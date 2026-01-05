„Die Wiederkunft Christi könnte an Ostern 2026 stattfinden“ (Video)

Teile die Wahrheit!

2023 veröffentlichte Chris Bledsoe das Buch „UFO of God“. Darin beschreibt er seine Begegnung mit UFO´s, Orbs und spirituellen Wesen. In der Shawn Ryan-Show enthüllte er dramatische Erkenntnisse.

Erstmals sprach Bledsoe öffentlich über Vorhersagen für ein bedeutendes Ereignis 2026, das in Verbindung mit der Ausrichtung des Sterns Regulus auf die Sphinx an Ostern 2026 steht. Was ist von Bledsoes Aussage zu halten? Von Frank Schwede

In seinem Buch „UFO of God“ behauptet Chris Bledsoe im Jahr 2007 beim Angeln mit Freunden eine UFO-Begegnung gehabt zu haben, die ein spirituelles Erwachen in ihm auslöste und ihn von seinen Krankheiten heilte.

In der Shawn Ryan-Show sagte Bledsoe der Welt ein spirituelles Erwachen voraus, wenn Königsstern Regulus, im Sternbild Löwe, vor Sonnenaufgang im Blick der Sphinx steht. Das soll an Ostern 2026 geschehen.

Bledosoe behauptet, die Information von einer außerirdischen Göttin namens Hathor übermittelt bekommen zu haben. In der Shawn Ryan-Show sagte er:

„Die exakte Konstellation wird Ostern 2026 stattfinden. Ich hatte keine Ahnung, aber die Astronomen haben die Daten überprüft, und es kam heraus, dass der Stern Ostern 2026 am Horizont erscheinen würde. In diesem Jahr wird etwas passieren. Armageddon, davon hört man überall im Fernsehen…“

Vielleicht kein echter Weltuntergang, dafür ein Erwachen der Menschheit, eine neue Epoche des Wissens – und mit Blick auf die Sphinx vielleicht sogar die Enthüllung weiterer verborgener Gänge unter den Pyramiden.

Die Konstellation soll nach religiösen Interpretationen sogar mit der Wiederkehr Christi zusammenfallen. Diese Ereignisse könnten weitere fundamentale Veränderungen für die Menschheit bedeuten – etwa die spirituelle Transformation der Gesellschaft, eine Beendigung von Leid und Konflikten und eine Grundlegende Veränderung der Weltordnung. (Die letzte Offenbarung: Jesus entlarvt (Video))

Die US Weltraumorganisation NASA und andere Wissenschaftliche Einrichtungen haben astronomische Berechnung der Konstellation überprüft und als einzigartiges Ereignis eingestuft, das nur zu diesem spezifischen Zeitpunkt stattfindet.

Die Position des Regulus-Sterns ist direkte zur Sphinx ausgerichtet. Von verschiedenen Seiten wird die Verbindung als symbolisches Zeichen interpretiert.

Luis Elizondo spricht in diesem Zusammenhang von einer Reihe bedeutsamer Ereignisse im Zeitraum 2026-2027. Seine Aussagen deuten auch auf mögliche außerirdische Aktivitäten in diesem Zeitfenster hin.

Warum wurde das Interview zurückgehalten?

Die von Elizondo präsentierten Informationen zeigen auch Verbindungen zu verschiedenen Regierungsprojekten auf. Auch Fernwahrnehmungs-Programme der US-Regierung bestätigen das Ereignis.

Bledsoe erwähnte auch einen gewissen Robert Grant, ein ägyptischer Archäologe. Bei einem Treffen im Rahmen einer Konferenz präsentierte Grant Bledsoe seine Entdeckungen in der Königskammer in der Cheopspyramide mithilfe modernster Bildgebungstechnologie.

Die Shan Ryan-Show spielt eine zentrale Rolle bei der Verbreitung der Prognose. Die Sendung wurde lange zurückgehalten und erst lange Zeit nach dem Interview ausgestrahlt. Warum?

