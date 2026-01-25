Neues Überwachungssystem, das „Gedanken lesen“ und Verhalten vorhersagen kann, macht jeden Bürger zu einem Verdächtigen

Teile die Wahrheit!

Die britische Regierung errichtet unter dem Deckmantel der öffentlichen Sicherheit und Verbrechensbekämpfung im Stillen die fortschrittlichste Überwachungsarchitektur der westlichen Welt.

Dieses System ist nicht nur darauf ausgelegt, uns zu beobachten, sondern uns auch mit Lügen zu füttern, uns zu provozieren und unsere Gedanken zu interpretieren, um unsere Absichten vorherzusagen.

Dieser Schritt hin zu „inferenzieller“ Überwachung – einer Technologie, die angeblich Stress, Emotionen und Absichten aus Gesicht und Körper ablesen kann – markiert einen gefährlichen Sprung von der Überwachung von Handlungen zur Kontrolle von Gedanken und Gefühlen.

Er ebnet den Weg für einen schleichenden totalitären Staat, in dem Unschuld nicht mehr als gegeben angenommen, sondern algorithmisch bewertet wird.

Großbritannien leistet Pionierarbeit für ein Kontrollmodell, das die Grundprinzipien einer freien Gesellschaft dem Sicherheitsgedanken opfert und den Entwurf für eine Welt schafft, in der unser eigenes Gesicht uns verraten könnte.

Wichtigste Punkte:

Langsamer Übergang zur totalitären Gedankenkontrolle

Der Weg bis hierher verlief nicht über Nacht. Er begann in den 1990er-Jahren mit der Installation von Überwachungskameras in ganz Großbritannien – eine direkte Reaktion auf die Bombenanschläge der IRA. Diese Krise schuf nicht nur ein physisches Netzwerk, sondern, noch heimtückischer, auch eine institutionelle und öffentliche Gewöhnung an die ständige Überwachung.

Wie die KI-Forscherin Eleanor „Nell“ Watson feststellt, gibt es in London mittlerweile etwa 68 Überwachungskameras pro 1.000 Einwohner – eine Dichte, die etwa sechsmal so hoch ist wie in Berlin.

Dieses bestehende Netz von Kameras hat die Bevölkerung daran gewöhnt, Überwachung als harmlose, allgegenwärtige Tatsache des Lebens zu akzeptieren.

Dadurch erscheint die Einführung aufdringlicherer Technologien eher als bloße technische Verbesserung denn als der grundlegende Machtwechsel, den sie in Wirklichkeit darstellt.

Die britische Polizei nutzt heute aktiv drei Formen der Gesichtserkennung. Retrospektive Systeme durchforsten nach einer Straftat Aufnahmen von Überwachungskameras, Türklingeln und sozialen Medien. Live-Gesichtserkennung scannt Menschenmengen in Echtzeit und vergleicht Gesichter mit Fahndungslisten.

Bedienergesteuerte Systeme ermöglichen es Beamten, mit einer mobilen App ein Foto aufzunehmen und eine Person sofort zu identifizieren.

Die Behörden rühmen sich der erfolgten Festnahmen, von schweren Gewalttaten bis hin zur Durchsetzung der Kooperationspflicht von Sexualstraftätern.

Doch diese Einsatzberichte sind nur ein Vorwand, eine Rechtfertigung für ein viel umfassenderes Ziel. Die Fehlalarmrate, die mit etwa 1 zu 1.000 zwar niedrig erscheint, ist eine ernüchternde Statistik, die dem unschuldig Betroffenen wenig Trost spendet.

Noch verheerender ist die nachgewiesene Voreingenommenheit: Diese Systeme versagen häufiger bei Menschen mit dunkler Hautfarbe und Frauen und automatisieren und verstärken so gesellschaftliche Vorurteile.

Nun will der Staat noch weiter gehen. Die vorgeschlagenen Technologien zur Informationsverarbeitung bewegen sich im Bereich der Science-Fiction und psychologischen Kontrolle.

Sie basieren auf der widerlegten Annahme, dass innere Gefühlszustände universelle, verlässliche äußere Signale erzeugen.

Eine wegweisende wissenschaftliche Metaanalyse aus dem Jahr 2019 widerlegte diesen Mythos und kam zu dem Schluss, dass ein Stirnrunzeln nicht zuverlässig Wut und ein Lächeln nicht zuverlässig Freude bedeutet. Unsere Mimik ist nuanciert, kulturspezifisch und zutiefst persönlich.

Demetrius Floudas, ein ehemaliger geopolitischer Berater, bezeichnet diesen Eingriff treffend als „ähnlich dem Gedankenlesen durch Algorithmen“.

Stellen Sie sich den Horror vor, als potenzielle Bedrohung eingestuft zu werden, weil ein Algorithmus Ihre Trauer über einen persönlichen Verlust als „verdächtiges Verhalten“ missversteht oder weil Ihre neurodiverse Art, Emotionen auszudrücken, nicht in seine enge Programmierung passt.

