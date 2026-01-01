Durchgesickertes Epstein-Video zeigt, wie König Charles einem satanischen Ritual mit Minderjährigen vorsitzt (Video)

Teile die Wahrheit!

Während die Vertuschungsversuche des US-Justizministeriums im Fall Epstein weitergehen, sind belastende Drohnenaufnahmen von Little St. James Island aufgetaucht – und sie bestätigen, was Regierung und Medien verzweifelt zu verbergen versucht haben.

Prinz Andrew war nicht der einzige Royal, der in Epsteins Netz geriet. Auch sein älterer Bruder – der heutige König Charles, Herrscher Großbritanniens und des Commonwealth – war in den Erpressungsring verwickelt. Und Charles‘ Rolle ist noch weitaus düsterer als die von Andrew.

Wir sprechen von okkulten Ritualen und heidnischen Riten mit luziferischen Einflüssen. Wir sprechen von unterirdischen Ställen, in denen Kinder, teils erst fünf Jahre alt, gefangen gehalten wurden. Und für ein unglückliches Kind war es mehr als nur Menschenhandel. Es war ein Opfer.

Das Filmmaterial, das John McAfee kurz vor seinem höchst verdächtigen Tod aufnahm, deckt die Vertuschung des Epstein-Skandals vollständig auf.

König Karls dunkle Vergangenheit holt ihn nun endlich ein.

Von seiner langjährigen Freundschaft mit Jimmy Savile – Großbritanniens berüchtigstem Sexualstraftäter…

über seine enge Mentorschaft unter Lord Mountbatten – Großbritanniens zweitberüchtigstem Sexualstraftäter…

bis hin zu den sich abzeichnenden Verbindungen zu Jeffrey Epstein – das Muster ist unübersehbar. (Fotos von Bill Gates mit minderjährigem Epstein-Sexsklaven vom US-Justizministerium veröffentlicht – Mediensperre)

Jahrzehntelang wurden diese Verbindungen ignoriert, heruntergespielt und vertuscht. Doch nun wacht die Welt auf, und Menschen sprechen die Wahrheit aus, wie der Mann in Kanada, der Charles fragte, wie viele Kinder der König auf Epsteins Insel missbraucht habe.

Die Vertuschung der Epstein-Akten durch das Justizministerium war skandalös, da durch Schwärzungen eher pädophile Eliten als Opfer geschützt wurden. Doch die versehentlich durchgesickerten Beweise haben eines bestätigt: Epstein betrieb eine Falle.

Und die Menschen beginnen, sich die Frage zu stellen, die einst undenkbar schien: Wie lange wird es der Elite noch erlaubt sein, die Ihren zu schützen?

Trotz der Schwärzungen sind genügend Informationen durchgesickert, um schockierende Berichte über den Besuch von König Charles auf der Insel – wir werden diese Informationen gleich veröffentlichen – und über Epsteins unterirdische Stützpunkte zu bestätigen, wo Mädchen im Alter von nur fünf Jahren für Epsteins Komplizen mit dunkleren Neigungen festgehalten wurden.

Nicht nur die Zorro Ranch in New Mexico beherbergte unterirdische Anlagen, in denen Epsteins dunkelste Experimente und Verbrechen außerhalb der Sichtweite seiner älteren, jugendlichen Opfer stattfanden.

Auf Epsteins Insel wurden auch Säuglinge und kleine Jungen an geheimen Orten abseits des Hauptgeländes untergebracht.

Hier hat John McAfees Drohnenaufnahme die gesamte Untersuchung völlig auf den Kopf gestellt. Und König Charles und seine Freunde sind in höchster Anspannung.

Dem FBI wurde nach eigenen Angaben bereits 1996 bekannt, dass Ghislaine Maxwell für Epstein und sein Netzwerk einflussreicher Mitarbeiter, darunter Präsidenten und Mitglieder von Königshäusern, Kinderhandel betrieb.

Und was taten sie? Nichts. Über ein Jahrzehnt lang. Zehn Jahre – und in dieser Zeit wurden unzählige junge Leben zerstört.

Bundesstaatsanwalt Alex Acosta gab später bekannt, dass ihm gesagt wurde, er solle von weiteren Ermittlungen gegen den pädophilen Elitering absehen – Epstein „gehöre zum Geheimdienst“ und der Fall sei tabu.

„I was told Epstein ‘belonged to intelligence’ and to leave it alone.“ Alexander Acosta, the former US attorney in Miami, on why he cut Jeffrey Epstein a sweetheart non-prosecution plea deal back in 2007. The deal saw Epstein serve just 15 months in jail for child sex offences. pic.twitter.com/ts0NYQRVpS — Matt Kennard (@kennardmatt) January 4, 2024

Eine solche Anordnung konnte nur vom Generalstaatsanwalt oder vom Präsidenten der Vereinigten Staaten kommen.

Prinz Andrew war nicht der einzige Royal, der in Epsteins Netz geriet – er war nur derjenige, der dumm genug war, sich erwischen zu lassen und den Wölfen zum Fraß vorgeworfen zu werden.

Doch es gibt noch eine andere Person, die es geschafft hat, im Schatten zu bleiben: sein älterer Bruder.

Was Sie gleich hören werden, ist düster. Es ist verstörend. Und ja – es ist gefährlich. Aber es ist die Wahrheit.

Laut einem Mitglied von Mel Gibsons Task Force gegen Kinderhandel werden zukünftige Generationen die Verbrechen von Prinz Andrew nur noch als eine Fußnote betrachten. Der wahre Bösewicht wird König Charles sein.

Laut Insidern nimmt König Karl nicht nur an diesen Ritualen teil – er betrachtet sie als sein Geburtsrecht. Ein Erbe, das durch Blutlinien weitergegeben wird, die von Geheimnissen, Macht und Ritualen geprägt sind.

Charles ist nicht der Einzige mit familiären Verbindungen zu einflussreichen Persönlichkeiten. Jede europäische Königsfamilie kann ihre Abstammung auf die kaiserliche Blutlinie des Römischen Reiches zurückführen.

Die römischen Kaiser wiederum führten ihre Abstammung auf die Blutlinien altägyptischer Dynastien zurück.

Und die ägyptischen Dynastien? Sie führen ihre Ursprünge auf babylonische Königsgeschlechter zurück – die ersten Herrscher der Geschichte, die ein „göttliches Recht“ beanspruchten, über die Menschheit zu herrschen.

Diese babylonischen Herrscher waren auch die ersten, die an Kindern perverse rituelle Handlungen vollzogen und in finsteren Zeremonien Blutopfer darbrachten, von denen sie glaubten, dass sie ihnen besondere Kräfte verliehen.

Diese Rituale haben sich durch die Geschichte hindurchgezogen, und die königliche Familie sowie Elitefamilien wie die Rothschilds halten weiterhin an Kinderopfern und ritueller Misshandlung als ihren alten Riten und Gebräuchen fest.

Es ist an der Zeit, einen 9.000 Jahre alten pädophilen Elitekult zu zerschlagen. Wir dürfen nicht zulassen, dass Kinder ungestraft missbraucht werden. Damit ist jetzt Schluss.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 01.01.2025