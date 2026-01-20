Freigegebene MKULTRA-Akten enthüllen „Massenverabreichung“ mit Chemtrails und Impfstoffen zur Kontrolle ganzer Bevölkerungen

Teile die Wahrheit!

Das berüchtigte CIA-Projekt MKULTRA beschränkte sich nicht nur auf isolierte Experimente an ahnungslosen Opfern – es ging um etwas weitaus Unheimlicheres.

Die Regierung arbeitete an Techniken zur Kontrolle ganzer Bevölkerungsgruppen durch den Einsatz von „Aerosol“-Injektionen, Impfstoffen und alltäglichen Lebensmitteln und Getränken.

Die im Rahmen von Senatsanhörungen aufgedeckten, freigegebenen Dokumente des Programms enthüllen einen erschreckenden Plan zur subtilen Zersetzung des menschlichen Geistes und zur Förderung weitverbreiteter Angstzustände, Hoffnungslosigkeit, Spannungen und Depressionen in der Bevölkerung.

Das ist keine wilde Spekulation oder Hollywood-Fiktion; es stammt direkt aus den freigegebenen Regierungsdokumenten, die bis ins Jahr 1955 zurückreichen.

Das 1953 unter CIA-Direktor Allen Dulles ins Leben gerufene Projekt MKULTRA war der umfassende Versuch der CIA, Gedankenkontrolle zu erlangen. Offiziell zielte es darauf ab, vermeintlichen sowjetischen Gehirnwäschetechniken entgegenzuwirken.

Doch wie aus einem Memo des CIA-Forschungs- und Entwicklungsprogramms aus dem Jahr 1955 hervorgeht, gingen die Ziele weit über Verhörmethoden hinaus.

Geplant war ein Arsenal geheimer Chemikalien zur massenhaften Verhaltensmanipulation, die unbemerkt verabreicht werden sollten, um Menschen gefügig zu machen, zu verwirren oder zu lähmen.(Chemtrails: Insiderin gibt im TV-Interview zu, dass es geheime Aerosoloperationen gibt (Video))

Hier der entscheidende Beweis: die explizite Liste der gewünschten Substanzen und Methoden im Memo, wörtlich zitiert aus den freigegebenen Akten:

Substanzen, die unlogisches Denken und Impulsivität so weit fördern, dass der Empfänger in der Öffentlichkeit diskreditiert wird.

Substanzen, die die Effizienz des Denkens und der Wahrnehmung steigern.

Materialien, die die berauschende Wirkung von Alkohol verhindern oder ihr entgegenwirken.

Materialien, die die berauschende Wirkung von Alkohol fördern.

Materialien, die die Anzeichen und Symptome bekannter Krankheiten reversibel hervorrufen, sodass sie zum Simulieren von Krankheiten usw. verwendet werden können.

Materialien, die die Einleitung der Hypnose erleichtern oder deren Nutzen anderweitig erhöhen.

Substanzen, die die Fähigkeit von Personen verbessern, Entbehrungen, Folter und Zwang während Verhören und der sogenannten „Gehirnwäsche“ zu widerstehen.

Materialien und physikalische Methoden, die eine Amnesie für Ereignisse vor und während ihrer Anwendung hervorrufen.

Physikalische Methoden, die über einen längeren Zeitraum Schock und Verwirrung hervorrufen und zur heimlichen Anwendung geeignet sind.

Substanzen, die körperliche Behinderungen wie z. B. Lähmungen der Beine, akute Anämie usw. hervorrufen.

Substanzen, die „reine“ Euphorie ohne anschließenden Tiefpunkt hervorrufen.

Substanzen, die die Persönlichkeitsstruktur so verändern, dass die Neigung des Empfängers, von einer anderen Person abhängig zu werden, verstärkt wird.

Ein Material, das eine solche geistige Verwirrung hervorruft, dass es dem unter seinem Einfluss stehenden Menschen schwerfallen wird, bei einer Befragung eine erfundene Geschichte aufrechtzuerhalten.

Substanzen, die bei Verabreichung in nicht nachweisbaren Mengen den Ehrgeiz und die allgemeine Arbeitsleistungsfähigkeit von Männern mindern.

Stoffe, die eine Schwächung oder Beeinträchtigung des Seh- oder Hörvermögens hervorrufen, vorzugsweise ohne dauerhafte Auswirkungen.

