Drei Anzeichen dafür, dass du dich wieder mit deinem Höheren Selbst in Einklang bringst

Wenn sich das Leben festgefahren anfühlt, könnte das ein Zeichen dafür sein, dass du zu deinem höheren Selbst erwachst.

Haben Sie jemals einen solchen Moment erlebt?

Du hast alles getan, was in deiner Macht stand. Du hast dich mehr angestrengt als die meisten Menschen je tun würden. Du hast einen Preis bezahlt, den sich andere nicht einmal vorstellen können. Und doch fühlt sich das Leben an, als stünde es still. Nichts geht vorwärts. Im Gegenteil, es fühlt sich an, als würdest du immer wieder an den Ausgangspunkt zurückgezogen.

Es ist, als wärst du in einem unsichtbaren Raum gefangen, als würdest du in einem Sumpf der Energielosigkeit umherirren. Du willst ausbrechen. Du willst Veränderung. Doch egal wie sehr du suchst, du findest den Schlüssel, der dich hinausführt, nicht.

Bitte verstehen Sie diese Erfahrung nicht falsch.

Dieses Gefühl der Erschöpfung und der wiederholten Rückschläge bedeutet nicht, dass du nicht gut genug bist. Es bedeutet nicht, dass das Leben dich bestraft. Im Gegenteil, es ist ein äußerst wichtiges Signal.

Möglicherweise versucht dein höheres Selbst, dich zu erreichen.

Das ist kein Scheitern. Es ist eine Botschaft. Eine Botschaft, die dir sagt, dass du deine Energie in die falsche Richtung gelenkt hast und dass es Zeit ist, innezuhalten und deinen Weg neu auszurichten.

In diesem Artikel möchte ich drei subtile, aber aussagekräftige Anzeichen aufzeigen, die oft übersehen werden. Diese Anzeichen deuten darauf hin, dass Sie möglicherweise bereits mit Ihrem höheren Selbst in Verbindung stehen und einen tiefgreifenden inneren Neuausrichtungsprozess durchlaufen.

Sobald Sie diese Anzeichen erkennen, werden Sie feststellen, dass sich Ihre Wünsche schneller erfüllen, Ihre Energie sich verändert und das Gefühl der Stagnation sich langsam auflöst. Bitte lesen Sie bis zum Ende. Jedes dieser Anzeichen könnte der Wendepunkt sein, der Ihr Leben verändert. (Die Aufteilung der Zeitlinien: Welche Zeitlinie wählst du?)

Aufklärung eines häufigen Missverständnisses über das „Höhere Selbst“

In spirituellen Diskussionen hört man oft vom „höheren Selbst“ und vom „Ego“ oder „niederen Selbst“. Viele Menschen stellen sie sich als gegensätzliche Kräfte vor oder als etwas Mystisches und Unerreichbares.

Das entspricht nicht der Wahrheit.

Es handelt sich schlichtweg um zwei verschiedene Ausdrucksformen deines Bewusstseins.

Dein höheres Selbst ist der klarste und umfassendste Teil deines Seins. Es existiert jenseits des oberflächlichen Verstandes und ist mit einem tieferen Bewusstsein von Einheit, Sinn und Wahrheit verbunden. Seine Kernqualitäten sind Liebe, Mitgefühl, Klarheit und Fülle. Es wird von Wachstum, Schöpfung und dem Wunsch, etwas beizutragen, angetrieben.

Wenn du mit deinem höheren Selbst im Einklang bist, richtet sich deine Aufmerksamkeit ganz natürlich auf höhere Bedürfnisse. Dein inneres Potenzial erwacht. Das Leben fühlt sich an, als würde es sich nach oben entwickeln. Du bist präsent, geerdet, ruhig und von stiller Kraft erfüllt.

Das Ego hingegen ist der von Angst, Mangel, vergangenen Verletzungen und Überlebensinstinkten geprägte Teil des Bewusstseins. Es agiert zumeist unbewusst. Seine Kerngefühle sind Angst, Mangel, Konkurrenz und Trennung. Es strebt nach Sicherheit, Bestätigung und Kontrolle.

Wenn das Ego die Oberhand gewinnt, fühlen Sie sich möglicherweise in einem Kreislauf aus Selbstzweifeln gefangen. Die Welt erscheint Ihnen unsicher. Ihre Gedanken kreisen entweder um die Vergangenheit oder um die Zukunft. Angst baut sich auf, und Abwehrverhalten entsteht, ohne dass Sie es merken.

