Führt die nahezu konstante seismische Aktivität entlang der Westküste zu einem großen Katastrophenereignis?

In diesem Monat sorgten seismische Aktivitäten an der Westküste fast täglich für Schlagzeilen. Könnte es sein, dass all diese seismische Aktivität auf ein wirklich verheerendes Ereignis hindeutet?

Es sollte jedem klar sein, dass die Zeit drängt. Ich warne schon lange vor potenziell apokalyptischen Erdbeben an der Westküste , und nun scheint es, als ob wir auf einen Höhepunkt zusteuern. Leider sind die meisten Menschen, die direkt an der Westküste leben, immer noch überzeugt, dass alles gut gehen wird. Von Michael Snyder

Am Donnerstag ereignete sich etwa 180 Meilen vor der Küste Oregons ein schweres Erdbeben …

Vor der Küste Oregons hat sich ein schweres Erdbeben ereignet, dessen Schockwellen in mehreren Städten entlang der US-Westküste zu spüren waren; weitere Beben werden erwartet.

Das Erdbeben der Stärke 6,0 ereignete sich am Donnerstagabend um 22:25 Uhr Ostküstenzeit im Pazifischen Ozean, etwa 180 Meilen von der Küste entfernt.

Dieses Erdbeben war so stark, dass es bis nach Portland zu spüren war, und es folgte ein Beben der Stärke 3,1.

Was die Experten jedoch wirklich beunruhigt, ist die Tatsache, dass diese Beben „entlang der Juan-de-Fuca-Platte stattfanden“ …

Diese jüngsten Beben ereigneten sich entlang der Juan-de-Fuca-Platte, die die Cascadia-Subduktionszone (CSZ) antreibt – eine fast 700 Meilen lange Verwerfungslinie vor der Westküste Nordamerikas.

Wissenschaftler warnen schon lange davor, dass die Zone überfällig für ein katastrophales Ereignis ist, weshalb viele sie den Spitznamen „Schlafender Riese“ geben.

Simulationen haben gezeigt, dass die Verwerfung zu einem Erdbeben der Stärke 9,0 fähig ist, das den größten Teil des pazifischen Nordwestens, einschließlich Großstädte wie Seattle und Portland, betreffen würde.

Ich habe unzählige Artikel über die Cascadia-Subduktionszone geschrieben.

Beim nächsten Megathrust-Erdbeben könnte es überhaupt keine Vorwarnung geben.

Und wenn das passiert, könnte ein „30 Meter hoher Mega-Tsunami“ plötzlich auf Küstenstädte und -gemeinden treffen…

Wenn heute ein Erdbeben mit einer Stärke zwischen 8,0 und 9,0 eintreten würde, könnten Wissenschaftler schätzen, dass die Schockwelle einen 30 Meter hohen Mega-Tsunami auslösen könnte, der den größten Teil der nahegelegenen Küstenlinie vernichten würde.

In einem Notfallbericht der Federal Emergency Management Agency (FEMA) aus dem Jahr 2022 wurde geschätzt, dass es beim nächsten großen Erdbeben in der CSZ über 100.000 Verletzte und über 618.000 beschädigte oder zerstörte Gebäude geben würde.

Wissenschaftler versichern uns, dass dies eines Tages geschehen wird.

Es ist nur eine Frage der Zeit.

Einen Tag vor dem Erdbeben der Stärke 6,0 vor der Küste Oregons ereignete sich in Südkalifornien ein Erdbebenschwarm von mindestens 40 Beben. Der folgende Text stammt aus einem Artikel der Daily Mail mit dem Titel „Dutzende Erdbeben erschüttern Kalifornien, wo die Erde auseinanderbricht“ …

Mindestens 40 Erdbeben haben Südkalifornien seit Mittwochmorgen erschüttert, das stärkste erreichte eine Magnitude von 4,4.

Der US Geological Survey registrierte das erste Beben in der Nähe von Holtville am Mittwoch um 1:40 Uhr PT, das jüngste wurde am Donnerstagmorgen festgestellt.

Hunderte Einwohner Kaliforniens haben dem USGS Berichte über Erschütterungen übermittelt, und auch in Arizona und Mexiko wurden Schockwellen registriert.

Die Stadt Holtville liegt etwa 130 Meilen von San Diego entfernt in einem Gebiet, das als Salton Trough bekannt ist.

Geologen erklären uns, dass der Salton-Graben ein Ort ist, an dem die Erdkruste buchstäblich „langsam auseinanderbricht“ …

Geologen beschreiben den Salton-Graben als ein junges, sich aktiv dehnendes Grabenbruchsystem, was bedeutet, dass sich die Erdkruste in der Region langsam auseinanderzieht.

Dieser Vorgang findet statt, weil die Pazifische Platte entlang des San-Andreas-Systems relativ zur Nordamerikanischen Platte nach Nordwesten gleitet, während gleichzeitig die Erdkruste im Salton-Graben gedehnt und ausgedünnt wird.