Und noch etwas ist seltsam: Wer das YouTube-Video aufmerksam verfolgt, wird feststellen, dass Bledsoe beim Sprechen der Sätze oft mit sich selbst ringt. Auf der einen Seite behauptet er, die Information von göttlicher Seite erhalten zu haben, andererseits muss er zugeben, nicht wirklich etwas zu wissen. Er pendelt also ständig zwischen Überzeugung und Zweifel. Wie glaubwürdig ist also die Aussage Bledsoes?

Oft wird die Behauptung geäußert, dass Regierungen der Öffentlichkeit wichtige Informationen zu den Erkenntnissen über UFOs vorenthalten, um Panik zu vermeiden.

Auch Bledsoe behauptet, dass die USA mehr Wissen über das UFO-Phänomen besitzt, als jedes andere Land der Erde. Kritiker halten gerne dagegen und bezeichnen solche Aussagen gerne als haltlose Spekulation.

Tatsache ist, dass in der Vergangenheit immer wieder ähnliche Geschichten von medial begabten Menschen verbreitet wurden – und passiert ist am Ende nichts. Die Ankündigung, dass neue Offenbarungen auf uns zukommen, mag für den einen faszinierend und spannend klingen, für den anderen eher beängstigend.

Dass es eine direkte Verbindung zwischen UFO-Sichtungen, religiösen Interpretationen von Engeln und politischen Entwicklungen gibt, ist möglich, zumindest, wenn man der Bibel Glauben schenkt.

Andererseits kann vieles auch Zufall oder eine Frage der Interpretation sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass an Ostern tatsächlich etwas passiert, liegt bei eins zu einer Million.

Die interessente Frage laut: Was passiert, wenn an diesem Datum tatsächlich nichts passiert, wird es auf die eine oder andere Weise doch zum erhofften Erwachen der Menschheit kommen, werden wir trotzdem einen Zugang zu neuem Wissen finden?

Stimmen die Daten nicht überein?

Andererseits darf man Chris Bledsoe nicht esoterischen Spinner abtun. Er behauptet, dass ihm 2012 mitgeteilt wurde, dass, wenn es zu einem Raketenbeschuss zwischen dem Iran und Israel kommt, Orbs aus dem Ozean aufsteigen, die versuchen werden, die Menschen zu retten.

Als es im November und Dezember 2025 tatsächlich zu einem Schlagabtausch zwischen dem Iran und Israel kam, berichteten viele Menschen, und sogar die Behörden, von rätselhaften Kugeln am Himmel.

Niemand konnte sich erklären, woher die kamen. Handelte es sich um fortschrittliche Drohnen-Technologie oder tatsächlich um außerirdische Orbs?

Tatsache ist, Themen um unerklärliche Himmelserscheinungen sind mit Blick auf die zahlreichen vermeintlichen „Drohnen-Sichtungen“ aktueller denn je und verlangen zweifellos nach Aufklärung.

Bledsoes Ankündigung sorgt auch im Internet für reichlich Diskussionsstoff. Auf „Reddit“ schreibt ein Nutzer, dass genaue Datum für die Ausrichtung von Regulus mit Blick auf die Sphinx im Jahr 2026 laut mathematischen Modellrechnungen nicht mit Ostern übereinstimmt.

Stattdessen soll das Ereignis am 29. August 2026 stattfinden, wobei die geografische Breite von Gizeh (29.9792° N) und die langfristige Sterndrift entscheidend seien. Das legt nach Meinung des Reddit-Kommentators die Vermutung nahe, dass Chris Bledsoes Vorhersage eher auf eine symbolische oder ungefähre Zeitangabe als auf einer präzisen astronomischen Positionierung beruhen könnte.

Aber warum wurden Bledsoes Angaben angeblich von der NASA und von anderen Astronomen bestätigt? Liegt hier möglicherweise eine bewusste Täuschung der Öffentlichkeit vor?

