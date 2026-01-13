Freundin des Disney-Stars packt nach Verhaftung aus: „Sie sind ALLE Pädophile!“

Teile die Wahrheit!

Die Ex-Freundin des Disney-Stars Matt Prokop hat nach seiner Verhaftung wegen Kindesmissbrauchs ihr Schweigen gebrochen und behauptet, der Sender sei „von Pädophilen durchsetzt“.

Der 35-jährige Schauspieler, der für seine Hauptrollen in Disney-Projekten wie Geek Charming und High School Musical 3: Senior Year bekannt ist, wurde an Weihnachten wegen einer widerlichen Reihe von pädophilen Straftaten verhaftet.

Dailymail.co.uk berichtet: Prokop wird ohne Kaution in einem Gefängnis in Victoria County festgehalten. Er wurde ursprünglich wegen Verstoßes gegen seine Kautionsauflagen aus einem früheren Verfahren aus dem Jahr 2024 sowie wegen Widerstands gegen die Festnahme und Flucht vor der Polizei festgenommen.

Doch nachdem am 31. Dezember ein Haftbefehl unterzeichnet worden war, wurde zusätzlich eine Anklage wegen „Besitzes oder Verbreitung von Kinderpornografie“ erhoben.

Nun hat Prokops Ex-Freundin die angeblichen jahrelangen Misshandlungen, die sie während ihrer Beziehung erlitten haben soll, detailliert geschildert, während der Schauspieler mit neuen Anklagen konfrontiert wird.

Seine ehemalige Partnerin sagte der Daily Mail: „Nach vielen Jahren des Missbrauchs sind die Auswirkungen immer noch sehr real und beeinflussen weiterhin mein Leben.“

„Im Moment nehme ich mir Zeit, um mich in Ruhe zu erholen, mit der Unterstützung von engen Freunden und meiner Familie.“

„Diese Auszeit mindert weder die Schwere noch den Schaden seiner Taten.“ (Pädophilenring in Hollywood aufgedeckt: Perverse Hollywood-Eliten versuchen, Pädophilie zu normalisieren)

„Sobald weitere Informationen bekannt werden, bitte ich darum, dass alle Opfer mit Sorgfalt, Würde und Respekt behandelt werden.“

Prokops Ex-Freundin lernte ihn in jungen Jahren über soziale Medien kennen, doch ihre romantische Beziehung begann erst, als sie erwachsen war. Das Paar verlobte sich im Januar 2024.

Die Daily Mail hat sich an Prokops Vertreter gewandt, um eine Stellungnahme zu den Vorwürfen zu erhalten.

Prokop wurde bereits im Mai 2024 in Texas, wo er herkommt, festgenommen, nachdem er angeblich seine Freundin angegriffen hatte.

Nach Angaben der Polizei von Victoria befanden sich die beiden zu diesem Zeitpunkt auf einem Wochenendausflug, als Prokops Freundin angeblich jemandem erzählte, er habe sie angegriffen.

Etwa eine Stunde später rückten die Beamten zu einer Ruhestörung in einem anderen Gebiet aus, wo sie Prokop und seine Freundin vorfanden.

Die Frau erlitt so schwere Verletzungen, dass eine Verhaftung gerechtfertigt war, da die Ermittlungen ergaben, dass Prokop sie angeblich geschubst und ihren Kopf gegen etwas geschlagen hatte.

Berichten zufolge versuchte Prokop, sich von den Beamten loszureißen und zu fliehen, als diese ihn festnahmen.

Vor diesem Vorfall hatte seine Ex-Freundin und frühere Disney-Kollegin Sarah Hyland, heute 35, eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt.

Die beiden Schauspieler waren von 2008 bis 2014 ein Paar, nachdem sie sich bei einem Vorsprechen für High School Musical 3: Senior Year kennengelernt hatten, in dem er Jimmie spielte.

Er hatte 2012 einen Gastauftritt in einer Folge von Modern Family an der Seite der Schauspielerin sowie in den Filmen Geek Charming (2011), Struck by Lightning (2012) und April Apocalypse (2013).

Prokop wurde bei ihrem Film „See You In Valhalla“ aus dem Jahr 2015 auch als Produzent genannt.

Hyland behauptete, Prokop sei während ihrer vierjährigen Beziehung verbal und körperlich gewalttätig gewesen, bis ihre „Modern Family“-Fernsehmutter Julie Bowen eingriff und ihr half, die Beziehung zu beenden.

In ihrer Klageschrift schilderte sie einen Vorfall, bei dem Prokop sie angeblich gegen ein Auto gedrückt und gewürgt habe.

„Sein Griff war so fest, dass ich weder atmen noch sprechen konnte“, sagte Hyland in den Gerichtsakten. „Ich hatte Angst und fürchtete um mein Leben.“

Nachdem Prokop im August 2014 in eine Entzugsklinik eingeliefert worden war, rief jemand von der Einrichtung an, um sie vor seinem psychischen Zustand bei seiner Entlassung zu warnen und ihr zu empfehlen, eine einstweilige Verfügung zu erwirken.

