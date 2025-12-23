Pädophilenring in Hollywood aufgedeckt: Perverse Hollywood-Eliten versuchen, Pädophilie zu normalisieren

Teile die Wahrheit!

Die Mainstream-Medien und Hollywood wollen Pädophilie legalisieren und die Täter in „ Personen mit pädophilen Neigungen “ umbenennen.

Die radikale Linke und ihr Drang nach Transsexualität haben Hollywood und Disney geschadet und die Eliten als das entlarvt, was viele von ihnen wirklich sind: krank und pervers.

Erst kürzlich sprach die ehemalige Disney-Kinderdarstellerin Bella Thorne über die von Perversen durchsetzte Hollywood-Szene, in der Regisseure und Produzenten offenbar in pädophile Aktivitäten verwickelt sind, und bezeichnet sich selbst als Opfer.

Die Schauspielerin Bella Thorne sagt, sie sei als Kinderstar in Hollywood missbraucht und sexuell belästigt worden.

Die berühmte Sängerin und Schauspielerin Annabella Avery „Bella“ Thorne, bekannt für ihre Rollen in „Shake It Up“ (2010), „Urlaubsreif“ (2014) und „Midnight Sun“ (2018), begann ihre Karriere mit einem ersten Fotoshooting im „ Parents Magazine “ im zarten Alter von sechs Wochen.

Seitdem war sie in Katalogen und internationalen Magazinen zu sehen und wirkte in über 40 Werbespots mit. Bella ist sehr hilfsbereit und unterstützt über die Organisation Nomad benachteiligte Kinder in Afrika, die ihnen Nahrung, medizinische Versorgung und Bildung ermöglichen. (Das Ende von Hollywood?)

Es geht nicht mehr um die Frage, ob es in Hollywood einen Pädophilenring gibt, sondern nur noch um dessen Ausmaß. Immer mehr ehemalige Kinderstars outen sich als Erwachsene und decken die Machenschaften auf .

Es ist höchste Zeit, dass einige Verantwortliche dafür ins Gefängnis gehen.

Bella Thorne beschreibt eine Missbrauchssituation, die ihr als Zehnjährige widerfahren ist. Der Regisseur am Set beschuldigte sie, versucht zu haben, mit ihm zu „flirten“. Dies enthüllte sie in einem Podcast-Interview, in dem Bella sagte:

„Ich habe mal mit zehn Jahren Feedback von einem Regisseur bekommen, und dann rief der den Casting-Direktor an, der wiederum meinen Agenten kontaktierte, und mein Agent rief meine Mutter an.

Und die sagten dann: ‚Sie kommt nicht weiter, weil der Regisseur den Eindruck hatte, sie würde mit ihm flirten, und das war ihm sehr unangenehm.‘“

Mit anderen Worten: Der Regisseur war ein Perverser und gab dem zehnjährigen Mädchen, das er begehrte, die Schuld. So weit ist es gekommen: Perverse geben den Kindern die Schuld und bezeichnen die kranke Störung dann mit einem harmloseren Namen wie „Pädophilie“.

Bella Thorne sagt, dies sei nicht das erste Mal gewesen, dass sie missbraucht wurde. Es habe begonnen, als sie erst sechs Jahre alt war und bis mindestens zu ihrem 14. Lebensjahr angedauert, während die Menschen um sie herum am Filmset und bei den Fotoshootings nichts unternommen hätten, um es zu verhindern. Typisch Hollywood eben .

Hollywood- und Disney-Filmsets sind voller perverser Regisseure und Produzenten, die Kinderdarsteller missbrauchen und irgendwie ungeschoren davonkommen

Frage: Wurde jemals ein Regisseur oder Produzent, der Kinder missbraucht hat, für seine Verbrechen ins Gefängnis geschickt? Wo bleiben die Anklagen?

Wir alle haben den Namen Harvey Weinstein schon tausendmal gehört, aber was ist mit all den anderen? Ist er der Einzige, der in diesem riesigen Sumpf von Perversen, Vergewaltigern und Pädophilen im linksgerichteten Hollywood und bei Disney für seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen wird?

1 2 11 12 13

In einer Welt, in der alles trans ist, in der wir alle geschlechtsverändernde Philosophien, Drogen und Operationen akzeptieren sollen, die mit sexbesessenen und verwirrten Menschen einhergehen, sollen wir jetzt auch noch liebevoll hinnehmen, wenn Pädophile all das Kindern ganz offen aufzwingen, in Filmen, Serien und sogar am Set?

Irgendwie hängt das alles auch immer mit Kinderhandel zusammen, und mit diesen Organisationen, die vorgeben, die Kinder zu schützen, wie CPS (Child „Protective“ Services), DHS und US Customs and Border Protection („Security“).

Hollywood schweigt beharrlich zu all den Kindesmissbrauchsfällen, ebenso wie Disney, selbst nachdem Regisseure und Produzenten beschuldigt und verurteilt wurden.

Auch die Mainstream-Medien berichten nicht darüber. Diese liberalen „Progressiven“ fördern nichts außer Kindesmissbrauch und Satanismus.

Sogar „ Herr der Ringe “ -Star Elijah Wood prangerte 2016 die Missstände an und sagte, Hollywood sei von sexuellem Kindesmissbrauch durchsetzt .

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 19.12.2025