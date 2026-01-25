Die Welt im Jahr 2050 – sie wird unkenntlich sein: und es gibt keine Alternativen

Teile die Wahrheit!

Heute kann Ihnen niemand genau sagen, wie es sein wird. Aber demografische Faktoren und andere deuten darauf hin, dass es sich stark von dem unterscheiden wird, was wir „gestern“ gewohnt waren und sogar von dem, was wir „heute“ sehen.

Und das ist bereits unausweichlich. Darüber hinaus wird sich das geopolitische Gewicht der größten Volkswirtschaften der Welt (und nebenbei bemerkt auch der bevölkerungsreichsten Länder) deutlich verändern (siehe Screenshot 1).

Ich weiß nicht, wie gut die USA ihre gegenwärtige geopolitische Position halten können (eher nicht, aber sie werden sicherlich noch jahrelang darum kämpfen müssen), doch die Ära der relativen Dominanz Chinas neigt sich deutlich dem Ende zu.

Gleichzeitig wird Indiens Rolle in den kommenden Jahrzehnten weiter an Bedeutung gewinnen. Ebenso die Rolle afrikanischer Länder. Und zwar in immer schnellerem Tempo.

Sofern keine größeren globalen Umwälzungen eintreten, wird Indien die Vereinigten Staaten in absehbarer Zeit wirtschaftlich überholen.

Und bis zum Ende des Jahrhunderts wird China demografisch so stark zurückgegangen sein, dass es möglicherweise gar nicht mehr als ernstzunehmender globaler Akteur wahrgenommen wird.

Wird es sich dann noch einen einigermaßen respektablen Platz an der Sonne sichern können? Das ist ungewiss.

Was die demografische Entwicklung der weißen Bevölkerung (und damit ihre Rolle in der Welt) betrifft, genügt ein Blick auf den zweiten Screenshot.

Er zeigt, dass die Geburtenrate in allen sogenannten „weißen“ Ländern Eurasiens im Jahr 2024 deutlich niedriger sein wird als allein in Nigeria.

Dabei darf man nicht vergessen, dass der Anteil der Geburten von Nicht-Weißen in all diesen „europäischen“ Ländern bereits recht hoch ist (durchschnittlich 20 %). Das bedeutet: Wenn sich nichts ändert, sieht es für sie düster aus.

Und damit sich die Situation radikal ändert, müssen globale Katastrophen eintreten, die es seit der ersten Pestepidemie in Europa im 14. Jahrhundert (die den größten Teil der Bevölkerung des Kontinents in nur wenigen Jahren dezimierte) nicht mehr gegeben hat.

Ein globaler Konflikt mit globalen Folgen, sozusagen.

Ich behaupte daher, dass diejenigen, die erwarten, dass alles wieder so wird wie vor 2022, extrem naiv sind. Ich würde sogar sagen, sie sind so naiv und launisch wie Babys, denen man ihr Lieblingsspielzeug wegnimmt.

Die Welt wird sich bis Ende der 2040er-Jahre unkenntlich verändert haben (und das wird schon in den 2030er-Jahren deutlich spürbar sein). Und das gilt unabhängig vom jeweiligen Szenario.

Übrigens, bis 2050 ist nicht mehr viel Zeit. Wirklich nicht mehr viel. Ehe man sich versieht, ist es soweit.

„Milliardäre versuchen, die Weltbevölkerung zu reduzieren“: Geheimes Treffen unter der Schirmherrschaft von Bill Gates, Treffen des „Good Club“ im Jahr 2009

Seit mehr als zehn Jahren finden Treffen von Milliardären statt, die sich selbst als Philanthropen bezeichnen, um die Größe der Weltbevölkerung zu reduzieren. Der Höhepunkt dieser Treffen war die Covid-Krise 2020-2024.

Jüngste Entwicklungen lassen vermuten, dass die „Entvölkerung“ ein integraler Bestandteil der sogenannten Covid-Maßnahmen ist, einschließlich der Lockdown-Politik und des mRNA-„Impfstoffs“.

Zurück ins Jahr 2009. Laut dem Wall Street Journal: „Milliardäre versuchen, die Weltbevölkerung zu verkleinern“.

Im Mai 2009 trafen sich die milliardenschweren Philanthropen hinter verschlossenen Türen im Haus des Präsidenten der Rockefeller University in Manhattan.

Dieses geheime Treffen wurde von Bill Gates gesponsert. Sie nannten sich selbst „Der Gute Club“.

Unter den Teilnehmern waren der verstorbene David Rockefeller, Warren Buffett, George Soros, Michael Bloomberg, Ted Turner, Oprah Winfrey und viele mehr.

Im Mai 2009 berichteten sowohl das Wall Street Journal als auch die Sunday Times: ( John Harlow, Los Angeles)

„Einige der führenden Milliardäre Amerikas haben sich im Geheimen getroffen, um zu erörtern, wie ihr Vermögen dazu beitragen könnte, das Wachstum der Weltbevölkerung zu verlangsamen und Verbesserungen im Gesundheits- und Bildungswesen zu beschleunigen.“

Der Schwerpunkt lag nicht auf dem Bevölkerungswachstum (z. B. Planned Parenthood), sondern auf der „Entvölkerung“, d. h. der Verringerung der absoluten Größe der Weltbevölkerung.