Während sich das Land auseinanderdriftet, bricht es entlang zahlreicher Verwerfungen, darunter die Imperial Fault und kleinere Nebenverwerfungen, was häufige Erdbeben unterschiedlicher Stärke zur Folge hat.

Wir alle haben schon Filme gesehen, die darüber berichten, was eines Tages mit Südkalifornien passieren wird.

Leider kommt dieses „irgendwann“ vielleicht viel schneller, als die meisten Menschen denken.

Einen Tag vor dem Erdbebenschwarm in Holtville ereignete sich ein Erdbeben der Stärke 4,4 im Mendocino County in Nordkalifornien…

Ein Erdbeben der Stärke 4,4 erschütterte am Dienstagnachmittag den Osten des Mendocino County und bebte in einem ländlichen Gebiet südöstlich von Willits, wie der United States Geological Survey mitteilte.

Das Beben ereignete sich um 13:10 Uhr Ortszeit und hatte sein Epizentrum etwa 10 Kilometer ostsüdöstlich von Willits, wie die Behörde mitteilte. Es ereignete sich in einer Tiefe von knapp 8 Kilometern, einer Tiefe, in der spürbare Erschütterungen nahe der Oberfläche auftreten können.

Könnte es sein, dass der Mendocino-Tripelknotenpunkt erwacht?

Die Mendocino-Tripelverbindung gilt als eine der gefährlichsten seismischen Zonen entlang der gesamten kalifornischen Küste…

Vor der Küste von Humboldt County liegt der Mendocino-Tripelpunkt, wo drei der größten tektonischen Platten der Erde aufeinandertreffen. Südlich dieses Punktes schiebt sich die Pazifische Platte nordwestlich neben der Nordamerikanischen Platte und bildet die San-Andreas-Verwerfung. Nördlich des Tripelpunkts schiebt sich die Gorda- (oder Juan-de-Fuca-)Platte nach Nordosten und gleitet unter die Nordamerikanische Platte, wobei sie in einem als Subduktion bekannten Prozess in den Erdmantel absinkt.

Unsere Wissenschaftler wussten schon immer, dass die Mendocino-Tripelverbindung eine große Bedrohung darstellt.

Doch nun haben sie entdeckt, dass es „fünf bewegliche Teile und nicht nur drei Hauptplatten“ gibt …

Das aktualisierte Modell zeigt, dass die Region aus fünf beweglichen Teilen besteht, anstatt nur aus drei Hauptplatten. Zwei dieser Teile liegen vollständig unter der Oberfläche verborgen.

Am südlichen Ende der Cascadia-Subduktionszone stellten die Forscher fest, dass sich ein Teil der nordamerikanischen Platte abgebrochen hat und zusammen mit der Gorda-Platte nach unten gezogen wird, während diese unter Nordamerika absinkt.

Südlich des Dreifachpunkts schiebt die Pazifische Platte beim Vorrücken nach Norden eine Gesteinsmasse, das sogenannte Pioneer-Fragment, unter die Nordamerikanische Platte. Die Verwerfung, die das Pioneer-Fragment von der Nordamerikanischen Platte trennt, verläuft nahezu flach und ist von der Oberfläche aus nicht sichtbar.

Die gesamte Westküste der Vereinigten Staaten liegt direkt am Pazifischen Feuerring, und in den vergangenen zwölf Monaten hat der Pazifische Feuerring wie verrückt bebt.

Die gesamte Südküste Alaskas liegt natürlich auch direkt am Pazifischen Feuerring und wurde erst kürzlich von einem Erdbeben der Stärke 5,9 erschüttert .

Und letzten Monat erschütterte ein Erdbeben der Stärke 7,0 den Bundesstaat…

Nach Angaben des United States Geological Survey (USGS) hat am Samstag, dem 6. Dezember, ein Erdbeben der Stärke 7,0 Alaska erschüttert.

Das Erdbeben ereignete sich laut USGS um 11:41 Uhr Ortszeit nordöstlich von Yakutat, Alaska.

Laut US-Volkszählung hatte Yakutat im Jahr 2020 eine Gesamtbevölkerung von etwa 657 Personen und im Jahr 2023 332 Wohneinheiten. Yakutat liegt über 300 Meilen von Anchorage entfernt, wo das Erdbeben ebenfalls zu spüren war, wie die interaktive Karte des USGS zeigt.

Alaska wird so häufig von schweren Erdbeben heimgesucht, dass die meisten davon gar nicht mehr in den Nachrichten auftauchen.

Aber das sollten sie.

Ich glaube, dass die seismische Aktivität entlang des Pazifischen Feuerrings im Jahr 2026 ein wichtiges Thema sein wird.

Leider nehmen die meisten Menschen, die in den gefährlichsten Gebieten leben, die Bedrohung erst dann ernst, wenn es zu spät ist.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 19.01.2026