Whistleblower-Dateien enthüllen das Davos-WEF-Kontrollsystem der „Tech-Ehefrauen-Mafia“ – Google, Blackrock, Pfizer, Gates

Nicole Shanahan hat gerade bestätigt, was viele von uns seit Jahren schreien: Die Globalisten haben den Reichtum des Silicon Valley gekapert, die Philanthropie zu einer Waffe korrumpiert und die Ehefrauen von Milliardären wie Schläferagentinnen benutzt, um den systematischen Abbau Amerikas zu finanzieren.
Sie hat es nicht nur angedeutet. Sie hat es direkt dargelegt, beim Namen, der Struktur und der Absicht. Der Dezember 2025 markiert den Monat, in dem es unbestreitbar wurde – denn jetzt kommt es von innen
Shanahan war keine Außenseiterin, die aus dem Verborgenen heraus theoretisierte. Sie lebte in ihrer Welt. Sie war mit Sergey Brin verheiratet. Sie saß in den Räumen, in denen die Strategien geschmiedet wurden.
Sie flog in den Privatjets, unterschrieb die Schecks und verkehrte mit denselben globalen Parasiten, die „Klima“, „Gerechtigkeit“ und „Sicherheit“ als Deckmantel benutzen, um ein neues Regime zu errichten – ein Regime ohne Grenzen, Gesetze und ohne Rechenschaftspflicht gegenüber dem Volk.
Und nun schlägt sie Alarm. Sie will keinen Applaus. Sie warnt. Das Weltwirtschaftsforum hat die Politik nicht nur „beeinflusst“ – es hat sie entworfen .
Und es nutzte Billionen an Tech-Vermögen – gefiltert durch seine Marionetten im Silicon Valley und in Hollywood –, um sicherzustellen, dass dieser Entwurf weltweit durchgesetzt wurde. (Wie das WEF kontrollieren was Sie essen und trinken!)
Das Tech Wife Network war ein Trojanisches Pferd
Der Begriff „Tech-Ehefrauen-Mafia“ war früher ein Insiderwitz. Heute ist klar: Es handelte sich um ein reales System psychologischer, finanzieller und ideologischer Kontrolle.
Es waren keine passiven Ehepartnerinnen. Sie wurden manipuliert, angeworben und mit Schmeicheleien dazu gebracht, zu glauben, sie würden „die Welt retten“.
Und all dies, während die Unternehmen ihrer Ehemänner als Infrastruktur-Rückgrat für globale Überwachung, digitale Zensur und algorithmische Manipulation des Denkens dienten.
Shanahan stellt klar: Das Vermögen dieser Frauen – über NGOs und inoffizielle Kanäle in Davos erworben – wurde in Projekte umgeleitet, die nie mit Wohltätigkeit zu tun hatten.
Diese „Projekte“ finanzierten biometrische Datenbanken, ESG-Compliance-Bewertungen, UN-konforme Lehrpläne, Medienprogramme und Unternehmensumstrukturierungen mit dem Ziel, den Kapitalismus zu beenden und eine transnationale Technokratie zu errichten.
Ihre Rolle war kein Zufall. Diese Frauen wurden gerade deshalb ausgewählt, weil sie das Schlachtfeld nicht verstanden. Sie hatten Einfluss, sie hatten Geld und sie sehnten sich verzweifelt danach, sich in einer Welt blutgetränkter Vorstandsetagen und seelenloser Softwaregiganten tugendhaft zu fühlen. Also erzählten ihnen das WEF und seine Agenten, was sie hören wollten – und gaben ihnen die Schlüssel zur Maschine.
Bei ESG ging es nie um die Umwelt
Wer immer noch glaubt, ESG hätte etwas mit „Klima“ zu tun, hat die Augen verschlossen. ESG wurde als ideologisches Kreditsystem für Unternehmen konzipiert, um abweichende Meinungen zu unterdrücken und Widerstand gegen die globalistische Agenda zu bestrafen.
Shanahan verweist genau darauf – wie NGOs und Berater des Weltwirtschaftsforums in Silicon-Valley-Unternehmen eingebunden waren und den Unternehmenserfolg durch ESG-Compliance neu definierten. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass ein Unternehmen, das amerikanische Arbeiter reich, unabhängig und bewaffnet machte, schlecht war .
Ein Konzern hingegen, der 50.000 Amerikaner entließ und gleichzeitig Kampagnen zur Geschlechtsangleichung in Ghana finanzierte, erzielte „hervorragende Werte“.
Es ging nicht darum, den Planeten zu retten. Es ging darum, Moral neu zu definieren – wo Gehorsam gegenüber globalistischen Idealen Produktivität, Profit und Patriotismus ersetzte.
Dieselbe ESG-Kennzahl wurde während der COVID-Lockdowns verwendet, um kleine Unternehmen zu ruinieren, Ärzte zum Schweigen zu bringen, die Pfizer in Frage stellten, Christen und Konservative in den sozialen Medien zu zensieren und Kapital vom ländlichen Amerika in „nachhaltige Smart Cities“ umzuleiten, die darauf ausgelegt sind, jede Ihrer Bewegungen zu verfolgen.
Der große Neustart war der Staatsstreich
Klaus Schwab war kein Theoretiker, sondern der Architekt. Shanahan stellt all dies offen in Verbindung mit seinem „Great Reset“. Die Slogans waren kein Marketinginstrument, sondern Baupläne. „Build Back Better“ war der Code für die Zerstörung nationaler Unabhängigkeit und deren Ersetzung durch globale Herrschaft.
Shanahan zufolge wurden die progressiven Ehefrauen mit einem perfekten Köder angesprochen: Klimagerechtigkeit gepaart mit sozialer Gleichheit. Das war kein Zufall.
Diese Narrative wurden von Verhaltensforschern entwickelt und über die Medien verbreitet, um emotionale Reaktionen auszulösen, die die Logik außer Kraft setzten. Shanahan räumt ein, dass dies bei wohlhabenden, liberalen Frauen perfekt funktionierte – weil es ihnen ein Gefühl der Macht vermittelte, ohne dass sie auch nur ein einziges Detail verstehen mussten.
Während in San Franciscos Penthäusern Spendenaktionen stattfanden, flossen die Gelder an die UN, die WHO, die Gates-Stiftung, GAVI, die Weltbank und das WEF. Jeder Dollar trug zum Aufbau eines globalen Systems bei, das die Verfassung nicht nur umgeht – es ersetzt sie.
So wurde Amerika erobert
Alle diese Programme, Investitionen und „philanthropischen“ Initiativen hatten letztendlich die gleiche Wirkung: die Schwächung der US-Grenzen, die Abwertung des US-Dollars, die Zunahme der Abhängigkeit von ausländischen Mächten, die Unterdrückung der freien Marktwirtschaft, die Kriminalisierung von abweichenden Meinungen und die Verlagerung der Entscheidungsmacht auf nicht gewählte globale Gremien.
