Teile die Wahrheit!

US-Diplomaten führen nun direkte Gespräche mit Wladimir Putin. Keine Pressemitteilung. Keine wirkliche Transparenz. Ziel ist nicht, Frieden auszuhandeln – es geht darum, den Zusammenbruch einer vielschichtigen Auslandsoperation zu verhindern, die sich schneller auflöst, als die Medien damit umgehen können.

Der Krieg in der Ukraine ist nicht länger tragbar. Die Truppenstärke ist erschöpft. Die Ressourcen schwinden. Die NATO-Einheit zerbricht. Die europäischen Volkswirtschaften sind angespannt. Die Finanzierung aus Washington wird überprüft. Die Struktur ist geschwächt, und die internen Risiken nehmen zu.

Die entsandten Gesandten befinden sich in einer schwachen Position. Sie stehen unter Druck. Die Zeit für die Vertuschung läuft ab. Der interne Schaden ist bekannt, wird erfasst und nimmt zu.

Bei diesem Treffen geht es um den Schutz hochrangiger Interessen aus den Bereichen Nachrichtendienste, Finanzen und Sicherheit, die seit 2014 in der Ukraine verankert sind. Sobald die Prüfungen abgeschlossen sind, bricht der gesamte Vorwand zusammen.

DIE ZU SCHÜTZENDEN BETRIEBSCHICHTEN

Der Ukraine-Einsatz war kein Projekt mit einer einzigen Mission. Es handelte sich um einen mehrschichtigen Einsatz von US-amerikanischen und NATO-Einheiten über acht Jahre, bevor 2022 die erste russische Rakete abgefeuert wurde. Dazu gehören:

Militärische Integration: ISR-Plattformen, Signalstörung, NATO-Standard-Vorwärtstests.

Finanzielle Weiterleitung: Milliarden an unkontrollierten Hilfsgeldern fließen in Verträge, Briefkastenfirmen und Geldwäsche im Rahmen von Energiekorridoren.

Biologische und Überwachungsinfrastruktur: Lange Zeit geleugnete Labore mit Überschneidungen mit den Aktivitäten von US-Auftragnehmern, die nun durch Satellitenbilder, Vertragsmetadaten und private Whistleblower-Protokolle bestätigt wurden.

Verschleierung von Vermögenswerten: Personal und Auftragnehmer wurden unter diplomatischem Deckmantel und ohne jegliche parlamentarische Kontrolle in die Ukraine ein- und ausgeflogen.

Diese Ebenen sind nicht länger geschützt. Sie werden derzeit überprüft. Forensische Buchhaltung, Datenlecks von Whistleblowern und interne Leaks haben bereits große Teile dieses Netzwerks offengelegt. Nun steht die Veröffentlichung an – und die damit einhergehende Bloßstellung.

MOSKAUS POSITION IN DIESEN GESPRÄCHEN

Putin geht mit einer über Jahre aufgebauten Verhandlungsmacht in diese Gespräche: militärisches Überleben, Widerstandsfähigkeit gegenüber Sanktionen und innerer Zusammenhalt. Russland hat den Druckzyklus des Westens überstanden.

Der Rubel ist stabil. Die Neuausrichtung des Handels mit Asien, dem Golf und Afrika ist abgeschlossen. Europa ist weiterhin von der russischen Energieinfrastruktur abhängig.

Moskau weiß, dass die USA nicht eskalieren und die NATO sich nicht weiter vereinigen kann. Jeder Schritt spielt nun dem Osten in die Hände.

Die amerikanischen Gesandten fordern keine Zugeständnisse. Sie steuern den Zusammenbruch. Sie verhandeln über Beschränkungen der Offenlegung – sie versuchen, die brisantesten Informationen zurückzuhalten, bevor sie die US-Gerichte, die Medien und die Militäraufsichtsgremien erreichen, die nun von Trumps umstrukturierter Führung kontrolliert werden.