Hier liegt der entscheidende Punkt, den viele übersehen.

Du bist weder mit deinem höheren Selbst verbunden noch im Ego gefangen. In Wirklichkeit bewegst du dich mehrmals täglich zwischen diesen beiden Zuständen.

Morgens während der Meditation fühlen Sie sich vielleicht ruhig und klar, tief verbunden mit Ihrem höheren Selbst. Doch ein stressiger Anruf oder eine Nachricht zieht Sie sofort wieder in Angst und Abwehr zurück.

Das Ziel ist nicht, für immer in einem „Hochzustand“ zu verharren.

Entscheidend ist, ob man merkt, wenn man abgelenkt wird, und ob man sich bewusst für die Rückkehr entscheiden kann.

Die folgenden Zeichen sind keine abstrakten Ideen. Es sind praktische Spuren, die Ihr höheres Selbst im Alltag hinterlässt.

Zeichen Eins: Ein Gefühl der Einheit, das Geben in Empfangen verwandelt.

Wenn jemand wirklich mit seinem höheren Selbst in Verbindung tritt, entsteht ganz natürlich ein Gefühl der Einheit. Tief im Inneren beginnt man zu erkennen, dass wir auf energetischer Ebene nie wirklich getrennt waren.

Wenn du mit deinem höheren Selbst im Einklang bist, wirst du möglicherweise folgende Veränderungen bemerken:

Dein Einfühlungsvermögen vertieft sich.

Du fühlst die Freude und den Schmerz anderer Menschen fast so, als wären es deine eigenen. Das ist kein Mitleid von oben. Es ist Verständnis, das aus Verbundenheit entsteht.

Geben wird zur Selbstverständlichkeit.

Du hilfst anderen, ohne Gewinn oder Verlust abzuwägen. Nicht, weil du eine Belohnung erwartest, sondern weil du intuitiv verstehst, dass jede Geste des Gebens den Fluss des Überflusses in deinem eigenen Leben mehrt.

Unterstützung ist eine Wechselwirkung.

Man kann sich aufrichtig über den Erfolg anderer freuen, ohne Vergleiche anzustellen. Und man merkt vielleicht, dass das Leben einen im Gegenzug unterstützt, oft auf unerwartete Weise.

Merke dir Folgendes: Die Frequenz, die du verkörperst, wird letztendlich zu der Realität, die du erlebst.

Wenn das Ego die Oberhand gewinnt, erscheint das gegenteilige Muster.

Man gerät in einen Vergleichs- und Konkurrenzkampf. Die Welt erscheint geteilt in „ich“ und „die anderen“. Wenn jemand Erfolg hat, steigt unmerklich Angst oder Neid auf. Tief im Inneren glaubt das Ego, dass Ressourcen begrenzt sind und der Gewinn anderer zwangsläufig den eigenen Verlust bedeutet.

Diese Denkweise zieht mehr Kampf, Konflikte und Erschöpfung nach sich.

Die Verbindung mit deinem höheren Selbst führt dich aus einer Welt des Wettbewerbs in eine Welt der Schöpfung. Du hörst auf, um Raum zu kämpfen, denn du erkennst, dass du bereits eine Quelle des Überflusses bist.

Zeichen Zwei: Die Macht der bedingungslosen Vergebung

Wer mit seinem höheren Selbst im Einklang ist, entwickelt ganz natürlich Mitgefühl. Das ist keine Schwäche, sondern bedeutet, die wahre Kraft der Vergebung zu verstehen.

Wenn Sie sich in diesem Zustand befinden:

Du vergibst anderen.

Sogar denen, die dir tiefen Schmerz zugefügt haben. Nicht weil ihre Taten akzeptabel wären, sondern weil du nicht länger zulässt, dass ihre ungelöste Energie dein Leben gefangen hält.

Du vergibst dir selbst.

Du beginnst, deinen Fehlern mit Freundlichkeit zu begegnen. Scheitern wird zu einem Schritt in Richtung Erkenntnis, nicht zum Beweis der Unzulänglichkeit.

Es findet eine tiefgreifende emotionale Klärung statt.

Vergebung ist eines der wirksamsten Mittel, um alte emotionale Muster loszulassen. Wenn Groll und Wut sich auflösen, entsteht Raum für eine neue Zukunft.

Man kann nicht gleichzeitig die Last der Vergangenheit tragen und in eine bessere Zukunft aufbrechen.

