelle.

Europa predigt Klimaschutz und importiert Emissionen. Man könnte es Doppelmoral nennen. Oder schlicht: Buchhaltungstrick.

Demokratie – Das übersehene Opfer

Mercosur wurde jahrelang verhandelt. Fernab öffentlicher Aufmerksamkeit. Technisch, komplex, juristisch. Parlamente dürfen am Ende zustimmen oder ablehnen – unter dem Druck internationaler Verpflichtungen.

Das erzeugt ein Gefühl von Ohnmacht. Und Ohnmacht erzeugt Wut. Nicht, weil Menschen irrational sind, sondern weil sie merken, dass Entscheidungen über sie, nicht mit ihnen getroffen werden.

Freihandel ohne demokratische Debatte ist kein Fortschritt. Er ist Entfremdung.

BlackRock – Die stille Logik des Kapitals

An dieser Stelle muss man nüchtern bleiben. BlackRock ist kein Schattenstaat. Keine Weltregierung. Kein Bond-Bösewicht mit weißer Katze. BlackRock ist etwas viel Langweiligeres – und damit Gefährlicheres: der größte Vermögensverwalter der Welt.

BlackRock verwaltet Billionen. Investiert in:

Agrarkonzerne

Lebensmittelmultis

Logistikunternehmen

Infrastruktur

Energie

BlackRock schreibt keine Freihandelsabkommen. Aber BlackRock profitiert von ihnen, denn:

Größere Märkte bedeuten größere Renditechancen

Deregulierung erleichtert Kapitalbewegungen

Skaleneffekte begünstigen große, börsennotierte Player

Wenn Mercosur Märkte öffnet, profitieren Unternehmen mit globaler Reichweite. Und wer investiert in diese Unternehmen? Große Vermögensverwalter.

Hinzu kommt:

BlackRock berät Regierungen

BlackRock ist in ESG-Debatten präsent

BlackRock beeinflusst Unternehmensstrategien durch Stimmrechte

Das ist keine Verschwörung. Das ist Finanzkapitalismus. Und Mercosur passt perfekt in diese Logik: Wachstum durch Marktöffnung, Risiken sozialisiert, Gewinne privatisiert.

Der kleine Landwirt ist kein Anlageprodukt. Der globale Agrarkonzern schon.

Die soziale Rechnung – Wer zahlt wirklich?

Am Ende bleibt die Rechnung. Und sie ist ungleich verteilt.

Der Verbraucher spart kurzfristig.

Der Landwirt verliert langfristig.

Der Staat kompensiert.

Die Umwelt leidet.

Das Kapital rotiert weiter.

Mercosur ist kein böser Vertrag. Aber er ist ein einseitiger. Er folgt der Logik der Stärkeren. Und diese Logik nennt man heute gerne „Sachzwang“.

Eskalation – Die unbequeme Wahrheit

Die Wahrheit ist unbequem, weil sie simpel ist:

Mercosur ist kein Projekt für „alle“.

Er ist ein Projekt für globale Gewinner.

Und je öfter Politik so handelt, desto größer wird das, was man später beklagt: Misstrauen, Wut, Radikalisierung. Nicht, weil Menschen den Freihandel nicht verstehen – sondern weil sie ihn zu gut verstehen.

Anmerkung zum Buch „Die Wut des kleinen Mannes“

Mercosur ist kein isoliertes Thema. Es ist ein Paradebeispiel für das, was in „Die Wut des kleinen Mannes“ beschrieben wird: politische Entscheidungen, die rational begründet, aber emotional blind getroffen werden.

Die Wut entsteht nicht aus Dummheit. Sie entsteht aus Erfahrung. Aus dem Gefühl, dass immer wieder über Köpfe hinweg entschieden wird – im Namen höherer Ziele, die selten erreicht werden.

Mercosur erklärt, warum sich Menschen abwenden. Warum sie misstrauen. Warum sie nicht mehr glauben, dass Politik für sie gemacht wird.

Das Buch „Die Wut des kleinen Mannes“ ist kein Pamphlet, es ist eine Diagnose!!!

Abschluss & Moral

Mercosur ist kein Teufelswerk. Aber es ist auch kein Heilsversprechen.

Es zeigt, wie moderne Politik funktioniert: global, effizient, abstrakt – und oft entkoppelt vom Alltag. Der Preis dafür ist nicht sofort sichtbar. Er taucht nicht auf der Rechnung auf. Aber er wird bezahlt.

Vielleicht ist Mercosur wirtschaftlich sinnvoll.

Vielleicht ist er geopolitisch notwendig.

Aber moralisch ist er ehrlicher zu diskutieren, als man es bisher tut.

Denn eine Gesellschaft, die alles dem Markt überlässt, darf sich nicht wundern, wenn der Markt irgendwann auch sie aussortiert.

Sehr geehrte Leser,

ich schreibe diesen Text nicht aus Nostalgie und nicht aus Angst vor Veränderung.

Ich schreibe ihn, weil ich glaube, dass Fortschritt nur dann Fortschritt ist, wenn er nicht spaltet, sondern trägt. Wenn er erklärt, statt belehrt. Und wenn er Menschen mitnimmt, statt sie zu überrollen.

Mercosur ist ein Testfall. Nicht nur für Handelspolitik – sondern für Demokratie.

Bitte werden oder bleiben Sie gesund, denn das ist das höchste Gut das wir pflegen sollten!!!

Herzlichst

Ihr Alfred-Walter von Staufen

