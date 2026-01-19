Gesundheit: 4 wissenschaftlich belegte Vorteile der Kollagen-Supplementierung

Teile die Wahrheit!

Kollagen ist ein wichtiges Protein, das im Bindegewebe des Körpers vorkommt. Dieses natürlich produzierte Protein verleiht dem Körper Struktur und unterstützt die Zellregeneration.

Mit zunehmendem Alter nimmt die Kollagenproduktion jedoch ab, was zu einem sinkenden Spiegel dieses wichtigen Proteins führt.

Hier sind vier wissenschaftlich belegte Vorteile der Kollagen-Supplementierung:

Unterstützt gesunde Haut

In einer 2019 in der Fachzeitschrift „Nutrients“ veröffentlichten Studie erhielten 72 gesunde Frauen ab 35 Jahren über einen Zeitraum von 12 Wochen Ampullen mit einer Mischung aus 2,5 Gramm Kollagenpeptiden und weiteren wertvollen Inhaltsstoffen.

Die Studienautoren stellten fest, dass das Kollagenpräparat bei einigen Teilnehmerinnen die Hautfeuchtigkeit, Elastizität, Dichte und Textur verbesserte. Diese positiven Effekte hielten auch vier Wochen nach Beendigung der Behandlung an.

Unterstützt gesunde Nägel

Eine 2017 im „Journal of Cosmetic Dermatology“ veröffentlichte Studie zeigte, dass Teilnehmer, die 24 Wochen lang einmal täglich Kollagenpräparate einnahmen, eine Verbesserung des Nagelbildes feststellten.

Zu den Verbesserungen zählte eine um 12 Prozent gesteigerte Nagelwachstumsrate. Außerdem wurde vier Wochen nach Behandlungsende ein Rückgang der Häufigkeit von rissigen und/oder abgesplitterten Nägeln um 42 Prozent dokumentiert.

Unterstützt gesunde Knochen und Gelenke

Eine randomisierte, kontrollierte Studie, die 2012 im „Journal of Agricultural and Food Chemistry“ veröffentlicht wurde, untersuchte die Wirkung von Kollagen bei der Behandlung von Arthrose .

Achtzig Patienten mit Arthrose nahmen an der Studie teil, einige von ihnen litten unter starken Gelenkschmerzen. Die Studie ergab, dass Kollagen die Gelenkschmerzen bei den Arthrosepatienten so weit reduzierte, dass sie wieder mehr körperliche Aktivitäten ausüben konnten.

Unterstützt eine gesunde Herz-Kreislauf-Funktion

Eine 2017 von japanischen Forschern im „ Journal of Atherosclerosis and Thrombosis“ veröffentlichte Studie ergab, dass Kollagen dazu beiträgt, Arteriosklerose – die Verhärtung und Verengung der Arterien durch Ablagerungen – vorzubeugen.

32 Studienteilnehmer, die sechs Monate lang zweimal täglich Kollagen einnahmen, wiesen eine Verbesserung ihres HDL-Cholesterinspiegels (des sogenannten „guten“ Cholesterins) auf. Gleichzeitig sanken ihre LDL-Cholesterinwerte (des sogenannten „schlechten“ Cholesterins).

Ernährung und Lebensstil spielen eine Schlüsselrolle bei der Kollagenproduktion

Ernährungswissenschaftler raten zum Verzehr von Lebensmitteln, die die körpereigene Kollagenproduktion fördern . Zähe Fleischstücke mit hohem Bindegewebeanteil – wie Rinderbrust, Schultersteak und Schmorbraten – sind ideal.

Auch die Gräten und die Haut von Süß- und Salzwasserfischen enthalten viele Nährstoffe, die zur Bildung dieses Proteins beitragen.

Milchprodukte, Eier, Fisch, Hülsenfrüchte, Geflügel, Soja und andere proteinreiche Lebensmittel fördern die Kollagenproduktion, da sie Aminosäuren enthalten, die für den Kollagenaufbau notwendig sind. Hülsenfrüchte, Fleisch, Nüsse, Samen, Schalentiere und Vollkornprodukte enthalten Zink, das ebenfalls zur Kollagenproduktion beiträgt.

Vitamin C, das in Paprika, Beeren, Zitrusfrüchten, grünem Blattgemüse und Tomaten vorkommt, unterstützt den Körper dabei.

Neben der Ernährung können auch gesunde Lebensgewohnheiten wie das Vermeiden übermäßiger Sonneneinstrahlung, ausreichend guter Schlaf, das Vermeiden von Rauchen und Passivrauchen, Stressbewältigung und regelmäßige körperliche Aktivität dazu beitragen, den Kollagenspiegel im Körper zu erhöhen.

Der Kollagenspiegel im Körper sinkt jedoch mit zunehmendem Alter auf natürliche Weise. Kollagenverlust äußert sich häufig durch schlaffe Haut, schwache Knochen, Sehnenverschleiß und Gelenkprobleme bei älteren Menschen.

Die Einnahme von Kollagenpräparaten zur Steigerung des körpereigenen Kollagenspiegels ist daher ratsam.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 18.01.2026