Wenn das Ego die Oberhand gewinnt, breitet sich Groll aus. Alte Wunden reißen immer wieder auf. Rachegedanken oder Selbstvorwürfe halten dich in einem Zustand tiefer Niedergeschlagenheit gefangen. Das bestraft niemanden. Es raubt dir nur die Energie und bestärkt dich in dem Glauben, nichts wert zu sein.

Wahre Vergebung hat nie mit der anderen Person zu tun. Es geht darum, sich selbst zu befreien.

Drittes Zeichen: Intuitive Selbstheilung und die Rückgewinnung der Kontrolle über das eigene Leben

Menschen, die mit ihrem höheren Selbst verbunden sind, besitzen oft die tiefe Fähigkeit, sich selbst zu lieben. Nicht durch Bestätigung von außen, sondern durch innere Stabilität.

In diesem Zustand:

Du stellst dich selbst in den Vordergrund.

Du hörst auf deinen Körper und deine Gefühle. Du erlaubst dir Ruhe. Du hörst auf, dich über deine Grenzen hinaus zu pushen, um etwas zu beweisen

Du schützt deine Energie.

Du distanzierst dich nach und nach von Menschen und Situationen, die dich ständig auslaugen. Nicht aus Kälte, sondern aus Selbstachtung.

Deine Intuition wird klarer.

Wenn dein inneres Gleichgewicht wiederhergestellt ist, schärft sich deine Intuition. Entscheidungen fühlen sich wie von selbst an. Du scheinst zu wissen, was richtig ist, ohne lange nachzudenken.

Sich selbst zu lieben ist nicht egoistisch. Es ist eine der höchsten Formen spiritueller Praxis.

Wenn das Ego die Oberhand gewinnt, kann Selbstverletzung in subtilen Formen auftreten: übermäßiges Essen, Schlafmangel, zwanghafter Konsum oder ständige Selbstaufopferung. Es fällt schwer, Nein zu sagen, aus Angst vor Ablehnung. Mit der Zeit schwindet die Intuition, und Reue ersetzt die Klarheit.

Dein höheres Selbst führt dich zurück zum Mittelpunkt deines eigenen Lebens.

Eine einfache Übung, um zu deinem Höheren Selbst zurückzukehren

Da wir uns alle täglich zwischen Ego und höherem Selbst bewegen, gibt es einen schnellen und einfachen Weg zurück, wenn wir uns verloren fühlen?

Ja.

Ihr Atem und Ihre Stimme gehören zu den schnellsten Mitteln, um das Bewusstsein zu verändern. Sie umgehen die Analyse und sprechen direkt zu Ihrem Nervensystem

Probieren Sie dies jederzeit:

Zuerst langes Ausatmen.

Atmen Sie tief ein und dann langsam doppelt so lange aus. Stellen Sie sich vor, wie Anspannung und Angst mit dem Atem Ihren Körper verlassen

Zweitens, sprich Dankbarkeit aus.

Sage leise Sätze wie „Danke“, „Ich liebe dich“ oder „Ich bin dankbar“. Lass die Schwingung in deiner Brust nachhallen.

Drittens, sanfte Selbstbestätigung.

Sagen Sie sich selbst: „Du hast genug getan“, „Du darfst dich ausruhen“ oder „Ich bin bei dir“.

Schon ein einziger Satz genügt.

Die richtige Atmung kann dich schnell vom Überlebensmodus zurück in Sicherheit und Klarheit führen. Wenn Angst oder Selbstangriffe aufkommen, analysiere oder bekämpfe sie nicht. Atme. Sprich. Kehre zurück.

Erwachen hat nichts mit Perfektion zu tun.

Lass den Perfektionsdrang los. Wir sind Menschen. Angst zu verspüren bedeutet nicht, gescheitert zu sein. Es ist Teil des Prozesses.

Wahre Stärke beruht auf zwei Dingen: Bewusstsein und Wahlfreiheit.

Wenn du merkst, dass Angst oder Mangelgefühl die Oberhand gewonnen haben, ist dieser Moment an sich schon ein Erwachen. Von da an gewinnst du deine Wahlfreiheit zurück. Du kannst aufhören, der Angst zu folgen und zu Liebe, Verständnis und Mitgefühl zurückkehren.

Je öfter man es bemerkt, desto schneller beginnt sich das Leben zu verändern.

Du befindest dich bereits mitten in einer echten und bedeutsamen inneren Neuausrichtung. Vertraue darauf. Gewinne deine Kraft sanft zurück. Übernimm wieder die Verantwortung für dein eigenes Leben.

Dein Leben mit höherer Schwingungsfrequenz hat bereits begonnen.