Eine Betäubungspille, die unauffällig in Getränken, Lebensmitteln, Zigaretten, als Aerosol usw. verabreicht werden kann, die sicher in der Anwendung ist, ein Höchstmaß an Amnesie bewirkt und für den Einsatz durch verschiedene Agententypen je nach Bedarf geeignet ist.

Ein Stoff, der auf den oben genannten Wegen heimlich verabreicht werden kann und der es einem Menschen bereits in sehr geringen Mengen unmöglich macht, irgendeine körperliche Aktivität auszuüben.

Lesen Sie das noch einmal. Das sind keine hypothetischen Szenarien – es sind konkrete Forschungsziele. Beachten Sie, wie das Dokument ausdrücklich die Entwicklung von Medikamenten fordert, die über „Getränke“ (wie Coca-Cola, Bier oder Spirituosen), „Nahrungsmittel“, „Zigaretten“ und „Aerosole“ verabreicht werden können.

Obwohl Impfungen nicht explizit erwähnt werden, öffnet die Betonung der heimlichen, unauffälligen Verabreichung Tür und Tor für jeden Übertragungsweg, einschließlich medizinischer.

Die Folgen? Verminderte Ambitionen (Hoffnungslosigkeit), geistige Verwirrung (Angst und Anspannung), Persönlichkeitsveränderungen (Depression) und körperliche Behinderung – allesamt so gestaltet, dass sie sich langsam entfalten und die Gesellschaften von innen heraus untergraben.

Dieses Memo war keine abwegige Idee; es war Teil des Kernkonzepts von MKULTRA, wie im Bericht des Geheimdienstausschusses des US-Senats von 1977 detailliert beschrieben.

Das Programm umfasste über 149 Teilprojekte, in denen diese Substanzen häufig an ahnungslosen Probanden aller Gesellschaftsschichten – ob hoch oder niedrig, Einheimische oder Ausländer – getestet wurden.

In New York und San Francisco wurden Verstecke zu Laboren umfunktioniert, um Getränke in Bars mit Drogen zu versetzen. Andere Tests richteten sich gegen Gefangene, psychisch Kranke und sogar gegen zufällig ausgewählte Zivilisten, die mit Geld angelockt wurden.

Die Anhörungen im Senat enthüllten, wie die CIA Menschen ohne deren Einwilligung Drogen verabreichte, was zu Paranoia, Halluzinationen und mindestens einem bestätigten Todesfall führte (dem Biochemiker Frank Olson , der nach der heimlichen Verabreichung von LSD aus einem Hotelfenster stürzte).

Doch die Implikationen reichen tiefer. Das Dokument deutet auf weitergehende Anwendungsmöglichkeiten durch den gezielten Einsatz von Kampfstoffen hin, die potenziell ganze Gruppen oder Bevölkerungsgruppen über kontaminierte Wasserversorgung, öffentliche Lebensmittelketten oder die Verbreitung über die Luft erreichen könnten.

Indirekte Hinweise in den Akten auf „normale Lebensumstände“ und „soziale Situationen“ lassen auf Testgelände schließen, die eine Massenexposition simulieren könnten.

Kombiniert man dies mit MKULTRAs Schwesterprojekten wie MKNAOMI (biologische Waffen) und MKDELTA (verdeckte Operationen im Ausland), ergibt sich ein Rezept für verdeckte Bevölkerungskontrolle.

Warum? Die CIA fürchtete die kommunistische Gedankenkontrolle, doch in ihrem Eifer wurden sie selbst zu den Monstern, die sie angeblich bekämpften. Wie der Senatsbericht feststellt, ging es bei diesen Bemühungen um „geheime Operationen zur Kontrolle menschlichen Verhaltens“ – ein Euphemismus für die massenhafte Willensbrechung.

Jahrzehnte später, angesichts zunehmender Berichte über gesellschaftliche Angstepidemien und fragwürdige Zusatzstoffe in allem, von verarbeiteten Lebensmitteln bis hin zu Impfstoffen, fragt man sich unweigerlich:

Wie viel von dieser Forschung wurde nach dem offiziellen Ende von MKULTRA im Jahr 1973 im Untergrund fortgesetzt?

