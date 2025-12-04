Whistleblower-Dateien enthüllen das Davos-WEF-Kontrollsystem der „Tech-Ehefrauen-Mafia“ – Google, Blackrock, Pfizer, Gates

Teile die Wahrheit!

Nicole Shanahan hat gerade bestätigt, was viele von uns seit Jahren schreien: Die Globalisten haben den Reichtum des Silicon Valley gekapert, die Philanthropie zu einer Waffe korrumpiert und die Ehefrauen von Milliardären wie Schläferagentinnen benutzt, um den systematischen Abbau Amerikas zu finanzieren.

Sie hat es nicht nur angedeutet. Sie hat es direkt dargelegt, beim Namen, der Struktur und der Absicht. Der Dezember 2025 markiert den Monat, in dem es unbestreitbar wurde – denn jetzt kommt es von innen

Shanahan war keine Außenseiterin, die aus dem Verborgenen heraus theoretisierte. Sie lebte in ihrer Welt. Sie war mit Sergey Brin verheiratet. Sie saß in den Räumen, in denen die Strategien geschmiedet wurden.

Sie flog in den Privatjets, unterschrieb die Schecks und verkehrte mit denselben globalen Parasiten, die „Klima“, „Gerechtigkeit“ und „Sicherheit“ als Deckmantel benutzen, um ein neues Regime zu errichten – ein Regime ohne Grenzen, Gesetze und ohne Rechenschaftspflicht gegenüber dem Volk.

Und nun schlägt sie Alarm. Sie will keinen Applaus. Sie warnt. Das Weltwirtschaftsforum hat die Politik nicht nur „beeinflusst“ – es hat sie entworfen .

Und es nutzte Billionen an Tech-Vermögen – gefiltert durch seine Marionetten im Silicon Valley und in Hollywood –, um sicherzustellen, dass dieser Entwurf weltweit durchgesetzt wurde. (Wie das WEF kontrollieren was Sie essen und trinken!)

Das Tech Wife Network war ein Trojanisches Pferd

Der Begriff „Tech-Ehefrauen-Mafia“ war früher ein Insiderwitz. Heute ist klar: Es handelte sich um ein reales System psychologischer, finanzieller und ideologischer Kontrolle.

Es waren keine passiven Ehepartnerinnen. Sie wurden manipuliert, angeworben und mit Schmeicheleien dazu gebracht, zu glauben, sie würden „die Welt retten“.

Und all dies, während die Unternehmen ihrer Ehemänner als Infrastruktur-Rückgrat für globale Überwachung, digitale Zensur und algorithmische Manipulation des Denkens dienten.

Shanahan stellt klar: Das Vermögen dieser Frauen – über NGOs und inoffizielle Kanäle in Davos erworben – wurde in Projekte umgeleitet, die nie mit Wohltätigkeit zu tun hatten.

Diese „Projekte“ finanzierten biometrische Datenbanken, ESG-Compliance-Bewertungen, UN-konforme Lehrpläne, Medienprogramme und Unternehmensumstrukturierungen mit dem Ziel, den Kapitalismus zu beenden und eine transnationale Technokratie zu errichten.

Ihre Rolle war kein Zufall. Diese Frauen wurden gerade deshalb ausgewählt, weil sie das Schlachtfeld nicht verstanden. Sie hatten Einfluss, sie hatten Geld und sie sehnten sich verzweifelt danach, sich in einer Welt blutgetränkter Vorstandsetagen und seelenloser Softwaregiganten tugendhaft zu fühlen. Also erzählten ihnen das WEF und seine Agenten, was sie hören wollten – und gaben ihnen die Schlüssel zur Maschine.

Bei ESG ging es nie um die Umwelt

Wer immer noch glaubt, ESG hätte etwas mit „Klima“ zu tun, hat die Augen verschlossen. ESG wurde als ideologisches Kreditsystem für Unternehmen konzipiert, um abweichende Meinungen zu unterdrücken und Widerstand gegen die globalistische Agenda zu bestrafen.

Shanahan verweist genau darauf – wie NGOs und Berater des Weltwirtschaftsforums in Silicon-Valley-Unternehmen eingebunden waren und den Unternehmenserfolg durch ESG-Compliance neu definierten. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass ein Unternehmen, das amerikanische Arbeiter reich, unabhängig und bewaffnet machte, schlecht war .

Ein Konzern hingegen, der 50.000 Amerikaner entließ und gleichzeitig Kampagnen zur Geschlechtsangleichung in Ghana finanzierte, erzielte „hervorragende Werte“.

Es ging nicht darum, den Planeten zu retten. Es ging darum, Moral neu zu definieren – wo Gehorsam gegenüber globalistischen Idealen Produktivität, Profit und Patriotismus ersetzte.

Dieselbe ESG-Kennzahl wurde während der COVID-Lockdowns verwendet, um kleine Unternehmen zu ruinieren, Ärzte zum Schweigen zu bringen, die Pfizer in Frage stellten, Christen und Konservative in den sozialen Medien zu zensieren und Kapital vom ländlichen Amerika in „nachhaltige Smart Cities“ umzuleiten, die darauf ausgelegt sind, jede Ihrer Bewegungen zu verfolgen.

