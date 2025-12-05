Neuheit: Baldachin zur Abschirmung gegen Hochfrequenz, Mobilfunk und 5G

Teile die Wahrheit!

Viel mehr als Bettkomfort – dieser »Baldachin« bietet professionellen Strahlenschutz für Ihr Bett!

Er ist nicht nur ein Hingucker im Schlafzimmer, sondern dient auch als vollwertige Abschirmung gegen urbanen Elektrosmog und hochfrequente elektromagnetische Felder, wie sie beispielsweise Mobilfunk verursacht.

Dabei besticht dieser Doppelbettbaldachin in Elfenbeinweiß von Ecologa durch maximale Luft- und Lichtdurchlässigkeit. Sein feines, brokatähnliches Gewebe macht es möglich: Frische Luft und Licht dürfen rein, die gesundheitsschädliche Strahlung bleibt draußen.

Design in Pyramidenform: Durch seinen elegant schlichten Schnitt passt dieser Baldachin zu den meisten Einrichtungen. Was früher zur Ausstattung herrschaftlicher Himmelbetten gehörte, wertet auch Ihren heimischen Schlafkomfort auf:

Die pagodenförmige Spitze macht den Baldachin von außen optisch schmal. Während der Stoff – und somit die Abschirmung – von keiner seitlichen Naht unterbrochen wird, erfolgt der Einstieg über zwei Öffnungen durch einfaches Anheben des Stoffes.

Leichte Montage und Pflege machen dieses Produkt langlebig und universell einsetzbar.

Gesicherte Qualität: In Deutschland entworfen und konfektioniert, verkörpert dieser Baldachin die perfekte Mischung aus Design und Funktionalität. Kein Vergleich mit anderen Abschirmprodukten.

Das »Zelt« mit seinen Doppelnähten ist mit einer dekorativen Borte eingefasst. An jeder Ecke sind kleine »Stoffröhren« eingenäht, durch die die Holzstäbe gesteckt werden, welche dem Rahmen eine sehr gute Stabilität verleihen.

Die Öffnungen sind mit einer breiten Überlappung versehen, um zu verhindern, dass Strahlen in den Baldachin eindringen können.

Der Baldachin ist aus zwei abschirmenden Stoffen zusammengefügt, die aus Hightech-Fasern hergestellt werden.

Das Oberteil besteht aus Baumwolle, die mit einem versilberten Kupferdraht durchwoben ist, während die Unterseite des Baldachins aus Polyester gefertigt ist.

Technische Merkmale:

Baldachin für ein Doppelbett

Höhe: ca. 2,45 m

Zwei Öffnungen

Abschirmung max. 40 dB (99,99 %)

Farbe: Elfenbeinweiß

Körper: 97 % Baumwolle, 3 % Metall (versilberter Feinstkupferfaden)

Voile: Polyester 90 %, Metall 10 %

OEKO-TEX Standard 100

Befestigungsmaterial (Dübel/Haken) nicht im Lieferumfang enthalten.

Mehr Erholung dank Schutz vor Hochfrequenz, Mobilfunk und 5G

Pflegehinweise:

Besonders schonendes Waschen (Fein- oder Wollwaschgang bei 30 Grad)

Bleichen nicht erlaubt.

Keine Waschmittel mit Bleichmittel, nicht im Trockner trocknen.

Keine chemische Reinigung

Verwenden Sie immer so wenig Waschmittel als möglich. In der Regel sind Schirmtestilien nur leicht staubig.

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 03.12.2025