Krisenvorsorge: EcoFlow Powerstation mit Solarpanel um 20 Prozent reduziert

aikos2309
Teile die Wahrheit!
         

Mehr Energie, mehr Freiheit!

An diese Powerstation kann eine Vielzahl von Geräten angeschlossen werden, die überall und stundenlang zuverlässig mit Strom versorgt werden – von Kühlschränken, Beleuchtung und Fernsehern bis hin zu Kommunikations- und Heimwerkergeräten.

Mit ihrer hohen Akkukapazität bietet sie eine starke, netzunabhängige Energiequelle – ideal bei Stromausfall, Blackout oder im Outdoor-Einsatz.

Dank bewährter EcoFlow X-Stream-Technologie ist die DELTA 3 Max Plus Powerstation in nur 47 Minuten auf 80 Prozent aufgeladen – ein entscheidender Vorteil für Notstrom und Vorsorge.

Die Powerstation ist mit LFP-Batteriezellen (LiFePO4) ausgestattet und erreicht über 3000 Ladezyklen – ideal für die langfristige Nutzung in Krisen- und Notfallsituationen.

Der integrierte Wechselrichter mit reiner Sinuswelle ermöglicht auch den sicheren Betrieb empfindlicher Geräte wie Computer oder medizinischer Technik.

Über die Anschlüsse lassen sich mehrere Geräte gleichzeitig betreiben – für hohen Komfort, auch unterwegs.

Im Set enthalten: ein faltbares 400 Watt Solarpanel mit integrierter Tasche. Der verstellbare Standfuß (30 °/45 °/60 °) erlaubt eine optimale Ausrichtung zur Sonne. Das wetterfeste Design (IP67) macht das Panel ideal für die autarke Nutzung bei jedem Wetter.

Die DELTA 3 Max Plus arbeitet leise, emissionsfrei und ist bedenkenlos in Innenräumen einsetzbar – für Sicherheit in jeder Situation.

Für die optimale Nutzung sowie Firmware-Updates wird die EcoFlow-App empfohlen.

Lieferumfang: EcoFlow DELTA 3 Max Plus Powerstation (2048 Wh), AC-Ladekabel, EcoFlow Solarpanel 400 W, Ladekabel (Solar zu XT60), deutsche Bedienungsanleitung und Garantiekarte.

HIER ERHÄLTLICH!

About aikos2309

See all posts by aikos2309 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert