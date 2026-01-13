David Icke: Die Enthüllung: Wie das Erwachen die künstliche Matrix zerstört

Teile die Wahrheit!

David Icke, einer der weltweit einzigartigsten Autoren und Forscher, bringt mit DIE ENTHÜLLUNG sein neuestes Meisterwerk heraus – eine tiefgehende Offenlegung der wahren Natur unserer Realität.

Seit 35 Jahren stellt er unbequeme Fragen und sucht furchtlos nach Antworten, ohne sich von Widerstand oder Verleumdung aufhalten zu lassen.

Wer sind wir? Wo sind wir? Wer oder was kontrolliert wirklich diese Welt?

In DIE ENTHÜLLUNG gräbt Icke tiefer als je zuvor und offenbart eine Realität, die weit über das hinausgeht, was uns nach wie vor erzählt wird. Dieses Buch ist nicht nur ein Meilenstein auf dem Weg zur Wahrheit – es ist der nächste Schritt im menschlichen Erwachen.

Von den verborgenen Kräften hinter unserer Welt bis zur Natur des »Jenseits« – Icke verbindet all diese Aspekte zu einem erschütternden Gesamtbild. Seine jahrzehntelangen Enthüllungen haben sich immer wieder bewahrheitet.

Was er hier offenlegt, hat das Potenzial, unser Verständnis von uns selbst und der Realität grundlegend zu verändern.

»David Icke erkennt Muster, die andere übersehen, und deckt sie auf. Das macht nicht immer Freunde – aber es ist der Weg der Wahrheit.«

– Simon Welsh, britischer Autor und Dichter –

David Icke lebt auf der Isle of Wight vor der Südküste Englands. Er ist eine der wichtigsten Stimmen unserer Zeit. Seine Erkenntnisse wurden zunächst von vielen mit Unglauben und Spott bedacht – bis seine Voraussagen sich Jahr für Jahr als richtig erwiesen und die Skeptiker zuzuhören begannen.

AUSZUG AUS KAPITEL 1: GEISTIGES GEFÄNGNIS

Was wissen wir mit Sicherheit? Ich meine, was wissen wir WIRKLICH? Es geht nicht darum, wovon wir denken, dass wir es wissen. Es geht darum, wovon wir wissen, dass wir es wissen. Nun, wir wissen so gut wie nichts.

Wir leben in einer »Welt«, in der wir mit einem ständigen Strom von Illusionen gefüttert werden, und unsere von Illusionen durchdrungenen Gedanken und Gefühle manifestieren dann die illusorische Erfahrung, die wir fälschlicherweise für real halten. Wir nennen diese Illusion »menschliches Leben«.

Ich meine »fälschlicherweise für real halten« in dem Sinne, dass wir glauben, die Realität so zu erleben, wie wir sie wahrnehmen, obwohl das nicht der Fall ist.

Was können wir unter solchen Umständen schon mit Sicherheit wissen? Nur sehr wenig. Wir können die Illusion nach Mustern absuchen, wie ich es seit 35 Jahren tue, und feststellen, dass sie eine Illusion ist. Wir können Schritt für Schritt, wenn weitere Muster auftauchen, herausfinden, warum es eine Illusion ist, was die Illusion erzeugt und was hinter der Illusion steckt. Während wir die Illusion erforschen, können wir uns bewusst machen, dass sie eine Illusion ist, und erkennen, dass selbst das, was wir zu wissen glauben, illusorisch sein kann.

Der britische Premierminister Winston Churchill beschrieb Russland zu Kriegszeiten als »ein Rätsel, eingewickelt in ein Mysterium innerhalb eines Enigmas«.

Der Satz wäre viel länger, wenn er von der Realität gesprochen hätte. Vielleicht »ein illusorisches Rätsel, eingewickelt in ein illusorisches Mysterium innerhalb eines illusorischen Enigmas, das verwirrend, unerklärlich, verblüffend, verwirrend, verwirrend, bizarr, seltsam, seltsam, seltsam, eigenartig und verwirrend ist«. Ich könnte weitermachen.

Aber es gibt eine Sache, die wir wissen, die nicht glaubhaft in Frage gestellt oder geleugnet werden kann: Was auch immer wir zu wissen glauben, es gibt immer, immer mehr zu wissen – in unserem Fall unendlich viel mehr. Um die Welt und die Wirklichkeit zu verstehen, müssen wir uns ständig bewusst sein, was wir nicht wissen. Das bedeutet fast alles.

Der antike griechische Philosoph Sokrates ist berühmt dafür, dass er diese grundlegende Wahrheit erkannt hat. Ihm werden unter anderem folgende Zitate zugeschrieben: „Wissen heißt wissen, dass man nichts weiß. Das ist die Bedeutung des wahren Wissens“; „Die einzig wahre Weisheit besteht darin, zu wissen, dass man nichts weiß“; „… zu wissen, dass man nichts weiß, macht einen zum Klügsten von allen“.

Diese Worte sind ganz offensichtlich richtig, und dieses Bewusstsein hat mich und alles, was ich in den letzten dreieinhalb Jahrzehnten seit meinem außergewöhnlichen Erwachen, das ich in „Die Falle“ beschreibe, getan habe, angetrieben. Demut ist die Grundlage dafür.

Die Demut, zu sagen: „Ich weiß es nicht – was weiß ich also nicht?“ Das treibt Sie an und inspiriert Sie, herauszufinden, was Sie nicht wissen. Es gibt nie einen Punkt, an dem man sagt: „Ich habe es“. Sie erkennen, dass dies die größte aller Illusionen ist, die große Teile der Menschheit in der Wahrnehmungszelle des „Ich weiß“ gefangen hält.

Sobald man das glaubt, ist die Erforschung vorbei. Warum sollte ich erforschen, was ich nicht weiß, wenn ich es weiß? Der amerikanische Historiker Daniel J. Boorstin sagte: „Das größte Hindernis für Entdeckungen ist nicht die Unwissenheit – es ist die Illusion des Wissens.“

Der unerschütterliche Glaube, der nicht in Frage gestellt werden kann, und das menschliche Bedürfnis nach Gewissheit inmitten eklatanter Ungewissheit sind die Grundpfeiler der Religion, einschließlich der Religion, die wir „Wissenschaft“ nennen.

Beide suchen nach Gewissheit in einer unendlichen Realität mit unendlichen Möglichkeiten, unendlichem Potenzial und unendlicher Ungewissheit. Wie ist Gewissheit überhaupt möglich, wenn die Wahrnehmung das Verhalten und die Erfahrung bestimmt? Die einzige Gewissheit muss die Ungewissheit sein – muss die Wahl im tiefsten Sinne sein.

Ungewissheit ist ein Geschenk, das neue Erfahrungen und damit neues Wissen, Bewusstsein und das Potenzial für Weisheit bringt. Wir müssen mit ihr Frieden schließen.

Die Neugier treibt uns an, die Ungewissheit zu umarmen, das Neueste zu suchen und darüber hinauszugehen. Cliff Morgan, die walisische Rugby-Legende, sagte zu mir, als er in leitender Funktion bei der BBC tätig war: „David – verliere nie deinen Sinn für Wunder.“ Das habe ich nie getan. Wenn du deinen Sinn für Wunder verlierst, verlierst du deinen Sinn für das Leben.

WAHRNEHMUNG DIKTIEREN

Ich decke seit 1990 auf (bis vor kurzem unter großem Gelächter und Ablehnung), dass die Menschheit von einer nicht-menschlichen dämonischen Kraft kontrolliert wird, die durch ein globales Netzwerk von Geheimgesellschaften arbeitet, um die Wahrnehmung der Bevölkerung zu kapern. Ich nenne dieses Netzwerk den Globalen Kult.

Wir werden im Laufe dieses Buches sehen, wie die Kontrolle der Wahrnehmung die Grundlage aller Kontrolle ist. Geheimgesellschaften setzen ihre eigene Aufteilung des Wissens durch, um sicherzustellen, dass nur der innere Kreis weiß, wie die Teile zusammenpassen – und selbst dann nicht alle.

Dies sind die Abteilungen der Geheimgesellschaften, die als „Grade“ bekannt sind. Die elitärsten Geheimbünde sind so geheim, dass fast alle ihre Mitglieder keine Ahnung vom wahren Grund ihrer Existenz haben. Nur der innere Kern oder Kreis weiß das.

Man kann diese verdeckte Struktur genau als ein Spinnennetz aus Geheimgesellschaften und halbgeheimen Gruppen symbolisieren, in dessen Zentrum eine „Spinne“ steht, die die Ereignisse lenkt und der Menschheit ihre Agenda diktiert. Das Netz hat die Menschheit in Richtung einer dystopischen Gesellschaft manipuliert, die auf einer Weltregierungsdiktatur beruht. Ich habe schon seit langem davor gewarnt, als sich die Agenda im Verborgenen entfaltete. Seit dem Aufkommen des „C“-Schwindels ist die Richtung, in die wir geführt werden, immer offensichtlicher geworden.

Die Struktur des Netzes kann auch als eine pyramidale Hierarchie dargestellt werden. Der kontrollierende Kern steht an der Spitze, und jede nachfolgende Ebene darunter weiß immer weniger, bis man die Masse der Menschheit am Boden erreicht. Sie werden so manipuliert, dass sie so gut wie nichts wissen.

Jede Ebene gehorcht den Befehlen der darüber liegenden und zwingt sie der darunter liegenden auf. So geht es die Hierarchie hinunter, bis man die Masse erreicht.

An diesem Punkt wird der Wille der wenigen an der Spitze der gesamten Bevölkerung „aufgezwungen“, und alles, was es dazu braucht, ist eine Abfolge von Auferlegung und Duldung (Abbildung 5). Kultische Forderungen werden nicht so sehr auferlegt, sondern gehorcht.

Es gibt zwei „Welten“ innerhalb der menschlichen Gesellschaft, die durch ihren sehr unterschiedlichen Zugang zu Wissen getrennt sind. Im inneren Kern des Kultes wird fortgeschrittenes Wissen über die verborgene Natur der Realität und den Plan des Kultes für eine globale Dystopie, die von künstlicher Intelligenz (KI) kontrolliert wird, über Generationen hinweg weitergegeben. Der Rest des Netzes weiß nur, was er wissen muss, um seinen spezifischen Beitrag zu leisten. „Okkult“ bedeutet „verborgen“.

Wahrnehmungsveränderndes Wissen muss vor den Menschen verborgen werden, die man versklaven will. Diese Nicht-Kult-Milliarden in der anderen „Welt“ sind ein Leben lang der Wissensunterdrückung durch das vom Kult geschaffene und kontrollierte „Bildungssystem“ und die Medien ausgesetzt.

Ich habe den Kult in früheren Büchern, die bis in die frühen 1990er Jahre zurückreichen, und seit der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts sehr detailliert beschrieben, wie eine nicht-menschliche dämonische Kraft in einer anderen Dimension der Realität letztlich die Richtung des menschlichen Lebens diktiert. Es geht um die Kontrolle von sehr wenigen über sehr viele. Nimmt man die dämonischen Wesenheiten jenseits der menschlichen Sichtweite zu den wenigen Geheimbundmitgliedern hinzu, die genau wissen, was sie tun, wird die Rechnung lächerlich. Die Beherrscher sind den Beherrschten zahlenmäßig dramatisch unterlegen.

Die wenigen Dämonen müssen die Wahrnehmung der Bevölkerung kontrollieren, wenn sie sich durchsetzen wollen. Sie tun dies, indem sie das individuelle und kollektive Bewusstsein ihrer Zielpersonen kapern. Wir haben eine menschliche Realität, in der die Kontrolle der Wahrnehmung ständig durch die Kontrolle der Informationen, aus denen diese Wahrnehmungen gebildet werden, verfolgt wird.

Dies ist der Grund für die heutige Massenzensur, die ab 2024 und insbesondere durch den Einsatz von KI dramatisch zunehmen soll. Aus Wahrnehmung entsteht Verhalten, und aus kollektivem Verhalten entsteht menschliches „Leben“. Wer die Wahrnehmung kontrolliert, kontrolliert auch die menschliche Erfahrung.

Die Geschichte dringt tief in andere Dimensionen der Realität ein – viel tiefer, als selbst 95 Prozent der alternativen Medien verstehen, ganz zu schweigen von den Mainstreams. Wir gehen tiefer als ich glaube, dass irgendein Buch die Gesamtheit der menschlichen Notlage dargestellt hat (wobei es immer mehr zu wissen gibt) und bauen auf den Enthüllungen in Die Falle und Der Traum auf.

Ich möchte im menschlichen Bereich des illusorischen „Physischen“ und dessen, was als „Alltagsleben“ bezeichnet wird, beginnen, um zu zeigen, wie die Wahrnehmungen auf dieser Ebene manipuliert werden.

Dazu gehört auch die Aufdeckung von „alternativen“ Informationen und „großen Namen“, die – manche wissentlich, die meisten unwissentlich – dazu beitragen, die Menschen vom Kernwissen, das sie haben müssen, abzulenken und auf irrelevante Nebenwege der Politik und der Besessenheit von kleinen Bildern zu lenken. Wir werden dann tiefer in diese anderen Bereiche eindringen, von denen aus der Plan letztendlich inszeniert wird.

Ein Schlüssel zur Wahrnehmungskontrolle ist die Manipulation der menschlichen Zielpersonen in ein Gefühl der Gewissheit, das massiv falsch ist. Wenn man sie auch noch dazu bringen kann, das anzubeten, was sie für ihren „Gott“ halten, während sie in Wirklichkeit Sie – den Dämon – anbeten, umso besser. Dies geschieht bereits, wie ich noch untersuchen werde. (…)