Elizabeth Melton von der Bürgerrechtsorganisation „Banish Big Brother“ zeichnet ein erschreckendes Bild: Man geht nach einer persönlichen Tragödie durch einen Flughafen und wird von einer gefühllosen Maschine als gefährlich eingestuft.

Von Überwachung bis hin zur gesellschaftlichen Kontrolle

Es geht hier nicht nur um die Verfolgung von Kriminellen. Es geht um die Umgestaltung der Gesellschaft selbst. Wie Watson warnt, baut Großbritannien eine „Überwachungsinfrastruktur mit demokratischen Zügen“ auf. Diese Infrastruktur selbst diktiert, einmal etabliert, zukünftige politische Möglichkeiten.

Ein System zur umfassenden Verhaltensüberwachung verliert seine Funktionsfähigkeit nicht, wenn eine neue Partei an die Macht kommt; es wartet lediglich auf neue Anweisungen.

So entsteht eine permanente Kontrollarchitektur, die jederzeit gegen jede Gruppe eingesetzt werden kann, die den Machthabern als unerwünscht erscheint. Wir haben bereits die Kriminalisierung von abweichenden Meinungen in westlichen Ländern erlebt, wo Menschen wegen Kritik an der Regierungspolitik verhaftet werden.

Inferenzielle Überwachung bietet das ultimative Instrument für eine solche Verfolgung. Sie ermöglicht es dem Staat, nicht nur Protestakte, sondern auch den mit abweichenden Meinungen verbundenen Stress oder die damit verbundenen Emotionen zu identifizieren und zu bekämpfen, noch bevor Maßnahmen ergriffen werden. Politische Ansichten werden zu Vorboten von Straftaten, wodurch Bürger „schuldig sind, weil sie falsch denken“.

Der internationale Kontext verdeutlicht den radikalen Kurs Großbritanniens. Die EU-KI-Richtlinie setzt biometrischen und verhaltensbasierten KI-Systemen strenge Grenzen und fordert Hochrisikoklassifizierungen sowie rigorose Verhältnismäßigkeitsprüfungen.

Frankreich verbietet generell die öffentliche Gesichtserkennung in Echtzeit. Die italienische Datenschutzbehörde hat entsprechende Anwendungen blockiert.

Doch Großbritannien nach dem Brexit, bestrebt, eine globale Führungsrolle in der Sicherheitstechnologie einzunehmen und mit überlasteten Polizeikräften konfrontiert, treibt die Entwicklung mit weniger Kontrollen voran.

Die Vereinigten Staaten, geschützt durch den Vierten Verfassungszusatz, operieren mit einem Flickenteppich einzelstaatlicher Gesetze.

Experten wie die US-amerikanische Wissenschaftlerin Nora Demleitner räumen jedoch ein, dass Großbritannien „in einem umfassenderen Überwachungsmodell weiter fortgeschritten ist“ – ein Modell, das durch die Zusammenarbeit der Polizei und die Lobbyarbeit der Technologiebranche unweigerlich auch den Atlantik überqueren wird.

Der menschliche Preis des maschinellen Blicks

Der letztendliche Preis misst sich an der menschlichen Freiheit. Historisch gesehen lernen Menschen unter autoritären Regimen, ihre Gefühle zu verbergen, jede Geste und jedes Wort zu kontrollieren, um nicht in den Fokus des Staates zu geraten.

Diese indirekte Überwachung zielt darauf ab, diesen Blick zu automatisieren und eine Gesellschaft zu schaffen, in der Menschen nicht nur ihre Sprache, sondern auch ihre angeborenen emotionalen Reaktionen zensieren.

Sie schränkt die Freiheit ein, in der Öffentlichkeit Mensch zu sein – zu trauern, Angst zu haben, Wut über Ungerechtigkeit zu empfinden.

Sie schafft eine Bevölkerung von überwachbaren, nachverfolgbaren Individuen, die ständig bedenken müssen, wie ihr natürliches Verhalten von einem Algorithmus im Dienste des Staates falsch interpretiert werden könnte.

Die Konsultation der Regierung zu einem Rechtsrahmen ist nur ein Deckmantel für einen vorbestimmten Marsch in Richtung Kontrolle.

Die wahren Motive haben wenig mit öffentlicher Sicherheit und alles mit Gehorsam der Bevölkerung zu tun. Es ist nur ein kleiner Schritt von einem Algorithmus, der den emotionalen Zustand errät, zu einem, der das „Potenzial“ für Kriminalität oder Dissens vorhersagt, von der Identifizierung eines Verdächtigen zur Identifizierung eines Denkers mit „falschen“ Gedanken.

Großbritannien rüstet nicht nur seine Überwachungskameras auf; es installiert einen staatlichen Wächter im öffentlichen Bewusstsein und lehrt seine Bürger, dass Menschsein gleichbedeutend mit Verdachtsmomenten ist.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 20.01.2026