Wissenschaftler haben in Südamerika riesige unterirdische Tunnel entdeckt, und sie wurden nicht von Menschenhand geschaffen!

Unter den sanften Hügeln Südbrasiliens und Nordargentiniens hat eine außergewöhnliche Entdeckung Wissenschaftler verblüfft: riesige, in den Fels gehauene Tunnel.

Diese uralten Bauwerke, von denen einige über 600 Meter lang sind , entstanden weder durch Menschen noch durch geologische Kräfte.

Anders als übliche geologische Formationen wie Flussläufe oder Höhlen weisen diese Tunnel eine eindeutige, zielgerichtete Konstruktion auf. Ihre Größe und Komplexität deuten auf große Tiere als Erbauer hin, und die gängigste Theorie besagt, dass diese Tunnel von Megafauna – genauer gesagt von Riesenfaultieren – angelegt wurden.

Ein von Riesenfaultieren geformtes Tunnelsystem

Laut einer kürzlich in Science Advances veröffentlichten Studie sind diese Tunnel von beeindruckender Größe. Einige sind so lang wie zwei Fußballfelder und so hoch, dass ein Erwachsener hindurchgehen kann, ohne sich bücken zu müssen . Als sie entdeckt wurden, sorgte die schiere Größe dieser Tunnel für großes Aufsehen.

Diese Tunnel sind in Materialien wie Sandstein , verwittertes Vulkangestein und verfestigten Sand gehauen – Materialien, die so hart sind, dass Menschen oder einfache Werkzeuge Mühe hätten, sie auszugraben.

Dennoch sind die unterirdischen Gänge bemerkenswert einheitlich, mit langen, glatten Wänden, die von parallelen Krallenspuren durchzogen sind.

Heinrich Frank , Geologe an der Bundesuniversität Rio Grande do Sul, und sein Team haben über 1.500 dieser Gänge kartiert , die sich über den Süden und Südosten Brasiliens erstrecken.

Die Gänge scheinen einem Netzwerkmuster zu folgen und kreuzen sich in dichten Gruppen. Es wirkt fast so, als wären sie über viele Generationen hinweg bewusst gegraben und instand gehalten worden.

„Es gibt weltweit keinen geologischen Prozess, der lange Tunnel mit kreisförmigem oder elliptischem Querschnitt erzeugt, die sich verzweigen, auf- und absteigen und an deren Wänden sich Krallenspuren befinden“, erklärte Frank .

Die Klauen, die die Erde formten

Eines der auffälligsten Indizien zur Identifizierung der Tunnelbauer sind die Krallenspuren an den Wänden. Es handelt sich um tiefe, parallele Rillen, die den charakteristischen Krallen des Riesenfaultiers Megatherium entsprechen.

Obwohl einige Forscher zunächst andere Kandidaten wie Gürteltiere in Betracht zogen, passen Form und Größe der Krallenspuren eher zum Riesenfaultier, das massive, gebogene Krallen besaß , die sich ideal zum Graben in der Erde eigneten.

Das Megatherium war kein kleines Tier. Mit einer Höhe von 3,6 Metern und einem Gewicht von bis zu vier Tonnen war dieses Ungetüm so groß wie ein Elefant und nutzte wahrscheinlich seine gewaltigen Klauen, um tief in die Erde zu graben.

Die Tunnel, etwa 1,80 Meter breit und ebenso hoch, entsprechen exakt den Maßen des Megatheriums . Diese Faultiere, ausgestattet mit kräftigen Vorderbeinen, waren in der Lage, die Landschaft im Laufe der Zeit umzugestalten, indem sie diese Tunnel als Unterschlupf oder Schutz vor Raubtieren gruben.

Interaktion zwischen Mensch und Riesenfaultier: War es Jagd oder Spiel?

Tatsächlich lebten Menschen und diese riesigen Kreaturen während der Eiszeit zusammen, und es gibt Hinweise darauf, dass die Menschen sie jagten.

„Es ist möglich, dass das Verhalten spielerisch war, doch Interaktionen zwischen Menschen und Faultieren lassen sich wahrscheinlich besser im Kontext von Verfolgung und/oder Jagd interpretieren“, schrieben die Forscher.

„Faultiere wären eine gewaltige Beute gewesen. Ihre kräftigen Arme und scharfen Krallen verliehen ihnen eine tödliche Reichweite und einen klaren Vorteil im Nahkampf.“

Vielleicht zog sich das Riesenfaultier in die Sicherheit seines unterirdischen Baus zurück, um Schutz vor den Gefahren der Außenwelt zu suchen. Die Bauweise dieser Höhlen – groß, gewunden und tief – hätte sie zu einem idealen Versteck gemacht.