Hyland wurde im September desselben Jahres eine einstweilige Verfügung erteilt, die einen Monat später in eine dauerhafte Verfügung umgewandelt wurde und ihn verpflichtete, mindestens 300 Fuß Abstand von ihr und ihrem Hund zu halten.

Prokops Vertreter reagierten damals nicht auf Anfragen der Daily Mail oder anderer Medien bezüglich Hylands Anschuldigungen.

Bereits im Oktober 2024 erklärte die Schauspielerin, dass sie immer noch durch eine vergangene, gewalttätige Beziehung „getriggert“ werde.

In einem Interview mit Variety sprach sie über ihre Erfahrungen als Überlebende häuslicher Gewalt .

Hyland betonte, wie wichtig es sei, offen über häusliche Gewalt zu sprechen, und sprach über die lang anhaltenden posttraumatischen Belastungsstörungen, die bei Betroffenen auftreten können.

Die ehemalige „Modern Family“-Darstellerin nannte damals jedoch nicht den Namen ihres Freundes, der sie geschlagen hatte.

„[Es bleibt] an diesem missbrauchten Ort deiner Seele, wo du die ganze Zeit denkst, es sei deine Schuld und du hättest es besser machen können, du hättest früher aussteigen können, du hättest es anderen erzählen können.“

Die Schauspielerin fügte hinzu: „Irgendwann will man einfach nicht mehr darüber reden. Man will, dass es vorbei ist, und damit hat sich die Sache.“

„Ich verstehe das Dissoziationsmuster vollkommen. Ich fühle mich selbst sehr schuldig deswegen… bis etwas passiert, das mich triggert, und ich nicht merkte, dass dieser Teil von mir bereits geheilt war.“

Hyland gab daraufhin zu: „Ich weiß nicht, ob dieser Teil einer Frau jemals vollständig davon genesen wird.“

„Es ist etwas, das ihre Seele ein wenig vernarbt. Es geht eher darum, dieser Narbe Liebe entgegenzubringen, anstatt sie zu hassen und zu ignorieren.“

Hyland sagte außerdem über häusliche Gewalt: „Seit Jahrtausenden sprechen wir nicht darüber. Die Gemeinschaft hat meiner Meinung nach nicht genug darüber gesprochen.“

„Und ich glaube, wenn wir mehr darüber sprechen, werden sich mehr Frauen – und Männer und ganz allgemein Menschen in missbräuchlichen Beziehungen – wohler fühlen, mit ihren Angehörigen darüber zu sprechen.“

„Anstatt sich von ihrem Peiniger von allen isolieren zu lassen, was das Erste ist, was sie tun, damit diese Gemeinschaft nicht mehr existiert.“

Matt Prokop, Star aus High School Musical 3, wurde wegen einer Reihe widerlicher Anklagen im Zusammenhang mit Pädophilie verhaftet, darunter Besitz von Kinderpornografie und vier weitere Vergehen.

Der ehemalige Disney-Kinderstar, 35, wurde laut People und TMZ am Heiligabend in Texas im Victoria County Jail verhaftet und inhaftiert .

Prokop, der vor allem durch seine Auftritte in der Disney-Filmreihe High School Musical bekannt ist, sieht sich vier Anklagen wegen geringfügiger Vergehen gegenüber, darunter eine Anklage wegen Verstoßes gegen die Kautionsauflagen im Zusammenhang mit Anklagen aus dem Jahr 2024.

Hinzu kam ein Fall von Flucht vor der Festnahme oder Inhaftierung sowie zwei Fälle von Widerstand gegen Festnahme, Durchsuchung oder Transport.

Zusätzlich wird ihm der Besitz von Kinderpornografie als Verbrechen zweiten Grades vorgeworfen, nachdem ein Durchsuchungsbefehl für sein Haus unterzeichnet wurde, wie People und die Lokalzeitung Crossroads Today bestätigten .

Prokop ist außerdem bekannt für seine Hauptrolle in Geek Charming aus dem Jahr 2011 an der Seite seiner Ex-Freundin Sarah Hyland, die ebenfalls 35 Jahre alt ist.

Mehrere Hollywood-Kinderstars haben die Anschuldigungen erhoben, dass sie als Kinder im Hollywood-System sexuell missbraucht und manipuliert wurden.

Der ehemalige Disney-Star Ricky Garcia ist der neueste Fall: Er beschuldigt seinen ehemaligen Manager, ihn jahrelang sexuell missbraucht und anderen pädophilen Hollywood-Stars erlaubt zu haben, ihn als „sexuelles Spielzeug“ zu benutzen.

Die ehemalige Kinderdarstellerin Bella Thorne enthüllte, dass sie im Alter von 6 bis 14 Jahren bei Disney von Studiobossen sexuell missbraucht wurde , bevor sie wegen ihres Alters aussortiert wurde.

Das Ausmaß dieser Plage ist so groß, dass selbst der liberale Talkshow-Moderator Bill Maher zugab, dass es in Hollywood eine Pädophilie-Epidemie gibt, die seiner Meinung nach jeden Tag schamloser wird.