Was wir wissen ist, dass das Interview zwischen Ryan und Bledsoe erst mehrere Monate nach der Aufnahme veröffentlicht wurde. Die verzögerte Veröffentlichung ließ Bledsoe frustriert zurück, da er keine Erklärung für die Verspätung erhielt.

Weitere kritische Fragen werfen die schnelle Schnittfolge an kritischen Stellen auf und die Unterbrechung zusammenhängender Aussagen auf, was beim genauen Betrachten des Videos unweigerlich auffällt.

Bob Bire, ein enger Vertrauter Bledsoes, glaubt, dass das Interview nachbearbeitet wurde, dass verschiedene Aussagen zusammengeschnitten wurden, dass sie einen anderen Sinn ergeben.

Deutlich wird das an der Stelle, als Bledsoe von Wiederkunft Christi spricht. Die Szene zeigt einen Kamerawechsel zwischen drei Einstellungen. Eine Weitwinkelaufnahme sowie eine Nahaufnahme von Sean Ryan und von Chris Bledsoe.

Der Schnitt erfolgte während der Aussage „die Rückkehr von“. Das Wort Christus ist in einer anderen Einstellung zu hören, was den Schluss nahe legt, dass die Sequenz zusammenschnitten wurde. Klarheit darüber, was Chris Bledsoe wirklich gesagt hat, kann nur die Rohfassung liefern.

Und Nicht zu vergessen ist in diesem Zusammenhang, dass viele Astrologen bereits für Mitte Dezember 2025 ein tiefgreifender Bewusstseinswandel in Verbindung mit der Nähe von Komet 3I/Atlas zur Erde vorhergesagt wurde.

Geschehen ist bislang nichts. Von den Astrologen hört man dazu kein Sterbenswörtchen mehr, so wie auch zu all den anderen wundersamen Veränderungen, die stets kurz vor und zu Beginn eines neuen Jahres gemacht werden, die mittlerweile so sicher sind, wie das Amen in der Kirche.

Eine Tatsache sollte jeder vor Augen führen, je schwieriger das Leben für die Menschen wird, desto mehr Heilsversprechungen werden Astrologen und vermeintlich hellsichtigen Menschen abgegeben – immerhin verdienen die daran nicht schlecht. Heilsversprechungen sind quasi das berühmte Salz in der Suppe, das den Menschen wieder Hoffnung geben soll – doch nichts ist schlimmer, als nichterfüllt Hoffnung.

Das Interview zwischen Sean Ryan und Chris Bledsoe wurde ganz offensichtlich zusammengeschnitten, sodass es am Ende die Botschaft hat, die viele Menschen hören wollen: dass Jesu Christi zurückkehrt und am Ende alles wieder gut wird. Wird es das auch wirklich?

Glaube kann bekanntlich Berge versetzen, doch in der angespannten, aktuellen weltpolitischen Lage kommen die Menschen mit einem festen Glauben an das Gute nicht weiter. Hier ist mehr als nur Glaube nötig, und zwar ein echter Bewusstseinswandel.

Aber der kann weder von einem Stern, einem Kometen, noch von irgendwelchen Außerirdischen erfolgen, sondern nur durch jeden selbst und die Erkenntnis, dass es an der Zeit ist, in die Selbstverantwortung zu gehen.

Ob Chris Bledsoe nur ein genialer Märchenerzähler ist, oder ob das, was er in seinem Buch und in zahlreichen Podcastauftritten berichtet, der Wahrheit entspricht, muss jeder für sich entscheiden.

Es hat in der jüngsten Vergangenheit viele „spirituelle Geister und Irrlichter“ gegeben, die die Öffentlichkeit mit ihren Geschichten in der Tat hinters Licht geführt haben und vor allem bei denen, die fest an die Geschichten geglaubt haben, mehr Schaden als Nutzen angerichtet.

Fazit: Wer nichts erwartet wird auch nicht enttäuscht. Das gilt nicht nur für Chris Bledsoes Aussage zu Ostern 2026, sondern auch für all die anderen verheißungsvollen Versprechungen, die teils namhafte Astrologen für das Jahr 2026 abgegeben haben.