ZEITLICHER ABLAUF DER EXPOSITION

Wichtige Daten bis zu diesem Zeitpunkt:

1 2 11 12 13

2014 – Nach dem Maidan-Putsch beginnen die US-Operationen mit der Integration der ukrainischen Sicherheitsstruktur.

2015–2019 – Dutzende private US-Auftragnehmer wurden stillschweigend in die ukrainische Logistik- und Geheimdienstinfrastruktur integriert.

2020 – Die erste Konsolidierung der Vermögenswerte beginnt. Die Entwicklung von Biolaboren nimmt sprunghaft zu. Die Zahlungsaufzeichnungen beginnen sich mit den Aktivitäten westlicher NGOs zu überschneiden.

2022 – Russland marschiert ein. USA und NATO verdoppeln die Finanzierung ohne transparente Kontrollsysteme.

2023 – Erste Whistleblower-Meldungen unterdrückt.

2024–2025 – Unabhängige Ermittlungsteams sammeln Metadaten aus Satelliten-, Verteidigungs- und Finanzquellen.

Januar 2026 – Trump kehrt zurück. Interne Ermittlungen gewinnen an Durchsetzungskraft. Erste Anklagepunkte bezüglich Verträgen lassen sich auf Ukraine-Operationen zurückführen. Treffen mit Putin beginnen.

Alles hängt miteinander zusammen. Nichts davon ist zufällig.

Interessen der Elite sind in Gefahr

Dieser Konflikt stützte Elitesysteme, deren Wirkung weit über die Ziele des Schlachtfelds hinausging. Er bot Deckung für:

Zentralbanktransfers außerhalb der üblichen Aufsicht.

Testumgebungen für Verhaltensüberwachungssysteme im Zusammenhang mit biometrischer Kriegsführung.

Strohmänner wurden für die inoffizielle Waffenverteilung an andere Einsatzgebiete genutzt.

Das Scheitern der Ukraine-Operation gefährdet diese Informationsquellen. Die Gesandten versuchen nicht, den Krieg, sondern die Weitergabe von Informationen einzudämmen.

Es geht nicht nur um politische Blamage, sondern auch um die Aufdeckung strafrechtlicher Konsequenzen und internationale Folgen.

Trumps Gegenmaßnahmen

Seit der Wiedererlangung der vollen Exekutivgewalt im Januar 2025 hat Präsident Trump Prüfungen, die Freigabe geheimer Dokumente und interne Umstrukturierungen beschleunigt, wodurch die Kontrolle den etablierten NATO-Einheiten und den mit ihnen verbündeten Geheimdienstmitarbeitern entzogen wurde. Wichtigste Maßnahmen:

Gemeinsame Task Force des Finanzministeriums und des Verteidigungsministeriums ins Leben gerufen, um Hilfsgelder aus der Ukraine bis zu US-Lobbygruppen zurückzuverfolgen.

Die Umstrukturierung des nationalen Nachrichtendienstes ermöglichte die Überprüfung einzelner Aktenabschnitte, die zuvor unter dem Direktor des Nationalen Nachrichtendienstes blockiert waren.

Operationen des QFS (Quantum Financial System) im Zusammenhang mit der Rückgewinnung und Kennzeichnung von Vermögenswerten aus gewaschener ukrainischer Hilfe. ( QFS-NESARA-GESARA-Sekte: Der als Erwachen getarnte Überlegenheitskult)

Die Geheimhaltungssperre für die Kommunikation zwischen US-Gesandten und privaten Militärunternehmern mit Verbindungen zur Ukraine während des Krieges wurde aufgehoben.

Diese Entwicklungen erzwangen den gegenwärtigen diplomatischen Rückzug. Das Weiße Haus fungiert nicht länger als Schutzwall.

Es ist zu einer Haftungszone für einflussreiche Akteure geworden, die versuchen, eine vollständige Offenlegung gegenüber der Öffentlichkeit zu vermeiden.

Quellen: PublicDomain/gazetteller.com am 28.01.2026