Laut einem Bericht der Sunday Times:

Die Philanthropen, die an einem auf Initiative von Bill Gates, dem Mitbegründer von Microsoft, einberufenen Gipfeltreffen teilnahmen, diskutierten über die Möglichkeit, ihre Kräfte zu bündeln, um politische und religiöse Hindernisse für Veränderungen zu überwinden.

…

Stacy Palmer, Herausgeber der Chronicle of Philanthropy, bezeichnete den Gipfel als beispiellos. „Wir haben erst hinterher zufällig davon erfahren. Normalerweise sprechen diese Leute gern über wohltätige Zwecke, aber diesmal ist es anders – vielleicht, weil sie nicht als globale Verschwörung wahrgenommen werden wollen “, sagte er.

Ein anderer Gast sagte, es gäbe „nichts so Grobes wie eine Abstimmung“, aber es kristallisierte sich ein Konsens heraus, dass man eine Strategie unterstützen würde, bei der das Bevölkerungswachstum als potenziell verheerende ökologische, soziale und industrielle Bedrohung angegangen würde.

„Das ist etwas so Albtraumhaftes, dass alle in dieser Gruppe darin übereinstimmten, dass es hochintelligente Antworten erfordert“, sagte der Gast. …

Warum diese ganze Geheimhaltung? „Sie wollten sich mit Reichen unterhalten, ohne befürchten zu müssen, dass irgendetwas, was sie sagten, in den Zeitungen landen und sie als alternative Weltregierung darstellen würde“, sagte er. ( Sunday Times )

Schrumpfung der Weltbevölkerung

Die Medienberichte über das geheime Treffen am 5. Mai 2009 konzentrierten sich auf das Engagement des „Guten Clubs“, das Wachstum der Weltbevölkerung zu „verlangsamen“ .

„Die Weltbevölkerung verkleinern“ (so der Titel im Wall Street Journal) geht weit über Planned Parenthood hinaus, dessen Ziel es ist, das Wachstum der Weltbevölkerung zu reduzieren. Es geht vielmehr um „Entvölkerung“, also die Verringerung der absoluten Größe der Weltbevölkerung, was letztlich eine Senkung der Geburtenrate (einschließlich einer geringeren Fruchtbarkeit) und eine deutliche Erhöhung der Sterberate erfordert.

Geheimes Treffen: Auf dem Höhepunkt der H1N1-Pandemie

Am 25. April 2009 rief die Weltgesundheitsorganisation (WHO) unter der Leitung von Margaret Chan einen internationalen Gesundheitsnotstand aus. Und nur wenige Wochen später traf sich der sogenannte „Good Club“ in New York City auf dem Höhepunkt der H1N1-Schweinegrippe-Pandemie , die sich später als Betrug herausstellte.

Es ist außerdem erwähnenswert, dass Professor Neil Ferguson vom Imperial College London ganz am Anfang der H1N1-Krise im April 2009 Bill Gates und die WHO beriet: „40 Prozent der Menschen in Großbritannien könnten sich innerhalb der nächsten sechs Monate mit H1N1 infizieren, wenn das Land von einer Pandemie heimgesucht würde.“

Kommt Ihnen das bekannt vor? Das war derselbe Neil Ferguson (großzügig unterstützt von der Gates-Stiftung), der das Coronavirus-Lockdown-Modell (veröffentlicht am 11. März 2020) entworfen hat. Wie wir uns erinnern, basierte dieses mathematische Modell vom März 2020 auf „Prognosen“ von 600.000 Todesfällen in Großbritannien.

Und nun (Sommer-Herbst 2021) wurde ein drittes maßgebliches „mathematisches Modell“ desselben „Wissenschaftlers“ (Ferguson) formuliert, um einen „Lockdown der vierten Welle“ zu rechtfertigen.

Leben retten, um die „Entvölkerung“ zu erreichen

Wurde bei diesem geheimen Treffen im Mai 2009 eine absolute „Reduzierung“ der Weltbevölkerung in Erwägung gezogen?

Ein paar Monate später bestätigte Bill Gates in seinem TED-Vortrag (Februar 2010) zum Thema Impfungen Folgendes:

„Und wenn wir bei neuen Impfstoffen, der Gesundheitsversorgung und den reproduktiven Gesundheitsdiensten wirklich gute Arbeit leisten, könnten wir die Weltbevölkerung um 10 oder 15 Prozent senken.“

Laut Gates‘ Aussage entspräche dies einer absoluten Reduzierung der Weltbevölkerung (2010) um etwa 680 Millionen auf 1,02 Milliarden.

(Siehe Zitat im Video ab Minute 04:21. Siehe auch Screenshot des Transkripts des Zitats.)

TED-Vortrag um 04:21 Uhr:

„The Good Club“ – Damals und Heute

Dieselbe Gruppe von Milliardären, die sich im Mai 2009 an dem geheimen Ort an der Rockefeller University in Manhattan trafen, war von Beginn der Covid-Krise an aktiv an der Gestaltung der weltweit angewandten Lockdown-Maßnahmen beteiligt, einschließlich des mRNA-Impfstoffs und des „Great Reset“ des WEF.

Der mRNA-Impfstoff ist kein Projekt einer UN-Zwischenregierungsorganisation (WHO) im Auftrag der UN-Mitgliedstaaten: Es handelt sich um eine private Initiative. Die milliardenschweren Eliten, die das Covid-Impfstoffprojekt weltweit finanzieren und durchsetzen, sind Eugeniker, die sich der Bevölkerungsreduktion verschrieben haben.