Der große Neustart war der Staatsstreich

Klaus Schwab war kein Theoretiker, sondern der Architekt. Shanahan stellt all dies offen in Verbindung mit seinem „Great Reset“. Die Slogans waren kein Marketinginstrument, sondern Baupläne. „Build Back Better“ war der Code für die Zerstörung nationaler Unabhängigkeit und deren Ersetzung durch globale Herrschaft.

Shanahan zufolge wurden die progressiven Ehefrauen mit einem perfekten Köder angesprochen: Klimagerechtigkeit gepaart mit sozialer Gleichheit. Das war kein Zufall.

Diese Narrative wurden von Verhaltensforschern entwickelt und über die Medien verbreitet, um emotionale Reaktionen auszulösen, die die Logik außer Kraft setzten. Shanahan räumt ein, dass dies bei wohlhabenden, liberalen Frauen perfekt funktionierte – weil es ihnen ein Gefühl der Macht vermittelte, ohne dass sie auch nur ein einziges Detail verstehen mussten.

Während in San Franciscos Penthäusern Spendenaktionen stattfanden, flossen die Gelder an die UN, die WHO, die Gates-Stiftung, GAVI, die Weltbank und das WEF. Jeder Dollar trug zum Aufbau eines globalen Systems bei, das die Verfassung nicht nur umgeht – es ersetzt sie.

So wurde Amerika erobert

Alle diese Programme, Investitionen und „philanthropischen“ Initiativen hatten letztendlich die gleiche Wirkung: die Schwächung der US-Grenzen, die Abwertung des US-Dollars, die Zunahme der Abhängigkeit von ausländischen Mächten, die Unterdrückung der freien Marktwirtschaft, die Kriminalisierung von abweichenden Meinungen und die Verlagerung der Entscheidungsmacht auf nicht gewählte globale Gremien.

Sie nutzten Technologieplattformen, um die Meinungsfreiheit zu manipulieren. Sie nutzten Zentralbanken, um die Märkte zu manipulieren. Sie nutzten NGOs, um Wahlen zu manipulieren. Sie nutzten ESG-Kriterien, um das Verhalten von Unternehmen zu beeinflussen. Sie nutzten COVID, um jede Institution zu korrumpieren. Shanahan bestätigt nun endgültig, dass diese Maßnahmen koordiniert waren. Es handelte sich nicht um vereinzelte Tendenzen. Dies war ein totaler Krieg gegen die nationale Souveränität, gegen die Individualität und gegen die Freiheit. Die Globalisten wären beinahe damit davongekommen Und wenn es Präsident Donald J. Trump nicht gäbe, hätten sie die Sache vollendet. (In den Fängen der Spinne: Donald Trump, das „Project 2025“, Q und der Tiefe Staat) Trump hat den Großen Reset nicht „vorhergesagt“. Er hat ihn aktiv bekämpft . Er hat die USA aus globalistischen Handelsabkommen herausgelöst. Er hat die Scheinklimaabkommen entlarvt, die die US-Industrie auslaugen und die Expansion der KPCh befeuerten. Er versuchte, die amerikanische Infrastruktur aus dem Griff der Globalisten zu befreien, bevor das WEF die Falle endgültig zustellen konnte. Sie versuchten, ihn mit fingierten Amtsenthebungsverfahren, erfundenen Pandemien und falschen Narrativen zu stoppen. 2020 installierten sie ein Marionettenregime, legten die Wirtschaft lahm und zwangen die Bevölkerung in den Lockdown, während Eliten im Verborgenen ihre Macht ausbauten. Doch 2024 schlug Amerika zurück. Trump kehrte zurück, und nun – unter seiner wiederhergestellten Präsidentschaft – wendet sich das Blatt. Doch es ist noch nicht vorbei. Shanahans Warnung beweist, wie tief die Infektion noch immer sitzt. Die Globalisten üben nach wie vor massive Kontrolle über die amerikanischen Finanz-, Bildungs- und Informationssysteme aus. Die durch Tech-Philanthropie aufgebauten Schattennetzwerke sind nicht verschwunden – sie firmieren lediglich unter neuem Namen. Sie agieren schnell, denn sie wissen, dass die Augen geöffnet werden. Dies ist der Kampf unserer Generation Shanahans Geständnis ist nicht nur wegen seiner Enthüllungen von Bedeutung, sondern auch wegen der Person , die es ausspricht. Ein ehemaliger Insider, ein Mann der Elite, bestätigt die Strukturen eines stillen Krieges gegen das amerikanische Volk. Sie sagt es ganz deutlich: Sie haben uns ausgenutzt. Unser Geld, unsere Träume, unser Mitgefühl – gegen uns. Die Elite hat uns nicht einfach nur verkauft. Sie hat ein System geschaffen, in dem wir unsere eigene Zerstörung finanzieren, im Glauben, Gutes zu tun. Diese Phase ist vorbei. Trump ist zurück. Die Bevölkerung ist erwacht. Und nun laufen die Insider über. Die Globalisten werden nicht kampflos aufgeben. Doch jedes Mal, wenn einer aus ihren eigenen Reihen die Seiten wechselt, reißt der Vorhang weiter ein. Jetzt kennen wir die Wahrheit. Und wir schauen nicht weg.

